Pavel Matula, trenér Mladcové B: „Utkání nebylo tak jednoznačné, jak napovídá výsledek, ale po většinu času jsme měli hru pod kontrolou, proto je naše výhra zasloužená výhra. Mysločovice ale kousaly, kopaly dvě penalty a více než hodinu nás trápily. V našem týmu se dařilo střelci Davidu Vaňkovi, který utkání rozhodl hattrickem. Po prvním poločase jsme vedli 2:0, pak hosté z penalty skóre snížili a utkání bylo docela vyhrocené. Mysločovice měly nějaké šance na vyrovnání, odpor soupeře jsme zlomili třetím a čtvrtým gólem. Důležité bylo, že za stavu 3:1 nedali hosté penaltu, když jeden z jejich hráčů branku minul. Až na prvních dvacet minut druhé půle, kdy jsme byli horším týmem a nemohli se dostat pořádně do hry, jsem s výkonem mužstva spokojený.“

Branky: 29., 66. z penalty a 90. David Vaněk, 32. Michal Višenka, 76. Matěj Vyvlečka – 63. a 83. z penalty Bronislav Zavadil. Rozhodčí: Čech. Diváci: 80.

SLUŠOVICE B – POTEČ 1:2 NA PENALTY (0:0)

Vlastimil Bořuta mladší: „I když Poteč úvodní dva zápasy prohrála, věděli jsme, že nás nečeká jednoduché utkání, protože se soupeři podařilo sehnat nějaké nové tváře. Začátek byl opatrný a vyrovnaný. Od patnácté minuty jsme se rozehráli a začala se nám dařit kombinace, ale opět jsme nedokázali řadu velkých šancí proměnit. O poločase jsem varoval, aby se nám tohle zahazování nevymstilo jako minulé kolo v Jasenné. Bohužel moje slova se naplnila v šedesáté minutě, kdy jsme ztratili míč ve středu hřiště a hostující hráč proměnil své sólo na gólmana. Vyrovnat se nám podařilo až v 83. minutě, kdy se po centru Knápka pověsil do vzduchu Vyoral a bylo to 1:1. Stejně jak my, tak i soupeř si vytvořil ještě velkou gólovku, ale stav se neměnil a kopaly se penalty. A ty, jak bývá pravidlem, prohráváme. Nemůžu chválit, ale ani nadávat, již po druhém kole se nám dlouhodobě zranili tři důležití hráči a tak to látáme kluky z dorostu anebo hráči, co pověsili kopačky na hřebík.“

Branky: 83. Jiří Vyoral - 60. Filip Valčík. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 120.

PŘÍLUKY - JASENNÁ 3:0 (0:0)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Příluky měly oproti poslednímu zápasu již sestavu bez většiny absentérů a bylo to na výkonu znát. Do utkání nastoupily jako favorit a role se nezalekly. Hrály aktivní kombinační hru a hned ze začátku zápasu se po kombinaci anebo rohových kopech dostávaly do gólových šancí. Skóre zápasu se ale nedařilo přes obranu hostí stále otevřít a to i přes vyložené šance Frolka, Machalíčka a jiných. Hosté toho moc v prvním poločase nevymysleli a kromě asi dvou šancí se domácí brankář Kopřiva v bráně nudil. Po přestávce hra držela tempo, a domácí pokračovali v akcích, které volaly po gólech. Dočkali se v 57. minutě, kdy Macík zavezl míč po straně k šestnáctce, přihrál Ulmanovi, jehož střelu vyrazil gólman hostí jen k volnému Machalíčkovi, který uklidil míč brány hostí – 1:0. Hned za čtyři minuty opět přihrál Ulmanovi do průniku Macík, hosté Ulmana v šestnáctce faulovali a byla nařízená penalta. Adamík ji zkušeně proměnil a bylo to 2:0. Hosté se ale nevzdali a byli stále aktivní, nicméně jeiich pokusy končily na výborně chytajícím domácím brankáři Kopřivovi. Skóre se změnilo ještě jednou, kdy střídající domácí Kojetínský v 88. minutě zužitkoval skvělou nahrávku do brejku a zvýšil přes gólmana hostí na 3:0. Zápas již byl rozhodnut, zvláště když akce hostů končily neúspěchem. Kaňkou jinak výborného utkání byli fandové z Jasenné, kteří místo fandění sprostě nadávali rozhodčím. Takoví, ať radši sedí doma v hospodě.“

Branky: 57. Radek Machalíček, 61. Lukáš Adamík z penalty, 88. Vladimír Kojetínský. Rozhodčí: Goňa – Mach, Navrátilová. Diváci: 100. Nejlepší hráči: Fojtík, Bahulík, Ulman.

NÁVOJNÁ – VYSOKÉ POLE 4:1 (2:1)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „Opět jsme měli dobrý začátek a do desáté minuty vedli 2:0. Nejprve se přímo z rohu trefil Šánek, když si domácí nepokryli první tyč. Pak se prosadila naše letní posila Šebák. Ve zbytku první půle jsme zahodili hrozně moc šancí. Po prvním poločase jsme měli vést daleko větším rozdílem. Hru jsme měli pod kontrolou, hosté měli jenom dva nebezpečné protiútoky. První z nich skončil faulem a penaltou, kterou gólman Šenkeřík chytil. Podruhé hosté z brejku snížili na 2:1. Nám vyšel i vstup do druhé půle. Po pěkné přihrávce Surého jsem se ocitl sám před brankářem a zblízka ho prostřelil. Hru jsme měli nadále pod kontrolou a ve své moci. Výhru pečetil čtvrt hodiny před koncem Šebák. U týmu hostů musím pochválit mladíka Kořenka, který byl velice nebezpečný a byl jednoznačně nelepším hráčem soupeře.“

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Zápas s Návojnou jsme neodstartovali nejlépe, když jsme hned v první minutě dostali gól po krásně trefeném rohovém kopu. Další gól domácí přidali nedlouho poté a docela jsem se bál, že to skončí debaklem. Naštěstí nás druhý gól nakopl k lepšímu a koncentrovanějšímu výkonu a do druhé půle prvního poločasu jsme vlétli. Měli jsme i penaltu, kterou však Kořenek zahodil. Nakonec jsme do poločasu snížili na 2:1 po gólu Tomáše Machů. Do druhého poločasu jsme opět nevstoupili dobře a po čtyřech minutách šli opět domácí do dvougólového vedení. Nakonec domácí dali čtvrtý a poslední gól zápasu, který byl velice útočný na obou stranách. Pro oko diváka to musel být atraktivní duel. Výhru Návojné hodnotím jako zaslouženou, kdy nás vyučili z produktivity střelby.“

Branky: 1. Pavel Šánek, 7. a 76. Ondřej Šebák, 46. Ondřej Macháč - 33. Tomáš Machů. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 100.

ŠTÍPA – LHOTA 2:3 NA PENALTY (1:1)

Aleš Ráček, sekretář Štípy: „Tento zápas měl opravdu vše, co má být. Tři sta diváků vidělo výborný zápas. Štípa vedla a do dvacáté minuty dominovala. Pak ovšem začali hostují fotbalisté také hrát a utkání se vyrovnalo i brankově. Do konce první půle pak hosté soupeře přehrávali. Druhá půle byla vyrovnaná. Dříve dali branku hosté po krásné střele, ale domácí po velkém tlaku vyrovnali, ale další akce už nebyli schopní proměnit. Černou kaňkou jsou tři červené karty.“

Petr Prokop, předseda klubu FK Lhota: „Pokud by nám někdo před zápasem ve Štípě nabídl remízu, brali bychom ji všemi deseti. Po zápase to platí taky. Vždyť celý druhý poločas jsme hráli oslabení o jednoho hráče, který byl po dvou žlutých kartách vyloučen. Výkon Štípy byl pro mě trochu překvapením. Na to, jak posílila, jsem od ní čekal lepší herní projev. Určitě nebyl takový, jaký jsme si představovali. Na druhé straně diváci viděli oboustranně opravdu pěkný fotbal se spoustou šancí. Utkání se svojí vymykalo okresnímu přeboru. Přišlo hodně lidí a po každé podařené akci se ozýval potlesk. Remíza byla opravdu zasloužená. Na našem mužstvu byla vidět obrovská snaha a bojovnost. Kluci do toho hlavně ve druhém poločase dali srdce. Chtěli i v deseti urvat bod, což se jim nakonec povedlo. Dokonce jsme chvíli před koncem vedli 2:1 a nebýt nešťastného rohu pět minut před koncem zápasu, měli bychom všechny body. Ale i dva jsou pro nás vynikající. Utkání nebylo až tolik vyhrocené. Jenom škoda, že mladé rozhodčí tolik svazuje přítomnost delegáta. Některé výroky byly zvláštní, ale to se nedá nic dělat. Rozhodčí to měl. Hrál první s druhým, všechny červené karty pro hráče i našeho trenéra byly zasloužené.“

Branky: 13. Matěj Velev, 85. Roman Holík - 22. a 67. Jakub Bartoň. Rozhodčí: Fojtů. Červené karty: 89. Laciga – 45. Válek. Diváci: 300.

SLOPNÉ – POZLOVICE 3:2 (1:1)

Radek Kolařík, vedoucí mužstva Slopného: „I když jsme dali vítězný gól až v poslední minutě, je naše vítězství zasloužené. Měli jsme víc šancí než soupeř. Pozlovice se ujaly vedení ve 21. minutě, kdy náš brankář fauloval v šestnáctce a soupeř penaltu proměnil. My jsme měli převahu, ale nedokázali jsme šance využít. Až ve 38. minutě po faulu na Marka Červíka jsme i my zahrávali pokutový kop a Martinus srovnal na 1:1. V závěru poločasu se ještě zpoza šestnáctky trefil Libor Žáček a vedli jsme 2:1. I ve druhém poločase jsme měli více ze hry, ale i hosté byli nebezpeční a nastřelili břevno. Po hodině hry jsme mohli náskok zvýšit, ale Martinus druhou penaltu v zápase neproměnil. Klíčové chvíle přišly až v závěru. Nejprve jsme v 87. minutě po skákavé střele z dálky inkasovali vyrovnávací gól, v poslední minutě se nám ale podařilo strhnout vedení na naši stranu. Prosadil se Frolo. Výhru bychom klidně vyměnili za zdraví dvou našich hráčů. Zápas nedohráli Heinz s Haviarem. Hůře na tom je Pavel Heinz, kterého po hlavičkovém souboji a špatném dopadu odvezla záchranka. Má naštípnutou klíční kost. Haviar zase špatně došlápl a poranil si stehenní sval.“

Branky: 38. Martin Martinus z penalty, 45. Libor Žáček, 90. David Frolo - 21. Josef Kuchař z penalty, 87. Jakub Kunc. Rozhodčí: Brabec. Diváci: 50.

ÚJEZD – HVOZDNÁ 3:2 (2:1)

Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „Do zápasu vstoupili lépe domácí, kteří hned ve druhé minutě nastřelili břevno. My jsme těžkou chvíli přečkali a po centru dal Janoš gól na 0:1. Vedení jsme ale dlouho neudrželi, protože Hrnčiřík za dvě minuty srovnal na 1:1. Újezd klasicky spoléhal na dlouhé auty a po jednom z nich výsledek otočil. Nám na konci první půle nahrálo vyloučení Hrnčiříka. Ve druhém poločase nastřelil Nedavaška břevno. Pak měl šanci Janoš, ale neuspěl a domácí z ojedinělého útoku dali gól na 3:1. Nás ještě vrátil do hry Nahodil. V poslední minutě mě Janoš tutovku na vyrovnání, ale odkrytou bránu netrefil. Škoda, že jsme nevyrovnali, remíza by asi byla spravedlivá, protože oba týmy hrály dobře a měly dost šancí. Víc než porážka mě mrzí vážné zranění Tomáše Sovadiny, kterému brankář nešťastně přilehl nohu. Náš hráč už má po operaci. Měl zlomenou lýtkovou kost a přetržené vazy v kotníku. Mimo hru bude celou sezonu.“

Branky: 11. Jindřich Hrnčiřík, 22. Ondřej Častula, 75. František Kráčalík - 9. Petr Janoš, 78. Jan Nahodil. Rozhodčí: Jäger. Červená karta: 38. Jindřich Hrnčiřík (Újezd). Diváci: 120.

1. Návojná 3 3 0 0 0 12:3 9

2. Příluky 3 3 0 0 0 10:3 9

3. Lhota 3 2 1 0 0 12:2 8

4. Štípa 3 2 0 1 0 8:3 7

5. Hvozdná 3 2 0 0 1 10:3 6

6. Újezd 3 2 0 0 1 5:5 6

7. Mladcová B 3 2 0 0 1 7:8 6

8. Slušovice B 3 1 0 1 1 5:4 4

9. Slopné 3 1 0 0 2 3:7 3

10. Jasenná 3 1 0 0 2 1:7 3

11. Poteč 3 0 1 0 2 2:10 2

12. Pozlovice 3 0 0 0 3 3:8 0

13. Vysoké Pole 3 0 0 0 3 4:11 0

14. Mysločovice 3 0 0 0 3 6:14 0