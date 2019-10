Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Deváté utkání podzimní části sezony se málem v Újezdu nehrálo, neboť sobotní intenzivní déšť hřiště docela hodně podmáčel. Nakonec se ovšem počasí umoudřilo a rozhodčí Goňa uznal stav hrací plochy za způsobilý. Samotná příprava na zápas se nesla v dozvucích výbuchu na Mladcové. V kabině si bylo potřeba s hráči určité věci vyříkat. To že interní slova padla na správnou půdu, předvedli domácí borci na hřišti. V zápase solidní úrovně měli od počátku více na vrch a vytvořili si v průběhu zápasu spousty šancí. Jenže s jejich proměňováním byli hodně dlouho na štíru. Sice již v úvodu zápasu se po krásné přihrávce za obranu dostal do úniku Vaculín. Udělal kličku brankáři a střelou do prázdné branky zahájil gólový účet zápasu. Když ovšem domácí spálili několikero vyložených šancí, tak logicky přišel trest. Návojná z nacvičeného signálu po rohovém kopu a střele Šánka stav srovnala na 1:1. V poločase byla v kabině domácích s předváděnou hrou spokojenost, ovšem hráči byli nabádáni k lepší koncovce, klidu a trpělivosti při proměňování šancí. Ve druhé části se obraz hry nezměnil. Domácí stále byli lepším a aktivnějším celkem, jenže se stále nemohli střelecky po druhé v zápase prosadit. Navíc Návojná byla směrem dopředu stále nebezpečná, jenže domácí borci směrem do defenzívy odehráli zápas skvěle. Zlom utkání přišel v rozmezí tří minut. Nejprve luxusně kopnutým rohem Martínek posadil ideálně míč na hlavu Maňase a ten dal vítěznou branku. Ani ne za minutu krásným pasem za obranu Stružka vyslal do úniku kapitána Bělašku a ten po kličce brankáři prakticky míč dovedl až do prázdné brány. A opět neuběhla minuta, když po průnikové přihrávce šel na hostujícího brankáře Vaculín, který jak zápas gólově otevřel, tak jej tvrdou křižnou střelou i uzavřel. Dokonalé tří minutové K.O. pro hosty a pro domácí zasloužené vítězství, protože v těžkém a herně solidním zápase byli lepším týmem, vytvořili si podstatně více šancí, dali více branek a hlavně svým nasazením a přístupem odčinili ostudný výbuch z Mladcové.“

Branky: 10. a 73. Přemysl Vaculín, 71. Petr Maňas, 72. Tomáš Bělaška - 29. Pavel Šánek. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 100.

ŠTÍPA – MLADCOVÁ B 2:4 (2:0)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Velmi zkušený tým hostů vstoupil v příměstském derby do utkání sebevědomě a během prvních deseti minut si vytvořil tři dobré šance ke skórování. Domácí pozvolna vyrovnali hru a hned ze své první šance udeřili, když se po levé straně krás-ně prosmýkl přes tři protihráče agilní Kotík, který nádherně předložil míč na malé vápno osamocenému Šimkovi, který nedal hostujícímu brankáři šanci. Za pět minut přidal krásnou stře-lou z trestného kopu druhou branku kapitán Holík. Do poločasu mohlo s hostující Mladcovou být ještě i hůře, když po bratrské spolupráci se řítil sám na brankáře opět rychlonohý Kotík, který se po ataku obránců v pokutovém území ocitl na zemi, ovšem hvizd rozhodčího k nelibosti domácích fanoušků nezazněl, a tak se odcházelo do kabin za nezměněného stavu. Mladcová o poločase okysličila svůj tým hned čtyřmi novými tvářemi a nutno dodat, že tento tah vedoucího mužstva Hrnčiříka se ukázal jako správný. Hostům se podařilo během osmi minut vstřelit dvě branky a v 70. minutě se začínalo od začátku. Domácí byť frustrováni nesložili zbraně, ale míč se jim již ze svých šancí dostat do brány nepodařilo, za což byli chvíli před koncem zápasu potrestáni z rohového kopu rozhodujícím třetím gólem nepokrytým kanonýrem Mladcové Janem Chludilem. V nadstavení pak po brejku do otevřené obrany završil výsledek utkání nepovedeným obloučkem střelec Haloda. Obě mužstva předvedla kvalitní fotbalovou podívanou se šťastným koncem pro hostující tým.“

Branky: 17. Marek Šimek, 23. Roman Holík - 60. z penalty a 89. Jan Chludil, 68. Martin Venený, 89. Tomáš Haloda. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 100.

HVOZDNÁ – SLUŠOVICE B 0:1 (0:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Vyloučení hostujícího hráče nám spíš uškodilo, než pomohlo. V prvním poločase jsme byli lepší a měli i dvě tutovky, ale hostující brankář Kučera, který jinak chytá za áčko, je bravurně zneškodnil. Poprvé se vyznamenal při trestném kopu Ročáka, pak šel sám na brankáře Dominik Štěpán, ale neuspěl. Balon jsme nedostali do sítě ani po velkém závaru. Slušovice jeho zákroky nakoply. Začaly hrát. Všechno směřovalo k remíze, než přišel pro náš nešťastný gólový moment. Utkání by slušela spíše remíza. Závěr byl rozkouskovaný, hosté byli v bojovném utkání šťastnější. Jinak se hrálo na těžkém terénu, místy na trávníku stála voda.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic B: „Tak jak to u derby bývá, tak i tohle nemělo úplného favorita. Hvozdná sice hraje na špici tabulky, ale nám se povedlo kluky namotivovat a do utkání šli odhodlaně. Jenomže soupeř z Hvozdné do deštivého zápasu vstoupil lépe a na dvacet minut nás přikoval k naší šestnáctce. Několikrát nás podržel brankář Kučera, který se blýskl krásným zákrokem, kdy vytáhl míč ze šibenice po přímém kopu Ročáka. Po tomto tlaku jsme se i my dostali do hry a začali si vytvářet příležitosti. Bohužel počasí spolu s podmáčeným terénem a emocemi vzali za své a po dvou žlutých za fauly následovala ve 45. minutě červená pro Plška. Shodou okolností nás tento moment ještě více semkl a v druhém poločase kluci předváděli, v čem spočívá tým. I v deseti jsme byli rovnocenným soupeřem a dostávali se do slibných příležitostí, po kterých jsme se mohli ujat vedení. To se nám povedlo v 75. minutě po hlavičce Jirky Sedláčka. Takovou euforii jsme dlouho nezažili. Následující minuty byly opravdová boj a po závěrečném hvizdu propukla čistá radost ze tří bodů.“

Branka: 75. Jiří Sedláček. Rozhodčí: Krajča. Červená karta: 45. Jan Plšek (Slušovice B). Diváci: 70.

JASENNÁ – SLOPNÉ 1:4 (1:2)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „V Jasenné byl k vidění velmi kvalitní zápas, ve kterém dominovali hráči Slopného. Hosté vstoupili do zápasu ve velkém stylu. Bylo jich plné hřiště, napadali hráče Jasenné již při rozehrávce. Do vedení se Slopné dostalo v 18. minutě po důrazném napadání a střele Bartoše zpoza šestnáctky. Aktivní hosté navýšili vedení hned ve 22. minutě, kdy se po rohovém kopu trefil Heinz. Domácí se snažili s výsledkem něco udělat, jenže Slopné hrálo opravdu dobře a drželo střelce Jasenné daleko od své branky. Na konci poločasu však přišla řada i na domácí. Ve 43. minutě zakončoval z dobré pozice po centru Jurčáka záložník Zicha, ale Slopné podržel skvělým zákrokem gólman Šlapal. Z následného rohu Jurčáka se však prosadil Maliňák a dostal tým Jasenné opět do zápasu. Veškeré šance na srovnání stavu vzali hráči Slopného domácím hned ve 47. minutě, kdy vyšachovali obranu a Misař vstřelil pohodlně branku na 1:3. Zkorigovat výsledek mohl ještě v 62. minutě po rohu Smilka hlavičkující Bajza, ale nastřelil pouze břevno hostující branky. Definitivní rozuzlení utkání přišlo v 70. minuty, kdy se trefil Hulín. Výhra Slopného je naprosto zasloužená, hosté předvedli nadstandardní výkon.“

Branky: 44. Zdeněk Maliňák - 18. Rostislav Bartoš, 22. Pavel Heinz, 48. Pavel Misař, 70. Jakub Hulín. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 75.

PŘÍLUKY – VELKÝ OŘECHOV 1:6 (0:2)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Hosté byli mírným favoritem a na začátku zápasu byli hodně aktivní. Domácí se ale také osmělili a v 6. minutě šel sám na brankáře domácí Mezírka. Obhodil si brankáře, ale byl jim před vápnem faulován. K velkému překvapení všech rozhodčí Malota neudělil brankáři žádnou kartu. Mezírka pak musel pro zranění, které utrpěl od hostujícího brankáře, střídat. Tento moment bohužel negativně ovlivnil hru domácích. Přesto se snažili a zahrozili. Nejdříve Machalíček a po něm Frolek. Když nedal tutovku ani domácí Julina, přišel ve 34. minutě trest, kdy se po centru trefil hostující Minařík. Hosté byli aktivní a těsně před poločasem nikým neatakován Mikulka zvýšil na 2:0. Ve druhém poločasu se domácí snažili o snížení skóre, ale hosté do jejich otevřené obrany podnikali útoky a postupně navyšovali skóre Budjačem, Bačou a Minaříkem. Domácí měli několik šancí Budínem, ale míč v bráně neskončil. Nakonec se dočkali alespoň čestného úspěchu v poslední minutě, kdy Machalíček po brejku z úhlu prostřelil gólmana Vyorálka a uzavřel skóre na 1:6.

Branky: 89. Radek Machalíček - 34. a 75. Vlastimi Minařík, 57. a 81. Pavel Budjač 42. Jan Mikulka, 67. Martin Bača. Rozhodčí: Malota. Diváci: 60.

POTEČ – POZLOVICE 1:5 (1:2)

Zdeněk Tvarůžek, hrající sekretář Poteče: „Hodnocení je jednoduché. Jednoznačně jsme dostali lekci z produktivity a díky tmu Pozlovice u nás zvítězily. I když poslední tři branky jsme inkasovali až v závěru, v rozmezí posledních pěti minutách. Výsledek vypadá hrozivě, přitom jsme dobře začali a brzy vedli 1:0. Pak ale začali úřadovat útočníci Pozlovic, kteří nám ze čtyř střel na branku dali čtyři branky. Bohužel jsme nepotvrdili pozitivní výsledek z Návojné, kde jsme zvítězili. Je to otázka pro další zápasy. Jinak zápas s Pozlovicemi byl klidný. S hosty přijelo hodně fanoušků, kteří jim aktivním fanděním pomohli. Hřiště bylo i přes sobotní vytrvalý déšť dobře připravené. Terén byl hratelný.“

Branky: 11. Libor Faldík - 15. a 87. z penalty a 89. Josef Kuchař, 25. René Vrátník, 85. Marek Jančařík. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 50.

MYSLOČOVICE – SEHRADICE 0:6 (0:2)

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Hosté dorazili v jedenácti lidech, a přesto nám uštědřili lekci z efektivity. Jejich strategie nákopů na Vaculku byla od začátku jasná, i tak jsme ho trestuhodně nedokázali ubránit a vsítil nám čtyři branky. Naše letargie pokračovala v obranné i útočné fázi, kdy jsme soupeři po individuálních chybách branky doslova nabízeli na zlatém podnosu. Když jsme se v útoku do nějakých šancí dostali, trestuhodně jsme je zahodili. Prohra takovým rozdílem na domácí půdě je obrovskou ostudou a bude velmi složité mužstvo namotivovat, aby se odrazilo k lepším výsledkům.“

Branky: 14., 45., 50. a 83. Jakub Vaculka, 63. David Mikel, 77. Václav Žáček. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 30.

1. Újezd 9 6 2 0 1 32:19 22

2. Velký Ořechov 9 6 1 0 2 27:18 20

3. Hvozdná 9 6 0 0 3 24:8 18

4. Slopné 9 5 1 0 3 26:13 17

5. Mladcová B 9 4 2 0 3 25:17 16

6. Sehradice 9 5 0 0 4 22:16 15

7. Příluky 9 4 0 2 3 19:23 14

8. Slušovice B 9 3 0 3 3 12:9 12

9. Návojná 9 3 1 1 4 15:17 12

10. Pozlovice 9 4 0 0 5 23:28 12

11. Jasenná 9 3 1 1 4 16:24 12

12. Štípa 9 2 1 1 5 28:28 9

13. Mysločovice 9 1 1 1 6 12:33 6

14. Poteč 9 1 0 1 7 9:37 4

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU