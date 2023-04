VIZOVICE – SLOPNÉ 3:2 (2:0)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Byl to těžký boj, vyrovnaný zápas. Dali jsme brzy gól po rychlé akci. Z brejku jsme pak skórovali podruhé. Trochu je to zlomilo. Upozorňoval jsem kluky, že hosté to nevzdají, skutečně to bylo tak. Ve druhé půli byli nebezpeční, měli rohy, dělaly nám problémy vzdálené míče. Dali i na 2:1. Náš klučina pak při brejku utekl, obhodil si obránce, bez diskuzí byla hned penalta. Kopal ji zkušený Honza Fusek. Šikovný gólman hostů si na míči sáhl, přesto to bylo 3:1. V závěru nám zase dali gól, měli hodně rohů, standardek. Strachovali jsme se o výsledek. Podařilo se nám to uhrát, zkušeně jsme udrželi u rohového praporku."

Radek Kolařík, trenér Slopné: „Bylo to důležité utkání, prakticky o šest bodů. Vstoupili jsme do něj velmi špatně, po půl minutě jsme prohrávali 0:1, pak se hrál celkem vyrovnaný zápas, inkasovali jsme však 2:0. Vstup do druhého jsme měli celkem dobrý, byli jsme aktivní, pramenila z toho branka po přímém kopu, pár minut na to byla proti nám písknutá penalta, ta nás utlumila. Nebyli jsme schopni se dostat do souvislejšího tlaku, jen jsme snížili. Byl to celkem remízový zápas, nebyli jsme v něm štastnější. Škoda."