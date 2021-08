HVOZDNÁ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 4:1 (0:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné. „Kluci si po dvou prohrách a skóre 1:10 uvědomili, že s takovým přístupem hrát nejde. Byla schůze, něco jsme si řekli na tréninku, pozměnili sestavu. Hráči k zápasu proti Kloboukám přistoupili výborně. První poločas byl vyrovnaný 0:0, ve druhém se naši útočníci dvakrát prosadili po dvou gólech. Po první trefě to hosté otevřeli, chodili jsme do volnější obrany. Z náhodného gólu snížili na 1:2, kontrovali jsme však dvěma trefami. Kluci to odmakali, byla to stará dobrá Hvozdná. Pro Klobouky se možná jedná o krutý výsledek.“

Pavel Juřica, trenér Valašských Klobouk: „Proti Hvozdné jsme opět museli improvizovat se sestavou, protože hodně hráčů ještě bylo na dovolených. Začátek utkání byl z naší strany hodně špatný – soupeř nás během úvodních 10 minut dostal pod velký tlak, přičemž si vytvořil i gólové šance. Podržel nás však skvělý brankář, který zneškodnil stoprocentní příležitosti. Musím ho pochválit, jelikož poprvé chytal za mužský „A-tým“ a zhostil se toho na jedničku. O poločase bylo v kabině důrazně a hlasitě řečeno, že takhle do zápasu nemůžeme vstupovat. Celý druhý poločas byl z naší strany velmi špatný, přičemž jsme obdrželi dvě rychlé branky. Po taktické stránce jsme zápas vůbec nezvládli. Jiskřičku naděje nám dal kontaktní gól Václav Pavlůska. Z naší strany to však bylo vše. Hvozdná po našich chybách přidala další dvě branky a bylo „vymalováno“. Po zápase jsem v kabině velmi hlasitým a důrazným projevem hráčům řekl, že takovým způsobem, jakým někteří hrají, by to nestačilo ani na IV. třídu. Musíme hodně zapracovat na tom, abychom se zvedli a začali vyhrávat.“

Branky: 52. a 85. Dubec, 63. a 90. Vaculka – 68. Pavlůsek. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 40

SLUŠOVICE „B“ – VYSOKÉ POLE 5:3 (3:2)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „U „B-týmu“ Slušovic jsem přibližně šest let, od IV. třídy. Šílenější zápas jsem však snad nezažil. Do 15. minuty jsme soupeře v podstatě nepustili za půlku, z ojedinělé šance vyrovnali na 1:1. Ještě do poločasu jsme šli do vedení 3:1, utkání jsme měli ve svých rukách. Nepohlídali jsme však výborně hrajícího Kořénka a už to bylo jen o gól. Před poločasem jsme navíc obdrželi červenou kartu. Na začátku druhé půle hosté vyrovnali na 3:3. I když jsme hráli v 10 lidech, tak soupeř začal odpadat, v závěru jsme nakonec urvali vítězství. První poločas byl špatný, druhý jsme odmakali a zaslouženě získali tři body. Pro oko diváka to musel být skvělý zápas – osm branek, červená karta a penalta.“

Branky: 24. a 81. P. Bořuta, 34. a 90. Hrnčiřík, 6. Vlachynský – 18. Tománek, 36. Kořének, 52. M. Slovák. Rozhodčí: Eichner. Diváci: 100

NÁVOJNÁ – DOLNÍ LHOTA 1:4 (0:1)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Vzhledem k tomu, že Návojná měla marodku a hráče na dovolené, tak nás požádala o přeložení zápasu. Kdo ví, jak by se to však muselo skládat, v mužstvu mám pět vysokoškoláků. Nakonec jsme utkání odehráli, v rámci dobrých vztahů za domácí chytal Honza Šenkeřík. Soupeři citelně chyběli klíčoví hráči, bylo vidět, že nemá TOP sestavu. Výhru nechci přeceňovat, naši však hráli perfektně.“

Branky: 70. A. Šenkeřík (pen.) - 44. a 47. Kúdela, 67. Fojtík (pen.), 72. Hrnčiřík. Rozhodčí: Uhlířová. Diváci: 100

ŠTÍPA – LUHAČOVICE B 2:4 (0:2)

Michal Piják, trenér Luhačovic „B“: „Odehráli jsme velmi vydařený první poločas, ve kterém jsme vyhráli 2:0. Domácí nás na začátku druhé půle malinko zatlačili a snížili na 1:2. Za daného stavu nás ve dvou situacích podržel gólman, který chytil jasné góly. Nakonec jsme z brejku utekli na 3:1. Utkání jsme rozhodli v 85. minutě, kdy se prosadil střídající Horáček. Představili jsme se proti výbornému soupeři. Měli jsme to hodně posílené o hráče z „A“.“

Branky: 52. Elšík, 88. Holík – 27. Zábojník, 34. Š. Červenka, 74. Ďurda, 85. Horáček. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 222

POTEČ – SLOPNÉ 6:4 (5:1)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Oba mančafty do zápasu zasáhly s velice oslabenou sestavou. Od prvních minut jsme nicméně měli převahu, čemuž odpovídá i poločasový výsledek. Ke konci první půle se nám zranili dva hráči, což výrazně ovlivnilo zbytek zápasu. Do druhého poločasu jsem tak nakonec zasáhl i já. Slopné od 50. do 75. minuty bylo lepší, i fyzicky. Utkání pomalu hrozilo vyrovnáním.“

Branky: 17. (pen), 34. a 51. Slovák, 4. Mňačko, 9. Faldík, 27. Bartoška – 31. Pochylý, 54. Švach, 65. Kolařík, 70. Frolo (pen.). Rozhodčí: Malota. Diváci: 66

ÚJEZD – MYSLOČOVICE 5:1 (4:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Újezd v týdnu řešil velké množství otazníků nad sestavou. Nakonec se ale dohromady dalo kvalitní mužstvo, což bylo znát hlavně v ofenzívě. Do utkání jsme šli cílem naplno bodovat. "Povinné" tři body jsme chtěli věnovat kapitánovi domácích Tomovi Bělaškovi, jemuž se v sobotu narodila dcera! Od úvodu zápasu jsme byli lepším týmem, který si vytvářel šance a hlavně je i proměňoval. V útoku řádilo trio ofenzivních hráčů Přemysl Vaculín, Štěpán Kovář a František Kráčalík, kdy se do poločasu postarali o parádní náskok 4:0. A když na začátku druhé půle se přesně k tyči trefil Filip Martínek, bylo definitivně jasné, že tři body zůstanou v Újezdě. Postupně se navíc do sestavy dostali všichni hráči z lavičky, když jsme se snažili prošetřit některé hráče pro příští velice těžký zápas v Dolní Lhotě. Mysločovice vstřelili čestnou branku až ke konci zápasu, když pouze kosmeticky upravili konečný stav utkání. Domácí Újezd po kvalitním výkonu celého týmu zaslouženě zvítězil 5:1.“

Branky: 12. a 22. Kráčalík, 19. Kovář, 26. Vaculín, 51. Martínek – 84. Teplý. Rozhodčí: Dorůšek. Diváci: 80

POZLOVICE – JASENNÁ 2:7 (1:6)

David Mrlina, sekretář Jasenné: „Pozlovice předvedly slabý výkon, v prvním poločase jsme mohli vyhrát daleko vyšším rozdílem. Vypracovali jsme si stoprocentní příležitosti, jen kapitán mužstva Lukáš Smilek třikrát šel sám na brankáře, bohužel v zakončení měl špatný den a obul si smolné střelecké kopačky. K tomu jsme neproměnili další dva nájezdy. O poločase jsme to prostřídali, do hry dali dorostence. Domácím chybělo hodně hráčů. Doposud byly nejslabším soupeřem.“

Branky: 4. Masař, 83. Jurák – 35., 39. a 89. Sušeň, 19. a 30. Jurčák, 2. Maliňák, 7. Zicha. Rozhodčí: Buchtová. Diváci: 60