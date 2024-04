Ondřej Macháč, brankář Návojné: „V prvním poločase jsme měli obrovské množství šancí, do 30. minuty to klidně mohlo být 3:0. Hrálo by se o hodně lépe. Buď nás však fantasticky vychytal gólman hostů, nebo jsme nevyužívali vyložené příležitosti. Druhý poločas byl nervózní, znovu jsme si vypracovali více šancí, na 2:0 dal v 60. minutě Aleš Smolík. Tento gól nás uklidnil až moc, soupeř se dostal do dvou stoprocentních příležitostí, které nedal. Až v 89. minutě se míč odrazil k jejich záložníkovi, snížili na 2:1. Naštěstí jsme to uhráli. Pro nás to jsou zasloužené tři body. Na jaře jsme vyhráli i proti třetímu těžkému soupeři, takový začátek nás vůbec nenapadl. Pokud se sejdeme všichni, tak máme velice dobrý tým, někdy se nám to bohužel rozprchne do práce a škol. Teď paradoxně nemáme gólmana, obránci ještě pečlivěji brání, více se soustředíme na defenzívu. Jestli je škoda horšího podzimu? Dostávali jsme hodně gólů, v čemž byl zakopaný pes. I kdybychom skončili první, tak postupovat do krajských soutěží nechceme.“

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Nejprve bych rád pogratuloval soupeři k vítězství, bylo naprosto zasloužené. Přehrál nás, dobře se nachystal, nedal nám kousek prostoru. Byl bojovnější, u nás se mi zdálo, že jsme k utkání přistoupili laxně. K tomu jsme byli jaloví v útoku. Domácí vedli 2:0, snížili jsme někdy až dvě minuty před koncem. Měli jsme i nějaké další šance, dokonce jsme netrefili prázdnou branku. Na druhou stranu nás od dvou třech vyložených gólů zachránil brankář.“

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – SLOPNÉ 2:0 (2:0)

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Chytli jsme úvod zápasu, v deváté a třinácté minutě jsme po pěkných přihrávkách Ročáka do brejku a brankách Nevrlky dali dva góly. Soupeři jsme tzv. nechali čichnout, trochu nás zatlačil, do velkých šancí se ale nedostal. V průběhu zápasu se nám zranil gólman, museli jsme ho střídat. Dohrávali jsme bez Nedavašky, na vyloučení to asi bylo. Vzadu jsme to drželi, uhráli, do ničeho je nepustili. Přitom jsme hráli v oslabené sestavě, naskočili i kluci z béčka. Zvládli to však perfektně.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Z prvních dvou šancí soupeře jsme dostali dva brzké góly. Hra se poté trochu vyrovnala, i my jsme měli nějaké příležitosti. Po hodině zápasu přišla na domácí straně červená karta. Měli jsme optický tlak, avšak bez vyložených šancí. Po jednom z rohů nám ke gólu chybělo dvacet třicet čísel. V zápase nám asi nesedlo větší hřiště, domácí bojovali, neměli jsme to úplné jednoduché. Nedokázali jsme se dostat k jejich gólmanovi. Dobře bránili.“

OP: Oslabená Návojná překvapila Štípu. Luhačovice B vysoko vyhrály a jsou druhé

LUHAČOVICE B – SK ZLÍN 1931 0:3 (0:1)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Soupeři bych v první řadě rád pogratuloval k vítězství a svým hráčům za předvedený výkon. Říkali jsme si i v kabině, že jsme jeli na maximum možností, na Paseky to bohužel nestačilo. Hosté skvěle zužitkovali standardky – ačkoliv jsme se na ně snažili připravit, přesto nám v nich dali gól. První jsme obdrželi z evidentně nacvičené standardní situace, Cetkovský pak fantasticky trefil přímý kop a proměnili penaltu. V mezihře to bylo velmi vyrovnané. Nebýt standardních situací, téměř jsme hráli remízové utkání, určitě to neodpovídá třígólovému rozdílu. Zápas i přes prohru beru pozitivně, takto těžká utkání nás můžou posouvat dále. Že jsme nedali gól? Šance se tam objevily, možná nám i trochu chybělo štěstí. Obrana Pasek každopádně byla velmi pozorná, těžko jsme se k nim prosazovali, skvěle jim zachytal gólman. Trochu jsme byli limitovaní sestavou, těsně před začátkem zápasu jsme kvůli zranění museli improvizovat. Chtěli jsme nasadit zkušené hráče a dát prostor i mladým, z nich naskočil Dominik Rajznauer.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Na těžkém terénu s vysokou trávou jsme odehráli bojovné utkání, které vůbec nebylo lehké. Navíc se hrálo za vedra, dusna. Fotbal tak nebyl nic moc. Měli jsme více šancí, před poločasem jsme vstřelili gól z rohu. Celkově jsme v této půli byli o něco lepším týmem. Ve druhé jsme přidali branku ze standardky, Cetkovský trefil ránu jak z děla, z dálky to umí. Konečně mu to tam padlo. (úsměv) Dali jsme i gól z penalty. Nakonec jsme vyhráli tak 3:0. Že jsme Luhačovicím nedovolili skórovat? Petr Kupka chytil Chludilovi gól. Domácí měli i střely z dálky, další vyložené šance už ne. Musím říct, že obrana nám fungovala. Toto vítězství je zatím jen krůčkem, pořád jdeme zápas od zápasu, uvidíme, jak to bude vypadat za pět kol, ke konci nás čekají těžcí soupeři. Neradi bychom to tak zakřikli.“

VYSOKÉ POLE – LAČNOV 9:2 (5:1)

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Domácí od začátku měli mírnou převahu, kterou přetavili ve vedoucí gól. Ani hosté se nechtěli nechat zahanbit a hrozili zejména brejky, ale žádný se jim nepodařilo proměnit, a tak domácí dál navyšovali vedení. Hosté zkorigovali skóre až po čtyřech inkasovaných brankách a o osudu zápasu už bylo v podstatě rozhodnuto. Ve druhém poločase se situace opakovala, takže jsme si alespoň vylepšili celkové skóre vstřelených a obdržených gólů.“

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Nadále nás provází individuální chyby. Pořádně nevím, co k výsledku 2:9 říct, inkasovaných gólů je opravdu hodně. Fotbal je dost o psychice, nějak to na nás padlo. Musíme se konsolidovat, zamyslet se a dát do kupy. Takto to dále nejde, vypadá to hrůzostrašně. Někdy skutečně vytváříme žákovské chyby.“

OP: Šok v Jasenné, sestřelila Paseky. Kašava vyrovnala v 90. minutě proti Štípě

NEDAŠOVA LHOTA – JAROSLAVICE 2:0 (0:0)

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Máme první jarní body, je to paráda! Hráli jsme proti kvalitnímu soupeři, nedávnému účastníkovi I. B třídy, získali jsme cenný skalp. Na podzim jsme u nich prohráli 1:5, Jaroslavice tehdy měly úplně stejný tým. Odvetné utkání bylo vyrovnané, v prvním poločase si ani jeden z týmů nevytvořil moc šancí, hrálo se ve středu hřiště. Ve druhém jsme vstřelili dvě branky, celkově jsme ho zvládli výborně. Potřebovali jsme se zvednout, i po mentální stránce, po dobře rozehraném zápase ve Slopném jsme byli hodně mrzutí.“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Odehráli jsme velice nešťastné utkání. Soupeři jsme v prvním poločase nedovolili vůbec nic, nás pak zradila předfinální fáze, pokazili jsme v ní snad devadesát procent přihrávek – buď jsme to přihráli soupeři nebo dali do autu. Ve druhém poločase tam propadly dva míče, dostali jsme dva góly. Nevybavuji si, že bychom ohrozili branku domácích, šance jsme neměli.“

JASENNÁ – ŠTÍPA 0:4 (0:0)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Zápas se hrál za krásného letního počasí na velmi dobře připraveném hřišti. Ačkoliv první poločas skončil bez branek, tak nabídl celkem vyrovnanou partii s množstvím šancí na obou stranách. My jsme mohli jít do vedení několika hlavičkami z malého vápna a především střelou Martina Sušňě minutu před koncem poločasu, která skončila na tyči. I po vstupu do druhé půle se čekalo na první gól. Bohužel jsme si kolem 50. minuty vybrali slabší chvilku a dvakrát jsme zaspali situace po našem faulu. Jako bychom čekali odpískáni a úplně přestali hrát, čehož soupeř využil a prokombinoval to skoro do prázdné. Zápas jsme chtěli zdramatizovat otevřením hry, ale soupeř nás předběhl, když se ještě dvakrát prosadil. Bohužel jsme neměli svůj den a kombinace nám hodně drhla. Snad se z toho rychle oklepeme a příště to bude lepší.“

Matěj Velev, vedoucí Štípy: „ Utkání jsme odehráli za krásného jarního počasí a tedy i na skvěle připraveném hřišti. Klání bylo od počátku vyrovnané a v první půli se mohly prosadit oba celky, ale v koncovce se produktivita objevila až po změně stran a to po parádní individuální akci Lacigy, který připravil míč na nohu Plechače a ten jej poslal skvostně na hlavu skórujícího Šimka. Štípa se tak ujala vedení, což změnilo styl hry, kdy hosté zkušeně naložili s vývojem stavu a přidali další góly do otevřené obrany, kdy upravili stav na konečných 0:4. Velmi klíčový byl tah trenéra Záhory s nasazením zkušeného Lacigy na hrot útoku, který zapsal 2+1. Za zmínku určitě stojí i únik mladého Matěje Ráčka, jenž se nádherně trefil dvě minuty po svém nástupu do hry.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – ÚJEZD 2:6 (1:2)

Zdeněk Tvarůžek, hráč a vedoucí Poteče: „Po taktické stránce jsme byli na soupeře připraveni, chtěli jsme využít jejich zaváhání z úvodních kol. Přijeli však v téměř kompletní sestavě, což bylo znát od prvních minut. Úvodní branka hostů padla ze skrumáže ve vápně, domácí srovnali se štěstím, kdy centrovaný míč zapadl za záda hostujícího gólmana Maniše. Do poločasu Újezd přidal ještě branku. Ve druhém jsme již s hostujícím celkem nedokázali držet krok, vinou zranění museli další tři kluci ze hřiště, takže se nám doslova lepí smůla na kopačky. Výsledek je opět pro nás krutý, ale pro celek Újezdu zasloužené vítězství.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Další utkání jsme zajížděli na půdu poslední Poteče. Oba týmy na jaře své dva ostré zápasy prohrály a my navíc chtěli odčinit ztracené tři minusové body z minulého duelu doma s Jasennou. Nakonec výsledkové a i herně se nám to podařilo. Ovšem za mě stále vím, že umíme hrát lépe a hlavně efektivněji. Od úvodních minut jsme byli lepším týmem, jenže pořád se trápíme v koncovce. I tak jsme šli do vedení, když střelu navrátilce do sestavy Filipa Martínka domácí brankář vyrazil a Petr Šustek pohotově míč vrátil do sítě. Domácím se pak podařilo srovnat šťastným gólem, kdy centr z pravé strany zaskočil našeho brankáře a skončil v levé šibenici. Rozhodně nás to nesrazilo, dokázali jsme zareagovat Štěpánem Kovářem, jehož do samostatného brejku vyslal luxusní přihrávkou Tom Bělaška. Druhá půle byla ještě více v naší režii než ta první, hlavně jsme začali být i efektivní v proměňování vytvořených šancí. Skóre jsme navýšili na rozdíl pěti branek a nemuselo zůstat jen u nich. Domácí upravili stav až v závěru zápasu po naší chybě, což už nás ale rozhodně nemrzelo. Odčinili jsme minulou porážku zaslouženou výhrou. Mě navíc těší, že se nám pomalu vyprazdňuje marodka.“