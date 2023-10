Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Z naší strany to byla holomajzna a utrpení. Tento zápas rychle musíme hodit za hlavu, víc bych ho nerozebíral. Pár lidem, kteří přijeli z Vysokého Pole, patří omluva, že viděli tu hrůzu. Nic hoši, jedeme dál!“

SK ZLÍN 1931 – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 5:0 (4:0)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Výhry pořád posouváme, uvidíme, kdy to skončí. (úsměv) Kluci k zápasu přistoupili velice dobře, hned ve druhé minutě jsme vedli, ve třetí přidali druhý gól. Celý poločas jsme byli lepší, vstřelili jsme v něm další dvě branky. Hosté to ve druhém poločase přestavěli, na hrot poslali stopera, přesto jsme dali pátý gól. Klobouky si vypracovaly dvě šance, které nedaly. Od nás byla tato půle už slabší. Příště nás čeká Újezd, dva domácí zápasy v řadě se vždy nevyhrávají, snad to ještě zvládneme. Pak už hrajeme ve Štípě, toto utkání nás hodně prověří. Věřím, že to bude zápas o první místo.“

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Při rozcvičce se nám zranil střední záložník Jan Trnovský, který dokáže podržet balon, zklidnit hru, jsou na něj fauly. Byl to pro nás první problém. Obdrželi jsme góly ve druhé a třetí minutě, za čímž vidím nepřipravenost, nekoncentrovanost, byli jsme ospalí. Domácí měli úvodních úvodních pětadvacet třicet minut exkluzivní nasazení, předčili nás v rychlosti, nedokázali jsme si s tím poradit. Popravdě jsem už jen čekal na poločas, nemohli jsme se dostat do zápasu. Hlavně při osobních soubojích, Paseky nám nedaly centimetr, přistupovaly hodně blízko, my jsme z toho byli vykuleni. Hráče jsem o poločase chtěl povzbudit, abychom druhou půli odehráli důstojně. Nahoru jsme dali Nedavašku, už to bylo lepší. Musíme se s tím poprat, takové výsledky se stávají.“

OP: Lačnov v derby sahal po výhře. Paseky rozmetly Jaroslavice

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – LUHAČOVICE B 1:2 (0:2)

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Počtvrté v řadě to bylo o gól. Luhačovice nepřijely v úplně silné sestavě, povolal jsem pět starších pánů, první poločas byly lepší, zaslouženě vedly. Ve druhém jsme bohužel neproměnili vyložené příležitosti. Sráží nás to dolů. Už je na nás deka. Něco v našem týmu je, nemůžeme se z toho však dostat. Mám strach, že se blížíme ke dnu, ještě ale nechci být pesimista.“

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Souběžně se hrálo utkání A-týmu, navíc jsme měli zvýšenou marodku hráčů ze základu našeho B-mužstva. Dali jsme šanci klukům z dorostu, za což jsem rád. Dva nastoupili v základní sestavě, další tři prostřídali. Všechny musím pochválit, osvědčili se, pro nás je to dobrá zpráva, do budoucna máme na čem stavět. V zápase došlo k příjemné události, kdy se na hrotu útoku sešli syn a tatínek Matěj a Martin Horáčkovi. Samotný zápas jsme měli pod kontrolou, soupeř na můj vkus chyboval v základních herních činnostech, včetně zpracování balonu. Vypracovali jsem si hodně šancí, mohli jsme vést i 5:0 nebo 6:0, po poločase to bylo jenom 2:0. Domácí vstoupili do druhé půlky mnohem aktivněji, prostřídali to, měli tam výborného středového hráče, který to posunul o level výše. Byli výrazně nebezpečnější, naše obrana však byla pevná. Po individuální chybě jsme obdrželi gól, soupeře jsme zbytečně dostali do hry. Dokázali jsme to však uskákat, ustát a zvítězit.“

KAŠAVA – SLOPNÉ 1:0 (1:0)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Byl to velice těžký zápas, Slopné podalo výborný výkon. V prvním poločase jsme vstřelili šťastný gól, zbytek zápasu jsme se báli o vítězství. Sami jsme nepředvedli optimální výkon, i proto jsem hodně rád za tři body. Výhra je o to cennější, že jsme znovu nastoupili s mladými kluky, kteří hráli velice slušně. Výborně zachytal 18letý brankář Tadeáš Vyvlečka, který neuvěřitelným způsobem chytl tři vyložené šance hostů.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „První poločas byl vyrovnaný, bohužel jsme v něm dostali gól po pěkné akci, soupeř to zakončil hezky pod břevno. Mnoho šancí jinak k vidění nebylo. Ve druhé půli bylo na hřišti jen jedno mužstvo, do domácích jsme bušili 45 minut, byli hodně zatažení ve svoji šestnáctce. Přes velký tlak jsme ovšem ólg nevstřelili. Nastřelili jsme snad i tři tyčky. Nebylo nám přáno, porážka je hořká. Výkon nebyl špatný, víceméně to bylo o koncovce, která nás trápí dlouhodobě. Mohli jsme získat bod, při troše štěstí i vyhrát.“

Objektiv Jana Zahnaše: Štípa v dohrávce porazila Kašavu. Byly dvě ČK

ÚJEZD – LAČNOV 1:0 (0:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V domácím zápase s Lačnovem jsme chtěli potvrdit tři body z Jaroslavic, když jsme přivítali nováčka soutěže. Popravdě samotný zápas jsme čekali snazší, nežli nakonec byl. Hosté se ukázali jako bojovný a disciplinovaný tým, a i když jsme si nakonec vzhledem vytvořeným šancím a standardním situacím tři body zasloužili, tak nás to až do konečného hvizdu stálo strašně moc sil. Naším plánem bylo na soupeře vlétnout, vytvořit si tlak, šance a dát brzké branky. To vše jsme splnili až na kýžené branky. Je to v podzimní části náš největší problém. Dát branku ze hry. Opět jsme byli nepřesní, nedůrazní nebo soupeř naše střely buď chytil nebo zblokoval. Takových šancí jsme v první dvacetiminutovce měli tak pět šest. Do poločasu jsme i přes naše enormní úsilí bohužel gól nedali a ještě se museli mít na pozoru, jelikož i hosté si pár nebezpečných akcí vytvořili. Ve druhé části zápasu jsme pokračovali v dobývání branky hostů, jenže ti byli hodně pozorní a naše akce spolehlivě odvraceli. A naopak i Lačnov si vytvořil obrovskou šanci, kdy naštěstí pro nás trefil hostující hráč zblízka přesně do hlavy našeho brankáře. Ten ač otřesen tak tímhle šťastným zákrokem zabránil, aby šli hosté do vedení. Když nám nejde dát gól ze hry, tak si pomáháme standardními situacemi. Z jedné se ke konci zápasu opět prosadil po rohu Martínka Ondra Častula a vstřelil jedinou a nakonec i vítěznou branku zápasu. Utkání jsme nakonec dovedli do vítězného konce, jenže jak už jsem zmínil, stálo nás to opravdu moc sil. Lačnov se představil velice sympatickým projevem.“

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Přečkali jsme úvodních dvacet minut domácího celku, pak jsme se do toho dostávali. V prvním poločase nám nebyl uznaný gól, přitom si nemyslím, že bych byl v ofsajdu. Újezd navíc ve 44. minutě házenkářský zahrál rukou, ani neprotestoval, mohlo se to písknout. Na to se ale nemůžeme vymlouvat. Ve druhé půli jsem to dvakrát měl na noze – jednou jsem trefil brankáře, podruhé mi to odskočilo. Mé neproměněné šance nás tak stály vítězství, obrana totiž zafungovala. Utkání bylo o jednom gólu, který vstřelil Újezd.“

NÁVOJNÁ – NEDAŠOVA LHOTA 4:2 (1:1)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Hráli jsme na krásně připraveném hřišti. Vzhledem k derby se i hrál fotbal, nebyly tam žádné surové zákroky. Brzy jsme se dostali do vedení, Josef Řehák po brejku přeloboval gólmana. Bohužel se nám nedařilo navýšit na 2:0, na což jsme doplatili, hosté z dorážky srovnali na 1:1. Promítlo se to i do začátku druhé půle, soupeř byl v danou dobu lepší, po střele jeho nejlepšího hráče Jakuba Fojtíka překlopil vedení na svoji stranu. Převzali jsme iniciativu, utahovali šrouby, po vedoucím gólu jsme srovnali na 2:2. Za tohoto stavu hráč hostů pěkně střihl nůžky do tyče. Kdyby to proměnil, tak by to bylo zajímavé, reklamovali jsme vysokou nohu, kterou byl blízko našemu hlavičkujícímu hráči. Naštěstí k tomu nedošlo. Měli jsme silnější lávku, což i rozhodlo, trefili se střídající hráči Filip Líňa a Aleš Šenkeřík, kteří se prosadili v 86., respektive 90. minutě.

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Bylo to pro nás smutné derby, ztratili jsme ho osm minut před koncem. Za stavu 2:2 jsme nastřelili tyčku, byly tam nůžky, což by bylo úplně perfektní. Následně jsme dostali dva góly. Po vyrovnaném a výborném zápase jsme zklamaní, nezasloužili jsme si prohrát. Samotné derby jsme si užili, přišlo dost diváků, po zápase odcházeli natěšeni. Všichni si utkání chválili.“

ŠTÍPA – JAROSLAVICE 4:1 (1:0)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Náročný „anglický” týden zakončila Štípa třetí výhrou ze tří zápasů a před závěrečnou čtvrtinou podzimu si tak upevnila druhé místo v tabulce. Po vyrovnané první půli, kde prim hrály především obrany obou celků a těsnému vedení 1:0 díky hlavičkujícímu Šimkovi, se ve druhém dějství přeci jen projevil fyzický a věkový rozdíl obou mužstev. Agilní domácí zaměstnávali unavenou obranu hostů rychlými výpady ze stran, což pramenilo v gólové šance, které postupně proměnili Radim Plechač a dvakrát opět Marek Šimek, ten tak potvrdil formu z posledních zápasů a zajistil domácím zasloužené vítězství, jež v závěru hosté korigovali čestným zásahem na konečných 4:1.“