Petr Zicha, trenér Jasenná: „Bylo to celkem vyrovnané utkání, narazili jsme na kvalitního soupeře. Dali jsme si dva vlastní góly, v 90. minutyě jsme si prohráli zápas. Moc spokojený být nemůžu. Do zápasu jsme museli nasadit dorostence. Někdy to byla bitva, nejednalo se o to moc pohledný fotbal. Bod je na druhou stranu dobrý.“

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Do zápasu jsme vstupovali s cílem odvézt si z Jasenné nějaké body. Začátek zápasu byl bojovný se spoustou nepřesností. Do vedení šla domácí Jasenná po hezké střele Jurčáka. Celkově to byl poločas nahoru dolů. V poločasové přestávce jsemv kabině musel zvýšit hlas, po ní se mužstvo zvedlo. Ve 48. minutě jsme navíc vstřelili vyrovnávací branku, resp. domácí si ho při našem velkém tlaku dali sami. Po této brance jsme na hřišti dominovali, branku se nám však dát nepodařilo. Ba naopak jsme po další krásné střele z pětadvaceti metrů inkasovali. V 91. minutě se nám díky Kováčovi nakonec podařilo vyrovnat na 2:2. Remíza byla spravedlivá. V zimní přípravě musíme hodně potrénovat, protože máme rezervy úplně ve všem. Jaro je potřeba se připravit co nejlépe.“

Branky: 36. Jurčák, 70. Sušeň – 48. Bajza (vlastní), 90+1 Kováč

SLUŠOVICE „B“ – HVOZDNÁ 1:0 (0:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice „B“: „Hvozdná je černým koněm soutěže, má hodně šikovných hráčů. Zápas byl zcela vyrovnaný, soupeř místy lepší, na gólové šance po poločase vedl 2:1. Ve druhém půli jsme dali šťastný gól, pak jsme to nějakým způsobem ubránili. Všichni jsme čekali, že to bude hezčí zápas, kluci však podlehli nervozitě. Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Musím uznat sílu Hvozdné, na jaře bude míchat kartami. Za třináct zápasů jsme neporaženi, je to luxusní.“

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Od začátku to bylo bojovné utkání, soupeři ze sebe měli respekt. Na šance v prvním poločase jsme vyhráli 2:1. Slušovice do druhého poločasu vstoupily lépe. Rozhodla jedna naše chyba. Oba týmy nedaly gólovky. Syn to tady dělá výborně. Přeji mu, aby to dotáhl.“

Branka: 63. Lošťák

ŠTÍPA – POTEČ 7:1 (2:1)

Martin Ráček, předseda Štípy: „Štípská jedenáctka v roli podzimního vícemistra OP 2021 do utkání vstoupila bezvadně a ve 21. sekundě už vedla brankou Okála 1:0. Hosté sice z náhodného nákopu po pěti minutách vyrovnali, ale domácí dál diktovali tempo utkání a po brance elitního střelce Veleva šli do šaten v relativně komfortní pozici s jednobrankovým náskokem při specifických povětrnostních podmínkách. Nicméně tribuna kolem náčelníka Juliny nebyla s výkonem úplně spokojena, a to dávala i hlasitě najevo. Proto došlo ke změně systému hry, což se ukázalo jako prozřetelné řešení a druhá půle již probíhala plně v režii domácího týmu, který po pěkných kombinačních akcích na zrychleném terénu přidal další branky. Po závěrečném hvizdu zkušeného sudího Střelce si tak Štípa zaslouženě připsala další tři body a přezimuje na pěkném druhém místě tabulky za suverénem z neporažených Slušovic. V domácím týmu panuje s podzimním vystoupením relativní spokojenost, i když jen zřídka hrála v optimální sestavě, což je ovšem úděl většiny mužstev této soutěže."

Branky: 1. a 56. Okál, 24. a 58. Velev, 60. Reimitz, 68. Suchý, 88. Elšík – 6. Mňačko

VYSOKÉ POLE – ÚJEZD 4:0 (3:0)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Výhra byla ubojovaná. Kluky musím velmi pochválit, každý to odmakal na sto procent. Soupeř samozřejmě měl navrch, naštěstí nám vycházely brejky a proměňování šancí.“

Branky: 40. a 77. Tománek, 16. Kořenek, 37. Maňas vlastní

MYSLOČOVICE – DOLNÍ LHOTA 0:6 (0:2)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Dojeli jsme k soupeři, který má 2 body. Upozorňoval jsem, aby nedošlo k lehkovážnosti. Soupeř zajisté chtěl něco urvat, aby se odrazili ode dna. Naštěstí jsme relativně včas dali góly.

Branky: 42. a 79. Míča, 67. a 73. Macík, 36. Dynka, 69. Máčala

LUHAČOVICE „B“ – POZLOVICE 0:0

Michal Piják, trenér Luhačovic "B". „Během zápasu jsme měli trvalou převahu, bohužel jsme však neproměňovali šance. Soupeř spíše hrozil z brejků. Rozhodně to od nás nebyla žádná katasfrofa, defacto jsme nastoupili pouze s dorostem. Chyběli nám zkušení Horáček a Červenka, v prvním poločase nám alespoň pomohli tři kluci z "A". Završilo to tak náš podzim. Lepili jsme, jak se to dalo."

Bez branek

SLOPNÉ – NÁVOJNÁ 2:2 (2:2)

Branky: 2. a 20. Žáček – 6. Šebák, 35. Bělaška