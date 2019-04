Branky: 10. Denis Hudeček z penalty, 29. Josef Lysák, 51. Ondřej Lukáč, 89. Ondřej Sucháček. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 140.

SEHRADICE – SLUŠOVICE B 1:2 (1:1)

Petr Žáček, předseda klubu TJ Sokol Sehradice: „Mysleli jsme, že stejně jako naposledy doma se Slopným remízu už ukopeme, ale v závěru jsme dostali gól. Propadli jsme v obraně a Burša ukázal, jaký je fotbalista, když proměnil jedinou šanci, kterou v zápase měl. Naši hráči místo toho, aby hlídali nerozhodný výsledek, se hrnuli dopředu, a Burša zůstal sám. Šel na gólmana, kterého krásně obstřelil. Jinak moc šancí v utkání nebylo. Byl to spíš takový boj. My jsme zase nastoupili ve slátané sestavě. Inkasovali jsme hned v sedmé minutě, kdy přiletěl centr do vápna a po následném závaru dorazil Hrnčiřík balon do sítě. Nám k vyrovnání pomohla chyba brankáře, který špatně odkopl míč a Sedláček ho poslal do prázdné branky. To bylo z naší strany směrem dopředu skoro vše. Slušovice zahrozily několika pokusy, ale vše letělo hodně daleko.“

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Zápas v záchranářských vodách o důležité body jsme začali lépe my, kdy po úvodním nátlaku přišel v 7 minutě centrovaný míč na Buršu a ten svým důrazem připravil už jednoduchou pozici pro zakončujícího Sedláčka. Stav 1:0 však nevydržel dlouho. Po nepřesnostech na uskákaném terénu nabídla slušovická obrana šanci na jednoduché zakončení domácímu Sedláčkovi, ten se v souboji jeden na jednoho nemýlil a tak bylo v 11 minutě srovnáno na 1:1. Tento stav vydržel až do přestávky. Druhá půle byla rozkouskovaná standardními situacemi po osobních soubojích a tak nenabízela pohlednou kopanou. I tak jsme měli více ze hry a po oživení hry čerstvými hráči, přišel rozhodující gól až v samotném závěru, kdy se do úniku dostal Burša a po individuální akci nám zajistil tři body.“

Branky: 11. Josef Sedláček - 7. Jakub Hrnčiřík, 88. Antonín Burša. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 50.

MLADCOVÁ B – NEDAŠOVA LHOTA 4:2 (2:1)

Radek Klepal, místopředseda klubu FK Mladcová: „Utkání s posledním celkem tabulky jsme zvládli až díky dvěma gólům v poslední pětiminutovce. Šancí jsme si sice vypracovali dost, ale se zakončením jsme byli na štíru, navíc se nám v nezvykle letním počasí hra příliš nedařila. Už v šesté minutě po tečované střele Brhela se míč dostal k Matulovi, ten ale nechal vyniknout gólmana hostí. Ve 12. minutě se po rohovém kopu dostal k zakončení Jankovič, ale také trefil jen brankáře. Zato v 18. minutě vykouzlil Jankovič skvostný křížný pas na osamoceného Vaňka a ten propálil míč do sítě. Po chvíli přišel faul na Matulu a penaltu s přehledem proměnil Chludil. Hosté podnikali jen občasné rušivé útoky, naštěstí pro nás bez výraznějšího zakončení. Ve 41. minutě však přišel šok do poklidného průběhu zápasu. Trestný kop hostí skončil nečekaně v naší síti. Po přestávce jsme opět najeli do stejných kolejí, útočili jsme do plné obrany hostí. Hned ve 47. minutě po průniku Vaňka trefil gólmana Chludil, po chvíli vysunul Brhel na pravé straně Votavu, ale jeho střela jen těsně minula levou tyč. V 59. minutě nás při ojedinělé tvrdé střele hostí zachránil Ondráš. Když se před brankářem neprosadil ani Vaněk po ztečované střele Chludila, přišel o pár minut později další šok, když hosté po naší ztrátě míče rychle přenesli hru a nenápadná střela k levé tyči skončila v naší brance. Chvíli jsme se vzpamatovávali, ale pak jsme zahájili mohutnou ofenzívu, stále však bez brankového zakončení. Neuspěl Chludil hlavičkující sám po rohu, ani střídající Černý, jehož volej minul branku. Až pět minut před koncem se nadechl k obvyklému sólu přes několik hráčů v pokutovém území Vaněk a po několika zasekávačkách dostal míč do sítě. V úplném závěru nás pak ještě potěšili naši matadoři – po dlouhém výkopu Ondráše a nedorozumění hostujícího beka s brankářem byl na správném místě Černý a střelou do prázdné branky uzavřel skóre zápasu.

Branky: 18. Jaroslav Vaněk, 25. Jan Chludil z penalty, 85. David Vaněk, 90. Michal Černý - 41. Daniel Vaněk, 73. Marek Macháč. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 100.

ÚJEZD – SLOPNÉ 0:2 (0:1)

Miroslav Vaněk, předseda klubu SK Újezd: „Derby jako řemen zaslouženě ovládli hosté. Prvních patnáct minut jsme sice hráli v podstatě jen na jejich půlce, ale tuto převahu jsme nedokázali proměnit v gól. Postupně se Slopné začalo zvedat a za svoji aktivitu bylo odměněno, kdy po chybě našeho gólmana pohotově zakončil Žáček. Ve druhé půli tempo nepolevilo, ale místo abychom se hnali za vyrovnáním, tak hosté zvýšili své vedení, kdy díky Žáčkovi zvýšili své vedení, když po rohovém kopu zcela sám na zadní dal svůj druhý gól. Naše snaha něco s utkáním udělat končila na kopačkách hostů a ti tak vyhráli i druhé derby v sezoně.“

Branky: 36. a 56. Libor Žáček. Rozhodčí: Frajt. Diváci: 180.

MYSLOČOVICE – JASENNÁ 1:0 (1:0)

Jiří Bittner, sekretář Sokola Mysločovice: „I když jsme nastoupili v silně okleštěné sestavě, začali jsme dost aktivně a vytvořili si několik příležitostí. Do vedení jsme se dostali Gazdošem v devatenácté minutě. Do konce prvního poločasu jsme měli další dvě tři vyložené šance, ale skóre se nezměnilo. Po přestávce se hosté začali více tlačit do útoku, ale vyloženou šanci si nevypracovali. My jsme ve druhé půli spíše bránili těsný náskok, žádnou tutovku jsme už neměli. Jsme spokojení. Zaznamenali jsme třetí vítězství po sobě. Utkání s přehledem odřídila trojice rozhodčích v čele se sudím Vavrysem.“

Branka: 19. Dominik Gazdoš. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 60.

POTEČ – KOSTELEC 1:3 (1:1)

Zdeněk Tvarůžek, hrající sekretář klubu FK Poteč: „Ani třetí zápas s celkem ze špice tabulky jsme výsledkově nezvládli a znovu ze souboje vycházíme bez bodu. Přitom až do sedmdesáté minuty jsme drželi nerozhodný stav 1:1. Pak se ale po skrumáži odrazil míč k hostujícímu záložníkovi, který přízemní střelou k tyči překonal domácího gólmana. Vzápětí nepovedená střela z trestného kopu prošla přes zeď a pokutové území až do sítě a Kostele si z Poteče odváží všechny tři body. Utkání bylo vyrovnané, moc šancí ale k vidění nebylo. Byl to bojovný zápas, nikdo nic nevypustil. Kluci z Kostelce potřebovali vyhrát, protože se chtěli dotáhnout na vedoucí Bylnici, se kterou hrají o první příčku. Ve druhém poločase už byl připravený nastoupit také kanonýr Radek Novotný, který se po dlouhém zranění dokonce rozcvičoval, ale nakonec nenastoupil. Kostelec se ujal vedení ve 12. minutě, my jsme srovnali před poločasem po závaru ve vápně na 1:1. Krátce po změně stran hosté nastřelili tyč, jinak více šancí nebylo.“

Branky: 43. David Novosád - 12. Adam Drábek, 70. Radim Korvas, 72. Hynek Dvořák. Rozhodčí: Hasukič. Diváci: 80.

NÁVOJNÁ – ŠTÍPA 3:2 (1:1)

Ondřej Machač, sekretář Sokola Návojná: „Těší mě, jak kluci zabojovali a i v deseti lidech dokázali vstřelit dvě branky a zápas zvládnout. Hosté začali utkání lépe a ve 28. minutě kopali penaltu, kterou Tomáš Holík proměnil. My jsme se po obdržené brance zvedli a zápas i skóre vyrovnali. Chvíli před koncem poločasu po dlouhém autu dorazil Surý balon do branky a bylo to 1:1. Vzápětí byl domácí Pavel Šánek velmi přísně vyloučen za strčení do protihráče po odpískání. Celý druhý poločas jsme tak hráli v deseti. I tak jsme ale dokázali výsledek otočit, kdy Adam Šánek po standardní situaci sám před brankářem doklepl míč do branky. I dál se hrál vyrovnaný fotbal. Hosté srovnali zásluhou Jana Holíka, ale Návojná si čtvrt hodiny před koncem vzala vedení zpět, když další chybu hostující obrany po standardní situaci využil Řehák, jemuž balon hlavičkou nabídl obránce Štípy. Závěr byl zbytečně vyhrocený. Minutu před koncem po obyčejném souboji o míč sudí vyloučil Rittera. Po skončení utkání byl ještě vyloučen za kritiku rozhodčího Řehák. Snad bude mít příště kdo hrát.“

Branky: 37. Štěpán Surý, 56. Adam Šánek, 75. Josef Řehák - 28. Tomáš Holík z penalty, 64. Jan Holík. Rozhodčí: Lukáš. Červené karty: 39. Pavel Šánek, 90. Josef Řehák, 90. David Ritter (všichni Návojná). Diváci: 120.

1. Bylnice 18 14 1 2 1 55:12 46

2. Kostelec 18 12 3 2 1 45:18 44

3. Újezd 18 11 1 0 6 40:25 35

4. Slopné 18 9 3 2 4 41:36 35

5. Štípa 18 8 2 2 6 50:38 30

6. Mladcová B 18 9 1 0 8 53:37 29

7. Návojná 18 7 2 2 7 51:39 27

8. Jasenná 18 7 2 1 8 30:39 26

9. Mysločovice 18 6 2 1 9 31:46 23

10. Pozlovice 18 6 2 1 9 26:45 23

11. Slušovice B 18 6 0 3 9 25:29 21

12. Poteč 18 6 1 1 10 29:38 21

13. Sehradice 18 2 1 3 12 16:47 11

14. Nedašova Lhota 18 2 0 1 15 25:68 7

Zpravodajové Deníku