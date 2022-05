Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Jasenná za sebou měla sérii tří vítězných zápasů v řadě. Mají dost široký kádr, my jsme museli povolat i hráče staršího kalibru. Jsem rád, že přišli, děkuji jim. V zápase jsme vsadili na hru zezadu, ke konci prvního poločasu jsme proměnili penaltu, hosté do konce půle ještě srovnali. Zkraje druhého poločasu jsme z naší jediné šance v tomto dějství vstřelili branku, Jasenná ve zbytku zápasu byla lepší. Zasloužila si remízu.“

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Po celý zápase jsme byli lepší. Ke konci prvního poločasu jsme z penalty obdrželi gól, do konce půle jsme ještě stihli vyrovnat, znovu to tak vypadalo nadějně. Na začátku druhého poločasu jsme dostali ušmudlaný gól, podruhé jsme už nesrovnali. Tlačili jsme, v 90. minutě dokonce měli břevno. Bohužel se nám to nepodařilo. Nezaslouženě jsme prohráli.“

Branky: 42. Nahodil (pen.), 49. Srovnal – 44. J. Zicha

SLUŠOVICE „B“ – ÚJEZD 5:0 (3:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Výsledek vypadá jednoznačně, čemuž odpovídá i průběh zápasu. Nedělní sprcha a hrůza v Návojné nám paradoxně pomohla, proti Újezdu to byly jiné Slušovice – hráli jsme v tempu, dobře kombinovali, soupeře napadali. Do sestavy jsme zařadili dva dorostence, třetí naskočil z lavičky. Pája Divoka vstřelil dva góly, Honza Krystek dvě branky připravil. Oba byli totálně vynikající. Pája o den dříve hrál za dorost, odpoledne odjel s „A“. Je to velký talent, po sezoně by měl odejít do Zlína. Předvedl výkon hodný velkého fotbalisty. Honza už za nás párkrát hrál, po společném středečním tréninku s dorostem jsem se rozhodl ho začlenit, rovněž byl naprosto fantastický. Před dorostenci musím smeknout klobouk. I díky nim jsme už ve 25. minutě vedli 3:0. Kdyby to po poločase bylo 5:0, nikdo by se nemohl divit. Na začátku druhé půle jsme vstřelili další gól. Na hřiště postupně přišli hráči z lávky, úroveň už nebyla tak dobrá. Skóre druhou branku uzavřel Jenda Večeřa.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Jestli měla naše série bez prohry někde skončit, tak oprávněně u lídra soutěže Slušovic. Domácí tým byl lepší ve všech činnostech a zvítězil naprosto zaslouženě. Do pětadvacáté minuty navíc měl úžasnou produktivitu, když první tři střely na naši bránu skončily v síti. Abychom mohli ve Slušovicích případně pomýšlet na úspěch, tak bychom museli podat o hodně lepší výkon. Bohužel někteří mí svěřenci neunesli tíhu zápasu a neodehráli dobré utkání. Navíc se naplno projevila naše dlouhodobá tréninková absence, i v tom byl znatelný rozdíl mezi oběma týmy. Domácí mužstvo svým pojetím, systémovými věcmi a fyzickou kondicí by v pohodě uhrálo střed tabulky v první A třídě. A nás tyhle věci opouští, jenž nás zdobily, protože delší dobu místo tréninků řešíme, kdo vlastně bude hrát mistrovské utkání. Je třeba ale se z toho nepo…, hodit vše za hlavu a připravit se na další těžké utkání doma se Štípou.“

Branky: 6. a 24. Divoka, 50. a 72. Večeřa, 11. Hrnčiřík

Hrdina Kuzník zasedl Condému místo, pak rozhodl finále. Musí řešit konec trenéra

VYSOKÉ POLE – DOLNÍ LHOTA 3:3 (1:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Zápas byl velmi soubojový, v rámci možností i rychlý. Kluci dokázali, že se na týmy z vrchu tabulky umí namotivovat a dokážou s nimi sehrát velice slušnou partii. V prvním poločase jsme byli i nebezpečnější, měli jsme šance na to, abychom utkání zvrátili na svoji stranu. Bohužel se tak nestalo. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nepolevíme a budeme hrát stejně dobře, což docela vycházelo, dali jsme na 3:1. Od té doby jsme zbytečně začali faulovat, soupeř nás potrestal ze standardky. Gól na 3:3 byl o tom, jak jsme ke konci zápasu přistoupili a nechali hrát soupeře. Dolní Lhota ukázala, že špičku tabulky nehraje náhodou, potrestala nás. Kluky ale musím velmi pochválit za přístup i velice dobrý výkon. Doufám, že na něj navážeme proti Valašským Kloboukám.“

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Hráli jsme na menším hřišti, utkání bylo nesmírně bojovné. Na můj vkus místy až moc. Vysoké Pole stojí a padá na Matěji Kořenkovi, na tuto soutěž se jedná o absolutně nadstandardního hráče – bylo ho plné hřiště. Prošel si mládeží Fastavu, kde trénují pětkrát týdně, jde to poznat. Velký základ z něj udělal takového fotbalistu. Ve druhém poločase jsme prohrávali o dvě branky, jsem rád, že jsme utkání zvládli vyrovnat. Chtěli jsme tři body, po průběhu jsme rádi za bod.“

Branky: 15. Martinus, 55. Sucháček (pen.), 68. Kořenek – 19. a 79. Dynka, 87. Kúdela

POTEČ – POZLOVICE 3:0 (1:0)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Do zápasu jsme vstoupili nervózně, úvodních dvacet minut bylo rozháraných. Branka nás uklidnila. Do poločasu jsme měli další šance, které jsme bohužel nevyužili. Měli jsme slušný začátek druhé půle. Pozlovice mají personální problémy, přijely jen s jedním náhradníkem, což šlo i vidět, docházely jim síly. Podařila se nám dát druhá a třetí branka, celkem v poklidu jsme došli k výhře. Vítězství bylo povinné.“

Branky: 30. Valčík, 55. Slovák, 74. Mňačko

ŠTÍPA – NÁVOJNÁ 2:2 (1:1)

Ondřej Machač, vedoucí Návojné: „Domácí byli od začátku lepší, více na míči. My jsme běhali bez něj, občas vyrazili do útoku. Díky výbornému výkonu gólmana, který byl mužem zápasu, jsme šance Štípy dokázali eliminovat, párkrát jsme míč vykopávali z brankové čáry. Po poločase 1:1 jsme ve druhé půli hru trochu vyrovnali, domácí se stále snažili rozbít naši obrannou řadu, což se jim povedlo, když šli do vedení 2:1. Ze standardní situaci jsme po brance Šebáka znovu srovnali. Pak jsme ještě měli pár příležitostí. Domácí byli lepší, zasloužili si vyhrát. Bod je pro nás zlatý.“

Branky: 31. a 50. Velev – 24. Řehák, 71. Šebák

Hrající kouč Kořenek spoluhráčům dluží zápisné. Co je na dvojroli nejtěžší?

LUHAČOVICE „B“ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 0:0

Michal Piják mladší, brankář Luhačovic „B“. „Celý zápas jsme byli lepší, soupeř spíše dojel pro bod. Utkání se odehrálo za nefotbalového počasí, foukal silný vítr. První poločas jsme hráli po větru, bohužel jsme nevyužili své šance. Ve druhém jsme si jich už tolik nevypracovali. Během devadesáti minut hry na mě nešla jediná střela hostů. Měli jsme zvítězit.“

SLOPNÉ – MYSLOČOVICE 3:0 (1:0)

Branky: 9. vl. Dřímal, 57. Fiodor, 59. Váňa