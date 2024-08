Pouze tři týmy mají po dvou zápasech okresního přeboru šest bodů. Kromě Štípy, jež o víkendu zvítězila o gól v Kašavě, znovu zvítězily také Valašské Klobouky. Domácí i přes horší výkon porazili Nedašovu Lhotu 4:0. „Každý to chtěl uhrát sám, v obraně to hořelo,“ zlobí se předseda favorita Jaroslav Maňas.

Druhý tříbodový příspěvek v sezoně zapsala také Poteč. Loňský poslední tým soutěže, který po řadě odhlášek v okrese nakonec setrval, v prvním kole zvítězil na hřišti Vysokého Pole 5:2. V neděli doma uspěl také proti Újezdu.

LUHAČOVICE B – SLOPNÉ 1:4 (1:1)

Zdeněk Červenka, hrající předseda Luhačovic: „Zápas jsme nezvládli. Slopné šlo do vedení v prvním poločase, my jsme měli spoustu šanci dát branky a zápas otočit, místo toho jsme ve druhé půli inkasovali góly po sporných situacích, které dle našeho názoru měly být posouzeny rozhodčími jinak. Ale to k fotbalu patří, chyba je u nás – když nedáme góly, nevyhrajeme! Gratulace soupeři za houževnatý výkon!“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Podali jsme výborný týmový výkon, tři body z Luhačovic se vždy nevozí. Na zápas nás přitom nebylo tolik, na lávce jsme kvůli zraněním měli jen dva hráče. Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, Lukáš Fiodor skóroval z malého vápna, pěkně mu přihrál Michal Šoman. Poté měli více šancí domácí, spíše jsme se bránili, do poločasu jsme to přežili, inkasovali jsme jen jednou. O přestávce jsme kvůli zranění museli střídat kapitána Kozubíka, což nám narušilo plány. V prvních pěti minutách druhého poločasu mohly do naší sítě padnout dvě branky, kluci se však v obraně sehráli, začalo to fungovat. Na 2:1 nás po sólu z půlky krásně poslal do vedení Martin Váňa. Soupeře jsme nepouštěli do větších šancí. Z protiútoku Lukáš Fiodor dával na Michala Šomana a ten zvyšoval na 3:1. Po faulu na Michala z penalty upravoval na 4:1 Martin Váňa. Vstup do soutěže nám docela vyšel, jsme spokojeni. Hlavně v ofenzívě, za dva zápasy jsme dali osm branek, což je za dvě kola velice dobré.“

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – NEDAŠOVA LHOTA 4:0 (2:0)

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Hra byla z naší strana hrozná, s výkonem panuje nespokojenost. Kluci do zápasu nastoupili s vědomím povinného vítězství. Komunikace byla špatná, každý to chtěl uhrát sám, byly ztráty, nepřesnosti, v obraně to hořelo. Hosté vyčkávali na naše chyby, hrozili, jezdili po zadku. Vítězství se samozřejmě počítá, jako favorit bychom soupeře měli více převálcovat. A to ke vší úctě k hostům.“

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Domácí jsou dobrým týmem, možná pomýšlí i na první místo, my se hlavně chceme v okrese udržet. Utkání bylo těžké. Herně to bylo vyrovnané, Klobouky nakonec ukázaly svoji kvalitu. První poločas nám docela vyšel, zakončení je ale bolavé, nemůžeme pak vyhrávat. S góly se hodně trápíme. Nedáváme vyložené šance, už nám chybí. Kolikrát schází i štěstíčko. Kluky musím pochválit za bojovnost.“

JASENNÁ – VIZOVICE 4:3 (1:2)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Do zápasu jsme nevstoupili vůbec dobře. Hned ve 4. minutě jsme inkasovali ze standardky. Poté následovalo několik dlouhých autů do našeho malého vápna, které jsme někdy i se štěstím odvrátili. Kolem 20. minuty jsme na chvilku přebrali iniciativu a podařilo se nám vyrovnat. Konec poločasu znovu patřil soupeři. Po prudce hozeném vhazování přímo na nohu spoluhráče nabíhajícímu v prostoru penalty se Vizovice ujaly vedení. Druhý poločas byl v naší režii. Postupně narůstal náš tlak a přicházely i šance. Vyrovnání padlo po chybě hostujícího gólmana, který podcenil střelu z dálky. V 70. minutě nastal asi rozhodující moment zápasu. Po odvráceném rohu naše obrana nakopla míč zpátky před branku Vizovic a jeden z hostujících hráčů hlavičkou prodloužil ke své bráně, kde zapomenutý Zdeňa Maliňák v ofsajdovém postavení nadvakrát dorazil do brány. Rozhodčí nejprve zvedl praporek, ale po konzultaci s hlavním správně gól uznali. V této části utkání jsme dominovali a z tlaku jsme i přidali čtvrtý gól. Zápas jsme pak kontrovali a soupeři jsme dovolili pouze těsně před koncem snížit. Utkání se hrálo za krásného počasí před ‚vyprodaným' areálem. Souboje byly vyhecované, ale všechno v mezích sportovní slušnosti, což dokazuje i udělení pouze jediné žluté karty. Myslím, že derby splnilo očekávání diváků. Na takové zápasy budou na vesnicích chodit rádi.“

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „První poločas jsme byli lepším týmem. Už ve čtvrté minutě jsme dali gól po rohu. Náš útočník pak ještě šel sám na brankáře, svoji šanci neproměnil. Vytvořili jsme si dobré akce po stranách, balon jsme dávali do šestnáctky, nenacházeli jsme však své hráče. Jasenná hrozila ze standardek, vyrovnala po rohu. Do konce první půle jsme znovu šli do vedení. Na začátku druhé jsme museli střídat gólmana Matěje Hrachového, který naskočil při absenci našich dvou gólmanů. Píchlo mu v koleni. Z Barumky přijel Zdeněk Ryška, který chytl gólovku, pustil ovšem laciný gól ze 30 metrů. Domácí možná vycítili, že je nejistý, zkoušeli to na něj. Dvakrát to pak vyrazil volejbalově před sebe, Jasenná poprvé šla do vedení. Hra nám spadla, kluci si přestali věřit. Domácí poté vstřelili pěkný gól na 4:2, borec zpoza šestnáctky to krásně trefil k tyčce. Pak jsme to valili, nakopávali, zkoušeli rychlé brejky. V 93. minutě jsme snížili Lukášem Fojtíkem na 4:3. Za stavu 3:2 se přitom netrefil z jedenáctky, dostal krásný balon pod sebe. Kdybychom dali na 3:3, možná by ještě bylo hratelné. Vyhrál šťastnější. Brankáři do budoucna? Upřímně je to naše bolavé místo, Martin Karol to má složitější kvůli práci. V Jasenné jsme neprohráli jen kvůli gólmanovi – když venku neproměníte šance, je to pak složité.“

KAŠAVA – ŠTÍPA 1:2 (1:2)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Mužstva hrála ze zabezpečené obrany, urputně. Nebyl to tolik pohledný fotbal. V prvním poločase jsme udělali dvě chyby, dostlali jsme dva góly. Vyrovnali jsme, při této situaci se zranil náš nejlepší hráč Tomáš Smetana. Ovlivnilo to utkání. Štípa pak znovu vedla. Měli jsme dvě tři příležitosti, hosté si ovšem zápas už pohlídali. Zaslouženě zvítězili, gratuluji jim k vítězství.“

Martin Ráček, předseda Štípy: „Kašava byla prvních deset minut aktivní, ale udeřilo se na druhé straně Lacigou (hlavou!). Domácí to viditelně vyvedlo z míry a šance následně pálili hosté, kteří tak nechali vyniknout studenta Vyvlečku. Domácí si ve 30. minutě ke srovnání pomohli rohem, když dlouhý nákop uklidil na zadní tyči nikým nekrytý zranivší se Smetana. Štípu tato chyba nerozhodila, dál byla více na míči a Kašavě oplatila stejnou mincí, když před přestávkou z dlouhého autu Navrátila všudybyl čertík Elšík rozvlnil síť. Do kabin se mohlo jít za vyrovnaného skóre, ale to by domácí museli proměnit samostatný nájezd. Ve druhé půli se mohlo stát cokoliv, ale troufám si tvrdit, že jsme byli lepším týmem a tři body si odvážíme zaslouženě, jelikož Kašavu jsme do žádné šance fakticky nepustili. Sestava se opět dílem okolností promíchala a nás může jen těšit, že jsme schopni si s tímto poradit.“

JAROSLAVICE – VYSOKÉ POLE 4:2 (2:0)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Zaslouženě jsme zvítězili. Malinko jsme si to zkomplikovali před koncem prvního poločasu – po chybě v obraně jsme jim dali šanci, rozhodčí ovšem proti nám nefoukl pokutový kop. Před odchodem do šatny jsme naopak přidali na 2:0. Nástup do druhého poločasu jsme měli pod kontrolou, vedli jsme už o tři branky. Pak jsme si nechali dát na 3:1. Prostřídal jsem pět nových hráčů, organizace hry nebyla podle představ. Vítězství jsme si přesto pohlídali.“

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Před zápasem v Jaroslavicích jsme museli celý týden řešit sestavu – z různých důvodů nám mělo chybět pět hráčů, během víkendu ještě přibyli další dva. Z fotbalového důchodu jsme museli povolat Ondřeje Zámečníka a sousední Drnovice nám zapůjčily Ladislava Dorničáka. Domácí byli v prvním poločase lepším týmem, vypracovali si několik šancí a dostali se do vedení 2:0. Plus ještě nastřelili tyčku. My jsme si vypracovali také několik příležitostí, ale ty jsme nedokázali proměnit. Obraz hry v prvním poločase i skóre by možná bylo trochu jiné, kdyby rozhodčí odpískal jasnou penaltu na Dorušku. Na začátku druhého se našemu kapitánovi omluvil, že udělal chybu, ale body nám to bohužel nevrátí. Do druhé půle jsme chtěli nastoupit aktivně, pokusit se snížit a udělat něco s výsledkem. Opak ale byl pravdou, domácí šli rychle do tříbrankového vedení. O několik minut později se nám po pěkné kombinaci podařilo snížit na 3:1. Bohužel o několik minut později domácí rychlou kombinací potrestali naši chybnou rozehru v obraně a zvýšili na 4:1. V závěru po závaru rozhodčí nařídil penaltu za faul na Jakuba Fojtů a ten nekompromisně snížil na 4:2. Přibližně pět minut před koncem mohlo být zaděláno na drama – domácí hráč odehrál v malém vápně rukou míč na roh, ale rozhodčí neměl odvahu odpískat pokutový kop. Jaroslavice zvítězily zaslouženě, vypracovaly si více šancí a byly produktivní. My musíme zapracovat jak na defenzivě, tak na zakončení. V neděli hrajeme derby proti Újezdu, na zápas se musíme mobilizovat. Doufám, že se nám podaří poskládat co nejsilnější sestavu.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – ÚJEZD 4:2 (2:1)

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Utkání proti Újezdu jsme začali sice aktivně a rychlá branka ze čtvrté minuty znamenala i vedení pro domácí celek. Od tohoto okamžiku jsme se paradoxně zatáhli a po téměř celý poločas jsme se jen bránili. Hosté trefovali brankovou konstrukci, gólmana anebo naše hráče. Neschopnost vstřelit branku sice odčinili ve 42. minutě, kdy se z přímého kopu trefil kapitán Adam Pecha, ale to bylo do poločasu vše. V nastavení první půle se krásně od pomezní čáry prosadil domácí útočník Novosad, který svým zakončením překvapil nejen obránce, ale i samotného brankáře hostů Maniše. Ve druhém poločase opět hosté srovnali po zmatcích v naší obraně, kdy se k míči dostal Šůstek a do prázdné branky srovnal skóre. Teprve v tuto chvíli jsme přebrali aktivitu na hřišti, hosté museli kvůli zranění vystřídat hráče a domácí útočník Slovák dostal příležitost k dovršení svého hattricku.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Hodnocení našeho druhého zápasu v Poteči udělal za mne můj spolupracovník, který je fanoušek domácích a v práci mi řekl, že jsme po prvním poločase měli vést minimálně 8:1. Bohužel stokrát omílané. Hned ve čtvrté minutě jsme dostali branku, které ale předcházelo ofsajdové postavení střelce. Poté jsme se oklepali, a i když jsme vzápětí přišli o Petra Maňase, který si poranil koleno, tak jsme téměř celou první půli domácí zavřeli na jejich polovině a jak už bylo řečeno, vytvářeli si neskutečné množství šancí ze hry, z rohů z dlouhých autů. Tyto příležitosti se nám ale nedaří přetavit v góly. Kdyby ano, nemuseli bychom po půlce nic řešit a vezli domů plný počet bodů. Vyrovnávací trefu vstřelil svým premiérovým gólem můj syn Adam, jenž tvrdou střelou ze třiceti metrů nedal z přímého kopu domácímu brankáři šanci. Mimo jiné nám nebyla písknutá tisíci procentní penalta, když domácímu brankáři vypadl míč, ten si převzal Petr Šustek a chtěl střílet do prázdné branky. Domácí brankář jej srazil na zem, ovšem píšťalka sudího zůstala němá k údivu všech. Domácí, jenž přestáli všechny naše šance, si vzali vedení zpět v poslední minutě první půle. Po nekomunikaci našeho brankáře a obrany se domácí hráč dostal k odraženému míči a ten pohotově uklidil do sítě přes napůl vyběhnuvšího našeho brankáře. Ve druhém poločase se nám po chybě domácího brankáře podařilo vyrovnat Petrem Šustkem na 2:2. Pak jsme ale přišli i míč ve středu zálohy po laxní individuální chybě. Domácí přenesli rychle míč do levého křídla, odtud pak přišel centr a gólový Michal Slovák dal vítěznou branku. V závěru jsme hru otevřeli, jenže místo srovnání stavu jsme inkasovali po čtvrté, když náš brankář pozdě vyběhl a Michal Slovák zkompletoval lehkým gólem hattrick. Poteč brala plný počet bodů, protože dokázala trestat naše triviální individuální chyby. A kdybychom místo břeven, tyček a hráčů na brankové čáře trefovali zařízení, nemuseli bychom odjíždět z prázdnou.“

NÁVOJNÁ – LOUKY 6:2 (2:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Zápas jsme zahájili jsme aktivně, měli jsme větší držení balonu, snažili jsme se útočit. První větší šanci paradoxně měli hosté, náš gólman vytáhl hlavičku na roh. Poté jsme už začali střílet branky, druhá gólová akce měla fotbalové parametry, kdy Aleš Smolík po centru zvyšoval na 2:0. Ve 35. minutě přišlo kontroverzní rozhodnutí – náš gólman vyběhl, hráč hostů ho trefil směrem do hrudi. Brankář měl ruku před ní, rozhodčí to vyhodnotil jako úmyslnou hru rukou mimo vápno. Červená byla trochu komplikace, poločas jsme však přežili. V deseti lidech jsme zahráli výbornou druhou půli, navíc se nám podařilo vstřelit čtyři góly.“