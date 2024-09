ŠTÍPA – ÚJEZD 3:5 (1:4)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Netradičně už v sobotu brzy odpoledne se odehrálo pouťové utkání, které hosté rozhodli po nedůrazech ve štípské obraně fakticky již v prvních 45 minutách, které opanovali v poměru 1:4. Po přestávce si již pak Újezd zkušeně pohlídal vytvořený náskok a zaslouženě si tak odvezl všechny body. Účast mladších ročníků v sestavě domácích? Ta je vynucena okolnostmi, a zda-li to bude trend i v dalších utkáních, to momentálně nejsem schopen určit. Ale dozajista se pokusíme zapracovat na zlepšení naší konkurenceschopnosti.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V sobotu po polední za dusného počasí jsme zopakovali nedávnou minulost, když se nám na jaře podařilo prvně zvítězit ve Štípě. Neuplynul ani půl rok a nám se tenhle kousek vydařil znovu. A o to sladší, že nám díky přeložení zápasu na sobotu vznikly nemalé komplikace. Ze sestavy nám vypadlo šest hráčů a hrozilo, že nedáme dohromady ani základní jedenáctku. Nakonec jsme postavili solidní mančaft a i kvalitní lávku s věkovým průměrem 43 let! (úsměv) Rozdíl mezi utkáním v Poteči byl ten, že ve Štípě jsme úvodní poločas byli zaplaťpánbůh efektivní. První branku vstřelil Radim Pavelka, jehož ukázkově nádhernou kolmici vyslal do brejku parťák z útoku Honza Škrabola. Domácí ovšem po naší nedůslednosti na levé straně dokázali obratem srovnat stav. Vedení jsme si vzali zpět po jednoduché akci, kdy Karel Repatý autem vyzval Radima Pavelku na pravé straně k úniku, ten odcentroval a na zadní tyči Adam Pecha míč střelou z voleje do protipohybu brankáře nás poslal opět do vedení. Ještě před tím orazítkovali břevna Adam Pecha a za domácí Šimek. Na 3:1 v náš prospěch zvýšil hlavou Honza Škrabola po přímém kopu Adama Pechy. Poločasové vedení 4:1 pak znovu hlavou uzavřel Adam Dobiáš, jenž parádně prodloužil do sítě dlouhý aut Ondry Častuly. Snový první poločas v těžkém prostředí ve Štípě byl za námi, ale věděli jsme, že nás čeká těžká druhá půle. Domácí nemaje co ztratit se vrhali do útočení. My ale pracovali směrem dozadu spolehlivě a stále hrozili i dopředu. Štípě se podařilo dostat do hry kontaktním gólem z pokutového kopu po faulu našeho brankáře na domácího hráče. Nám se podařilo znovu odskočit na rozdíl tří branek, když dlouhý nákop z naší poloviny hlavou prodloužil střídající matador Pepa Šándor a za míčem šli Radim Pavelka a Adam Pecha, kdy druhý jmenovaný se nakonec k míči dostal, udělal kličku a střelou do prázdné zvýšil na 5:2. Poslední slovo měli v nastaveném čase sice domácí, když se z úhlu prosadil jejich hráč. Nicméně tento gól už jen korigoval naše cenné, ale naprosto zasloužené vítězství na horké půdě ve Štípě!“

SLOPNÉ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 3:4 (2:2)

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do zápasu jsme nevstoupili špatně, herně jsme byli vyrovnaným soupeřem, neproměnili jsme však své šance. Hosté naopak dvakrát skórovali. Díky situaci po autu a ze standardky jsme přesto vyrovnali. Klobouky nás do poločasu zatlačily, ustáli jsme to. Ve druhé půli začal úřadovat hlavní rozhodčí – náš hráč šel sám na branku, na hraně 16tky přišel faul – vytáhl to ven a dal jen žlutou. Z přímáku jsme přesto otočili na 3:2. Hosté pak měli více ze hry, srovnali. Čtvrt hodiny před koncem po jasném faulu na našeho brankáře, který měl i krev v obličeji, přidali čtvrtý gól. Rozhodčí to však nezapískal. Střelec gólu pak šel slavit před naši lávku, zdvihl prostředníčky. Bylo to velice nesportovní, přehnal to. Vznikla z toho menší potyčka s našim trenérem. Hosté se zatáhli a ukopali to, nějaké šance jsme přitom ještě měli. Byli jsme blízko bodu. A to přes skutečnost, že nám chybělo devět hráčů!“

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Utrápené, ale důležité vítězství. Vedli jsme 2:0, měli jsme přidat dvě tři branky. Mohl to být jednoduchý zápas. Pak jsme si vše laxním přístupem pokazili. Už od obrany, chybovali jsme. Začali jsme se hádat s jejich trenéry, hru to ovlivnilo. Soupeři jsme tzv. nechali čichnout, až do konce bylo drama. Tři body jsme nakonec uhájili. Náš hráč šel po čtvrtém gólu zbytečně oslavovat před jejich střídačku. Trenér domácích to neustál, vznikla potyčka. A v podstatě bylo po zápase. Vše vyplynulo z provokace domácí lávky. Už takto máme zraněné hráče, není to čím pořádně doplnit. Rozhodčí kritizovat ale nebudu, snažili se udělat si respekt. Červené nám dali spravedlivě.“

LOUKY – KAŠAVA 2:1 (1:1)

Martin Kováč, trenér Louk: „Soupeř přijel v 11 lidech, trochu nám to usnadnilo. Dostali se do vedení po naší hrubce gólmana, vypadla mu střela ze 30 metrů. Převzali jsme iniciativu, vytvářeli jsme si šance. Bylo mi více horko než hráčům! (úsměv) Hodně jsme toho spálili, zahráváme si. Fotbal je vrtkavý. Zaslouženě jsme zvítězili, hostům patří obdiv, jak utkání v tomto počasí odbojovali. Zachránily nás standardní situace.“

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Do Louk, jejímž jsem odchovancem, jsem přijel jen s 11 hráči. Chybělo mi neuvěřitelných 10 lidí! Jsem hodně zklamaný – někteří byli na dovolené, dva jsou zranění. Musím říct, že jsme odehráli dobrý zápas. Vedli jsme 1:0, další šance jsme neproměnili. Domácí vyrovnali šťastně ve 44. minutě. Hráče jsem upozornil, ať si dají pozor na brejky soupeře. Ve druhém poločase jsme začali dobře, měli jsme dvě tři vyložené šance, šli jsme sami na brankáře, nedali jsme. V 84. minutě jsme po hlavičce domácích inkasovali. Šlapali jsme vodu. Nakonec zvítězilo šťastnější mužstvo.“

VIZOVICE – POTEČ/FRANCOVA LHOTA B 1:1 (0:1)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Čekal jsem těžký zápas, upřímně jsem z něj měl větší obavy. Kluci mě překvapili, byli jsme lepší na balonu, herně. V prvním poločase jsme Poteč do ničeho nepouštěli, jen jsme hráli po šestnáctku, šance jsme si nevytvořili. Utekl nám jeden balon, ke konci půle pískli penaltu pro hosty. Celý druhý poločas jsme hráli na půli soupeře, po právu jsme si zasloužili vstřelit gól. Vyrovnali jsme. Paradoxně po gólu nám hra spadla, lehkými chybami jsme soupeře dostávali do brejků. Nakonec je to zasloužená remíza. V koncovce máme ještě na čem pracovat, chybí nám finální fáze. Ještě nejsme tolik nebezpeční. Pohlídali jsme si Michala Slováka, což se zodpovědně podařilo. Dostal se jen do jedné příležitosti, zpacifikoval to náš gólman.“

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Sobotní utkání ve Vizovicích nenabídlo příliš pohledný fotbal. Od samotného úvodu se hrál silový duel plný vzájemných soubojů, což znamenalo neustálé přerušení a kouskování hry. V prvním poločase jsme byli lepším celkem a díky pokutovému kopu jsme vedli 1:0. Ve druhém jsme se zatáhli, aktivitu převzali naopak domácí a po využití pokutového kopu srovnali na konečný výsledek 1:1. Remíza je vzhledem k průběhu utkání spravedlivá pro oba celky.“

JAROSLAVICE – JASENNÁ 1:3 (1:1)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Už před zápasem jsme měli problémy se sestavou, sedm hráčů jelo na dovolenou. Pomohli jsme si kluky z dorostu. Utkání to však rozhodně neovlivnilo. Bohužel stále doplácíme na individuální chyby jednotlivců, to nás stojí body. Hosté si v utkání vytvořili více šancí, dle mého to ale byl remízový zápas, minimálně bod jsme v této okleštěné sestavě měli získat. Je to pro nás velká ztráta.“

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Na zápas do Jaroslavic jsme přijeli oslabeni o čtyři hráče stabilní základní sestavy. Omluvili se i další dva mladíci bojující o základ. Takže nám zbylo akorát 11 hráčů a jeden náhradní brankář. Abychom nevypadali tak zoufale, tak jsem na lávku povolal starou gardu. V porovnání lavičky domácích nám bylo každému tak o 30 roků víc. Nicméně na ploše jsme měli kvalitu a první poločas se hrálo celkem vyrovnaně. Po úvodním oťukávání jsme se ve 24. minutě ujali vedení krásnou individuální akcí mladého Robina Boháče, který po roce restartoval svou fotbalovou kariéru. Ve zbytku prvního poločasu jsme trochu polevili a domácí to naštěstí využili pouze k vyrovnání. V šatně jsme si dodali sebevědomí a ubezpečili se, že Jaroslavice jsou k poražení. Druhý poločas už byl celý v naší režii a hodně se podobal našemu minulému zápasu, kdy jsme dobývali neúspěšně branku soupeře. Tentokrát nám ale nikdo z protiútoku neutekl a tak jsme trpělivě čekali kdy to konečně prostřelíme. Spása přišla po individuálním průniku Petra Muczky a jeho střele z dálky. Brankář balón vyrazil tak 2,5 metru před sebe a z pozice ležícího střelce pozoroval, jak náš útočník ani zprvu nechtěl dobíhat. Ale když viděl, že se gólman zvedá pomalu, tak byl u míče dřív a skóroval. Výsledek pojistil nejmladší ze staré gardy Roman Kráčala pěkným lobem z dálky, když si všiml brankáře kousek před malým vápnem. Zápas se nám povedl a snad takto budeme pokračovat.“

NÁVOJNÁ – LUHAČOVICE B 5:4 (3:2)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Byl to typický zápas s Luhačovicemi, jsou to mladý, natrénovaný a naběhaný tým. Mají systém, hledají si prostory, hráči si odskakují. Pro diváky se hrálo pohledné utkání. Začali jsme výborně, ve druhé minutě jsme po chybě hostů vstřelili gól. Vždy jsme odskočili o gól, ve druhém poločase hosté dostali červenou kartu, poslední hráč přerušil akci. Nám se podařilo zvýšit na 4:2. Bohužel jsme zalezli, přenechali jsme jim iniciativu. Soupeře musím vyzdvihnout, zatlačil nás, hrál výborně! Nám se naštěstí podařilo na konci zápasu proměnit šanci a zvítězit. Bereme tři body, dodrželi jsme gólový průměr. Skvělý start sezony? Dáváme hodně branek, téměř máme pět na zápas. Pak je velká šance, že vyhrajete. (úsměv) Doufám, že se nás střelecká potence bude držet a prodloužíme výborný začátek sezony.“

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Musím vyzdvihnout velice atraktivní utkání na perfektně připravené trávě. Muselo bavit. Navíc se hrálo za slušného a férového vedení rozhodčích. Na našem výkonu se dá stavět i přes prohru, mančaft odehrál jedno z nejlepších utkání sezony. Měli jsme špatné začátky obou poločasů, dostali jsme rychlý gól, ve druhé minutě si slabší chvilku vybral náš gólman. V zápase jsme však hned třikrát dokázali dotáhnout náskok Návojné, i stav ze 2:4 na 4:4! V podstatě celou druhou půli jsme po zasloužené červené kartě hráli v deseti lidech, z naší strany to pak byl vabank. Na konci jsme to hodně otevřeli, škoda nedorazu, taková chybička se však stane. Za mě to byl remízový zápas. Domácím gratuluji k vítězství. Naši kluci předvedli vážně skvělý výkon, vůbec nejsem zklamaný. Pro hráče je to obrovská vzpruha, šlapali skvěle. Pro mě jsou dnes morální vítězové!“

VYSOKÉ POLE – NEDAŠOVA LHOTA 2:2 (0:0)

Luděk Doruška, vedoucí Vysokého Pole: „

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Samotné utkání bylo dost vyhrocené, ze začátku se dost žlutilo. Celkově se hrál zajímavý fotbal. Prohrávali jsme 0:2, domácí měli hráče ze Slavičína, rozdílového, který nás trápil. Vodil si nás. Dvacet minut před koncem jsem si řekli, že něco ještě uděláme. Snížili jsme z rohu. Tlačili jsme, chtěli jsme hodně bodovat. Nakonec to vyšlo. S remízou jsme spokojeni.“