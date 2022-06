Martin Pešout, trenér Poteče: „O termínu zápasu jsme se dozvěděli přibližně tři týdny před utkáním – kluci měli svatby, oslavy, zaměstnání, ze základu nám chybělo sedm hráčů. Nakonec jsme posbírali všechny, kdo měl ruky a nohy, byli jsme rádi, že jsme utkání dohráli. Někteří borci nehráli dva tři roky. Nastoupil jsem i já, chvílemi jsem si připadal jak na kolotoči, o třicet roků mladší kluky nešlo chytat. Vyloženě šlo o to, abychom zápas odehráli. Zahrál jsem si se synem, což se ne každému podaří. Slušovicím gratulujeme k postupu.“

Branky: 3., 20., 51., 61. a 72. Lošťák, 29. a 32. Vyoral, 36. (pen.) a 65. Foltýn, 16. Zedníček, 69. Valerián

ŠTÍPA – POZLOVICE 9:0 (6:0)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Hosté dorazili do Štípy pouze s jedním náhradníkem, což v horkém počasí proti nejlépe skórujícímu mužstvu soutěže nevěstilo nic dobrého. Přesto to byli pozlovičtí, kteří mohli otevřít účet utkání, domácí gólman ale byl proti. Pak už ale začali úřadovat štípští střelci, kteří do poločasu stihli šest zásahů. Po pauze i po prostřídání domácí sestavy se na obrazu hry nic nezměnilo, Štípa nadále diktovala tempo utkání a v poklidu přidala další tři branky. Za zmínku stojí skutečnost, že do utkání zasáhl i 48letý Jirka Štefan, který si nejen zahrál se svým 15letým potomkem, ale bezpečně proměněným pokutovým kopem právě po faulu na jeho syna vstřelil i poslední branku utkání. Jedna fotbalová etapa končí, ale další se snad dál bude úspěšně rozvíjet!“

František Stolařík, vedoucí Pozlovic: „Do Štípy jsme dorazili bez čtyř stálých hráčů a pouze s jedním náhradníkem, který už po čtvrthodině hry musel střídat našeho záložníka. Tak také vypadala naše hra. V prvních deseti minutách jsme měli tři šance, dvě nám zlikvidoval gólman a jedna skončila na břevně. To bylo z naší strany všechno. Pak už excelovali jen domácí, kteří si rozebírali naši přetíženou obranu a do poločasu nasázeli šest branek. Náš brankář neměl šanci. Druhý poločas se domácí do nás opět zakousli, my jsme se jenom bránili. Nevyprodukovali jsme ani jednu střelu na branku. V šedesáté minutě se náš obránce navíc nechal vyloučit po školáckém faulu držením za dres u rohového praporku, přičemž jednu žlutou kartu už měl. Celý zápas měla Štípa navrch a my jsme se na půlku soupeře dostávali pouze ojediněle. O pouhé tři góly za druhý poločas v naší síti se velkou měrou opět přičinil bravurními zákroky gólman Radim Koudelka. Po našem debaklu v tomto zápase se našlo i jedno pozitivum pro náš tým – kolo před koncem soutěží je jasné, že z I. B. třídy nesestoupí nikdo do našeho okresu a bude sestupovat jen poslední tým tabulky.“

Branky: 13. a 56. Laciga, 25. a 34. Elšík, 15. Velev, 21. P. Švach, 44. Štefan ml., 68. Lang, 85. Štefan st. (pen.)

Podívejte se: Takto slaví "B" Slušovic! Pohár přebíralo po výhře 11:0

JASENNÁ – DOLNÍ LHOTA 3:1 (1:1)

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Před zápasem bychom byli rádi za remízu, po průběhu ale musí říct, že jsme zaslouženě vyhráli. Hráli jsme důrazněji, přímočařeji. Kolem 70. minuty se Dolní Lhota ještě mohla dostat do zápasu, náš gólman však chytl penaltu, což rozhodlo. V posledních zápasech se nám daří, ze žádného protivníka nemáme přehnaný respekt. Ustálila se nám sestava, výsledky přicházejí i s dorostenci. Jen škoda, že za chvíli už končí sezona.“ (úsměv)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Brzy jsme se dostali do vedení, v úvodních deseti minutách jsme také měli převahu. Domácí fotbalisté z Jasenné však po prvním gólu ožili, šli si za vítězstvím, prokázali více úsilí. Měli větší hlad po výhře. Nám se utkání naopak zcela nepovedlo. Za stavu 1:3 jsme se ještě mohli vrátit do zápasu a s výsledkem něco udělat, neproměnili jsme však penaltu. Jasenné se teď daří, má velice dobré výsledky. Herně se zvedla, jde nahoru.“

Branky: 34. Zicha (pen.), 54. Sedláček, 57. Bajza – 7. Kúdela

VYSOKÉ POLE – NÁVOJNÁ 6:3 (3:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Chtěli jsme si pojistit 6. místo v tabulce, k utkání jsme taky tak přistoupili. Už po 10 minutách jsme vedli 2:0 a trochu se uklidnili. Chvílemi však až tolik, že jsme kvůli tomu inkasovali. Do přestávky jsme však náskok zvýšili na 3:1. Hosté ve druhém poločase dostali červenou, na což jsme nedokázali zareagovat. Během tří minut jsme naopak obdrželi dva góly, do poslední půl hodiny zápasu jsme vstupovali za stavu 3:3. Pro nás to naštěstí byl velmi dobrý závěr, po třech brankách jsme vyhráli 6:3. Máme velkou marodku, někteří příliš nehrávají, kluci se ale s tím popasovali výborně, musím je pochválit. Ještě je potřeba pogratulovat Luďovi Doruškovi k hattricku, proti Návojné si ho vážně zasloužil.“

Ondřej Machač, vedoucí Návojné: „Byl to celkem divoký zápas. Chybělo nám několik hráčů, včetně stoperů. Utkání jsme si však prohráli sami. Více jsme se soustředili na řeči a hádání než samotný fotbal. Domácí naopak vyhráli naprosto zaslouženě. Dirigoval je rozdílový hráč ze zálohy Matěj Kořenek, který v úvodu dal dva góly, neuhlídali jsme ho. Pak začaly hádky mezi námi, ale i s rozhodčím. Fotbalově bychom na soupeře možná i měli, kdybychom se více soustředili na samotnou hrou. Na začátku druhého poločasu jsme z 1:3 srovnali na 3:3. Dohrávali jsme však v deseti lidech, docházely nám síly, což se promítlo i v konečném výsledku."

Branky: 1., 2. a 91. Kořenek, 40., 73. a 62. Doruška – 55. a 57. P. Naňák, 24. Šebák

ÚJEZD – LUHAČOVICE „B“ 3:3 (1:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Od jasné porážky ve Slušovicìch nehrajeme dobře, nefungují věci, které fungovaly a není to Újezd, ze kterého by měl jít strach. Děláme chyby a je úplně jedno kdo, protože je udělá skoro každý. Ani do zápasu s béčkem Luhačovic jsme nevstoupili dobře a velezkušený fotbalista a trenér Zlína Jelínek dostal Luhačovice do vedení. Nám se podařilo srovnat před přestávkou, když jsme konečně předvedli akci dle mých představ – po ose Hlavička, Vaculín stál na konci celé akce Martínek, jenž nekompromisně srovnal. Ve druhé půli se po velikém slovním odhodlání v kabině stalo akorát to, že jsme inkasovali další dvě branky. Hostům jsme ještě nabídli možnost penalty. Tu však nedali a my posledních dvacet minut vstali z mrtvých. V 67. a 72. minutě střeleckou smůlu konečně prolomil Kovář a svými dvěma góly srovnal stav na konečných 3:3.“

Branky: 67. a 72. Kovář, 39. Martínek – 25. a 57. Jelínek, 48. Máčala

OBRAZEM: Březůvky otočily zápas proti Rokytnici a udržely šanci na první místo

HVOZDNÁ – MYSLOČOVICE 6:1 (4:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Mysločovice jsou se dvěma body poslední, přesto jsme je nechtěli podcenit. Do utkání jsme vstoupili dobře, po 20 minutách jsme po brankách Nahodila vedli 2:0. Do poločasu další dvě trefy přidal Vaculka. Ve druhém poločase si zahráli starší kluci z lavičky. Vyhráli jsme ve velmi poklidném tempu, utkání mělo slušnou úroveň. Hráli jsme, co jsme potřebovali. Postavení soupeře v tabulce šlo poznat. Těšíme se na poslední kolo proti již jistému postupujícímu ze Slušovic „B“, kde trénuje můj syn.“

Branky: 11. a 19. Nahodil, 38. a 43. Vaculka, 89. Tomšů (pen.), 90. Srovnal – 87. Bielik (pen.)

SLOPNÉ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:4 (1:3)

Branky: 17. Fiodor, 85. Šenovský – 23. a 45. Trnavský, 37. Poliak, 70. Zúbek