Daniel Lysák, trenér Dolní Lhota: „Pořád nás trápí marodka, navíc se proti nám postavil papírově silný soupeř. Ze Štípy jsme měli respekt, první poločas tak i dopadl – soupeř na nás nastoupil, byl fotbalovější, přehrával nás. Některé příležitosti dokonce nevyužil. Už jsme prohrávali 0:2, nakonec jsme v závěru snížili. Zkraje druhé půle nás ještě skřípli, od desáté minuty druhého poločasu jsme však Štípu začali přehrávat. Také druhou branku jsme dali z pokutového kopu. Od vyrovnání to už byl takový fotbal padni komu padni, mohlo to dopadnout na obě strany. Ukazuje se, že i s takovými soupeři dokážeme držet krok, upřímně mě to překvapilo. Myslel jsem si, že nás budou přehrávat. Naopak jsou i pasáže, kdy je tomu naopak. I díky posílení ukazujeme kvalitu. Klukům patří velká pochvala. Ostudu jsme neudělali ani proti Slušovicím „B“. Zápas se Štípou potvrdil, že jsme vyrovnaným soupeřem.“

Aleš Ráček, předseda Štípy: „Zápas dvou mužstev z popředí tabulky sliboval atraktivní podívanou, která se i při absenci několika klíčových hráčů v obou týmech opravdu udála. Na první pohled hřiště vybízelo ke kombinaci, ale podklad nebyl až tak kvalitní a míče často samovolně odskakovaly všemi směry. Hostům tak přece jen chvíli trvalo, než přivykli těmto specifickým podmínkám. Po zhruba čtvrt hodině ale už štípští začali domácí přehrávat, výsledkem bylo vedení 2:0, když se během deseti minut prosadili oba hostující útočníci. V těchto pasážích Štípa jasně dominovala, vytvářela si jednu šanci za druhou, které ale trestuhodně zahazovala. Před odchodem do šatny se domácím podařilo snížit z penalty, kterou se štěstím proměnil Fojtík a tak místo jasného vedení hostů tu byl vzhledem k průběhu poločasu až překvapivě velmi nadějný stav utkání pro Dolní Lhotu. Ve druhé půli se hra v poli už vyrovnala, ale jelikož Štípa nebyla schopna přes množství šanci výsledkově odskočit, dočkali se domácí srovnání skóre z druhé penalty, kterou již tentokrát bezpečně Fojtik proměnil. V nervózním a vyhecovaném závěru, k čemuž přispěl svými kontroverzními výroky i nepřesný hlavní sudí, se už skóre přes velké šance na obou stranách nezměnilo. Stínem zápasu pro hosty je nezaviněné zranění střídajícího Reische, který si od fotbalu zřejmě bude muset odpočinout delší dobu.“

Branky: 45. a 64. Fojtík (obě pen.) – 21. Šimek, 32: Velev

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – SLUŠOVICE B 0:2 (0:1)

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Chtěli jsme navázat na minulý týden, kdy jsme z venkovního zápasu přivezli všechny body. Věděli jsme však, že proti Slušovicím to bude velmi těžký zápas, jelikož zatím hrají výborně, za což jim náleží první příčka v tabulce. Během úvodního poločasu jsme hráli výborně, přičemž jsme si vytvořili dvě stoprocentní gólové šance, nedaří se nám ale střelecky. Navíc platilo „nedáš-dostaneš“, do kabin jsme šli s jednobrankovým mankem. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem, opět se nám ale nedařilo dát branku. Přišel tak trest, Slušovice se prosadily podruhé. Ze zápasu jsem hodně zklamaný, alespoň remízu jsme si zasloužili.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Na zápas jsme odjížděli s velkým deficitem hráčů, vinou zranění a onemocnění hned šest z nich bylo mimo. Co jsme se ale bavili s domácím kolegou, tak rovněž on měl problémy se složením mužstva. Zápas to byl nepěkný, až škaredý, nenabídl krásné akce. Soupeř byl o pět deset procent aktivnější. Během úvodního poločasu jsme si nevytvořili pořádnou šanci, po centru a chybě domácíhó gólmana jsme přesto dorazili míč do prázdné branky. Stejný průběh měl i druhý poločas. Střelou z dvaceti metrů se v 54. minutě prosadil Štalmach. Kluky jsem před zápasem nabádal, že i bod by byl slušný, na lavičce jsme měli hned čtyři dorostence. Nakonec jsme se s problémy vyrovnali, upevnili vedení v tabulce."

Branky: 37. Mikšík, 54. Štalmach

MYSLOČOVICE – LUHAČOVICE B 0:0

Petr Miklík, hráč Mysločovic: „Podruhé v sezóně jsme se sešli v podobně sestavě jako v předchozím kole a na hře to bylo znát. Vůči soupeři jsme měli prvních třicet minut územní převahu, ze které se nám však nepodařilo skórovat. Postupně začala naše aktivita upadat a soupeř do konce poločasu hru vyrovnal. Do druhé poloviny vstoupili hosté aktivněji a dlouhých pětadvacet minut jsme se víceméně bránili. Přečkali jsme i dvě velmi slibné šance soupeře. Od 75. minuty jsme zase zabrali a začali lépe kombinovat po zemi a soupeře přitlačili. Bohužel se opět projevila naše útočná impotence, která vygradovala kolem 80. minuty, kdy jsme neproměnili penaltu. Je to pro nás sice první bod, ale pachuť možnosti zisku 3 bodů stále přetrvává.“

Michal Piják, trenér Luhačovic „B“: „Utkání se nám křížilo s „A-mužstvem“, které hrálo ve stejný čas. Do Mysločovic jsme tak odjížděli v hodně okleštěné sestavě, nastoupilo hned šest dorostenců. V 80. minutě nám brankář chytil pokutový kop, se štěstím jsme ho přežili. I přes skutečnost, že jsme hráli na místě posledního mužstva soutěže, tak bod je pro nás zlatý, bereme ho všemi deseti. Klukům je potřeba děkovat za bojovnost. Rozhodně z toho neděláme tragédii.“

Bez branek

ÚJEZD – POZLOVICE 5:0 (2:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Zápas dle postavení v tabulce měl být z kategorie povinných vítězství, jenž bylo umocněno skutečností, že hosté přijeli pouze v deseti hráčích a celý zápas tak i odehráli. Měli jsme tedy velice zjednodušenou pozici. Bohužel jsme si s tímhle stavem ne úplně dokázali poradit. Samozřejmě jsme byli celý zápas lepší aktivnější a měli spoustu šancí, jenže v konečném důsledku jsme do první půle dali pouze dvě branky a ještě nám k nim pomohly hrubé chyby hostů. Úvodní a vlastně vítězný gól dal Josef Struška, když dokázal zužitkovat dlouhý výkop brankáře Bodláka. Druhou branku pak vstřelil Ondra Častula, trestuhodně selhal hostující brankář. Ve druhé půli jsme postupně navýšili konečné skóre – hlavičkou Hrnčiříka, krásně zahraným přímým kopem Vaculína a historicky proměněnou penaltou střídajícího předsedy SK Újezd Miroslava Vaňka, jenž naskočil na posledních osm minut a uzavřel tak stav zápasu na 5:0 pro domácí SK Újezd.“

Branka: 20. Struška, 22. Častula, 64. Hrnčiřík, 80. Vaculín, 86. Vaněk (pen.)

JASENNÁ – VYSOKÉ POLE 0:3 (0:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Domácí měli po celou dobu více ze hry, ze začátku nás nepustili vůbec k ničemu. Postupně jsme z toho ale dostali a začali hrozit z protiútoků. Kluky musím velmi pochválit za poctivě odvedenou práci dozadu. Cely zápas podtrhl nádhernou akci Dominik Tománek, který z prošel z půlky přes čtyři chlapy a nádherně zakončil. Doufám, že mu to dodá sebevědomí a bude mu to tam teď pořad padat.“

Branky: 35. Doruška, 52. Kořenek, 80. Tománek

NÁVOJNÁ – POTEČ 0:1 (0:0)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Do Návojné jsme odjížděli s vědomím, že se pro týmy ze druhé poloviny tabulky jedná o zápas „o šest bodů“. Stejně jako soupeř jsme však vinou zranění i pracovních povinností nastoupili v okleštěné sestavě. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem, v prvním poločase jsme si vypracovali čtyři vyložené šance, včetně nastřelené tyčky. Hostům však výborně zachytal gólman, který pochytal snad pět tutovek. Byl to zápas o jednom gólu, ten se nám podařilo vstřelit zkraje druhého poločasu.

Branka: 54. Mňačko

SLOPNÉ – HVOZDNÁ 2:2 (2:0)

Zdeněk Outrata, trenér Slopného. „Odehrál se velmi napínavý a atraktivní zápas. Utkání nabídlo, co mělo, zajímavé to bylo jak pro hráče, tak i diváky. Hvozdná začala velkým tlakem, měli jsme štěstí, že nám nedala rychlý gól. Po chybách soupeře jsme však paradoxně v 10. a 11. minutě vstřelili dvě jednoduché branky z nepřehledných situací. Hvozdnou to úplně utlumilo. Ve druhém opětovně zase začala tlakem. Často jsme faulovali, hned ve 47. minutě se krásně z trestňáku do vinklu trefil Nahodil. Navíc ještě měla k dispozici penaltu, kterou neproměnila. Sami jsme nedali dvě tři tutovky, soupeř z trmy vrmy vyrovnal před koncem. Bohužel jsme si to nepohlídali.“

Branky: 10. Martinus, 11. Kolařík – 47. Nahodil, 86. Javora