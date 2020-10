Petr Prokop, předseda klubu FK Lhota: „Na začátku utkání to nevypadalo na nějaký debakl. Hlavně začátek byl oboustranně ospalý, vlažný. V desáté minutě se nám sice podařilo dát po odraženém balonu vedoucí gól. Do přestávky jsme přidali další dva góly a o přestávce vedli 3:0. Ani za tohoto stavu to z naší strany nebylo ono. Předvedená hra se nám nelíbila, bylo oboustranně nezáživné. Možná i proto, že se hrálo na těžkém podmáčenému terénu a kam letěl balon, tam stříkala voda. Každá rychlá změna směru, znamenala pád. Obraz hry se ve druhém poločase změnil. Přidali jsme pět gólů. Jenom mě mrzí, že jsme si na začátku druhé půle nechali dát gól na 3:1. V tu chvíli to vypadalo, že ze zápasu bude nějaké drama, ale pak jsme z penalty dali na 4:1 a zápas kontrolovali. Věřím, že se podzimní části dohraje až do konce a vyhne se nám nebo soupeřům karanténa a vydrží i počasí. Příští týden jedeme do Újezdu, kde to budeme mít těžké, ale věřím, že se nějaké body domů přivezeme.“

Branky: 34., 69. a 86. David Červenka, 10. a 77. David Bartoň, 30. Vojtěch Bartoň, 59. Jakub Bartoň z penalty, 80. Stanislav Bartoň. - 48. Petr Šůstek. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 48.

POTEČ – ÚJEZD 2:1 (2:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Těžce se hodnotí zápas, ve kterém jste jednoznačně lepším týmem, celý druhý poločas hrajete až na jednu výjimku na jednu bránu a stejně odjíždíme bez bodů. Asi tak probíhal zápas Újezdu v Poteči. I přes noční velmi vydatný déšť bylo nakonec hřiště plně hratelné. Od úvodních minut měli hosté z Újezdu více šancí, tlak a zahrávali více standardních situací, jenže co je to platné, když nám schází kvalitní snajpr, jenž by v pokutovém území dokázal proměnit aspoň třetinu vytvořených šancí. A když hosté nemohli najít recept na překonání domácího brankáře, tak Poteč ukázala, jak se to dělá. Ve dvacáté minutě po nedorozumění mezi obráncem a brankářem domácí hráč pohotově vletěl mezi ně a střelou do prázdné branky otevřel skóre zápasu. Druhá branka Poteče pak padla po rohu hostů, kdy opakovaný centr domácí odvrátili, nakopli do volného prostoru a rychlonohý Faldík ač stíhán obránci,tak přesto v pádu stačil míč opět poslat do naší sítě. Druhá půle začala naším tlakem a výsledkem bylo, že za pár minut krásně přenesl hru Tomáš Bělaška na Frantu Kráčalíka a ten konečně prostřelil domácího brankáře. A prakticky za minutu mohlo být srovnáno. To právě Kračalík poslal z pravé strany už několikátý krásný centr v zápase, který ovšem trestuhodně hlavou přestřelil Přema Vaculín. I když po snížení stále do konce zápasu zbývalo téměř půl hodiny, tak se Újezdu i přes další obrovské šance aspoň srovnat stav nepodařilo. Domácí s vypětím všech sil ubránili těsný náskok a jelikož se hraje na góly a ne krásu, tak brali po utkání cenné tři body.“

Branky: 20. Patrik Mňačko, 37. Libor Faldík - 52. František Kráčalík. Rozhodčí: Havrlant. Diváci: 42.

JASENNÁ – HVOZDNÁ 2:1 (1:0)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Utkání, ve kterém byli velkým favoritem hosté z Hvozdné, se hrálo na těžkém terénu zaviněném dlouhotrvajícím deštěm. Předzápas dorostu byl odložen kvůli velké kaluži v šestnáctce u dolní branky, naštěstí na zápas mužů bylo již hřiště “způsobilé”. Hosté působili velmi sebejistě, jakoby jim výhra měla sama spadnout do klína. Úvodních dvacet minut bylo oťukávacích a seznamovacích s terénem. Poté už byla zcela lepší Jasenná. První krásný útok domácích přišel ve 25. minutě, kdy po akci na jeden dotek zakončoval Zicha, ale Vavruša v brance hostů krásně zasáhl. Úvodní branka Jasenné přišla ve 32. minutě, kdy po skvěle zahraném rohu Smilka zakončoval nechytatelně hlavou Sušeň. Domácí byli i nadále aktivní. Ve 34. minutě skončila nebezpečná střela Jurčáka jen těsně mimo branku.

Ve vstupu do druhé půle se očekával tlak hostů, jenže Jasenná i nadále hrála výborně. Hned ve 47. minutě zakončoval další bombou Jurčák, ale hosty opět podržel brankář. Jurčák byl i nadále při chuti, jeho dělovku ve 48. minutě opět vyrazil gólman Vavruša, který si poradil i s dorážkou Kubáta. Vyrovnání měl na noze v 53. minutě Nedavaška, jenže míč směřující do branky vykopl domácí bek Přibyla. Jasenná hrála na hranici svých možností a v 58. minutě zvyšoval na 2:0 krásnou střelou Sušeň. Poté se už do hry dostala i Hvozdná. Po dlouhém autu se prosadil v šestnáctce střídající Šmakal a zdramatizoval utkání. Hosté soupeře přitlačili, ale hrozili pouze dlouhými nákopy a auty. Obrana Jasenné však pracovala skvěle a vše řešila ve spolupráci s brankářem Špačkem. Byli to naopak domácí, kteří z rychlých brejků hrozili. V 71. minutě vyslal Jurčák do úniku Kováře, kterého vychytal Vavruša. V 81. minutě vyvezl míč z obrany Zicha, krásně namazal Kubátovi, který z jedenáctky z voleje minul opuštěnou branku. Hned v následující minutě šel sám na branku aktivní Jurčák, jenže ani tentokrát Vavrušu nepřelstil. Hvozdná ke konci zápasu zahrávala několik trestných kopů z okolí šestnáctky, ale skvěle bojující domácí již zápas dokázali ubránit a připsali si důležité tři body.Velkou pochvalu zaslouží tři dorostenci SK Jasenná, kteří nastoupili v základní sestavě. Na stoperu Adam Sedláček, krajní záložník Vojtěch Kovář a střelec dvou branek Martin Sušeň odvedli výbornou práci a ukázali, že fotbal v Jasenné má budoucnost.“

Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „V zápase s Vysokým Polem jsme neztratili jenom body, ale i čtyři hráče. Museli jsme povolat i nějaké starší kluky, kteří delší dobu nehráli. Na těžkém terénu stála voda, oba týmy to měly složité. Bylo vidět, že domácí potřebovali body, takže byli daleko bojovnější než my a vítězství si zasloužili. V prvním poločase jsme dostali gól po rohu a prohrávali 0:1. Po přestávce jsme inkasovali druhou branku. A i když Šmakal po rohu snížil, výsledek jsme neotočili. Za nepříznivého stavu jsme všechno vrhli do útoku, měli i nějaké šance, ale soupeř hrozil hrozil z brejků, po kterých nás podržel brankář Vavruša, Domácí byli bojovnější, vyhráli zaslouženě.“

Branky: 32. a 59. Martin Sušeň - 62. Karel Šmakal. Rozhodčí: Malota. Diváci: 100.

VYSOKÉ POLE – POZLOVICE 6:2 (2:0)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Utkání s Pozlovicemi se z našeho pohledu vyvedlo náramně. V prvním poločase jsem plnili všechno, co jsme si řekli a taky podle toho hra vypadala. Soupeře jsme nepouštěli víceméně k ničemu. Jediná vada bylo neproměňování vyložených šancí. Druhý poločas jsme přidali další góly a hru uklidnili. Bohužel natolik, že jsme dostali zbytečné dva góly, což mě mrzí. Jinak zápas jsme jednoznačně ovládli a po zásluze získali tři body.“

Branky: 33., 57. a 85. Matěj Kořenek, 23. Marek Slovák,53. Dominik Tománek, 63. Jan Sucháček - 69. a 80. Josef Kuchař. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 50.

PŘÍLUKY – NÁVOJNÁ 4:3 (2:1)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Příluky přivítaly soupeře z Návojné a vzhledem k sousedství v tabulce se očekával vyrovnaný zápas. První minuty byly ve prospěch domácích, kteří na hosty vlétli a měli několik šancí, převážně šance Machalíčka a Dujsíka v prvních pěti minutách volaly po gólu. Vedení se ale ujali hosté, kdy v podstatě z prvního útoku utekl domácí obraně Řehák a bylo to 0:1. Domácí se snažili trpělivou hrou o vyrovnání a to se povedlo až ve 25. minutě, kdy po rohu hlavičkoval do brány hostí Machalíček a bylo srovnáno. Hosté se osmělovali a hrozili především rychlými protiútoky, které se ale dařily domácím hasit. Domácí se poprvé v zápase dostali do vedení těsně před přestávkou, kdy ve 41. minutě po Macíkově centru do šestnáctky hostí se střelou mimo dosah brankáře prosadil Adamík – 2:1. Po přestávce domácí poněkud zaspali a ve 47. minutě nechali po rohu hlavičkovat hostujícího Šebáka a ten vyrovnal na 2:2. Hra se dále přelévala ze strany na stranu a vzhledem k otevřené hře obou týmů se čekalo se na další gól. Po přímém kopu hostí se dostal k míči osamocený Šebák a za překvapenou obranou nedal domácímu gólmanovi šanci a hosté tak opět vedli. Domácím nezbylo než se vrhnout do útoku a dobývat branku hostí, kde chytal výborný Šenkeřík. Podařilo se až v 63 minutě. Popravé straně zavezl míč k bráně hostí Macík, obehrál nedůrazného obránce a přeloboval vyběhnuvšího brankáře. Hosté pak měli několik nebezpečných akcí, ale brankář Kopřiva vše chytil. Pomalu se blížila devadesátá minuta a zdálo se, že se budou kopat po zápase penalty. Domácí zahrávali roh a chtěli ještě strhnout vedení na svou stranu. Před šestnáctkou hostí se tak objevil i domácí obránce Vajda, který si centr, jenž na něj přišel, dal na prsa a otočen zády k brance ukázkovými nůžkami poslal vítězný míč do branky – 4:3. Hosté ještě v závěru zahrávali dva rohy po sobě, ale nic z toho již nevytěžili.“

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „Porážka nás mrzí. První poločas byl z naší strany špatný, i přestože jsme dali Řehákem brzy gól. Náš hráč šel sám na bránu a únik proměnil. Byla to jedna z našich mála světlých chvilek v první půli. Jinak jsme nedokázali udržet vpředu míč, balony jsme ztráceli a obrana byla přetížená. Soupeř byl živější, hrál po křídlech a spoléhal na centry do vápna. Ještě do přestávky výsledek zaslouženě otočil na 2:1. V kabině bylo o přestávce celkem dusno. Něco jsme si řekli. Věděli jsme, že pokud se zlepšíme a začneme bojovat, na soupeře máme. Druhý poločas byl z naší strany o tři sta procent lepší a skóre otočili na 3:2. Bohužel po naší chybě soupeř srovnal na 3:3. Za nerozhodného stavu jsme měli dvě nebo tři tutovky. Utkání jsme mohli rozhodnout, což se nám nepodařilo. Jednu chytil velmi dobrý domácí gólman, při druhé šanci nůžkami jsme jen těsně minuli. Paradoxně jsme nakonec stejnou střelou nůžkami přes hlavu utkání prohráli. Myslím, že se nemáme se za co stydět. Podle mě to byl remízový zápas, i když jsme byli místy o něco lepší. Pokud navážeme na výkon z druhého poločasu, máme příště na čem stavět. Hlavně druhá půle ukázala, že dokážeme hrát dobrý fotbal.“

Branky: 25. Radek Machalíček, 41. Lukáš Adamík, 63. Marek Macík, 88. Matej Vajda - 47. a 55. Ondřej Šebák, 7. Jiří Řehák. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 43.

MYSLOČOVICE – ŠTÍPA NEHRÁNO.

Náhradní termín je středa 28. října ve 14:00.

SLUŠOVICE B – MLADCOVÁ B ODLOŽENO.

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic B: „Bohužel bylo utkání kvůli podmáčenému hřišti odloženo. Na trávníku na několika místech stála voda, opravdu se hrát nedalo. Utkání by se mělo odehrát v náhradním termínu na státní svátek 28. října.“