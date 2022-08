Vizovice

Fotbalisté Vizovic loni ve III. třídě skupiny B skončili devátí, v nadcházející sezoně přesto budou působit v okresním přeboru.Zdroj: Deník/Martin Břenek

„Posilou je pro nás příchod zkušeného Stanislava Bednaříka, který s námi trénuje už přibližně rok. Kluci ho znají, je pracovitý, měli jsme o něj zájem. Patří k ostřílenějším hráčům, přinese potřebné zkušenosti, hru zklidní. Mladí jsou někdy až moc divocí. Celkově bychom v týmu měli rádi co nejvíce odchovanců. Víme, že to úplně nepůjde, ale bylo by ideální, aby v základů hrálo alespoň osm Vizovanů,“ prozradil ve druhé polovině července trenér nováčka soutěže Martin Cholasta, jehož mužstvo by před začátkem sezony měl posílit ještě jeden borec. „Řešíme angažmá Marka Skoumala, který nastupoval za „B“ někdejší Viktorie Otrokovic, nejprve bychom to zkusili na půl roku. Snad se nám podaří ho dotáhnout,“ dodal Cholasta.

Příchody: Stanislav Bednařík (Bratřejov), Marek Skoumal (v jednání – Kvítkovice „B“)

Odchody: Antonín Mokrý (Tlumačov?)