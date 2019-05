Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Čekalo nás náročné utkání, kdy k nám zavítal lídr tabulky s již známou taktikou tvrdé hry. Od prvních minut jsme to ale byli my, kdo udával tempo hry. Ve druhé minutě se dostal Sedláček do úniku, ale při souboji jeden na jednoho si míč dal na dlouhou nohu a při pokusu ho umístit do branky se bohužel zranil, a tak musel ze hřiště. Ještě jsme ani nestihli vystřídat a i v deseti jsme se hrnuli do útoku, kde se po krásném centru Plška v páté minutě hlavou nemýlil náš kanonýr Burša. Po úvodní brance jsme kontrolovali hru, až do momentu, kdy soupeř po nepřehledné situaci ve středu hřiště ve 24. minutě vyrovnal. My jsme mohli jít ještě do vedení, ale v nabídnutých šancích zklamali. Jak Zbranek tak několikrát Povolný. Do druhé půle vstoupili hosté o dost důrazněji, což nás stálo několik hráčů a spoustu diváků hlasivky. Hosté se ujali vedení v 72. minutě po individuální akci Lukáče, který ve vápně obešel čtyři bránící hráče a míč uklidil k tyči. Pak už se utkání dohrávalo až zbytečně za hranou pravidel a nám se tak nepovedlo vyrovnat a vybojovat tak aspoň bod ve vyrovnaném utkání.“

Branky: 5. Antonín Burša - 24. a 72. Ondřej Lukáč. Rozhodčí: Hasukič. Diváci: 60.

KOSTELEC – MYSLOČOVICE 5:0 (3:0)

Petr Velikovský, hrající předseda klubu FC Kostelec: „Domácí mužstvo mělo od začátku utkání převahu, kterou přetavilo v góly v první půli Krajča, Krhůtek a Okénka. Ve druhé půli pokračovala hra na jednu branku, avšak Kostelečtí se nemohli brankově prosadit. Dokonce Krajča neproměnil pokutový kop nařízený po faulu na zastupujícího kapitána Korvase. Vše změnil až příchod kanonýra Novotného, který si v závěru utkání odbyl svou jarní premiéru a vstřelil dvě branky. Domácí tým tak s přehledem zvítězil a nadále soupeří o první místo s Bylnicí.“

Branky: 90. a 90.+2. Radek Novotný, 8. Krajča Jaroslav, 24. Jan Krhůtek, 27. Matěj Okénka, Rozhodčí: Minařík. Diváci: 50.

SLOPNÉ – POZLOVICE 6:2 (3:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Výsledek odpovídá dění na trávníku. Po většinu utkání jsme byli jasně lepší a zaslouženě zvítězili. Do vedení jsme šli hned v první minutě po krásném brejku a náběhové přihrávce. Prvních třicet minut se hrálo pouze na půlce Pozlovic, které se nezmohly téměř na nic. Hosté však z ojedinělé akce snížili na 3:1 a v závěru prvního poločasu byli aktivnějším týmem. Nám ale vyšel i začátek druhé půle, hned zkraje jsme přidali čtvrtý gól a pak už se zápas pouze dohrával. Utkání jsme v klidu kontrolovali, vstřelili další dvě branky. Pozlovice až za stavu 6:1 skóre snížily. Jinak se ale náš brankář nudil a ve druhé půl mu byla zima. Hosté nás moc neprověřili. Pro nás to byla pohodová výhra.“

Branky: 1. a 24. Petr Šůstek, 18. Martin Martinus z penalty, 49. Pavel Heinz, 60. Libor Žáček, 66. Jiří Kolařík - 39. Josef Kuchař, 83. Miroslav Lebánek. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 60.

ŠTÍPA – MLADCOVÁ B 4:3 (2:2)

Aleš Ráček, sekretář FK Štípa: „Hráči Štípy začali ve velkém tempu a již v 8 minutě se zásluhou Tomáše Holíka dostali do vedení. Další branka domácích nedala na sebe dlouho čekat, když se po delším brankovém půstu trefil ve 20 minutě Ondra Stodůlka. To ještě několik nadějných šancí domácí neproměnili. To však jakoby hráče uspokojilo a během dvou minut po chybách v obranné činnosti mladcovské béčko zásluhou dvou branek Daniela Vaňka vyrovnalo. Následně se již do konce poločasu spíše bojovalo ve středu hřiště jen s určitými náznaky brankových šancí Druhý poločas byla Štípa o poznání lepší a taky se ujala vedení Milanem Dlabajou. Další šance, ale domácí opět neproměnili, a tak hosté opět trestali brankou Martina Veneného. Když už se zdálo, že zápas rozhodnou až pokutové kopy tak vystřelil kapitán štípského mužstva Tomáš Kutra a jelikož jeho střelu pro hosty nešťastně tečoval obránce tak už jinak dobře chytající brankář Radek Ondáš neměl šanci. Opět se ukázaly hlavní nedostatky Štípy v jarní části sezony a to chyby v obranné fázi a často velmi špatné řešení útočných akcí.“

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Štěstěna se opět přiklonila k soupeři, již druhý zápas po sobě nás porazil náhodný gól, tentokrát po nešťastné teči. Ještě jsme byli duchem v kabinách a už to bylo 1:0 pro domácí, za další čtvrt hodiny pak bohužel 2:0. Oba dva góly padly ze skrumáže. Poté naše záloha převzala otěže zápasu a výsledkem byly dva pěkné góly po spolupráci našich hokejistů. Ten první vstřelil Dan Vaněk po dorážce, druhý stejný hráč krásnou střelou přes gólmana hostí. Ve druhé půli přišla naše tradiční desetiminutovka a opět jsme prohrávali. Pak jsme opět začali domácí tým tlačit. Bohužel se nám zranil motor zálohy, agilní Dan Vaněk, ale přesto jsme dokázali po křížném pasu Šeriho vyrovnat, autorem branky byl Martin Venený. V době, kdy jsme už přemýšleli o penaltách, Štěpán Chludil po nepodařené střele domácích nešťastně tečoval míč přímo do šibenice. I tak musíme pochválit výkon našich hráčů, na perfektně připraveném hřišti to byl výborný fotbal dvou technických týmů.“

Branky: 8. Tomáš Holík, 22. Ondřej Stodůlka, 55. Milan Dlabaja, 86. Tomáš Kutra - 27. a 29. Daniel Vaněk, 77. Martin Venený. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 70.

JASENNÁ – ÚJEZD 0:2 (0:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V zápase, kterému nepřálo počasí ani terén, se po seznamovací desetiminutovce dostali do tlaku domácí a s větrem v zádech si vypracovali několik slibných šancí které zmařil náš gólman Bodlák a při té největší mu pomohla tyčka. Ve druhé půlce jsme s větrem v zádech hráli my ale i přes trvalý tlak jsme se do sítě trefili až v šedesáté minutě, kdy Struška po rohu uklidil do sítě odražený balon. To domácí nabudilo a zahrozili nastřeleným břevnem. Po standardní situaci vstřelili gól, který ale správně kvůli ofsajdu neplatil, a tak na závěr přidal rozhodující gól Struška a rozhodl utkání, ve kterém jsme nebyli lepším, ale šťastnějším týmem.“

Branky: 60. a 88. Josef Struška. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 80.

NEDAŠOVA LHOTA – POTEČ 3:1 (1:1)

Josef Pagáč, organizační pracovník Nedašovy Lhoty: „I když Nedašova Lhota byla papírově domácím týmem, tak se hrálo v Poteči. Oba týmy začaly ofenzivně. Hrálo se nahoru dolů a taky tvrdě. V 18. minutě se zranil lhotský brankář, který se srazil s protihráčem, tak že ho musela odvézt sanitka do nemocnice. Pak se hrálo velice opatrně, hráči si dávali pozor na osobní zákroky, protože terén byl velmi podmáčený. Jako první zahrozili hráči z Nedašovy Lhoty. Ve 22. minutě skóroval po krásné střele Macháč. Hosté dlouho drželi těsné vedení, ale domácím se podařilo pět minut před poločasem vyrovnat na 1:1. Trefil se Faldík. Po přestávce utkání bylo herně i výsledkově vyrovnané, takže to vypadalo na remízový konec, jenže v 76. minutě přečíslili hráči ze Lhoty krásnou akcí Poteč, kde na konci stál L. Bartošák a ten se nemýlil. Poteč se velmi snažila alespoň vyrovnat výsledek, otevřela obranu, čehož využil Struhař, který ránou z velké dálky střelou pod víko navyšoval na 3:1.“

Branky: 22. Marek Macháč, 75. Ladislav Bartošák, 91. Martin Struhař - 40. Libor Faldík. Rozhodčí: Frajt. Diváci: 80.

NÁVOJNÁ – SEHRADICE 3:2 (2:2)

Ondřej Machač, sekretář Sokola Návojná: „Utkání se hrálo na velice těžkém a podmáčeném terénu. Do vedení jsme šli Ptáčkem, který dorážel do branky míč z malého vápna po centru. Hosté však vzápětí zaútočili a tečovanou střelou do protipohybu brankáře výsledek srovnali. Sehradice měly následně podobnou příležitost, ale další tečovaná střela skončila na břevnu. My jsme soupeře zatlačili a po rohu trefili tyčku. Pak hostujícího gólmana prověřil Ritter Ritter. Ve 32. minutě nám pomohl vlastní gól soupeře, když náš hráč po centru z boku promáchl balon a hostující Sedláček poslal balon do vlastní sítě. Hosté ovšem ještě do přestávky skóre srovnali, když po chybě domácí obrany šel Vaculka sám na gólmana a únik proměnil. Ve druhém poločase jsem byl herně lepší, ale v zakončení se nám nedařilo. Pomohlo nám až nedorozumění hostující obrany, které využil Šenkeřík., který balon z malého vápna uklidil do sítě. Ve zbytku utkání jsme byli lepším mužstvem, nastřelili tři tyčky, ale už nedokázali vstřelit rozdílový čtvrtý gól. Nicméně i tak je naše výhra zasloužená.“

Branky: 2. Vlastimil Ptáček, 32. Josef Sedláček vlastní, 66. Aleš Šenkeřík - 4. a 39. Jakub Vaculka. Rozhodčí: Čech. Diváci: 100.

1. Bylnice 21 15 3 2 1 62:18 53

2. Kostelec 21 15 3 2 1 60:20 53

3. Újezd 20 13 1 0 6 47:27 41

4. Slopné 21 10 3 3 5 51:45 39

5. Štípa 21 10 2 2 7 56:42 36

6. Návojná 21 9 2 2 8 61:49 33

7. Jasenná 22 8 4 1 9 37:47 33

8. Mladcová B 21 9 1 0 11 59:49 29

9. Mysločovice 21 7 2 1 11 33:56 26

10. Pozlovice 21 7 2 1 11 31:55 26

11. Poteč 22 7 1 2 12 38:48 25

12. Slušovice B 20 7 0 3 10 31:32 24

13. Sehradice 21 2 1 4 14 19:53 12

14. Nedašova Lhota 21 3 0 2 16 32:76 11

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU