LUHAČOVICE B – JAROSLAVICE 3:0 (2:0)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic B: „Před utkáním jsme měli pohovor. Jasně jsme si vysvětlili, že předchozí chyby, především dvojí vyloučení, se nesmí opakovat. Zápas jsme odehráli bez jediné karty, padlo to na ornou půdu. Kluci hráli zodpovědně, aktivně, trpělivě. Předváděli přesně to, co nás zdobilo minulou sezonu. Celkově to byl velice náročný zápas, hráče musím pochválit, že ho zvládli. Ze začátku jsme hosty zatlačili, plnili jsme, co jsme si řekli. Do ničeho jsme je nepouštěli. Vzájemně jsme se navíc povzbuzovali. Do šatny jsme odcházeli za stavu 2:0, uklidňující vedoucí gól vstřelil Horáček starší. Po poločase jsme byli nuceně vystřídat, hráči A-týmu, B-týmu i dorostu měli v týdnu vysoké vytížení. Do hry jsme pustili kluky z lavičky. Vrátilo se nám to gólem na 3:0, trefil se Adam Petráš, který k nám povýšil z dorostu. Odvděčil se brankou, sám tomu nevěřil. Ve zbytku zápasu jsme zcela zkušeně drželi míč, hosté si nic nevypracovali. Ještě jsme trefili břevno. Po utkání panuje veliká spokojenost, klukům musím poděkovat za přístup. Věřím, že jsme špatný vstup do sezony zlomili. Je to obrovská úleva.“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Soupeř vyhrál naprosto jednoznačně. V celém utkání byl lepší, více držel míč. Góly jsme paradoxně inkasovali po standardních situacích, které jsme si nepohlídali. Za stavu 2:0 jsme měli jednu vyloženou šanci – přehodili jsme brankáře, na čáře to však ještě stačil vytáhnout. Soupeře jsme jinak neohrozili.“

NÁVOJNÁ – VYSOKÉ POLE 4:1 (1:0)

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Začali jsme hodně špatně, prvních patnáct dvacet minut nám to vůbec nešlo – zbytečně jsme se zbavovali míčů, nakopávali jsme to dopředu. Po občerstvovací přestávce se naše hra výrazně zlepšila, hráli jsme po zemi, měli jsme pěkné kombinace. Jen jsme se nemohli dostat k zakončení. Hosté naopak vstřelili gól, naštěstí byl z ofsajdu, utkání by se možná vyvíjelo jinak. Do poločasu jsme dali vedoucí branku, Patrik Naňák prostřelil gólmana. Ve druhé půli jsme brzy inkasovali, pokračovali jsme ovšem v naší hře, drželi jsme míč, vytvářeli si šance. Přidali jsme další dva góly, které nás až příliš uklidnily. Soupeř měl dvě vyložené šance – jednu bravurně vychytal gólman, podruhé tam propadl balon, nikdo z hostů ho netrefil. V závěru jsme pak zvýšili na konečných 4:1. Červené v závěru? Byl tam zbytečný zákrok jednoho z hráčů soupeře přímo na mě, vznikla z toho strkanice. Náš hráč podle mě neměl dostat červenou, rozhodčí to vyhodnotil, jak vyhodnotil. Celý zápas jinak pískal dobře.“

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Utkaní jsme nezačali špatně. Byli jsme o něco lepší, vytvořili jsme si několik závarů. Dokonce jsem vstřelili branku na 0:1, kterou nám nejprve rozhodčí uznal, i když mladý pomezní signalizoval ofsajd. Vysvětlil domácím, že míč šel od jejich hráče a nechal nás doběhnout na půlku a poté svůj verdikt po tlaku domácích změnil a branku odvolal. Zhruba od 30. minuty se Návojná dostala do hry a hrála více na míči. A to vyústilo v její branku na 1:0. Na začátku druhého poločasu se nám podařilo rychle srovnat, kdy Fojtů s přehledem proměnil samostatný nájezd na brankaře. Poté se hrálo ve středu hřiště. Všechny nadějné akce na obou stranách zastavovali pomezní zvednutými praporky. Až v 60. minutě dali domácí velmi šťastný gól po rohovém kopu. Bohužel takové branky se u nás opakují pravidelně v každém zápase. O dvě minuty později bylo ještě hůře, když po špatném vyběhnutí našeho brankáře a několika odrazech míč domácí dotlačili do branky a zvýšili na 3:1. O několik minut později mohl snížit Doruška, ale v 1000% šanci ze tří metrů trefil jen domácího gólmana. Pak měl šanci ještě hostující Bureš, jenž nezvládl zakončit z malého vápna a domácího útočníka zase vychytal brankář Fojtů. V závěru zvýšila Návojná na 4:1, když při rohu vypadl našemu gólmanovi míč z rukou a domácí útočník už měl lehkou práci. Když už se měl zápas jen dohrát, tak náš útočník dojel na půlce domácího obránce, ten tomu docela přidal, tak se jeho čest jal chránit jeden z domácích hráčů a to se zase nelíbilo našemu hráči, tak se tam navzájem postrkali. A rozhodčí šalamounsky udělil dvě červené a jednu žlutou. Za mě úplně zbytečné, je to hloupost těch hráčů, ale rozhodčí to mohl vyřešit jen žlutýma. Zas takové drama to nebylo. A přece jen každý z těch hráčů si k tomu jako vždy přidal.“

JASENNÁ – LOUKY 0:1 (0:0)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Takový zápas si někdy prožije každý mančaft. Hrajete dobře, vytváříte si šance, míč poletuje v malém vápně, střílíte ze všech možných pozic, ale gól nepadne z ničeho. Pak vám jednou uteče z ojedinělého protiútoku soupeř a prohrajete 0:1. Je to škoda, podle množství šancí jsme měli přesvědčivě vyhrát. Korunu tomu nasadil rozhodčí, když neodpískal ruku ve vápně a za pár minut nachlup stejnou pískl na půlce. Prý se takto ruka píská, podle místa provinění.“

Martin Kováč, trenér Louk: „Potkala se dvě družstva, která se trápí v koncovce. V zápase jsme chtěli poctivě bránit a vyrážet do rychlých brejků, což se nám v prvním dějství nepovedlo. Domácí v obou poločasech podávali 30 minut statečný výkon, pak fyzicky odpadali. Hrozili pouze ze standardních situací. Byli jsme trpěliví a ve druhé půli se nám brejk již povedl. Bylo to vyrovnané a férové utkání se šťastným koncem pro nás.“

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – VIZOVICE 3:1 (1:1)

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Kromě zápasu v Újezdu máme problémy s prvními poločasy – nedokážeme se přizpůsobit, srovnat se a hrát svoji hru. Někdo jde do třech, sóluje, pak jsou z toho ztracené míče. Takto jsme i inkasovali, když jsme útočili na jejich bránu, nedohodli jsme se, míč propadl a nakonec jsme i inkasovali. Trápili jsme se až do konce. Celkově se hrál dobrý fotbal z obou stran. Bohužel se nám zranil Marek Dubčák, má problém s třísly. Teprve se uvidí, jestli to bude krátkodobé nebo dlouhodobé. Určitě by to pro nás byla ztráta. Naštěstí se nám vrací Nevrlka, vypadá dobře.“

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Zápas byl herně vyrovnaný. Ve 22. minutě jsme šli do vedení – míč jsme dostali za obranu soupeře a Tom Holý krásnou střelou otevřel skóre zápasu. Klobouky však po rozehře téměř ihned srovnaly. Na konci prvního poločasu jsme měli ještě jednu gólovou střelu – opět Tom Holý překonal gólmana, ale toho na brankové čáře zastoupil obránce. Ve druhé půlce se hrálo mezi šestnáctkami s nějakými pološancemi. V 52. minutě jsme neubránili Dubčáka, ten zkušeně po vyhraném souboji v šestnáctce zvýšil na 2:1. V 75. minutě udělal chybu náš gólman a Dubčák zase uklidil do brány. Herně jsme obstáli, v koncovce jsme byli slabší. Domácí vyhráli zaslouženě. Muž zápasu Dubčák udělal rozdíl.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – ŠTÍPA 2:1 (1:0)

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Snový vstup do sezony pokračoval i v domácím utkání proti lídru ze Štípy. Hosté sice přijeli v okleštěné sestavě, ale i přesto fotbalovou kvalitu měli. Od úvodu se hrálo opatrné utkání, kdy oba celky čekaly na chybu soupeře a spíše se jen vzájemně oťukávaly. Domácí dostal do vedení ještě před poločasem Michal Slovák, který využil krásné rány do břevna zpoza chumlu hráčů od spoluhráče Lukáše Pešouta a dorážel pouze osamocen proti bezmocnému gólmanovi soupeře. Do druhého poločasu jsme vstoupili s cílem navýšit vedení, což se v ofenzivní části dařilo, proti byl jen brankář hostů. Několika neuvěřitelnými zákroky zachránil své mužstvo od výrazného brankového přídělu. Hosté byli nebezpeční nejen z dlouhých hodů od postranní čáry, ale i z přímých kopů, které ve většině případů směřovaly na střelce Filipa Okála. Domácí obrana spolu s gólmanem odolávali až do 75. minuty, kdy se po rohu a závaru v domácím pokutovém území prosadil Libiger. Domácí celek se však nesložil a opět šel do vedení díky svému střelci Slovákovi. Situace jako u první branky, po střele na branku opět vyražený míč a jeho přesné umístění k tyči. Stav 2:1 vydržel i po urputném tlaku soupeře, který v posledních 10-ti minutách zápasu tlačil domácí v 11-ti hráčích včetně brankáře. Tlak jsme ustáli, 3 body zůstávají v Poteči a velmi mě těší, že nejsme jen celkem, který si odváží brankový příděl od soupeře.“

Martin Ráček, předseda Štípy: „Nezaujatý pozorovatel viděl fyzicky náročné utkání se šťastnějším koncem pro domácí, kteří v porovnání s minulou sezonou jsou dozajista kvalitativně diametrálně odlišným týmem, o čemž svědčí jejich momentální postavení v tabulce. Hosté, byť poraženi, odvedli na hřišti své maximum a za svou osobu všem našim zúčastněným obětavcům mohu jen upřímně poděkovat, kdy jsem přesvědčen, že zvláště pro početnou ekipu zapojených mládežníků, takové odehrané zápasy budou potřebným impulsem do rozvoje jejich další kariéry. Jmenovitě bych dnes vyzvedl Aleše Hambálka, který odchytal povedené utkání. Pevně věřím, že příští týden budeme třeba zase ti spokojenější.“

ÚJEZD – NEDAŠOVA LHOTA 4:1 (3:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Z domácího zápasu proti Nedašové Lhotě jsem osobně měl trochu obavy, jelikož právě Lhota byla v loňském ročníku jediný tým, který nás dokázal dvakrát porazit. Nicméně obavy se rozptýlily od úvodního hvizdu, kdy jsme byli lepším týmem a dokázali hlavně po stranách slušně kombinovat, z čehož jsme si vytvářeli šance opět tak na tři zápasy. Do dvacáté minuty jsme nebyli přesní v koncovce. Pak ale po levé straně utekl Michal Hlavička, nahrál míč Adamovi Pechovi a ten prokázal své střelecké vlohy, když se pohotově trefil k tyči soupeřovy brány. Druhý gól na sebe nenechal dlouho čekat a po prostrčení míče Tomem Bělaškou na Filipa Martínka si i Filip zkušeně poradil a zvýšil na 2:0. Třetí branku do poločasu a svoji druhou v zápase dal opět Adam Pecha, kterému míč naservíroval Štěpán Kovář a Adam míč potřetí uklidil do sítě. Druhý poločas jsme hráli na „naši“ branku a měli i vítr v zádech. Vytvořili jsme si ještě více šancí než v první půli, ale opět nepřesnost, branková konstrukce či hostující brankář nám neumožnili víc než jeden gól. Ten vstřelil po standardní situaci Jindry Hrnčiříka Štěpán Kovář, který se prosadil pohotovým důrazem ve velkém vápně. V té chvíli už jsme i prostřídali sestavu a poslali jsme do hry všech pět náhradníků. Hosté korigovali stav až v závěru, kdy se důrazem z ojedinělé akce prosadil hráč Nedašovy Lhoty a vstřelil čestný úspěch. Nic to ale nezměnilo na naší zasloužené výhře, která mohla v naprostém klidu být i dvojciferná. Stačilo jen proměnit aspoň polovinu tutových šancí. Za zmínku ale stojí ještě jedna skutečnost. 1.9.2024 došlo k historickému momentu od mého téměř šestiletého působení v Újezdě. A to, že poprvé jsme nastoupili ve stejné sestavě jako v minulém utkání. Je to neuvěřitelné, ale je to tak!“

KAŠAVA – SLOPNÉ 2:2 (0:1)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Z utkání jsem měl velké obavy, ze základní sestavy mi chybělo šest lidí. Do branky jsme nasadili mladého klučinu. Prohrávali jsme už 0:2. Proběhla domluva, soupeře jsme posledních 20 minut zatlačili. Kluci zabojovali a se štěstím urvali remízu. Hosté podali dobrý výkon. Celkově to byl zápas nevalné úrovně.“

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do utkání jsme vstoupili dobře a po deseti minutách hry se prosadil Martin Váňa po centru od Jirky Kolaříka z levé strany. Zhruba 5 minut před koncem poločasu došlo k jednoznačnému faulu v pokutovém území domácích na Lukáše Fiodora, ale rozhodčí nepochopitelně zákrok přešel. V 60. minutě si druhou asistenci v zápase připsal Jirka Kolařík po krásné individuální akci po pravé straně, kdy ve vápně přesně našel Lukáše Fiodora a ten chladnokrevně uklidil míč do sítě. Domácí dostal do zápasu rozhodčí nesprávně odpískanou penaltou, když si bránící hráč při odvracení soupeřova centru nastřelil vlastní ruku. Oproti tomu dvě jasné ruky domácích v pokutovém území přešel bez povšimnutí. V zápase jsme ještě dvakrát nastřelili brankovou konstrukci a v závěru přišel vyrovnávací gól Kašavy. I přes to, že domácí nepodali špatný výkon a byli důstojným soupeřem, tak se vší úctou k nim zápas výrazně ovlivnil hlavní rozhodčí svými hrubými chybami a remízový stav na konci zápasu je hlavně jeho zásluha.“