Petr Zicha, trenér Jasenné: „Utkání proběhlo celkem jednoznačné, už po devíti minutách jsme vedli 2:0. Neměli jsme problémy. Soupeř působil odevzdaně, má hodně oslabené mužstvo, chyběli mu snad čtyři hráči. Museli povolat i některé starší b, aby mužstvo vůbec dali dohromady. V závěru jsme do branky nasadili mladého brankáře Pečenku. Je potřeba, aby nabral zkušenosti, někdy bývá nervózní. Určitě to ale nebylo znevážení soupeře, bylo to pro toho kluka, aby si tuto soutěž osahal.“

Evžen Trunkát, vedoucí Slopné: „Chyběli nám čtyři hráči ze základní sestavy, povolali jsme i zkušené borce, kteří nenastupují. Hned tři se zapojili do hry. Soupeř předváděl pěkný kombinační fotbal, do prvního poločasu v podstatě bylo rozhodnuto. Některé věci se nám nepodařily, jak jsme očekávali. Šanci jsme tolik neměli, domácí nás k nim nepustili, po zásluze vyhráli. Skóre mohlo být i vyšší, několikrát nás podržel brankář. Naše mužstvo se už delší dobu potýká se zdravotními problémy, sezona je vždy náročná. Je téměř nemožné ji dohrát bez zranění.“

Branky: 5. a 24. Sušeň, 9. J. Zicha, 57. Sedláček, 85. Smílek

NÁVOJNÁ – SLUŠOVICE „B“ 5:1 (2:0)

Martin Ptáček, hrající trenér Návojné: „Sešla se nám dobrá sestava, na zápas s prvním týmem soutěže jsme se připravili dobře. Na začátku jsme je nechali hrát, co předvedou. Pak jsme vstřelili dva rychlé góly a poločas vyhráli 2:0. Asi nečekali, že bude takový stav, rozhodně jsme si z nich nesedli na zadek. Hráli jsme pak, co chtěli, přidali další tři góly. Výhra byla zasloužená, se hrou můžu být jen spokojený – předvedli jsme kolektivní výkon, zápal pro hru, mančaft šlapal, jak měl. Byl i fotbalovější. Navíc jsme i proměnili šance.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Byl to ostudný výkon, utkání nám vůbec nevyšlo. Nic jsme si zasloužili. Takto bychom byli akorát ve středu tabulky. Přistoupili jsme k tomu jak mistři světa – bez absolutního náboje, bojovnosti, vykašlali jsme se na to. Návojná naproti tomu byla hladová po úspěchu, trestala každou naši chybu. My jsme své příležitosti nevyužili. Musím pochválit úroveň domácích, mají ještě spoustu kluků, proti kterým jsem hrál, včetně Patrika Naňáka. Jsou to kopáči. Pro nás je to naopak zdvižený prst, tímto způsobem se o první místo nehraje. Na absence se nechci vymlouvat. Příští zápas proti Újezdu musíme podat výkon na sto dvacet procent.“

Branky: 15. a 58. Šebák, 22. M. Bělaška (pen.), 66. Janáč, 83. V. Ptáček – 88. Vyoral

ÚJEZD – POTEČ 6:2 (3:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Zápas s Potečí jsme začali opět dobře herně i gólově, když se do dvacáté minuty postupně střelecky prosadili hlavou po rohu Častula, pak Hlavička a střelec Vaculín. Hosté snížili a já ani nevím jak, protože jednoduchý odkop míče z půlky hřiště skočil na hrb a nějak přeskočil brankáře Bodláka. A jak už to u nás bývá pravidlem, hloupý gól posadí soupeře na koně a my vypadneme z tempa. Pak přišla asi penaltová situace pro hosty, což já nedokážu posoudit. Rozhodčí penaltu pro hosty nepískl a ti po zbytek poločasu cítili křivdu. Mě na tom ale rozlítila jiná věc, tedy to, co tomu z naší strany předcházelo. Série nic neřešících dvoumetrových přihrávek uprostřed hřiště a zbytečná ztráta míče, po které následoval brejk hostů a onen sporný moment. Kdybychom hráli jako prvních dvacet minut a dali další tutovky, tak se tohle vůbec řešit nemuselo. Ve druhé půli jsme opět přešli na lepší režim a výsledkem byly znovu tři góly v síti hostů. O ty se postarali už jen dva střelci a to opět Vaculín po luxusní kolmici od Bělašky. A svůj první hattrick za muže vstřelil stoper Častula, když se dvakrát prosadil znovu po standardních situacích. Hosté v průběhu druhého poločasu jen korigovali výsledek utkání, které skončilo naší výhrou 6:2. I díky překvapivým výsledkům jsme se posunuli na druhou příčku tabulky okresního přeboru."

Martin Pešout, trenér Poteče: „Do Újezdu jsme odjížděli s respektem, soupeře jsme přesto chtěli překvapit. Domácím ale vyšlo úvodních sedmnácti minut, během kterých vedli 3:0. Těsně po polovině úvodního poločasu náš hráč po zemi poslal míč směrem k brance Újezdu, na úrovni penalty se balón zvedl přibližně do výšky dvou metrů. Brankář domácích si pro míč chtěl dojít, šel mu ovšem přes hlavu a zapadl do branky, byl to kuriózní gól. Branka nás povzbudila, vytvořili jsme si dvě tři brejkové situace, které jsme mohli dotáhnout. Po jedné měla být stoprocentní penalta, i sám faulující gólman domácích se divil, že nešel ven. Tento zákrok snad neviděl jedině rozhodčí. Za stavu 1:3 ve druhém poločase se náš gólman dopustil chyby, víceméně pak už bylo po zápase. Újezd byl jasně lepší, výhru si zasloužil.“

Branky: 6., 56. a 77. Častula, 17. a 69. Vaculín, 15. Hlavička – 26. Bartoška, 72. Mňačko

DOLNÍ LHOTA – LUHAČOVICE „B“ 4:1 (4:1)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „První mužstvo Luhačovic nastoupilo ve stejnou dobu, věděli jsme tak, že „B“ nebude posílené. Především jsme se připravovali, abychom soupeře nepodcenili, na domácí půdě musíte takové zápasy zvládat. Luhačovice i přes účast mladíků zahrály dobře, utkání jsme ale kontrolovali. Ve druhém poločase už přišlo polevení, hlídali jsme výsledek, kluci se nedonutili k většímu výkonu. Pak jsme to prostřídali, chtěli jsme zapojit další kluky. V polovině druhého poločasu se nám zranil Zbyňa Míča, hra i vinou toho utrpěla. Brzy by ale měl být v pořádku.“

Branky: 32. a 37. Míča, 17. Šenovský, 43. Kúdela – 15. Majzlík

POZLOVICE – HVOZDNÁ 0:2 (0:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do utkání v Pozlovicích jsme nastoupili bez několika hráčů. I přesto jsme si od desáté minuty vytvářeli šance jak na běžícím pásu, bohužel jsme je neproměňovali. V 56. minutě Srovnal utekl z půlky hřiště a otevřel skóre. Po dalších nevyužitích příležitostech jsme deset minut před koncem vstřelili druhou branku. Domácí si za celý zápas vytvořili jednu vážnější šanci. Body z venku se rozhodně počítají.“

Branky: 56. Srovnal, 80. Zavadil

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – ŠTÍPA 3:0 (1:0)

Branky: 36. Nevrlka, 51. V. Bartoš, 90. Vlček

Martin Ráček, předseda Štípy: „Posledních několik zápasů nás trápí značná rotace v kádru, což si vybírá svou daň v podobě bodových ztrát. Naše hra je tak neurovnaná, neefektivní, neproduktivní a navíc fakticky vždy jen po vlastních chybách inkasujeme laciné branky. Tento scénář jsme ve všech bodech bohužel naplnili i tentokrát, když domácím fakticky pět střel na bránu stačilo na tři góly. Zřejmá převaha v poli po celé utkání nám nebyla nic platná. Domácí vsadili na dohrávání osobních soubojů místy za hranicí pravidel a důsledné kouskování až zdržování hry, což při benevolentním přístupu hlavního arbitra byla správná cesta vedoucí k vítězství. Nám by v tento den zřejmě ani třetí poločas k vsítění branky nestačil, a tak jsme nakonec rádi, že v nervózní druhé půli všichni naši hráči udrželi chladnou hlavu a nenechali se vyprovokovat ke zbytečné reakci za červenou kartu.“

MYSLOČOVICE – VYSOKÉ POLE 1:10 (0:4)

Matěj Kořenek, hrající trenér týmu Vysoké Pole: „Do zápasu jsme vstoupili velice dobře. V prvních patnácti minutách jsme si vytvořili náskok a po celou dobu zápasu ho drželi. Kluci si po pár prohrách konečně spravili náladu. Doufám, že v dalších utkáních konečně budeme sebevědomější, protože nám to v posledních zápasech chybělo. Kluky celkově musím pochválit i za to, že makali až do poslední minut. Šlo na nich vidět, že si jdeme pro výhru. Věřím, že to tak bude i v dalších utkáních.“

Branky: 62. Teplý – 2., 53., 54., 70. Kořenek, 5. a 78. Martinus, 30. Vlček, 43. Doruška, 48. Sucháček, 85. Machů