Příchody - x

Odchody - x

HVOZDNÁ

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Po zranění se nám pouze vrací Marek Macík. I nadále s námi bude pokračovat zkušená dvojice Marek Polách, Lukáš Pazdera."

Příchody - x

Odchody - x

PASEKY

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Kádr jsme nechali stejný, pomalu budeme zabudovávat vycházející dorostence. Pokračovat už nebude Petr Polášek, jinak už u nás nikdo oficiálně neskončil."

Příchody – x

Odchody – Petr Polášek

NÁVOJNÁ

Martin Ptáček, trenér Návojné: „Mužstvo jsme doplnili o čtyři hráče. Z brumovského dorostu přišli Mates Novák a David Šánek, z B-týmu Brumova Michal Kříž. Z Horní Lidče se nám vrátil odchovanec Návojné Aleš Smolík. Do Brumova naopak odešel David Kocourek."

Příchody – Matěj Novák, David Šánek (dorost Brumov), Michal Kříž (Brumov „B“), Aleš Smolík (Horní Lideč)

Odchody – David Kocourek (Brumov).

JASENNÁ

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Od konce podzimu jsme žádné změny neprovedli. Kádr i na jaro zůstává stejný."

Příchody – x

Odchody – x

VALAŠSKÉ KLOBOUKY

Josef Miklas, trenér Valašských Klobouk: „Největším posílením je uzdravení nemocných hráčů, což nás trápilo na podzim. Z Vlachovic pouze přišel Vojtěch Fojtů."

Příchody – Vojtěch Fojtů (Vlachovice)

Odchody – x

VYSOKÉ POLE

Luděk Doruška, hráč Vysokého Pole: „Na poslední chvíli se nám ozval klučina z Malenovic Robin Jašík, zatím má za sebou tři tréninky. Za posilu bereme návrat Martina Trčky, který v poslední době laboroval se zraněním."

Změna trenéra: Ivan Pecha nahradil Matěje Kořenka

Příchody – Robin Jašík (Malenovice), Patrik Patka (Slovensko)

Odchody - Matěj Kořenek (Slavičín), Jan Machů (Drnovice), Josef Slovák (osobní důvody)

LUHAČOVICE B

Zdeněk Červenka, předseda a hráč Luhačovic „B“: „Jirka Dobeš odešel do Slušovic, uzdravili se nám dva hráči do obrany. Znovu bude probíhat propojení s A-týmem."

Příchody – x

Odchody – Jiří Dobeš (Slušovice)

ÚJEZD

Petr Belžík, předseda Újezdu: „Na pokračování spolupráce jsme se domluvili s Jakubem Talčíkem, který vedl mužstvo už poslední čtyři kola na podzim. Kádr jinak zůstává téměř stejný. Jediná změna je na brankářském postu, kariéru přerušil Milan Bodlák. Přivedli jsme náhradu z Drnovic."

Příchody – Stanislav Maniš (Drnovice).

Odchody – Milan Bodlák (přerušení kariéry)

POTEČ/FRANCOVA LHOTA

Martin Pešout, vedoucí týmu Poteč/Francova Lhota: „Kádr v podstatě zůstává totožný. Možná se nám vrátí Honza Kulíšek, který měl vzhledem k osobním záležitostem malou přestávku. Byl s námi už na jeden přátelák, snad to vyjde."

Příchody – Jan Kulíšek (?)

Odchody – x

SLOPNÉ

Radek Kolařík, trenér Slopné: „Vrátil se nám odchovanec Martin Váňa, který v minulosti nastupoval i za dorost Zlína. K fotbalu se po téměř sedmi letech vrací Jiří Slezák, ten naposledy hrál za Luhačovice."

Příchody – Martin Váňa (naposledy Slovensko), Jiří Slezák (návrat k fotbalu)

Odchody – x

VIZOVICE

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Posílili jsme o Zdeňka Ryšku, který dříve chytal za Paseky, naposledy za Kudlov. Měl by být pro nás plnohodnotnou posilou. Po dlouhodobějších problémech se zády se uzdravil Tomáš Suchomel, absolvoval zimní přípravu. Přes zimu s námi chodil i jeho brácha Jarda, vypadá to, že by mohl odehrát nějaké zápasy. Věřím, že by nám tito zkušenější kluci mohli pomoci."

Příchody – Zdeněk Ryška (Kudlov)

Odchody – x