Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Znovu jsme se sešli v okleštěné sestavě, na lávce byli tři veteráni. Kdo hrál v poli, tomu postupně došly síly. V podstatě jsme neměli koho na střídání. Je možné, že to byl jeden z důvodů rozdílných poločasů. Doufejme, že příště to už bude lepší.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „První gól jsme vstřelili po pěkné střele Michala Šomana, hezky to zaplulo k šibenici. Soupeř v úvodním poločase neproměnil penaltu, kterou chytl Michal Machala. Mohlo to ovlivnit celý zápas. Do kabin se nakonec šlo za stavu 1:1. Ve druhé půli jsme měli více ze hry, na 2:1 to pěkně po rohovém kopu dal hlavou Kozubík. Na 3:1 z penalty zvyšoval Lukáš Fiodor, ke konci upravil konečné skóre Volodymyr (Mykuliak), pro kterého to byl první gól v našem dresu. Prakticky šlo o šest bodů, je to pro nás důležitá výhra, zvládli jsme to perfektně! Hlavně ve druhém poločase. Musím vyzdvihnout výkon gólman Machaly, chytl tři gólovky, na druhé straně jsme i my spálili hodně šancí. Výhra je zasloužená, spravedlivější by to možná bylo o dva góly.“

LUHAČOVICE B – VYSOKÉ POLE 1:1 (0:1)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „První poločas se nám vůbec nepovedl – do zápasu jsme vstoupili vlažně, náš projev byl hodně bezkrevný, bez nápadu i chuti porvat se o vítězství. Soupeř působil hladověji, více chtěl dávat góly. Byl to nejhorší poločas, který jsem u týmu za půl sezony zažil. Hosté vedli zaslouženě. O přestávce jsme si důrazně vysvětlili, jak chceme hrát, domluva padla na ornou půdu, změnil se obraz hry. Začali jsme vyhrávat souboje, u míče jsme byli dříve. Hosty jsme potrápili, zatlačili, za což jsme byli odměněni gólem Štěpána Červenky, který se vrátil po delším zranění. Soupeř byl vážně velmi slušně připraven, po ztrátě míče chodil do bloku, měl to dobře zpracované. Navíc těžil z nákopů brankáře. Musím přiznat, že na této pozici jsem v okresu dlouho neviděl takovou techniku, přesně zahrál skoro každý míč. Byl opravdu nadstandardní, hlavní zbraní Vysokého Pole. I díky němu prodlužovali míče, dostávali se do brejků. Utkání sluší remíza, bod bereme. Ztráta nás však samozřejmě mrzí, i vzhledem ke šlágru Štípy s Pasekami. Věřím, že do konce půl sezony je to pro nás ponaučení, o to intenzivněji se budeme připravovat na jaro. I přesto si myslím, že naše dosavadní umístění je velmi slušné.“

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „V sobotním odpoledni v Luhačovicích na umělé trávě jsme sehráli asi nejlepší utkání sezony. Před zápasem bychom bod brali všemi deseti, ovšem vzhledem k průběhu utkání je to pro nás ztráta dvou bodů. Úvodní minuty slibovaly takticky svázaný zápas. My jsme hráli na brejky a domácí si prakticky nevytvořili žádnou šanci. V prvním poločase jsme měli snad čtyři tutové příležitosti, které postupně spálili Martinus, Patka a Fojtů. Ve 33. minutě střelecké trápení protrhl Josef Vlček. Druhý poločas začal v podobném stylu. Začali jsme obrovskou šancí, kdy jsme šli sami na gólmana a neproměnili. Domácí vzápětí vyrovnali z rohu na 1:1. My jsme pak spálili dalších několik vyložených šancí. Luhačovice měly příležitost v závěru zápasu, kdy se nedohodli Sucháček s Rumanem a domácí hráč šel sám na bránu. Ovšem náš obránce Josef Žižka předvedl neskutečný návrat a zachránil nám jeden bod.“

OP: Šlágr pro Luhačovice, výhra Kašavy v Jaroslavicích a Poteč v 11 lidech

KAŠAVA – LAČNOV 4:2 (1:0)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „K vítězství jsme se dopracovali velmi těžko, rodilo se ve velkých bolestech. Po poločase jsme sice vedli 1:0, s našim výkonem jsem ovšem nebyl vůbec spokojený. Po důrazné přestávkové domluvě v kabině jsme hosty ve druhém poločase zatlačili, následně jsme je i přehráli a zaslouženě zvítězili. Lačnov i přes prohru podal výborný výkon, hodně bojoval, dřel, dělal nám velké problémy. Jejich kluky vážně musím pochválit, neřekl bych, že zatím mají jen šest bodů. Celkově se hrálo velmi slušně, bez hrubých faulů. Rád bych ocenil zkušeného Tomáše Smetanu, každý zápas patří k nejlepším hráčům. Že jsme doma zatím ztratili jen jeden bod? Dobré výkony jsme předvedli i v Luhačovicích a ve Štípě, prohráli jsme tam však po našich chybách. Spíše bych právě řekl, že nám vyhovují i širší hřiště. Po 11 kolech máme na kontě 25 bodů, jsme čtvrtí, můžu být hodně spokojený!“

Václav Miklovič, hráč Lačnova: „Začali jsme dobře, dvacet minut jsme se snažili hrát aktivní fotbal, domácí z ojedinělé šance vedli 1:0. Vytvořili jsme si příležitosti, nastřelili jsme tyčku, válelo se nám to i po lajně, de facto by to stačilo jen dokopnout. Provází nás však i smůla. Nehráli jsme špatný fotbal. Tento výsledek jsme si nezasloužili. Rád bych vyzdvihl pana trenéra domácích, který u penalty v 81. minutě, která podle mě nebyla, byl sám nerozhodnutý. Přišlo mi, že nehodlá vyhrát tímto způsobem. Celkově regulérně komentoval všechny zákroky. Pořád máme jen pět bodů, asi už je i o psychice. Změna kapitána byla spíše hecovačka, došla nám slivovice. Nosí ji ten, kdo je kapitán. (úsměv) Snažíme se to tak už i zlehčovat. Máme dobrý přístup, pravidelně máme tréninky v 10-11 lidech, sráží nás asi nezkušenost, drtivá většina týmu si tuto soutěže nezahrála. Asi je to i nováčkovská daň.

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – NEDAŠOVA LHOTA 3:2 (2:1)

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Když budu upřímný, tak vítězství jsme si zasloužili, Nedašova Lhota si ze zápasu nezasloužila odnést ani bod. Byli jsme lepší, klidně jsme mohli zvítězit 8:2 nebo 8:3, šance jsme na to měli. Naše chlapy musím pochválit, hrajeme i s těmi staršími, tedy 40+. Ještě nejsme odepsaní, nějaký bodík do konce podzimu by to chtělo.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Po minulém týdnu jsme padli na zem, nedařilo se nám, nebylo to takové, jak bychom si představovali. Trošku jsme si asi mysleli, že to proti Poteči bude lehčí, vše jednodušší. Ve druhé minutě jsme přitom už vedli, do přestávky jsme měli další dvě tři krásné šance. Jinak jsme však polevili, ke konci poločasu jsme dostali dva góly. Na začátku druhého jsme vyrovnali, nakonec jsme prohráli, posledních 15 minut jsme navíc dohrávali v deseti lidech. Je to velká škoda, tyto tři body by se nám hodily k většímu klidu. Ještě budeme muset zabrat, v závěru podzimu nás však čekají Luhačovice B a Vysoké Pole.“

OP: Paseky jasně kralovaly ve šlágru. Štípa přehrála Jaroslavice

ÚJEZD – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 10:0 (4:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Radši mám dvanáctku, ale i desítka se dá. (se smíchem) Ne vážně, mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale stejně tak s pokorou říkám, že nám od úvodního hvizdu vyšlo úplně vše. I v ostatních zápasech jsme nebyli až na výjimky horší, jen jsme nedávali šance, které jsme si vytvořili. Teď tomu bylo přesně naopak. První dva góly vstřelil kapitán Tom Bělaška a hlavně ze hry. Tohle byla věc, která nám jednoduše chyběla v minulých utkáních. Nicméně do poločasu jsme si vytvořili šance a ty jsme na rozdíl od jiných zápasů efektivně proměnili. V poločase jsme si řekli, že se rozhodně nemusíme nikam cpát a být zodpovědní dozadu. Kluci ale splnili jen tu druhou část. Zodpovědní jsme byli, ale i výborní a efektivní směrem dopředu. Výsledkem bylo dalších šest branek v síti soupeře. Prostě nám to utkání sedlo ve všech směrech a hlavně jsme konečně začali proměňovat vytvořené šance a standardní situace. Velká pochvala pro všechny hráče, neboť jsme měli ze soupeře mírné obavy a respekt. Výsledkem ale je, že jsme získali tři body znatelně si vylepšili skóre a před posledními třemi zápasy se dostali do psychické a herní pohody. A závěrem, i když je to asi kruté pro soupeře, tak je chci pochválit za férový zápas bez nějakých unfair věcí směrem k nám nebo rozhodčímu. A rovněž veliká pochvala patří mladému sudímu, jenž s přehledem a naprosto výtečným způsobem odřídil toto utkání.“

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Ještě dopoledne jsem nevěděl, kolik hráčů budu mít k dispozici, v současné době máme hodně zraněných hráčů. Trnavský je mimo hru dlouhodobě, nastoupit nemohl ani Nevrlka, na závody na kolech navíc odjel Macháč. Dva dorostenci Vlček a Vangor, kteří jsou v podstatě hotoví do základu, se zranili o den dříve v zápase dorostu. Museli jsme povolat další hráče z dorostu, za což bych jim chtěl hodně poděkovat, nastoupili proti urostlým a vysokým hráčům domácích. Na to se ale nechci vymlouvat, taková je realita. Nerad bych i snižoval soupeře. Sám jsem jako hráč a ani posléze jako trenér tolik gólů nedostal, na psychiku je to těžké i pro mě. Na prvním místě je teď dát naše hráče do pořádku, aby se co nejlépe připravili na Vysoké Pole.“

ŠTÍPA – SK ZLÍN 1931 0:2 (0:1)

Matěj Velev, vedoucí Štípy: „Do utkání jsme vstoupili s vědomím jeho důležitosti a také kvality soupeře ze zlínských Pasek. Ještě než utkání začalo, bylo vidět, že oba celky jsou plné motivace a fotbalové chuti utkat se o čelní příčky okresního přeboru. V podstatě ihned první akcí hostující Paseky ohrozily domácí svatyni, kdy náš brankář Křížek technickou střelu jen konečky prstů vytěsnil na rohový kop, po kterém se nám změnil celkový taktický plán, protože hosté svůj rohový kop využili nejlépe, jak mohli a radovali se z vedení 0:1 ve druhé minutě utkání. V podstatě než jsme se stihli rozkoukat, již jsme byli v pozici dotahujícího celku proti silnému soupeři z první příčky tabulky, který se pyšní prvotřídní obranou, což v dalším průběhu utkání bylo znát, protože naše snahy o vyrovnání kompletně selhaly. A to i přes naší územní a střeleckou převahu. Nicméně všichni naši hráči na hřišti nechali maximum a nezbývá než sportovně pogratulovat k vítězství 0:2 efektivnějším Pasekám. Zápas sledovalo 350 diváků a atmosféra byla perfektní.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Jsme rádi, že naše série bez ztráty bodu neskončila ani ve Štípě. Hned ve druhé minutě jsme vstřelili gól ze standardky, domácí tím byli trochu zaskočeni, nečekali to. Na druhou stranu je to asi úplně nerozhodilo. Soupeř pak ukázal kvalitu, dobré věci, kvalitně jsme však bránili. Dvakrát nás i zachránila tyčka, měli jsme štěstí. Štípa to v závěru otevřela, měli jsme brejk, po kterém byl faul a penalta, tu jsme proměnili. K zápasu jsme přistoupili dobře, i díky tomu jsme zvítězili. Kluci tam měli hodně kamarádů, chtěli se předvést a porazit je, což se povedlo. Hrálo se před skvělou atmosférou, na okres to byla velice dobrá návštěva, kterou podpořili i naši fanoušci. I po této výhře jsme zatím v klidu, stále ještě nejsme v půlce sezony. Jaro bude těžké, o to jsem přesvědčený!“

NÁVOJNÁ – JAROSLAVICE 4:0 (2:0)