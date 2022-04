Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Nejprve bych rád poděkoval třem hráčům, kteří nastoupili se sebezapřením, přičemž patřili k nejlepším na hřišti. Jako první jsme zahrozili my, do desáté minuty jsme nastřelili břevno. Po čtvrt hodině hry Štípa převzala otěže zápasu, byla lepší, ve 43. minutě z rohu vstřelila úvodní gól. Zkraje druhé půle šla do vedení 2:0, což ji víceméně uškodilo, asi nás podcenila. Krásnou střelou na 1:2 snižoval Trnka, čtvrt hodiny před koncem jsme z trmy vrmy po rohu vyrovnali. Několikrát v zápase nás podržel výborný brankář Vavruša, s favoritem soutěže jsme urvali bod. Konečně jsme se semkli.“

Branky: 63. Trnka, 75. Srovnal – 43. Gažda, 47. Velev

SLUŠOVICE „B“ – LUHAČOVICE „B“ 1:1 (0:1)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic „B“: „Chtěli jsme potvrdit tři body ze Štípy, pánové však k zápasu přistoupili velmi profesorsky, hráli bez nasazení, bojovnosti. Vše bylo špatně, včetně rozehrávky. Luhačovice s pěti dorostenci na hřišti naopak hodně běhaly, což jim bohatě stačilo. U obdrženého gólu jsme vytvořili chybu v obraně. Před druhým poločasem jsme si něco vyříkali, hra šla trochu nahoru, Luhačovice jsme v podstatě nepustili za půlku, chyběla tomu ale myšlenka. Možná už bychom potřebovali prohrát, abychom spadli z hrušky. V 90. minutě jsme z penalty vyrovnali, remíza je zasloužená.“

OBRAZEM: Šlágr krajského přeboru o bronz jasně ovládly Kvasice

Branky: 90. P. Bořuta (pen.) - 36. Šůstek

NÁVOJNÁ – MYSLOČOVICE 4:3 (0:1)

Ondřej Macháč, trenér Návojné: „Utkání bylo hodně divoké. V prvním poločase jsme si vypracovali více šancí, bohužel jsme je neproměňovali. Hosté naopak hráli na brejky, jeden z nich na začátku utkání využili. Druhou půli jsme to zkoušeli posílit dopředu, vymstilo se nám to ale dvěma brejky, soupeř zvýšil na 3:0. V danou chvíli jsme už moc nevěřili. Od 78. minuty zápasu jsme ale konečně začali proměňovat šance. Hekticky, ale zaslouženě jsme po přímáku Šánka v 96. minutě utkání zvítězili. Během zápasu bylo hodně ošetřování, jen hostující brankář dvakrát třikrát dostal naloženo. Hosté navíc polehávali, chtěli to uhrát. Doba nastavení tak byla úměrná.“

Branky: 78. Janáč, 82. P. Naňák, 88. Šebák, 96. Šánek – 58. a 62. Škrabal, 8. Konečný

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – DOLNÍ LHOTA 0:3 (0:1)

Pavel Juřica, trenér týmu Valašské Klobouky: „Zápas s Dolní Lhotou byl pro nás hodně smolný, marně hledám slova. Musíme se z toho ponaučit, zvednout hlavy a hlavně z vyložených šancí dávat branky. Úvodních 20 minut se hrál vyrovnaný fotbal. Hrubá chyba našeho mladého brankáře z dorostu a gól na 0:1 nás velmi srazila do kolen. Do konce poločasu jsme mohli vyrovnat. Pokud ale nedáme branku ze stoprocentní šance, nemůžeme pomýšlet na dobrý výsledek. Nedokázali jsme ani využít vyloučení soupeře ze 37. minuty."

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhoty: „Utkání se uskutečnilo za špatného počasí. Klobouky se představily jako velmi slušné mužstvo, což nás i překvapilo, byly silné v hlavičkových soubojích. Kapitán Nedavaška za celý zápas neprohrál jedinou hlavu, bylo těžké ho odstavit od míče, stále má velkou kvalitu. Ačkoliv domácí měli převahu, gól jsme paradoxně vstřelili my, a to po zaváhání velmi mladého gólmana. Klobouky nás pak tlačily, z čehož ve 37. minutě zápasu pramenila i naše červená karta, dohrávali jsme o 10 hráčích. Zatáhli jsme se, zavřeli to, vyráželi do brejků. Výbornými zákroky nás při stavech 1:0 a 2:0 podržel výborný brankář Jirka Juráň. Kluci nakonec přidali další dvě branky, i díky velké bojovnosti jsme to ustáli. Patří jim velká pochvala, odjezdili to, byli úžasní. Po překvapivém zaváhání Slušovic „B“ na první místo nyní ztrácíme pět bodů. Případný postup jsme zatím neřešili, nepředpokládali jsme, že bychom mohli být takto vysoko. Mužstvo je však posílené o zkušené hráče Zbyňu Míču a Broňu Fojtíku, přinesli velkou kvalitu. Současnou situaci ale nechci zakřiknout, další zápas pak vždy prohrajeme. (úsměv)

Branky: 20. Kúdela, 66. Januška, 85. Fojtík (pen.)

Podívejte se: dva vlastní góly, vyloučení. Sněhová nadílka přinesla ševcům bod

POTEČ – VYSOKÉ POLE 1:1 (0:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Výsledek je pro nás zklamáním, do Poteče jsme jeli pro tři body. Náš výkon tomu bohužel neodpovídal, zahodili jsme šance. Domácí i díky standardkám byli nebezpečni, z jedné jsme dostali gól. Prohra nás moc mrzí. Rád bych pogratuloval Honzovi Machů k nádherné trefě i akci, kterou sám rozjel. Doufám, že ho to namotivuje.“

Branky: 66. F. Naňák – 22. Machů

ÚJEZD – JASENNÁ 6:2 (1:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Zápas na "domácím" hřišti jsme ve skutečnosti museli hrát na umělé trávě v Luhačovicích, protože hřiště v Újezdě nebylo po zimě stoprocentně hratelné. Pro soupeře z Jasenné je v konečném důsledku porážka krutá. Rozhodně to herně nevypadalo z naší strany na takový brankový rozdíl. Herně jsme neodehráli dobré utkání. Kdyby soupeř v úvodních minutách obou poločasů své šance proměnil, bylo by nám ouvej. Jenže na první a jedinou branku Jasenné jsme dokázali pohotově zareagovat Kovářem a do poločasu stav srovnat. Do konce první půle jsme mohli dát minimálně další tři góly, ale nedali. Úvod druhého poločasu nás opět zastihl v nedbalkách a hosté dvě tutovky nedali, při jedné nás zachránilo břevno. S postupem času jsme ale začínali přebírat otěže utkání a vytvářeli si šance a hlavně je začali konečně proměňovat. Na dva jedna dal gól Vaculín, když pohotově dopravil míč do sítě po dlouhém autu Častuly. A když po pěkné kombinaci přidal třetí gól Hrnčiřík, tak už bylo na hřišti pouze naše mužstvo. Kluci po dalších krásných akcích navýšili na pět jedna, opět Hrnčiříkem a vlastencem po průniku a centru Kováře. Hosté ještě z ojedinělé akce vstřelili druhý gól, jenže definitivní tečku zápasu dal Štěpán Kovář, po ideálním centru Tomáše Bělašky uzavřel stav utkání na 6:2. I přes ne příliš přesvědčivou hru jsme dali šest branek a nakonec zaslouženě vyhráli.“

Branky: 68. a 79. Hrnčiřík, 30. a 90. Š. Kovář, 64. Vaculín, 84. vl. Maliňák – 26. Smilek, 88. V. Kovář

POZLOVICE – SLOPNÉ 2:2 (0:1)

Branky: 54. Bartončík, 86. Masař – 28. Heinz, 63. Fiodor