VIZOVICE – LUHAČOVICE B 2:4 (1:2)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Chtěli jsme urvat body. Zápas pro nás začal dobře, brzy jsme dali gól. Luhačovice však vyrovnaly, pak byly lepším týmem, poločas zaslouženě vyhrály. Ve druhé půli se nám rychle podařilo vyrovnat. Po dobrém balonu za obranu by náš kluk šel sám na branku, poslední hráč Luhačovic dostal červenou. Měli jsme jednu tutovou šanci na 3:2, Ondra Hruzík ji sám před gólmanem spálil, trefil to do něj. Luhačovice se musely zatáhnout, z jednoho brejku utekl klučina, který dal na 3:2. Byli jsme zlomeni, na klucích jsem viděl, že je hotovo. Ondra si navíc nezaviněně podvrtl koleno. Poslední kolo rozhodne, bohužel nyní máme hodně zraněných hráčů, včetně těch klíčových."

Zdeněk Červenka mladší, hrající předseda Luhačovic: „Zápas jsme odehráli bez posil ze širšího kádru A-mužstva, protože áčko hrálo v Napajedlích. Utkání jsme nezačali dobře, od druhé minuty jsme prohrávali. Postupně jsme se dostávali do šancí, mnoho vyložených příležitostí jsme nedokázali proměnit. Naštěstí se nám do poločasu podařilo vstřelit dvě branky. Bohužel hned ve 46. minutě se soupeři po naší velké chybě podařilo vstřelit gól. Aby toho nebylo málo, v 57. minutě jsme šli po faulu do deseti hráčů. I přesto jsme zápas chtěli vyhrát. Vizovice nás začaly přehrávat, avšak naše obrana i brankář Piják zabránili všem útokům. Naopak se nám podařilo proměnit dvě brejkové situace. Odměnou za bojovnost a nasazení jsou tři body za výhru!"