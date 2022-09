POTEČ/FRANCOVA LHOTA – HVOZDNÁ 0:5 (0:1)

Martin Pešout, vedoucí týmu Poteč/Francova Lhota: „Dobře jsme poskládali sestavu, počítali jsme s bodovým ziskem. Z Francovy Lhoty nastoupil brankář Michálek, ze Štítné navíc přišel mladík Urban. Hra byla od začátku spíše vyrovnanější, hrálo se od vápna k vápnu. Hvozdná se ale po naší chybě dostala do brejku, šla do vedení. Nesložili jsme se, hráli sebevědomě, vytvořili si dvě tři tutovky. Ve 32. minutě můj synátor Dan Pešout zavíral zadní tyč, šel do toho po hlavě, míč však netrefil. Na místo toho to kolenem napral do tyčky, musela přijet záchranka. Na úrazovce ve Zlíně se pak potkal s hráčem Francovy Lhoty Radkem Chmelou, který se zranil v Nevšové. Do druhého poločasu jsme nasadili posilu ze Štítné, šla na kraj obrany. Na levé straně nám to bohužel hořelo. Soupeř vinou naší nezkušenosti kopal pokutový kop, po hodině jsme prohrávali 0:3, což nás už položilo. Hvozdná na tom byla lépe fyzicky, zaslouženě zvítězila. První poločas jsme ovšem klidně mohli vyhrát 3:1.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Na zápas jsme už odjížděli s posilou Lukášem Pazderou, bývalým hráčem Zlína a současným trenérem Uherského Brodu. Do utkání jsme vstoupili dobře, vypracovávali jsme si jednu šanci za druhou. Poločas jsme vyhráli pouze 1:0. Pak jsme to prostřídali, nakonec i díky trefě z penalty jsme zvítězili 5:0. Skóre mohlo být i vyšší, domácí gólman však chytal skvěle. Vítězství jsme si zasloužili. Na hřiště dvakrát musela přijet sanitka – domácí hráč narazil kolenem narazil do tyčky, náš si urval vazy.“

Branky: 7. Burger, 51. Nahodil (pen.), 59. Vaculka, 70. Janoš, 88. Pazdera