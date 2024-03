Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do zápasu jsme vstoupili poměrně dobře, z první akce z rohu jsme vstřelili branku. Prosadil se Martin Váňa, který se nakonec vrátil ze Štítné. Zápas se mu povedl. Potom se hrál vyrovnaný fotbal. Utkání trochu komplikovalo počasí, pršelo, padaly i kroupy. Podle toho vypadal terén, větší šance tak přicházely ze standardních situacích, kterých bylo hodně. Po jedné z nich a dorážce na 2:0 zvyšoval Fiodor. Bohužel jsme nezvládli závěr poločasu, ze druhého třetího rohu po sobě jsme nedokázali pohlídat hráče soupeře a ten z bezprostřední blízkosti snížil na 1:2. Druhý poločas byl podobný jako první. Domácí měli příležitosti na vyrovnání, my dva tři brejky, při kterých jsme mohli dát třetí branku. Soupeř by asi pak už nesrovnal. Gól na 2:2 jsme dostali z poslední akce zápasu, kdy jsme měli protiútok, nedokázali jsme ho zakončit a Vysoké Pole nakonec vyrovnalo.“

LUHAČOVICE B – Jaroslavice 4:1 (1:0)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Do utkání jsme vstoupili velice dobře, už ve třetí minutě skóroval Michal Hyžík. Naše hra se uklidnila, do poločasu to pak byl koncert našich neproměněných šancí. První půli jsme klidně mohli vyhrát 6:0, bohužel jsme však nebyli úspěšní v koncovce. Do druhého jsme to prostřídali, zkraje jsme vstřelili druhý gól, poté i třetí a čtvrtý. Branku na 4:1 jsme dostali z nepozornosti. Zápas jsme měli naprosto pod kontrolou, na můj vkus jsme chvílemi hráli až příliš profesorsky. Přesto panuje spokojenost, první zápas na začátku jara jsme zvládli.“

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Domácí zaslouženě zvítězili, ze začátku nás jasně přehrávali. Byly tam šance na obou stranách, výborně nám zachytal gólman. My jsme na rozdíl od soupeře své šance nevyužili. Jako klasicky jsme měli problémy se sestavou, nějak jsme to nakonec postavili. A to jsme ještě měli výhodu, že nehrálo naše béčko. Lidi nejsou, a pokud ano, tak se jim nechce. Bude to velice složité, budeme mít problémy s odehráním celé jarní části.“

NÁVOJNÁ – ÚJEZD 4:2 (2:1)

Ondřej Macháč, vedoucí a brankář Návojné: „Začali jsme dobře, ve druhé minutě Ondra Šebák otevřel skóre. Vytvořili jsme si více šancí, mohli jsme jít do výraznějšího vedení, hlavně Patrik Naňák neproměňoval své příležitostí. Přišel trest v podobě polovlastního gólu hostů. Zhoršilo se počasí, začalo sněžit, všichni byli zmrzlí. (úsměv) Odpovídalo tomu i tempo, fotbal nestál za moc nestál, bylo to bez náznaku kombinace. Do konce prvního poločasu jsme přesto vstřelili gól na 2:1. Ve druhém jsme si utkání pohlídali, přidali další dvě branky, k tomu jsme měli daleko více šancí, nájezdů na gólmana. Nastřelili jsme i břevno. Bylo to plně v naší režii, Újezd pouze po ruce a proměněné penaltě snížil na konečných 4:2. Jak jsem se dostal do brány? Z nouze. (úsměv) Nikoho jsme do ní neměli, navíc ještě nejsem zdravotně v takové pozici, aby šel do pole. Historicky jsem odchytal dva zápasy, jeden i na soustředění, pro mě to tak nebyla úplná novinka. Úplně nerad bych si na to ale zvykal, věřím, že někoho přivedeme! Musím pochválit obranu, za celý zápas na mě šla jedna střela. Jinak jsem zmrzal a byl celý zápas bez práce.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Pokud jsme chtěli uspět, tak bychom museli přijet do Návojné v silné sestavě a ještě podat nadprůměrný výkon. Ani jedno se ale nestalo. Návojná má hlavně směrem do ofenzívy kvalitní hráče ošlehané vyšší soutěží. My naopak počítali ztráty před zápasem, přímo do něj šli někteří hráči ne úplně fit. A když po ostrém zákroku na začátku druhé půle střídal pro zranění hrající předseda Petr Belžík, tak jsme dohrávali utkání bez možnosti nějak výrazně ovlivnit vývoj zápasu střídáním. Přesto Návojná vyhrála zaslouženě, protože má ve svém středu kvalitní individuální hráče a navíc byla efektivnější při svých šancích. Na rychlou úvodní branku Šebáka jsme dokázali odpověď a ve 39. minutě vstřelili vyrovnávací branku. Jenže za dvě minuty po sérii nedůsledných a i naivních našich zákroků šli domácí Ptáčkem opět do vedení. Ve druhé půli pak Návojná stav ještě navýšila a my už jenom korigovali v nastavení z penalty, kterou si vybojoval a následně i proměnil kapitán Tomáš Bělaška. Návojná brala po zásluze tři body, ale víc než porážka mě děsí stav týmu na začátku jara. Není možné od úvodního zápasu řešit, abychom vůbec postavili jedenáct zdravých hráčů a prakticky nemám možnost ani reagovat na vývoj zápasu nějakým střídáním.“

JASENNÁ – SK ZLÍN 1931 4:1 (2:0)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Vítězství v tomto zápase bych přičetl více faktorům. Asi nejzásadnější byla kompletní účast všech hráčů (kromě dlouhodobě zraněného Sedláčka). Měli jsme k dispozici 18 lidí a to nám umožnilo i v průběhu zápasu reagovat na situaci. Dalším faktorem našeho úspěchu byl správný přístup hráčů ke stanoveným úkolům a držení taktiky po celý zápas. Nastoupili jsme v rozestavení 4-3-3 a přechod dopředu jsme maximálně zjednodušili. Zároveň jsme napadali rozehrávku soupeře už v zárodku. K tomuto způsobu hry nám pomohlo i počasí, kdy celý první poločas pršelo a kombinace na krátko byla komplikovaná. Musím pochválit celý tým včetně lavičky, jak se k zápasu postavil. Snad budeme pokračovat podobně úspěšně.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Byli jsme připraveni na boj, navíc pršelo, nechtěli jsme nic vymýšle. Nakonec jsme dostali čtyři góly ze standardek, což mě hodně mrzí, kluky jsem na to upozorňoval. Sami bychom si těmito situacemi měli pomoci. Petr (Kupka) u první gólu z trestňáku uklouzl, spadlo to tam, bylo to pro nás trochu šok. Snažili jsme se vyrovnat, vymýšleli jsme blbosti. Domácí naopak předváděli jednoduchý fotbal, do poločasu zvýšili na 2:0. Řekli jsme si, že na ně vlétneme, Denis Zedník nedal šanci, v 53. minutě jsme navíc zbytečně faulovali, šli jsme do deseti. Bylo složité utkání zvrátit. Dostali jsme více gólů než za celý podzim. Doufám, že pro kluky to byla facka. Kluci musí být zodpovědní. Vědu z toho neděláme, jedeme dále.“

KAŠAVA – ŠTÍPA 2:2 (1:1)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Přišlo mi 18 lidí, dva jsem musel nechat v civilu, příště dostanou příležitost. Před velice slušnou návštěvou se hrál vyrovnaný a slušný zápas, což jsme s trenérem hostů kvitovali. Ujali jsme se vedení, Štípa výsledek otočila, díky Maršálkovi jsme v 90. minutě vyrovnali. Ke konci jsme měli velký tlak, věřil jsem, že gól dáme. Utekli jsme tzv. hrobníkovi z lopaty. Obě mužstva předvedla velmi dobrý výkon. Jednu výhradu si však neodpustím, měli jsme kopat alespoň jeden pokutový kop – jednou tam byla ruka, jednou faul. Na to se však nevymlouvám. Remíza je spravedlivá, s bodem jsem spokojený.“

Matěj Velev, asistent trenéra Štípy: „První utkání jarní části sezony bylo odehráno za nepříznivého počasí, terén byl měkký, navíc se objevil déšť a také silný vítr. Zdálo se, že oba celky se na travnatém povrchu po zimní pauze teprve "rozkoukávaly", což bylo znát na mnoha nepřesnostech. Vedení se ujali důraznější domácí v 10. minutě. Poté se hra vyrovnala a objevily se náznaky převahy hostující Štípy. Vyrovnání přišlo z přímého kopu, kdy nekompromisně zavěsila štípská legenda, která se vrátila do sestavy alias Martin "lovec" Holík. Na začátku druhé půle byli opět aktivnější domácí, ale naneštěstí selhali v koncovce. Zdálo se, že zlom zápasu přišel v 80. minutě, kdy se brilantně uvolnil tahoun a kapitán hostů Pavel Elšík a jeho sraženou střelu dorazil dobíhající dorostenec Mareček. Domácím se podařilo stav srovnat až v 91. minutě po selhání hostující obrany a stanovili tak skóre na spravedlivou remízu.“

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – NEDAŠOVA LHOTA 4:0 (2:0)

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Odehráli jsme bojovné utkání, vítězství bylo utrápené. Pořádně jsme nezaložili pěknou kombinaci. Nedašova Lhota přijela oslabena, šlo poznat, že chtěla uhrát dobrý výsledek. Na utkání se podepsalo snad všechno dohromady, včetně počasí, hrálo se na blátivém terénu, během zápasu pršelo, sněžilo. Na klucích pak bylo vidět, že byli zmrzlí a tolik se jim nechtělo.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – LAČNOV 1:2 (0:0)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Začátek utkání byl z naší strany opatrný – zápasy jsme v přípravě odehráli na umělce, byl to náš první kontakt s přírodní trávou. V úvodu jsme dělali chyby. V 10. minutě nás podržel brankář, kdy to domácí měli do prázdné branky, zázračným zákrokem to ale vychytal. My jsme do konce poločasu nastřelili dvě břevna. Druhou půli jsme stupňovali tempo, které jsme korunovali prvním gólem, Petr Fojtů to ze 40 metrů výstavně trefil do šibenice. Domácí de facto z jediné šance v poločase srovnali, když to náš hráč podběhl. Martin Maniš nám však individuální akcí vrátil vedení, to jsme si už pohlídali. Je to hodně důležité vítězství, jsme rádi, že jsme vykročili správnou nohou k záchraně. Máme před sebou ještě celé jaro. Doma hrát umíme, věřím že to přetavíme na více bodů. Luhačovicím máme příští týden co vracet.“