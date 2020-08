Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Příluky byly v utkání mírným favoritem, ale do začátku utkání vstoupili lépe hosté. Hned ve 2.minutě zahrávali po faulu Machalíčka přímý kop a v náběhu na centr srazil hlavou do branky domácích míč Miklík. Domácí se vrhli za vyrovnáním a začali obléhat branku hostů, ale naráželi na organizovanou zeď soupeře. Hosté z Mysločovic hráli převážně na brejky a jeden jim vyšel ve 28. minutě, kdy se po odkopu od branky dostal za obranu k míči Pavel Švach a výstavním volejem z úhlu se trefil ke vzdálenější tyči, a bylo to 0:2. Navýšit vedení mohl hostující Seifert, ale jeho střelu bravurně vyrazil domácí Kojetínský. Domácí se ale nepoložili a pokračovali v obléhání hostující branky, zvláště Machalíček měl před bránou hostí několik šancí, ale střely šly vedle brány. Že to půjde, ukázal ve 39. minutě Adamík. Na jeho ránu asi z dvaceti metrů si sice brankář Valčík ve skoku na míč sáhl, ale od pravé tyče putoval přece jenom do branky. Po přestávce šly Příluky trpělivě za vyrovnáním a povedlo se hned v 55. minutě, kdy se dostal po krásné přihrávce do brejku Ulman a vyběhnuvšího brankáře přeloboval. Hosté byli poněkud otřeseni ztraceným nadějným vedením a začali dělat chyby. V 63. minutě se u zadní tyče branky hostí dostal k dorážce hlavou Ulman a brankář Valčík nestihl míč vyrazit. Trpělivá hra hráčů z Příluků se vyplatila a vedení již nepustili. Hosté v závěru již moc šancí neměli, naopak v 79. minutě pojistil vedení domácích Adamík, který po krásné kombinační akci zakončil prudkou střelou do levého růžku branky hostí. V závěru se již nic nestalo a domácí si tak připsali první letošní výhru a tři body.“

Branky: 39. a 79. Lukáš Adamík, 55. a 63. Tomáš Ulman – 2. Petr Miklík, 28. Pavel Švach. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 60.

SLUŠOVICE B – VYSOKÉ POLE 4:2 (0:1)

Vlastimil Bořuta mladší: „Po dlouhé koronavirové odmlce a za parného počasí se hrálo utkání, které se muselo líbit každému divákovi. Jak na domácích hráčích, tak i na hostech bylo vidět, že ze sebe chtějí vymáčknout maximum. Nováček z Vysokého Pole začal výborně a prvních dvacet minut byl lepším týmem. Již v 10. minutě trefil brankovou konstrukci. Po následné akci, chybě v naší rozehrávce a následném faulu v šestnáct šli hosté z pokutového kopu do vedení. Od dvacáté minuty jsme převzali otěže zápasu a od té doby soupeře přehrávali. Vytvořili jsme si několik slibných šancí, ale nedařilo se nám to dotáhnout do konce, když jsme selhávali i v těch nejvyloženějších příležitostech. O poločase jsem nabádal k trpělivosti, jelikož na hráčích soupeře bylo vidět, že velké hřiště jim nesvědčí. Odměna přišla v 50. minutě, kdy byl ve vápně sestřelen Vyoral a Rafaja penaltu s přehledem proměnil. Po gólu nám narostla křídla ještě víc a přikovali jsme soupeře na jeho polovině. Šance přicházely po pětiminutových intervalech. Krásnou individuální akci Hrnčiříka zakončoval do prázdné Dobeš. Jako přes kopírák vymyslel i další gólovou akci nejlepší hráč na hřišti Hrnčiřík a tentokrát servíroval do prázdné Vlachynskému. Po další pěkně akci se opět nemýlil ex-ligový Dobeš a obrat byl dokončen 4:1. Pár minut před koncem se kopala třetí, a opět správně nařízená, penalta a soupeř zkorigoval na 4:2. Výsledek jsme si pohlídali a další drama nedopustil,i a tak brali zaslouženě všechny body.“

Branky: 74. a 80. Jan Vlachynský, 50. Ondřej Rafaja z penalty, 68. Roman Dobeš - 13. a 83. Matěj Kořenek (oba góly z penalty). Rozhodčí:Diváci: 120,

NÁVOJNÁ – POZLOVICE 3:0 (1:0)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „Výsledek odpovídá tomu, co se dělo na trávníku. Od první minuty jsme byli herně lepší. Zápas jsme začali šancí Janáče, který ale tutovku neproměnil. O chvíli později byla na stejného hráče odpískaná penalta, kterou jsem proměnil. Hosté v prvním poločase zahrozili pouze jednou hlavičkou, jinak na naši bránu pořádně nevystřelili. Janáč šel na konci poločasu z boku sám na gólmana, ale nedal. Už o pořestávce mohlo být rozhodnuto. Druhý poločas začal stejně jako ten první. Tentokrát se Janáč přece jenom prosadil, když balon nadvakrát dostal do sítě. Za stavu 2:0 nebylo co řešit. Zbytek zápasu se odehrál ve středu pole. Obě mužstva jenom nakopávala balony dopředu. Bylo vidět, že v horkém počasí všem ubývají síly. Postupně tempo upadalo. V závěru jsme ještě pěknou technickou střelou Ptáčka upravili na konečných 3:0. Po hodně letech jsem v Návojné zažil klidný zápas, ve kterém bychom se až do konce nestrachovali o vítězství. Máme jednu posilu, Ondřeje Šebáka z Kunovic, který ale kvůli pracovnímu vytížení nemohl nastoupit. Doufám, že příští týden už bude hrát.“

Branky: 8. Ondřej Macháč z penalty, 58. Václav Janáč, 90. Martin Ptáček. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 100.

MLADCOVÁ B – HVOZDNÁ 0:5 (0:4)

Jan Hrazdíra, Hvozdné: „Po dlouhé přestávce jsme na hřiště vlétli s velkou chutí. Od začátku jsme měli mírnou převahu, které vyústila ve vedoucí branku. Po centru zprava se technickou střelou k tyči prezentoval Nahodil. Tentýž hráč pak prudce nacentroval míč před domácí branku a jeden z obránců Mladcové jej nešťastně před gólmanem poslal hlavou do vlastní sítě. Ve 37. minutě jsme vedli už 3:0. Po rohu Nahodila se hlavou prosadil Štěpán. Byl to zřejmě jeho rozlučkový gól, protože je na odchodu do Lužkovic a o víkendu za nás bude hrát naposledy. Těsně před přestávkou pak skóroval ještě Janoš a bylo rozhodnuto, protože od prvního gólu jsme na hřišti dominovali. Po změně stran se už hra vyrovnala. Domácí nás v některých pasážích hry přitlačili před naši branku, z několika vyložených šancí ale nedokázali překonat skvěle chytajícího Štefka. Naopak v 77. minutě po brejkové akci se Janoš dostal až ke gólmanovi, kterému udělal kličku a pohodlně poslal míč do prázdné branky. S ohledem na druhý poločas může být výsledek pro soupeře krutý, ale za první poločas jsme si výhru zcela zasloužili. Pomohly nám i posily. V brance nastoupil Jakub Štefek, ze Sehradic k nám zase přišli Jakub Vaculka a Jakub Dubec. Za skvělý týmový výkon ale zaslouží pochvalu celý mančaft.“

Branky: 44. a 77. Petr Janoš, 19. Jan Nahodil, 32. Václav Korvas vlastní, 37. Dominik Štěpán. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

SLOPNÉ – ÚJEZD 0:2 (0:1)

Zdeněk Outrata, trenér Slopného: „V prvním poločase jsme soupeře přehráli. Byli jsme lepší, vypracovali jsme si tři nebo čtyři vyložené šance, žádnou z nich jsme ale neproměnili, což nás nakonec stálo tři body. Ještě před přestávkou jsme totiž z ojedinělé akce hostů inkasovali branku. Druhá půle už z naší strany tak dobrá nebyla. Byli jsme nějací zakřiknutí, čehož soupeř využil. Újezd na nás po přestávce vletěl a začal nás přehrávat. V závěru nám dal druhý gól, když Vaculín se krásně uvolnil, utekl našim obráncům, obhodil si gólmana a střelou do prázdné branky upravil na konečných 0:2. Je to škoda, protože jsme měli na to uhrát mnohem lepší výsledek. Bohužel jsme neproměnili šance. Taky nás bylo málo, na lavičce byl pouze náhradní gólman. Jeden z našich útočníků dohrával zápas s nateklým kotníkem.“

Ivan Pecha, trenér SK Újezd: „Hráči SK Újezd, jenž před ostrým podzimním startem suverénně ovládli Ligu 4, byli celý týden upozorňováni na skutečnost, že ač před čtrnácti dny dali ve Slopném sedm branek, tak že nyní půjde o zcela jiný zápas, což se taky stalo. Oba týmy postrádaly klíčové hráče. Zatímco domácí se museli vypořádat s absencí vypůjčeného nejlepšího střelce Ligy 4 z Uherského Brodu Váni, tak hostům chyběl klíčový hráč a tím byl brankář Bodlák. Narychlo v pátek se tak uskutečnil přestup nestárnoucího Romana Fojtíka z Brumova, který i ve svých 47 letech strčí většinu svých mladších kolegů s přehledem do kapsy. Zachytal totiž výtečně a on a dva stopeři Ondra Častula a Petr Maňas jako tři jediní snesli měřítko kvality a hlavně díky nim Újezd v první půlce nejen že neprohrával o tři branky, ale i díky opět dlouhému autu před poločasem od Častuly a pohotové hlavičce na zadní tyči Jindry Hrnčiříka, tak Újezd i když nezaslouženě, ale přesto vedl. Domácí Slopné bylo lepší, živější, měli více ze hry a hlavně se jim chtělo více běhat a hrát fotbal. Jenom mizerná koncovka je připravila v první půlce o lepší výsledek. Druhá půle ze strany Újezdu už byla o něčem jiném, když zřejmě zafungoval důrazný poločasový pohovor k hráčům. Ve druhé půlce zápasu už jsme měli více hru pod kontrolou my a hlavně si vytvářeli šance. Jenže ani ty největší v podobě dopravení míče ze dvou metrů do prázdné brány se neujaly, tak se hrálo o výsledek až prakticky do konce zápasu. Zlom nastal až s druhou brankou hostů, když do té doby neviditelný Přema Vaculín sebral míč na půlce hřiště, utekl obránci a po kličce brankáři uzavřel skóre zápasu na 2:0 pro hosty. Suma sumárum. Hosté neodehráli vůbec dobrý zápas, ale přesto berou první tři body v nově rozjeté mistrovské soutěži. Slopné bylo minimálně první půlku lepším týmem, ale nakonec nemá nic. Tak to občas ve sportu bývá. Jenže hosté pokud chtějí se opět pohybovat v horní části tabulky, tak budou muset v následujících zápasech ale podstatně výrazně přidat."

Branky: 39. Jindřich Hrnčiřík, 83. Přemysl Vaculín. Rozhodčí: Dujíček. Diváci: 200.

ŠTÍPA – POTEČ 3:1 (3:0)

Branky: 3., 30. a 35. Martin Laciga – 73. Libor Faldík. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 150.

LHOTA – JASENNÁ 4:0 (1:0)

Petr Prokop, předseda klubu FK Lhota: „Zápas nebyl tak jednoznačný, jak napovídá výsledek. Do čtyřicáté minuty jsme sice měli převahu a vypracovali si i pár šancí, koncovka ale nebyla tak přesná. Když už jsme se prosadili, branka neoplatila kvůli ofsajdu. Možná se v zakončení projevila prvotní nervozita z prvního zápasu ve vyšší soutěži. Do vedení jsme šli až na konci poločasu, kdy se po pěkné akci a přihrávce Lukáše Mikeše trefil David Bartoň. V druhé půlce obraz hry moc nezměnil. Pořád jsme měli tlak, i soupeř si ale vypracoval nějaké šance. Tak hráčům Jasenné chyběla v zakončení přesnost. Když už byl gólman překonaný, zaskočili za něj obránci. Nervozitu se nám podařilo v 55. minutě, kdy se po samostatné akci z levé strany prosadil Jakub Bartoň. Pak se trefil David Červenka a naši výhru po dorážce pečetil Marek Bartoň. Vstup do sezony se nám povedl. Pokřtili jsme novou travnatou plochu. Pro nás to byla taková oslava, premiéra ve vyšší soutěži. Tým máme stejný jako loni, jenom nás posílil Radim Střelec z Malenovic.“

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Fanoušci fotbalu se po dlouhé době dočkali mistrovského zápasu. Nováček soutěže FK Lhota přivítal na dobře připraveném hřišti hráče z Jasenné. Úvodní patnáctiminutovka byla seznamovací bez nějakých náznaků šancí. Poté ale měli častěji míč na svých kopačkách domácí. Ve 23. minutě se Lhota již radovala z gólu, ale ten nebyl správně uznán pro ofsajd. Za dvě minuty poslal Střelec nahrávku na osamoceného Davida Bartoně. Ten ale odkrytou branku z hranice penalty netrefil. Ve 35. minutě se v obrovské šanci ocitl Marek Bartoň, hlavou však z malého vápna mířil nepřesně. Jasenná zahrozila pouze ve 39. minutě, kdy se k zakončení v šestnáctce dostal Zicha, ale brankář Hrubý si s jeho střelou poradil. Hned z protiútoku domácí zatáhli míč po pravé straně, ale zakončující Střelec svou šanci opět promarnil. Tlak Lhoty vyústil ve 42. minutě, zasloužené vedení trefil David Bartoň. Ten byl při chuti i z kraje druhé půle, když ve 48. minutě jeho střela z dvaceti metrů olízla tyčku. Následně unikl všem po levém křídle Jakub Bartoň a suverénně zakončil na 2:0. Hosté už byli pouze v roli statistů. V 61. minutě dal gól na 3:0 Červenka a v 69. minutě z brejku Marek Bartoň upravil na 4:0. Jasenná se připomněla pouze v 79. minutě, kdy zakončoval před prázdnou bránou Smilek, jenže trestuhodně minul. Závěr už opět patřil suverénní Lhotě, která si ještě vytvořila tři velké šance. Nejdříve zahodil tutovku David Bartoň, následně gólman Špaček vychytal dva sólové úniky Červenky. Výhra Lhoty je naprosto zasloužená a jen díky nepřesnosti domácích hráčů nebylo skóre utkání daleko vyšší. Rozdíl mezi oběma týmy byl opravdu markantní, domácí byli ve všech činnostech jednoznačně lepší. Jasenná by se měla nad svým výkonem hodně zamyslet, opravdu to byla velká bída. Snad se v dalším kole na domácím hřišti ukáží v lepším světle.“

Branky: 41. David Bartoň, 55. Jakub Bartoň, 62. David Červenka, 69. Marek Bartoň. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 87.