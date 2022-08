SLOPNÉ – JASENNÁ 2:6 (1:3)

Radek Kolařík, trenér Slopné: „Oba týmy si v prvním poločase vytvořily své šance, Jasenná ale byla produktivnější. Začátek druhého poločasu patřil nám, snížili jsme i na rozdíl jediné branky. Přibližně od poloviny půle to byl vyrovnaný fotbal, ke konci jsme to stáhli na tři obránce. Ještě sedm minut před koncem druhého poločasu to bylo pouze o gól, po protiútoku soupeře ale pan rozhodčí pískl penaltu, kterou hosté proměnili. Znovu jsme vše vrhli do útoku, Jasenná vstřelila další dva góly.“

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Začátek zápasu nám vyšel, zase jsme ale neproměnili šance, což nás pak mrzelo. Klidně jsme mohli rozhodnout už v prvním poločase. Domácí to na začátku druhého poločasu dotáhli na rozdíl jediné branky, to je nakoplo. Byl to boj, hodně se faulovalo. Celkově jsme ale byli lepší, po čtvrté brance už závěr proběhl bez problémů. 18letý Vláďa Pečenka zachytal dobrý zápas.“

Branky: 12. Mikulka, 52. Fiodor – 13. a 87. Smilek, 8. Sušeň, 38. J. Zicha, 83. Gerža (pen.), 90. Sedláček