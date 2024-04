Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Po prohře v Jasenné bylo na klucích cítit velké odhodlaní. Zápas jsme rozhodli hned v prvním poločase čtyřmi brankami do 25. minuty. Ve druhém už soupeř věděl, jak na nás hrát, od 60. minuty jsem to navíc začal střídat, sestava se trochu rozbila. Utkání jsme zvládli, odčinili jsme porážku z prvního kola.“

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „K mistrovskému utkání jsme odjížděli do Zlína s pokorou a novými hráči, neboť v úvodním střetnutí s celkem Lačnova jsme vlivem zranění přišli o pět hráčů základní sestavy. Hráči Pasek maximálně využili svého domácího prostředí včetně umělého povrchu hřiště a svou typickou hrou zaznamenali během 25 minut čtyři branky v naší síti. Především tři góly byly soupeři darovány, a proto budou předmětem i našeho interního pozápasového rozboru. Ve druhém poločase oba celky prostřídaly své hráče, hra se srovnala, byla nastřelena břevna na obou stranách a konečný výsledek 5:0 pro domácí odpovídá postavení obou celků v tabulce OP Zlín. My se však nevzdáváme. V úvodu sice máme těžký los, ale chceme se poprat o další body!“

JAROSLAVICE – VYSOKÉ POLE 4:0 (1:0)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Podle výsledku to vypadá na jednoznačné vítězství, pro soupeře to je ale krutý výsledek. V podstatě do čeho jsme kopli, to tam padlo. Utkání bylo hodně ovlivněno větrem, v prvním poločase po něm hráli hosté. Hned v úvodní minutě jsme dali gól z rohu, což nás ukolébalo. Soupeř byl lepší, pomáhal si nákopy, měl tam závary. Nastřelil dvě břevna a tyčku. Navíc nás znovu podržel gólman Žbel. Se štěstím jsme poločas uhráli 1:0. Druhý jsme už hráli po větru. Co nás celou sezonu trápí, tedy proměňovaní šancí, to nám teď vyšlo, veškeré příležitosti jsme proměnili. Jsme šťastní, že jsme vyhráli.“

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Bohužel jsme odehráli smolné utkání, domácí nám udělili lekci z produktivity. Ujali se vedení po jejich první a poslední střele v úvodním poločase. Hned v první minutě potrestali náš nedůraz při rohovém kopu. Poté se hrál fotbal na jednu branku – třikrát jsme nastřelili brankovou konstrukcí, gólman vychytal samostatný nájezd Jakuba Fojtů. Začátek druhého poločasu se nesl ve stejném duchu. Brankář Jaroslavic v tutových šancích vychytal Bureše a Pátku. Následoval trest, domácí se dostali podruhé do šance a skórovali na 2:0. Chvíli na to smolně fauloval Trčka a Jaroslavice se z třetí střely na bránu ujaly vedení 3:0. Do té doby se náš brankář nedotkl balónu. Celý zmar zakončila červená karta pro Rumana a následná čtvrtá branka, kdy domácí hráč krásně z třiceti metrů vymetl pravou šibenici. Pak už se zápas jen dohrával. Výsledek je pro nás krutý, neodpovídá dění na hřišti.“

SLOPNÉ – NEDAŠOVA LHOTA 3:2 (0:2)

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do utkání jsme nevstoupili úplně dobře, z první akce hostů jsme dostali gól na 0:1 – po centru ze strany jsme propadli, hostující útočník zakončoval sám hlavou. Rozhodčí poté pískl penaltu, dostali jsme na 0:2. Bylo to docela špatné. O poločase jsme trošičku změnili rozestavení, začali jsme hrát na dva útočníky. Poslali jsme tam čtyři nové kluky. Střídání mělo vliv, hru oživila, hosté naopak malinko odešli fyzicky. Ve druhé půli jsme byli daleko aktivnější, poměrně rychle jsme krásnou střelou Šomana snížili do šibenice. Na 2:2 srovnal Jirka Kovařík, který dostal přihrávku po krásné individuální akci Marina Váni, jenž prošel tři čtvrtě hřiště. Obrat dokonal Lukáš Fiodor. Csaplárova past sklapla krásně! (úsměv) Výhra je důležitá, soupeř měl před zápasem o tři body méně, v případě tří bodů by se na nás dotáhl. Pod sebe se díváme s pokorou.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Jsme velice zklamaní, prohráli jsme vyhraný zápas. Je to velká chyba. Po poločase jsme vedli 2:0, krásně jsme to měli nalajnované. V první minutě druhé půle však našeho středního záložníka píchlo v tříslu, následně se zranil i obránce, který to tam držel. Bylo to klíčové. Prostřídali jsme, trošku se to pak s námi vezlo, nezvládali jsme to. Dostali jsme gól na 1:2, byli jsme nervózní. Přitom jsme si vytvořili dvě šance – měli jsme dát třetí gól a asi by bylo po zápase. Je to velká škoda, Slopné je pro nás rovnocenný soupeř, jeli jsme tam bodovat. Příští kolo už konečně budeme hrát doma. Musíme se dát do kupy a nahnat body.“

LAČNOV – LUHAČOVICE B 3:7 (1:5)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Rozhodlo prvních patnáct minut zápasu, během kterých jsme vytvářeli velké až dětinské chyby. Bylo jich strašně moc. Po poločase jsme nakonec prohrávali 1:5. Ve druhém jsme 20 minut měli tlak, a když už jsme dali branku, tak jsme měli pětiminutový výpadek, po kterém to bylo 2:7. Takto vysoká prohra je dost krutá, o tolik branek jsme si padnout nezasloužili. Bohužel to kazí obrázek z celého zápasu. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na Vysoké Pole. Čekají nás daleko důležitější zápasy. Mohli jsme jen překvapit.“

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Jsem hodně spokojený, opravdu moc! Zápas byl pro nás speciální, vinou zranění v A-týmu a nutnosti doplnění z B-týmu jsme byli nuceni nastoupit v hodně látané sestavě, utkání z podzimu proti Lačnovu pamatovali jen dva hráči. Doplnili jsme to o dorostence, spolupráce s mládeží a A-týmem je vážně výborná. Už ve 14. minutě jsme vedli 4:0, poměrně rychle bylo rozhodnuto, utkání se pak dohrávalo. Bylo to o udržení koncentrace, abychom nepovolili, což se nám podařilo. Panuje naprostá spokojenost. Teď vyhlížíme další utkání jara s SK Zlín. Snad se nám podaří vyhrát.“

KAŠAVA – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 4:1 (2:0)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Narazila na sebe dvě technická mužstva, obě předvedla výborný výkon. Utkání celkově nabídlo slušný fotbal, my měli více štěstí při zakončení. Jsem velmi rád, že se nám při něm dařilo. Ze tří bodů mám velkou radost, vítězství je zasloužené. Uherčíka jsem v prvním poločase střídal kvůli zranění. Ještě musím vyzdvihnout rozhodčího, zapískal výborně.“

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Soupeř nás hned v úvodu zatlačil, nemohli jsme se dostat ze šestnáctky, odkopnout balon. Na míči vždy byl o krok dopředu, hrál hodně soubojově. Nenechal nás rozehrát, vše nám bral. V prvním poločase jsme nedokázali vstřelit kontaktní gól, nastřelili jsme tyč, gólman to navíc se štěstím chytl. Ve druhém jsme kromě vstřelené branky pořádně nedokázali ohrozit jejich gólmana. Chtěli jsme to pak více otevřít, hráli jsme na tři obránce, propadl tam však balon a Kašava dala poslední hřebíček na 4:1. Zaslouženě vyhrála.“

ÚJEZD – JASENNÁ 1:5 (0:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Na první jarní domácí zápas přijela kompletní Jasenná povzbuzená výhrou nad lídrem soutěže. U nás nebylo nic nového. Opět vypadlo pět hráčů z minulé sestavy. Kdy těmhle rotacím bude konec je mi záhadou. Samotný zápas nakonec rozhodl jiný faktor. A to velmi silný vítr a hlavně jeho pomoc přetavit v góly. My díky němu měli v prvním poločase tlak, rohy i šance. Jenže jsme nedokázali dát byť jen jednu branku. Buď nás vychytal výtečný brankář hostí, nebo jsme šance řešili špatně. A jak se to má dělat, tak to nám Jasenná dokonale ukázala ve druhé půli, když nám dala branku hned z druhého rohu a následně i z další standardní situace. Samozřejmě to byli hosté, kteří využili silný vítr. Utkání navíc nevyšlo našemu brankáři, jenž dostal dětinský třetí gól po vysokém nákopu na naší bránu. Staňa nás ale podržel v jiných zápasech a teď si prostě vybral slabší den. Stane se. Pak jsme se pokusili stav zápasu zdramatizovat, ale podařilo se nám pouze už za stavu 4:0 korigovat Tomem Bělaškou z přímého kopu. Poslední slovo opět měla Jasenná, která po brejku uzavřela stav zápasu na 5:1. Jejich výhra byla zasloužená, protože maximálně efektivně využila silný vítr ve svůj prospěch a dala nám lekci z produktivity.“

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Do Újezdu jsme přijeli v dobré náladě po úspěšné jarní premiéře. V sestavě jsme museli udělat dvě změny – na beky jsme nasadili mladíky Petra Muczku a Kubu Řezníčka a oba zahráli výborně. Zápas hodně ovlivnil silný vítr ve směru na jednu z branek. My jsme vylosovali první poločas proti větru a tím bylo dané, že se ho v podstatě budeme snažit přežít. I přesto jsme se dostali do tří vyložených šancí, ale naši střelci se zatím pouze zastřelovali. Jinak jsme byli pod silným tlakem a jen se štěstím neobdrželi branku. Pro ilustraci – za celý poločas se našemu gólmanovi podařilo z odkopu nebo výkopu překopnout půlku jen jednou. Do druhého poločasu jsme vystřídali dvoumetrového Hřiba za kombinačnějšího Mikošku a snahou hrát víc po zemi. Domácím totiž v první půlce spoustu kolmých přihrávek odfoukl vítr až do zámezí. Nástup do druhého poločasu nám vyšel výborně a ze dvou rohů jsme dali dva góly. Třetí tam zapadl po obranném odkopu Kuby Řezníčka. Domácí gólman podcenil sílu větru a po odrazu na dvacítce mu to zapadlo pod víko. Pak už se zápas spíše dohrával. Díky silné lavičce jsme mohli vystřídat nakřáplé hráče. Pátým gólem dorazil soupeře Zicha po vynikající akci střídajícího Filipa Čaly. Při našem odkopu jsme měli možná tři hráče v jasném ofsajdu, ale výborní rozhodčí dali šanci Čalovi, který vyběhl z naší poloviny a předložil Zichovi tutovku. Celému týmu znovu patří pochvala.“

ŠTÍPA – NÁVOJNÁ 0:1 (0:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Zápas jsme absolutně nezvládli a hosté si s minimem náhradníků odvezli pro ně samotné překvapivě všechny tři body. Domácí hráli složitě, nekonstruktivně a staticky, a jelikož v prvé půli veškerými svými šancemi pohrdli, hosté těsně před koncem poločasu šli do překvapivého vedení, když udeřili z ojedinělé standardky. Po změně stran Návojná hrála i nadále konsolidovaně, v deseti zahustila obrannou linii, přes níž bylo nad síly domácích se probít, a když už se tak stalo, vše ztroskotalo na brankaři-laikovi Martinu Řehákovi, který se dle hodnocení všech objektivních zainteresovaných stal mužem utkání.“

