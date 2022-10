LUHAČOVICE „B“ – JASENNÁ 4:1 (2:1)

Zdeněk Červenka, předseda a hráč Luhačovic „B“: Podle posledních vzájemných zápasů na hřišti Jasenné jsme věděli, že nás čeká kvalitní soupeř. Chtěli jsme hrát kombinačně, držet míč na zemi. Tušili jsme, že hodně to bude o tom, jaký podáme výkon. Pak už je to o gólech, proti Jasenné jsme vstřelili čtyři. Hosté měli svoji kvalitu, hrozili brankovými situacemi. Za stavu 1:1 si vytvořli šanci, kterou neproměnili. Do konce zápasu jsme naopak vsítili další tři branky. V klidu jsme ho dohráli.“

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Hned na začátek musím sportovně uznat, že soupeř byl lepší. Sice jsme si vytvořili tři čtyři šance, domácí jich ale měli ještě více. Kdybychom dali na 2:1, tak by to možná ještě bylo jiné, ale o chvíli později jsme dostali na 1:3, což nás položilo. Nyní se nám tolik nedaří jako na začátku sezony, pořád nám chybí nějací hráči, včetně středního záložníka, v minulém kole to byli čtyři kluci. Mladší kluci je ještě nedokážou tak nahradit, něco jim chybí, mužský fotbal je odlišný, tvrdší. Látáme to, abychom dohráli podzim. Určitě ale nejsme jediní, kteří se musí vypořádat s absencí hráčů.“

Branky: 19. Horáček, 44. Gregor, 65. Máčala, 74. Garaja – 30. Bajza