Fotbalisté Slopného byli blízko velkému překvapení. Na domácím pažitu vedli po poločase 3:1 proti Štípě, vinou gólu z 88. minuty nezískali ani bod. Souboj nováčků mezi Nedašovou Lhotou a Kašavou ovládli hosté, závěr zápasu „zpestřily“ červené karty. Červenalo se také při derby Poteče proti Valašským Kloboukům. B-tým Luhačovic přehrál Jasennou, Paseky v 8. kole okresního přeboru přidaly osmou výhru sezony.

Fotbalisté Slopného (zelené dresy). Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

LUHAČOVICE B – JASENNÁ 6:3 (3:3)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Zápas nám vyšel. Rychle jsme se dostali do vedení, opět zafungoval fenomén George. Proti Jasenné ovšem stále musíte být ve střehu, ve spoustě zápasů dokázala dotáhnout skóre. I když jsme vedli 3:1, tak srovnala na 3:3. O poločase jsme si s týmem důrazněji promluvili, výsledkem bylo, že jsme naprosto dominovali a kontrolovali hru, na konci se už jen dohrávalo. S výsledkem jsme spokojeni, dokázali jsme si to pohlídat. Znovu musíme vyzdvihnout George, který vstřelil hattrick.“

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Většina gólů padla po chybách obran, my jsme jich bohužel vytvořili víc. O poločase to bylo 3:3, hráli jsme o body, nástup do druhého poločasu nám však nevyšel, dostali jsme gól z přímáku. Celkově máme problém s nástupy do poločasů, musíme to probrat. Do zápasu jsme se pak už nedokázali dostat. Oboustranně se jednalo o kvalitní utkání.“

JAROSLAVICE – ÚJEZD 0:2 (0:1)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Do utkání jsme opět nastoupili v kombinované sestavě. Vyhrál mančaft, který proměnil šance, my jsme ty vyložené nedali. První gól jsme dostali po standardní situaci, druhý po naší chybě. Mohli jsme na to ještě zareagovat, únik na bránu jsme však nevyužili. Pro nás to byl nešťastný zápas. Slušela by mu remíza.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V Jaroslavicích jsme po dvou zbytečných porážkách měli co napravovat. Byl jsem sám zvědavý, jak to hráči zvládnou v hlavě a musím je pochválit. Zase jsme hráli jako tým, bojovali a byli zodpovědní hlavně směrem dozadu. Samozřejmě k dokonalosti je ještě kus cesty, ale z tréninků vím, že fotbal hrát umíme. Domácí tým asi měl nějaké absence, ale to jsme neřešili a hlavně se chtěli soustředit na svůj výkon. První poločas se odehrával převážně mezi vápny a ani jeden mančaft si nějakou tutovku nevytvořil. Na obou stranách se akorát kopaly rohy a přímé kopy. Naštěstí my máme v týmu hráče, co to umí skvěle zahrávat a po jednom takovém rohu se krásně hlavou trefil Ondra Častula. Do kabin jsme šli s jednobrankovým náskokem a do druhé půle s odhodláním poločasové vedení dovést do úspěšného konce. Ve druhém poločase jsme už měli více ze hry a byli nebezpečnější než domácí. A když po krásné individuální akci a parádním vyřešení této akce v podání Filipa Martínka, jenž si pohrál s dvěma obránci a k pravé tyči uklidil krásnou střelou míč, čímž zvýšil naše vedení na 2:0, tak byla naše cesta za vítězstvím o malinko snazší. Domácí ve snaze srovnat vysunuli na hrot svého dvoumetrového stopera, který se paradoxně posléze dostal do jejich největší šance. Propadli jsme snad jedinkrát ve středu obrany a tento hráč utíkal sám na našeho brankáře. Staňa Maniš nás ale skvělým zákrokem podržel a po zbytek zápasu jsme si týmovým výkonem odvezli tři body a napravili poslední domácí zaváhání.“

SLOPNÉ – ŠTÍPA 3:4 (3:1)

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do utkání jsme vstoupili naprosto skvěle, hned ve druhé minutě jsme vstřelili branku. Hosty jsme tím hodně zaskočili. V podobném duchu se vyvíjel celý poločas, z naší strany byl možná vůbec tím nejlepším v sezoně. Do kabin jsme šli za stavu 3:1, říkali jsme si, že to uklidníme, že budeme hrát v klidu zezadu a čekat na šance. Úplně jsme to nedodrželi, na můj vkus jsme byli hodně zalezlí, projevila se i síla hostů, měli poměrně velký tlak. Snad poprvé si musím postěžovat na výkon pana rozhodčího, který přispěl k obratu hostů – před druhým gólem otočil faul, po této akci jsme inkasovali. Štípa se ještě více dostala do laufu, ještě více zatlačila. Za stavu 3:3 byla dle mého názoru další výrazná chyba rozhodčího, když neponechal výhodu, dali bychom na 4:3. Ve druhém poločase bylo více podivných zákroků, na můj vkus hodně, i nám odpustil jednu penaltu. Bod jsme si minimálně za bojovnost zasloužili.“

Martin Ráček, předseda Štípy: „Domácí po prvé půli zaslouženě odcházeli do šaten s dvoubrankovým vedením, což byla odměna za jejich bojovnost a důraz v osobních soubojích, naopak Štípa působila až moc profesorsky. Po důrazném pohovoru trenéra v kabině hosté nastoupili do druhé půle jako vyměněná a hráči Slopného najednou nevěděli, kam dřív skočit, když jen v prvních deseti minutách dvakrát za domácím gólmanem zvonila branková konstrukce. Hrálo se fakticky jen na polovině domácích, kteří rezignovali na jakékoliv útočné choutky, zaparkovali kolem šestnáctky autobus a snažili se výsledek lidově řečeno "ukopat". Toto se jim ale vymstilo, když v poslední půlhodině Štípa třemi přesnými zásahy obrátila výsledek a odvezla si z horké půdy plný bodový zisk.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:3 (1:1)

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Nepředvedli jsme špatný výkon, snažili jsme se, bojovali, bohužel to však znovu nevyšlo. Proti technicky lepšímu soupeři jsme měli na bod, na druhou stranu jsme mohli prohrát i vyšším rozdílem. Vedli jsme 1:0, brzy bylo srovnáno. Ve druhém poločase jsme dostali dva góly, snížili jsme, přesto jsme prohráli. Červená na naší straně byla jasná, útočník Klobouk šel sám na bránu, ta druhá byla po druhé žluté kartě. Rozhodčí zvládli derby výborně. Ve čtvrtek nás čeká dohrávka, věřím, že nám pomůžou kluci z Francovy Lhoty. Je to však ještě v jednání.“

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Bylo to dobré derby, fanoušek mohl být spokojený. Byly tam emoce, červené karty. Ty však byly uděleny za fauly, kdy se šlo do finálních fází – Procházka mířil sám na brankáře, hráč soupeře ho stáhl. U druhé červené karty ho náš obránce potáhl, provedl to nezkušeně. A k zápasu? Soupeř byl nepříjemný, hlavně v prvním poločase – byl hodně běhavý, ve finální fázi má šikovné hráče ať už Faldíka, Slováka nebo Vlčka. Chvílemi jsme si s tím nedokázali poradit, z nasazení domácích plynul i gól na 1:0. Byli jsme trochu zakřiknuti, přesto jsem věřil, že to zvládneme. Do poločasu jsme vyrovnali, hrál se vyrovnaný fotbal. Do druhého jsme změnili rozestavení, vyústilo to v branky na 2:1 a 3:1. Soupeř neměl moc hráčů na střídání, připadalo mi, že odpadává fyzicky. Měli jsme přidat další góly, dvakrát jsme po vypracovaných šancích šli sami brankáře, tyto příležitosti jsme bohužel nevyužili, finální fáze se nám zhroutila. Znovu jsme si to zkomplikovali, domácí snížili na 2:3, kdy náš stoper přihrál soupeři, který to vyřešil velice dobře a zkušeně. Chtěl bych poděkovat brankáři Petru Kolaříkovi, který včera (sobotu) šel na pohotovost se zubem, má zánět, i s napuchlou pusou šel chytat. Náš druhý brankář je nemocný, neměli jsme žádnou náhradu. Ve čtvrtek máme těžkou dohrávku v Nedašově Lhotě, v sobotu to vyústí zápasem s Pasekami.“

NEDAŠOVA LHOTA – KAŠAVA 2:3 (1:1)

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Kašava je TOP mančaft, výsledky odpovídají tomu, jak hraje. Byli bychom rádi za remízu, na výhru jsme však neměli. V prvním poločase jsme se hledali, šli jsme do vedení, zvedli jsme se. Hosté však byli výborní, srovnali. Ve druhém poločase to už bylo těžké. V závěru zápasu byl faul na Bartozela, schválně mu šlápli na nohu, z penalty jsme snížili na 2:3. Na konec to byl trochu mazec, Kašava zdržovala. Už předtím bylo hodně žlutých karet. Jejich kapitán dal našemu ránu, padly dvě červené karty, bylo to vyhrocené. Neskončilo to příliš dobře. Jedeme dál, ve čtvrtek máme dohrávku, v neděli derby.“

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „V Nedašově Lhotě nás čekal těžký zápas, což se potvrdilo. Domácí se po naší chybě ujali vedení, nám se po vyrovnaném průběhu prvního poločasu podařilo ve 40. minutě srovnat. Ve druhém jsme ovládli střed hřiště, po brejku a trefě z půlky hřiště, kdy brankář soupeře stál ve špatném postavení, jsme dali na 3:1. V poslední minutě kopali domácí pokutový kop, který podle mě neměl být posouzen, snížili na 2:3. Ke konci došlo k pošťuchování, byly uděleny dvě červené karty. Jednu po strkanici dostal i náš kapitán Pavel Zbranek, který nám bude chybět ve čtvrteční dohrávce ve Štípě. Vyhráli jsme zaslouženě, kór na takto těžké půdě. Napravili jsme zápas ve Vysokém Poli, dovezli jsme výhru z venku, které si velmi cením.“

LAČNOV – SK ZLÍN 1931 0:2 (0:0)

Václav Miklovič, kapitán Poteče: „Byl to zápas o prvním gólu, vstřelili jsme si smolného vlastňáka. Brankář se nedomluvil se stoperem, mohl si zavolat, chybu pak napravil chycenou penaltou. Druhý gól padl po trmě vrmě. Hosté měli o něco více štěstí, utkání jinak z naší strany nebylo špatné. Bylo to koukatelné. Jde vidět, že trénujeme v úterý i čtvrtek, chodí jedenáct dvanáct lidí. Výsledky se časem musí dostavit, nemyslím si, že budeme hrát druhé housle.“

VYSOKÉ POLE – NÁVOJNÁ 5:2 (3:2)

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Zápas i díky upršenému počasí a vysokému střihu trávníku sliboval bojovné a vyhrocené utkaní. Všechno se do puntíku splnilo, ale pojďme postupně. Vše začal už ve čtvrté minutě náš Jakub Fojtů, který se probral ze střeleckého půstu. Na kraji velkého vápna si obhodil hostujícího obránce a gólmanovi nedal šanci. Hosté pak převzali otěže zápasu a hlavně díky dobrému přechodu přes střed hřiště si vytvořili několik šancí. Dvě z nich proměnili a během deseti minut otočili utkání. My jsme ovšem nesložili zbraně a po dvou totožných situacích, kdy Martinus prodloužil dlouhý balon a Roman Machů šel sám na gólmana, jsme otočili do konce poločasu. O přestávce jsme si řekli, že musíme hrát více po zemi a hlavně neinkasovat hned z kraje poločasu, jak je našim dobrým zvykem. Druhou část plánu jsme splnili skvěle. V 60. minutě Martin Martinus protrhl svou střeleckou impotenci a zvýšil tak na 4:2. Poté se hra začala kouskovat, k vidění bylo množství soubojů a rozhodčí někdy nevěděl, co píská a hra tak ztratila spád. V 83. minutě opět Martin Martinus rozvlnil síť a stanovil skóre na konečných 5:2. Poté už stojí za zmínku jen zbytečná červená karta nejlepšího hostujícího hráče, který zbytečně zajel našeho hráče a pakoval se předčasně do sprch. Konečně jsme prolomili střeleckou smůlu a dokázali přetavit naše šance v góly. Doufáme, že tak budeme pokračovat i nadále.“