Pavel Juřica, trenér týmu Valašské Klobouky: „Obě mužstva byla na tento pikantní a důležitý zápas velmi natěšena a připravena. Fanoušci navíc v průběhu derby vytvořili výbornou atmosféru. Od prvních minut to byl velmi tvrdý a rychlý zápas, kluci si nic nedarovali. Začali jsme velmi dobře, v patnácté minutě se z pokutového kopu trefil Nedavaška. Pomalu se chýlil poločas a my jsme ve čtyřiačtyřicáté minutě udeřili podruhé, hezkou akci našich útočníků do branky doklepl Kováč. Pro zbytek zápasu to byl rozhodující faktor. Druhý poločas se spíše odehrával mezi vápny. V 78. minutě jsme si vytvořili stoprocentní šanci, hostující brankář ale nádherným zákrokem vytěsnil míč na roh. Jsem velmi rád, že jsme tento důležitý zápas zvládli. Věřím, že nás to nakopne k lepším výkonům.“

Martin Pešout, trenér Poteče: „Před derby se nám herně povedly poslední dva zápasy, s tímto vědomím jsme do Klobouk jeli vyhrát. V prvním poločase jsme soupeře překvapili, už v páté minutě náš hráč z hranice malého vápna trefil boční síť. Měli jsme další náznak, opět jsme ho nevyužili. Klobouky byly herně lepší, my nebezpečnější. Soupeř se dvakrát dostal do vápna, jednou z toho byla penalta, náš hráč šel do souboje pozdě. U druhé branky jsme podcenili centr z levé strany, byl to zbytečný gól. Druhá půle se odvíjela v podobném duchu, ovšem bez vyložené příležitosti. Klobouky byly šťastnější.“

Branky: 15. Nedavaška (pen.), 44. Kováč

DOLNÍ LHOTA – SLUŠOVICE „B“ 2:4 (0:2)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Kvalitní utkání přineslo bojovný fotbal. Slušovicím sice chyběli dva hráči ze základní sestavy Luděk Lošťák a Patrik Bořuta, výborně to však doplnili a na jejich hře to nebylo poznat. Hráli perfektně, předvedli svoji kvalitu. Bohužel jsme udělali velké množství chyb, které soupeř potrestal. Bylo to jednak důležitostí zápasu, jednak nás hosté donutili k chybám – byli důrazní, dostupovali nás. Kluci se snažili, tlačili se dopředu. Díky tomu ale Slušovice mohly chodit do otevřené obrany, čehož dokázaly využít. Hráči zápas odmakali, nevzdali se ani za stavu 1:4. Nevyšlo to gólově, zaslouží si ale pochvalu.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Dobře jsme věděli o ofenzívní síle Dolní Lhoty a kvalitách nejlepšího střelce soutěže Standy Kúdely. Chyběli nám sice Lošťák s Patrikem Bořutou, kluci ze širšího kádru ale chytli šanci za správný konec provazu, byli přínosem. Odmakali to a silou vůle vybojovali. V zápase jsme vsadili na Bílkův systém, věděli, co chceme hrát. Zavřeli jsme střed hřiště, pokrývali kraje a prezentovali se rychlým přechodem do útoku. Vyplatilo se nám to už po třech minutách, kdy centr Foltýna do branky dorážel Jenda Večeřa. Dolní Lhota měla v úvodním poločase více ze hry, i přesto jsme hrozili a do konce půle odskočili. Na kluky jsem apeloval, abychom ustáli patnáct dvacet minut druhého poločasu, už v 53. minutě jsme však dostali gól. Domácí hráli ofenzívě, díky čemuž se ukazovaly skulinky. Jenda dvakrát do konce zápasu utekl, bylo v podstatě po zápase. Po nesmyslné penaltě jsme si ještě nechali dát branku na 2:4. Utkání jsme zvládli na velké úrovni. Potvrdilo se, že pokud to nikdo nezavře na šestnáctce a hraje s námi rovnocenný fotbal, tak z toho dokážeme těžit. Ukázalo se to i v zápasech se Štípou nebo Újezdem, se kterými máme dobré výsledky. Na druhou stranu musím pochválit Dolní Lhotu, nováčka letošní sezony. Je potřeba před nimi smeknout.“

Branky: 53. Kúdela, 80. Fojtík (pen.) – 3., 59. a 73. J. Večeřa, 35. J. Hrnčiřík

ÚJEZD – HVOZDNÁ 1:1 (1:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „I v zápase s Hvozdnou jsme postrádali dlouhodobě zraněné trio hráčů Škrabola, Hrnčiřík a Belžík. Navíc se k nim v týdnu připojil i náš nejlepší střelec Vaculín, takže nám chybělo celkem kvarteto hráčů, jenž doposud dali 25 branek. Hvozdná přijela takřka kompletní a měla podstatně kvalitnější sestavu než v utkání v Dolní Lhotě, kde jsem je viděl osobně hrát. Přesto jsme i s třemi mladými hráči v sestavě podali výborný výkon a podstatnou část zápasu jsme udávali tempo hry. Vytvářeli jsme si tlak, šance a plno rohových kopů. A být proti nám jiný tým, asi bychom brali všechny body. Jenže Hvozdná patří mezi to lepší v soutěži, takže hrozila i ona a snažila se každé naše zaváhání trestat. Ovšem naše obrana hrála skvěle a moc toho soupeři nedovolila. Přesto šla Hvozdná do vedení, když se při přímém kopu naše zeď rozestoupila a Nahodil ji zkušeně prostřelil. My odpověděli do poločasu brankou Častuly z penalty, která byla správně nařízena za ruku hostujícího hráče. Do půle se pak ještě blýskl hostující brankář, když bravurně zlikvidoval hlavičku Maňase. I druhá půle pokračovala ve stejném obraze a my měli větší snahu v zápase brát tři body. Bohužel kvalitní defenzíva hostů a někdy i to chybějící potřebné štěstí nám stálo v cestě. Přesto byl oboustranně k vidění kvalitní zápas, který skončil remízou. I přes ztrátu dvou bodů v domácím prostředí jsme skutečně odehráli výborný zápas a všechny své hráče jsem po utkání pochválil za předvedenou hru a enormní nasazení. A navíc stále trvá naše jarní série bez prohry, jenž se natáhla na sedm zápasů v řadě."

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme vstoupili dobře, Honza Nahodil dal brzy gól z trestňáku, další dvě šance nevyužil Minařík. Újezd praktikuje auty a dlouhé nákopy, což jsme ustáli. Domácí nakonec vyrovnali z pokutového kopu, rozhodčí zapískal ruku jednoho z našich hráčů. Ve druhém poločase měl Újezd více ze hry, my jsme ale také dokázali zahrozit. Z mého pohledu si kluci bod za remízu zasloužili.“

Branky: 26. Častula (pen.) - 6. Nahodil

JASENNÁ – LUHAČOVICE „B“ 3:0 (1:0)

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Soupeř hned v úvodní minutě zápasu kopal pokutový kop, trefil však břevno. Do zbytku duelu to sehrálo velkou roli. Utkání od té doby pro nás bylo celkem jednoznačné, v prvním poločase jsme kromě jedné využité šance zahodili další tři čtyři příležitosti. V koncovce jsme se pořád trápili, soupeře dobývali, vše zvrátili až ke konci zápasu z přímého kopu, kdy jsme dali na 2:0. Utkání jsme si sami zkomplikovali, na šance to pro nás bylo tak 10:1.“

Branky: 21. Sedláček, 72. Sušeň, 72. J. Zicha

MYSLOČOVICE – ŠTÍPA 1:7 (1:3)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Utkání v první půli bylo v režii Štípy, která během třiceti minut odskočila do tříbrankového vedení po dvou trefách Šimka a hlavičky Reimitze. Hosté ještě mezitím dvakrát orazikovali brankovou konstrukci. I čtvrtou branku utkání těsně před půlí vstřelili štípští, ae tentokrát do vlastní brány po nešťastném nástřelu Šebíka. Ve druhém poločase i po prostřídáni hosté v relativnim poklidu navyšovali skóre až na konečných 7:1, když se postupně trefil potřetí v utkání Šimek a dále pak dorostenci Štefan s dvojgólovým Vodicou. Výsledek utkání odpovídá dění na hřišti.“

Branky: 42. Švenda – 7. (pen.), 29. a 74. Šimek, 82. a 90. Vodica, 39. Reimitz, 80. Štefan

SLOPNÉ – VYSOKÉ POLE 3:2 (1:2)

Matěj Kořenek, hrající trenér týmu Vysoké Pole: „Zápas byl pro nás jedním slovem smůla. Vlétli jsme do něj dobře, po zásluze vedli. Poté jsme si vypracovali další šance na zvýšení skóre, bohužel jsme je ale nevyužili. Soupeř naopak z prvního útoku vstřelil gól. Utkání poté nabralo zcela jiné obrátky. Domácí byli nebezpeční, my se z toho nemohli dostat. Na konci poločasu se nám povedlo dát na 2:1. Druhá půle byla mírně vyhrocená, úplně zbytečně. Dělali jsme hloupé fauly, vinou kterých jsme se dostávali pod tlak. Soupeř nás za ně potrestal. Výsledek je pro nás krutý, soupeř ale chtěl více než my."

Branky: 20. Váňa, 73. Fiodor (pen.), 90. Majerik – 12. Doruška, 35. Slovák

NÁVOJNÁ – POZLOVICE 7:0 (4:0)

Ondřej Machač, hráč Návojné: „Hodně nám pomohly brzké góly. Mohli jsme předvádět svoji hru, byli jsme více na míči. Drtivou většinu zápasu jsme měli pod kontrolou, pouze dvakrát v závěru jsme gólmana nechali na holičkách. Soupeř se jinak nedostal k ničemu. Rád bych vyzdvihl druhý výstavní gól Řeháka, který si zpracoval vysoký míč a z voleje přeloboval gólmana. Musím pochválit i našeho trávnikáře a správce hřiště, i přes vydatné deště bylo hřiště skvěle připraveno."

Branky: 48. a 81. Řehák, 1. Janáč, 6. P. Naňák, 21. Ptáček, 42. Surý, 62. Šebák