SLOPNÉ – ÚJEZD 5:1 (2:0)

Radek Kolařík, trenér Slopné: „Začátek zápasu byl bojovný, hrálo se vyrovnaně. První gól jsme vstřelili my, střela byla tečovaná hostujícím obráncem. Po akci z křídla jsme přidali druhou branku. Od té doby jsme zápas víceméně kontrolovali. Kuba Váňa vstřelil hattrick, předvedl dobrý výkon. Rád byl ale pochválil celý tým, všichni to výborně odmakali. Soupeře jsme kromě gólů do moc šancí nepustili. Zbytek pochytal gólman.“

Petr Belžík, předseda Újezdu: „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, do 25. minuty jsme měli převahu. Branku jsme však nedali, domácí naopak z ojedinělého útoku vstřelili gól na 1:0, vzápětí i na 2:0. Sesypali jsme se. Pak jsme předváděli nejhorší fotbal za posledních pět let. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že s výsledkem ještě něco chceme udělat, po individuální chybě jsme však inkasovali na 3:0. Pak i na 4:0. Od 65. minuty jsme hráli na branku Slopného, korigovali jsme. Kdybychom ale dále hráli do půlnoci, tak gól už nedáme. Domácí získali důležité tři body, gratulujeme jim k nim. Pro nás je to velká ztráta. Musíme makat a z výsledku se ponaučit.“