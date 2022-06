Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Těžko se mi hodnotí zápas, když v utkání třikrát vedeme a vždy soupeři nabídneme vyrovnání. Ale takovým způsobem, že si na hloupé branky doslova můžeme pořídit patent! Už třetí zápas jsme předvedli branky z kategorie silvestrovské kuriozity. Ale kdyby pouze jednu, hned první tři branky jsme Štípě darovali. Hosté disponují velkou kvalitu dopředu, zvláště individualitami jako je Elšík nebo Velev, díky čemuž si vypracovali další šance. Jenže i my jsme hráli směrem dopředu výborně a hlavně Vaculín a Bělaška notně zatápěli soupeřově obraně. První branku vstřelil Bělaška po centru Vaculína. Druhou přidal z penalty Častula opět po faulu na Vaculína a třetí přidal sám Přema Vaculín. První tři vyrovnávací branky soupeře vážně popisovat nebudu, protože to se musí vidět! Do poločasu jsme pak měli dvě obrovské šance na zvýšení náskoku, stejně tak i Štípa. Bohužel ve druhé půli po naší neskutečné chybě soupeř srovnal, což náš tým dostalo totálně do kolen. A když přidal soupeř čtvrtou a pátou branku, tak už nic moc nebylo co řešit, i když i my měli další šance. Divoký výsledek pro nás s nešťastným koncem, který ovlivnily neuvěřitelné hrubé individuální chyby, jenž jako trenér vlastně nemáte šanci nijak ovlivnit.“

Matěj Velev, dvoubrankový hráč Štípy: „Utkání se v podání obou týmů vyvíjelo velmi nervózně, první poločas tak byl spíše přehlídkou doslova darovaných gólů po chybách obranných řad. V souboji třetího se čtvrtým už v první půli bylo vidět pět branek. Více nevyužitých šancí mělo mužstvo hostující Štípy, které předvádělo jí vlastní kombinační hru. Domácí tým hrozil hlavně ze standardních situací a dlouhých autových vhazování, kdy uplatnil velkou porci centimetrů a důrazu. Po výměně stran se utkání ustálilo a obě obrany se vyvarovaly zbytečných chyb. Hostující tým nakonec větší počet gólových příležitostí zužitkoval ve svůj prospěch. Po vyrovnání na 3:3 zvládl dokonat obrat ve svůj prospěch netradičně hlavou patnáctiletého talentu Štípy Jirky Štefana a poté probuzením spícího rychlonohého střelce Filipa Okála. Utkání bylo pro oko diváka zajímavé - mnoho šancí, mnoho gólů a zajímavých situací. Štastnějším týmem tak byla Štípa, která si zaslouženě odvezla 3 body.“

Branky: 6. Bělaška, 17. Častula (pen.), 39. Vaculín – 17. a 58. Velev, 14. Laciga, 64. Štefan, 71. Okál

POTEČ – HVOZDNÁ 1:2 (0:1)

Martin Pešout: „Hvozdná byla v prvním poločase lepší, vytvořila si více šancí. Jedinou branku úvodní půle jsme inkasovali po naší laxnosti. Druhý poločas se odvíjel v podobném duchu, my se maximálně dostávali k brejkovým náznakům. Hvozdná zvýšila po standardce, Nahodil to kopl přes zeď. Před brankářem to skočilo, možná se to dalo chytat, faktorů tam bylo více. V 71. minutě jsme snížili na 1:2, ke konci jsme i začali tlačit, měli více ze hry. Na remízu to ale bylo málo, soupeř si zasloužil vyhrát.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Od první minuty jsme si vytvářeli šance. Prosadili jsme se až ke konci poločasu zásluhou Tomáše Burgera, ještě jsme k tomu nastřelili tyčku. Do druhého poločasu jsme znovu vstoupili dobře, Honza Nahodil z trestňáku zvýšil na 2:0. Měli jsme šance, samostatné úniky, znovu břevno, následně ale skórovali domácí. Byl to boj až do poslední minuty. Vítězství je zasloužené, domácí však hráli dobře, bojovně.“

Branky: 71. Juřička – 38. Burger, 64. Nahodil

POZLOVICE – SLUŠOVICE „B“ 0:5 (0:4)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Sledovali jsme výsledek Dolní Lhoty – kdyby remizovala, máme postup. Naštěstí se tak nestalo, mohli jsme si to přímo vybojovat v našem zápase. Už ve 22. minutě to bylo 4:0, co dvě minuty jsme si vytvářeli gólové šance, byli jsme rozdíloví. Hra pak trochu upadla, uspokojili jsme se s výsledkem. Každý chtěl dát gól, což nikdy nepomůže. Druhý poločas se nesl ve stejném duchu, gól jsme přidali až díky zkompletování hattricku Luďi Lošťáka. Je to fotbalista par excellence, už jen samotnou přítomností na hřišti budí respekt. Nepotřebuje toho tolik naběhat, ale je to pan střelec, což znovu potvrdil. Celkové vítězství 5:0 z venku je dobré, stvrdili jsme vítězství v okresním přeboru. Před kluky musím smeknout, jakým způsobem to zvládli – ve 24 zápasech jsme inkasovali jen 18 gólů. Vzhledem k tomu, že jsme tři kola před koncem měli náskok osmi bodů, tak euforie nebyla tak velká, jak by byla například po posledním kole. Rachot v kabině ale pochopitelně byl, příští týden si to chceme užít. Dovezou nám pohár, bude to ve velkém. Rozbalíme to!“

Branky: 4., 18. a 70. Lošťák, 15. Zedníček, 22. J. Večeřa

DOLNÍ LHOTA – SLOPNÉ 1:0 (0:0)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Kluky jsem připravoval na derby, zpravidla v něm nebývá favorit. Věděli jsme, že soupeř přijede s defenzivními úkoly, chtěli jsme dát důležitý první gól, aby svoji hru otevřel. Šance jsme si vytvářeli, branky však nedávali. Naštěstí se nám to podařilo tři minuty před koncem zápasu. Bylo to bojovné utkání.“

Branka: 87. Dynka

MYSLOČOVICE – JASENNÁ 0:1 (0:0)

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Šanci jsme měli na tři zápasy, stále jsme ale nemohli vstřelit gól. Bylo to pouze o dobývání domácí branky, soupeř v podstatě bránil v deseti lidech. Čekali jsme, kdy to tam spadne, pořád to ale nepřicházelo. Dostavilo se až v závěru, penalta byla jasná. Je to povinné, avšak vydřené vítězství.“

Branka: 84. Gerža (pen.)

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – VYSOKÉ POLE 1:1 (1:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Zápas se uskutečnil na velkém hřišti, čemuž jsme se do 30. minuty nedokázali přizpůsobit. Od té doby byl k vidění vyrovnaný fotbal, avšak docela nepohledný a dost soubojový, někdy až zbytečně. Kromě několika standardek a našeho břevna toho tolik k vidění nebylo.“

Branky: 20. Vangor (pen.) - 28. Žižka

MISTROVSKÁ KOPANÁ

NÁVOJNÁ – LUHAČOVICE „B“ 6:0 (2:0)

Ondřej Machač, vedoucí Návojné: „Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Hosté přijeli s mladým mančaftem, byl to generační souboj. Utkání jsme dobře začali, byli aktivnější, nedařilo se nám ale proměňovat šance. Výsledek mohl být po poločase o mnoho větší než "pouze" 2:0. I druhý byl z naší strany dobrý, v horkém dni ale tempo opadlo z obou stran. Luhačovice čestně mohly srovnat, náš brankář však chytl tři vyložené šance.“

Branky: 44., 48. a 86. Řehák, 23. 60. (pen.) a 78. Šebák