HVOZDNÁ – SLOPNÉ 2:1 (1:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Oproti minulému zápasu v Návojné nám z různých důvodů absentovalo šest kluků. Povolali jsme tak i některé hráče, kteří tolik nehrávají. Do utkání jsme výborně vstoupili, od první minuty jsme si vytvářeli jednu šanci na druhou. V šesté minutě jsme po akci 15letého Kišše šli do vedení. Hosté se za půlku poprvé dostali až ve 25. minutě, kopali jasný pokutový kop, po kterém srovnali. Do konce poločasu jsme byli lepší, hosté ale měli dobrého brankáře. Slopné ve druhé půli i nadále vzdorovalo, dokonce se osmělovalo, mělo nějaké šance. My své příležitosti zahazovali. Když už to vypadalo, že branku nedáme, tak Marek Polách po pěkné akci celého útoku vstřelil vítězný gól na 2:1. Jen minutu předtím přitom jejich útočník Martin Váňa šel sám na našeho brankáře Biernáta. Zaslouženě jsme vyhráli, kluky musím pochválit za bojovnost."

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Na zápas na Hvozdné nám chybělo osm kluků, ze začátku jsme s nějakým dobrým výsledkem nepočítali. Nakonec jsme odehráli docela slušné utkání. Brzy jsme inkasovali, což nás trochu utlumilo, z penalty jsme přesto srovnali. Skóre vydrželo až do poločasu. Domácí byli po přestávce celkem nervózní, situace neřešili dobře. Přesto měli více šancí. Kolem 75. minuty jsme šli sami na gólmana, nezakončili jsme to však dobře. Přibližně pět minut jsme inkasovali podruhé, útočník domácích to napálil k tyči. Z výsledku panuje zklamání, vzhledem k absencím jsme však předvedli dobrý výkon."