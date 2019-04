Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Od začátku se hrál rychlý a kombinační fotbal. Prvních deset minut jsme byli lepší na míči a v 8. minutě jsme poprvé rozvlnili síť po rohovém kopu, kdy Gajdůšek dorážel do prázdné. Soupeře branka nakopla a dostal nás pod tlak. Mladcová zaslouženě vyrovnala, to bylo od nich vše. Hosté pak už jen hrozili ojediněle střelami ze střední vzdálenosti. My jsme si do poločasu vytvořili ještě tři gólovky, ale Sedláček, Zbranek ani Burša gólmana neprostřelili. Druhý poločas soupeř fyzicky úplně odpadl a po krásném průniku Plška jsme vedli 2:1, Mladcová následně hru otevřela a to bylo něco pro našeho ostrostřelce Buršu, který v rozmezí osmnácti minut nastřílel hattrick a v osmém zápase za naše béčko už má jedenáct přesných zásahů. Pochvalu ale zaslouží samozřejmě celý tým.“

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Tradice je tradice. V zápase našeho béčka tradičně padá hodně gólů, tentokrát však bohužel na špatnou stranu. Po brzkém gólu domácích po rohovém kopu jsme převzali otěže hry hlavně zásluhou Davida Vaňka a v polovině poločasu jsme zaslouženě vyrovnali Šerim Mehmedi z dorážky. Následně David Vaněk svými pověstnými kličkami prošel obranou hostů, obstřelil brankáře, bohužel jeho „dělovku“ stačil brankář ještě před brankovou čárou zachránit. Na začátku druhé půle jsme hráli disciplinovaně až do 57. minuty, kdy Vaněk předvedl, jak se nemá házet aut a namazal soupeři na druhý gól. Než jsme si to stačili vyříkat, za tři minuty bylo po brejku vymalováno. Poté některým hráčům začali jako vždy docházet síly a domácí využili další brejk ke zvýšení na 4:1, protože vzadu již bránil jen osamocený Kattauer. Čtvrt hodiny před koncem šel na hřiště Damborský, oživil hru a vypracovali jsme si dvě šance na zkorigování výsledku, tu největší zazdil kapitán Vyvlečka, když z pěti kroků netrefil hlavou prázdnou branku. I přes vysokou porážku naše mužstvo i v oslabené sestavě ostudu neudělalo a všechny zúčastněné hráče je třeba za bojovný výkon vyzdvihnout.“

Branky: 60., 70. a 78. Antonín Burša, 8. David Gajdůšek, 57. Jan Plšek - 22. Mehmedi Šerafeddin. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 88.

SLOPNÉ – BYLNICE 3:4 NA PENALTY (1:1)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Bylnice nás v prvním poločasem trošku přehrávala. Hosté byli víc na balonu, rychle kombinovali. Nám se naštěstí podařilo před poločasem výsledek srovnat. Hráči se zklidnili a dál bojovali. Bylnice i po změně stran byla o něco aktivnější, ale přišlo, že v posledních dvaceti minutách trošku fyzicky odpadla. My jsme na konci utkání byli častěji u míče a zaslouženě srovnali na 2:2. Po trestném kopu jsme šli do konce do vedení 3:2, ale závěr jsme si bohužel nepohlídali. Bylnice otevřela hru, její stopeři se vrhli do útoku a po standardní situaci padl ušmudlaný gól. Těší mě, že jsme vedoucí Bylnici byli vyrovnaným soupeřem. Škoda, že jsme vedení 3:2 neudrželi. Jinak to bylo pohledné utkání. Hrál se skvělý fotbal. Přišlo i celkem dostal lidí, kteří se určitě bavili.“

Branky: 42. a 88. Libor Žáček, 85. Tomáš Kozubík - 17. Josef Lysák, 64. Ondřej Sucháček, 90. Martin Krahula. Rozhodčí: Chromík. Diváci: 80.

POZLOVICE – POTEČ 3:1 (2:0)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Po výměně pořadatelství z pozimní části sezony se zápas hrál na hřišti v Poteči, která odehrála celý podzim na venkovních hřištích. V 19. minutě si po centru Jančaříka a nedorozumění v obraně Poteče dal vlastní gól Faldík, který přehodil hlavičkou vyběhnutého brankáře. Pozlovice zvýšily náskok na 2:0 v 37. minutě, kdy po centru Coufalíka z levé strany uklidil míč do sítě Lebánek. Druhý poločas začala Poteč aktivně, ale Pozlovice úvodní tlak ustály. V polovině druhého poločasu byl po souboji ve vápně nařízen pokutový kop pro Poteč, který ale výborně chytající Kuchař zlikvidoval. Pár minut na to, v 74. minutě, utekl po pravé straně Stolařík, jehož centr našel Lebánka, který se podruhé v zápase nemýlil. Poteči se ještě podařilo zápas zdramatizovat v 81. minutě, kdy překonal pozlovského gólmana Procházka a snížil tak na 3:1. Do konce zápasu se ale Pozlovice již další útoků ubránily a připsaly si tak po čtyřech zápasech tři body do tabulky.“

Branky: 19. Libor Faldík vlastní, 37. a 74. Miroslav Lebánek - 81. Lubomír Procházka. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 60.

KOSTELEC – NÁVOJNÁ 7:2 (2:0)

Petr Velikovský, hrající předseda klubu FC Kostelec: „Začátek byl opatrný. Obě mužstva hrála do prvního vstřeleného gólu pohledný fotbal. Nám vyšel závěr prvního poločasu, kdy jsme se trefili dvakrát po sobě a do kabin si nesli náskok. Druhý poločas jsme začali tak, jak jsme skončili první poločas, tedy vstřelením gólu. Poté už se utkání změnilo v jednostrannou exhibici našeho mužstva. Byli jsme lepší, ale zbytečnými chybami nechali hosty vstřelit dva laciné góly. Vyzdvihnout musím výkon Hynka Dvořáka, který z pozice stopera vstřelil hattrick. Po dlouhé době zapískal dobře rozhodčí Ivo Uhlár a oproti minulému týdnu se nemusel ani rozcvičovat kanonýr Radek Novotný. Tři body zaslouženě skončily v Kostelci.“

Branky: 44., 61. a 84. Hynek Dvořák, 45. a 70. Adam Drábek, 46. Petr Dočkal, 80. Ondřej Urbanovský - 62. a 84. Martin Ptáček. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 100.

NEDAŠOVA LHOTA – ÚJEZD 2:5 (1:2)

Josef Pagáč, organizační pracovník Nedašovy Lhoty: „Od začátku utkání byli lepší hosté z Újezdu. Domácí vždy tahali za kratší konec, byli na míči o krok pomalejší, ale pak přišla 21. minuta, kdy domácí Vaněk potáhl míč po křídle, krásně ho naservíroval do malého vápna, kde si po odraze hosté dali vlastní branku. Hosty to trošku zarazilo a mohli vzápětí inkasovat po akci domácího Struhaře, který nastřelil tyč, inkasovat druhý gól. Ve 39. minutě přišla šance Újezdu a Orsák vyrovnal na 1:1. Hosté pak stihli ještě v nastaveném čase prvního poločasu navýšit na 2:1 Vaculínem. Po obrátce domácí velmi chtěli vyrovnat stav utkání, jenže v 60. minutě si dal vlastní gol Fojtík a to domácí položilo. I když si domácí vytvořili nespočet gólových příležitostí, stejně míč nezapadl do sítě. Dokonce v 75. minutě měli možnost pokutového kopu, ale domácí Kafka přestřelil. Hosté ještě dvakrát zahrozili z rychlých protiútoků a navýšili na 5:1. V závěru utkání v nastaveném čase ještě domácí korigovali výsledek z pokutového kopu Struhařem na konečných 2:5.“

Branky: 21. Petr Maňas vlastní, 90. Martin Struhař z penalty - 39. a 82. Jaromír Orsák, 45. a 72. Přemysl Vaculín, 60. Jakub Fojtík vlastní. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 55.

ŠTÍPA – MYSLOČOVICE 0:1 (0:0)

Aleš Ráček, sekretář FK Štípa: „Z pohledu nestranného diváka musím říct, že se na tento fotbal nehodilo dívat. Domácí se opět sešli až na poslední chvíli, protože zraněných máme skoro více než hrajících hráčů, ale alespoň někteří z nich se zapojují do dalších činností, které jsou důležité pro chod oddílu. Hosté nijak extra nehráli, ale zkušený matador Pavel Švach využil špatné přihrávky na našeho brankáře a do prázdné branky utkání rozhodl. Sice jsme byli asi lepší a nedali pár tutovek, ale fotbal se hraje na to, kdo dá branku.“

Branka: 81. Pavel Švach. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 120.

JASENNÁ – SEHRADICE 2:1 NA PENALTY (0:0)

David Mrlina, sekretář Jasenné: „Za deště na mokrém terénu byl k vidění vyrovnaný a bojovný fotbal. My jsme v prvním poločas nedali penaltu, když se při střele Jana Zichy vyznamenal hostující brankář. Předtím Smilek orazítkoval z dvaceti metrů tyč. Sehradice udeřily po hodině hry, kdy Zavadil po brejkové akci zakončoval do prázdné branky. Jinak to bylo bojovné a docela tvrdé utkání. Vyrovnání zařídil Jiří Švehlík, když předtím vyrazil střelu Sušeně a Švehlík dorazil balon zblízka do branky. Ve zbytku utkání se hrálo nahoru dolů. Soupeř spoléhal hlavně na brejky. My jsme se snažili tlačit, měli i šance, ale hlavička Korčáka po rohu skončila nad. Remíza byla spravedlivá. Při penaltách už jsme měli víc štěstí a vyhráli.“

Branky: 73. Jiří Švehlík - 62. Karel Zavadil. Rozhodčí: Jäger. Diváci: 65.

1. Bylnice 19 14 2 2 1 58:15 48

2. Kostelec 19 13 3 2 1 52:20 47

3. Újezd 19 12 1 0 6 45:27 38

4. Slopné 19 9 3 3 4 44:39 36

5. Štípa 19 8 2 2 7 50:39 30

6. Mladcová B 19 9 1 0 9 54:42 29

7. Jasenná 19 7 3 1 8 31:40 28

8. Návojná 19 7 2 2 8 53:46 27

9. Mysločovice 19 7 2 1 9 32:46 26

10. Pozlovice 19 7 2 1 9 29:46 26

11. Slušovice B 19 7 0 3 9 30:30 24

12. Poteč 19 6 1 1 11 30:41 21

13. Sehradice 19 2 1 4 12 17:48 12

14. Nedašova Lhota 19 2 0 1 16 27:73 7