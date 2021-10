Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V utkání podzimu bylo patrné že, se potkaly týmy z čela tabulky. Zápas měl oboustranně tempo a i potřebnou kvalitu. Slušovice potvrdily, že mají nejlepší defenzívu v soutěži. Přestože jsme měli míč víc pod kontrolou, tak jsme branku dát prostě nedokázali.

Do utkání jsme vstoupili aktivně a byli celý poločas lepší. Všechny naše příležitosti však pozorní hosté v čele s výborným brankářem odvrátili. Paradoxně jsme však dvě minuty před koncem poločasu udělali lacinou ztrátu uprostřed hřiště a hbitý hráč Slušovic nám dal z levé strany gól do šatny. Druhou půli jsme se snažili o vyrovnání, jenže hosté opět velmi pozorně bránili a vyráželi do brejků, z nichž jeden po hezké akci přetavili ve druhou branku. Ve stejném duchu zápas dospěl až do závěrečného hvizdu. Náš tlak nepřinesl žádnou branku a tudíž ani šanci na zvrat. Zato hosté přidali další dvě branky. Hostům k výhře můžu jen pogratulovat a své svěřence pochválit, protože co se předvedené hry a nasazení tyče, jsme určitě nebyli horší. Porážka 0:4 je pro nás hodně krutá.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Výsledek vypadá jednoznačně. Padalo nám tam všechno, co jsme si vytvořili, Újezd rozhodně nehrál špatný zápas. Během úvodních patnácti dvaceti minut jsme byli pod velkým tlakem, dokázali jsme to však uskákat a ubránit. Před zápasem jsem upozorňoval na dlouhé auty soupeře, což jsme si pohlídali, hráče zdvojovali. Víceméně jediné šance měli po těchto situacích. Věděli jsme, co hrát, byli jsme připraveni. V prvním poločase Jéňa Večeřa dvakrát utekl, jednou zcela trestuhodně přepálil. Do kabiny jsme dali krásnou branku Patrikem Bořutou, který přeloboval gólmana. Byl to důležitý gól. V 50. minutě jsme zasadili další direkt, Krejča milimetrovým centrem našel Zedníčka. Nejkrásnější branka byla ta čtvrtá, kdy Zedníček se trefil z první k tyčce. Každý zápas je jiný. Naposledy jsme doma měli deset šancí a trápili se v zakončení, teď to spíše bylo naopak. Před kluky musím smeknout, pro Újezd je tak vysoká prohra krutá. Takový je ale někdy fotbal.“

Branky: 50. a 80. Zedníček, 43. P. Bořuta, 62. Večeřa

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – LUHAČOVICE „B“ 3:1 (1:0)

Pavel Juřica, trenér Valašských Klobouk: „Do zápasu jsme šli s vědomím, že na svém hřišti už musíme urvat plný počet bodů. To se nám také podařilo splnit. Soupeře jsme do ničeho vážnějšího nepustili, hru jsme po celý zápas měli pod kontrolou. I díky tomu, že se Luhačovicím ve 22. minutě zranil nejzkušenější hráč Jelínek. S naší hrou jsem byl spokojený. A to i přes to, že v ní zase bylo spoustu individuálních chyb a nepřesností. Na trénincích to ještě musím ezlepšit, abychom mohli pomýšlet na dobrou hru. Věřím, že i fanoušky potěšilo, že jsme na domácím hřišti už naplno bodovali.“

Michal Piják, trenér Luhačovic „B“: „Soupeř byl jednoznačně lepší, nám to bohužel od samého začátku nešlo. Ve 22. minutě se navíc zranil Honza Jelínek, což naši hru docela ovlivnilo. Soupeř se po půl hodině hry dostal do vedení, při nástupu do druhé půlky jsme udělali chybu v rozehrávce, z čehož vznikla penalta. Z brejku poté zvýšili na 3:0. Pořádně jsme začali hrát až od 70. minuty, vstřelili i branku v závěru. Bylo to však pozdě.“

Branky: 31. Procházka, 48. Nevrkla (pen.), 66. Dubčák – 87. Popelka

DOLNÍ LHOTA – VYSOKÉ POLE 1:0 (0:0)

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Bylo to bojovné, vyrovnané utkání s málo šancemi na obou stranách. Podařilo se nám vstřelit gól a vedení udržet. Standa Kúdela teď hraje v parádní formě, každý zápas dává branky, padá mu to tam. Při jediném gólu brankář vyběhl a on ho pěkně dokázal přehodit. Pěkně to zapadlo k tyčce. V jeho případě to však už není ani o formě, jako jeho kvalitě. Je rychlý, důrazný, bojovný.“

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Na zápas jsme byli dost nahecování. Klukům musím poděkovat i přes to, kolik nás odjelo. Každý to odmakal na sto procent. Soupeř nás kromě pár našich akcí ve druhém poločase nepustil za půlku. S naším výkonem jsme přesto byl spokojený. Domácí ukázali, že v horní polovině tabulky nejsou náhodou."

Branka: 56. Kúdela

JASENNÁ – HVOZDNÁ 0:3 (0:1)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „ Celý zápas jsme kontrolovali, byli jsme lepší. První gól vstřelil Vašek Srovnal, hned ve 46. minutě jsme dali na 2:0, v polovině druhého poločasu vsítili třetí branku. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Rozhodly zkušenosti, soupeř měl pouze ojedinělé střely. Každopádně bych rád pochválil mančaft Jasenné, má to založené na odchovancích. Za dva tři roky budou dobří."

Branky: 13. Srovnal, 46. Vaculka, 67. Nahodil (pen.)

NÁVOJNÁ – ŠTÍPA 0:5 (0:4)

Aleš Ráček, sekretář Štípy: „Hostům se v Návojné poslední roky tradičně daří a roli favorita potvrdili i nyní, když o svém vítězství rozhodli už do poločasu, který vyhráli 4:0. Nejprve se prosadil střelec posledních kol Šimek, dále pak dvakrát v krátkém sledu skóroval Tomáš Holík. Když před půlí utěšenou "placírkou" uklidil svou střelu do branky Elšík, bylo hotovo. Druhý poločas se pouze jen dohrával a smutnou tečkou pro domácí byl jejich vlastní gól těsně před závěrečným hvizdem. Zápas s přehledem odřídil hlavní rozhodčí Hutěčka. Výhra hostů je zasloužená.“

Branky: 23. a 31. Holík, 20. Šimek, 43. Elšík, 90. Šenkeřík (vlastní)

POZLOVICE – POTEČ 0:1 (0:1)

Martin Pešout, trenér Poteče: „Zápas jsme chtěli vyhrát, což se nám podařilo. Fotbal však z obou stran nebyl nic moc, šlo poznat, že tzv. šlo o „šest bodů.“ Byl to boj a čekání na první gól, který se nám podařilo dát. Pozlovice to poté otevřely, z brejku jsme si vytvářeli větší šance. V dresu domácích nás nejvíce zlobil Kuchař, přes kterého se hrálo.“

Branka: 40. Slovák

MYSLOČOVICE – SLOPNÉ 2:2 (1:0)

Petr Miklík, hráč Mysločovic: „Po úvodních katastrofických minutách plných nepřesností jsme se dostali do utkání a začali soupeře tlačit. Vyvrcholením byla se štěstím proměněná penalta. Poločas jsme s přehledem dohráli. Do druhé půlky jsme vstoupili stejně špatně jako do té první a soupeři se toho podařilo po deseti minutách využít šťastně tečovanou střelou zpoza velkého vápna. Zbytečně jsme přenechali taktovku hry hostům a ti udeřili podruhé, když jsme naší nepřesností zbytečně ztratili na polovině hřiště a z následného útoku faulovali v pokutém území. Hosté se ujali vedení. Od té doby jsme se mírně zlepšili a po jednom z brejků se nám podařilo z hraniční příležitosti srovnat na konečných 2:2.

Branky: 20. Bielik (pen.), 85. Zavadil – 55. Trunkát, 71. Martinus (pen.)