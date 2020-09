Pavel Matula, trenér Mladcové B: „Je to veliká škoda, protože hlavně první poločas byl z naší strany výborný. Přizpůsobili jsme se hře i tempu soupeře, hrál se tak oboustranně rychlý fotbal s šancemi. My jsme se v první půli prosadili jednou, další příležitosti jsme neproměnili. I Lhota v úvodní části dvakrát zahrozila. I po přestávce jsme hráli slušně, nakonec se ale projevily zkušenosti soupeře při standardních situací, po kterých dal dvě branky. My jsme se snažili, hosté už si vedení ale pohlídali.“

Petr Prokop, předseda klubu FK Lhota: „První poločas nebyl z naší strany dobrý, bylo to podobné jako v Příluku. Do utkání jsme nastoupili takoví nesví. Nebyli jsme ani tak nervózní, ale naše hra nebyla kvalitní. Nechali jsme se zatlačit na vlastní polovinu a těžko jsme se dostávali na polovinu soupeře. Když už jsme se tam dostali, vyloženou šanci jsme neproměnili. Buď nám v klíčové chvíli podklouzla noha nebo jsme trefili gólmana. Po důrazné domluvě trenéra o poločase v kabině se naše hra zlepšila. Kluci si jeho slova asi vzali k srdci a už to vypadalo trošku lépe. I když do šedesáté minuty jsme nebyli schopní dotlačit balon do branky. Pak se nám ale z rohu podařilo hlavou vyrovnat na 1:1. Vzápětí jsme po další standardce výsledek otočili. Vedení už jsme si pohlídali. Na konci jsme ještě přidali třetí branku. Za výhru jsme byli rádi, nakopl nás gól po rohu. Bohužel jsme ještě před poločasem přišli o Marka Bartoně, který vykopával míč z prázdné branky a v plném běhu nohama narazil na tyčku. Naštěstí se to obešlo bez zlomeniny, ale je hodně potlučený, takže nám bude asi dva týdny chybět.“

Branky: 43. David Vaněk - 65. a 82. David Bartoň, 68. Jakub Bartoň. Rozhodčí: Böhm. Diváci: 47.

HVOZDNÁ – VYSOKÉ POLE 0:2 (0:1)

Vlastimil Bořuta, trenér Hvozdné: „V sobotu jsme prožili velké zklamání. Do zápasu jsme nastoupili slušně a do desáté minuty si vypracovali dvě tři velké šance, žádnou z nich jsme ale nedali. Naopak jsme pak z ojedinělého protiútoku inkasovali gól na 0:1. Vzápětí mohl vyrovnat Dubec, ale z penalty trefil jenom tyč. Zbytek první půle jsme odehráli na polovině soupeře a vypracovali si další možnosti ke skórování. O přestávce jsme trošku přeskupili řady, i ve druhé půli jsme ale pokračovali ve stereotypní hře. Soupeře jsme podcenili, pak už se do utkání těžko dostávali. Měli jsme platonickou převahu, góly ale nedali. V 75. minutě utekl Naňák. Šel sám na brankáře a trefil se přesně. Deset minut před koncem byl po druhé žluté kartě vyloučen Srovnal. Závěr byl rozkouskovaný střídáním. My jsme nehráli dobře, hosté naopak bojovali. My bychom góly nedali, ani pokud bychom hráli do rána. Nastřelili jsme břevno i tyčku, Vysoké Pole vedení na těžkém terénu ubránilo.“

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysokého Pole: „Zápas s Hvozdnou rozhodlo proměňování vyložených šancí. Zatímco Hvozdná z deseti jasných gólových příležitosti a penalty nevytěžila nic, my jsme ze čtyř gólových šancí dali dva góly. V zápase jsme se povětšinu času pouze bránili a musím říct, že hra na rychlé protiútoky nám možná i vyhovovala. Góly Dominika Tománka a Járy Naňáka nám pomohly k výhře, za kterou jsem neskutečně rád. Teď to budeme muset potvrdit v dalším zápase, aby tyto body k něčemu byly.“

Branky: 12. Dominik Tománek, 75. Jaroslav Naňák. Rozhodčí: Brabec. Červená karta: 81. Srovnal (Hvozdná). Diváci: 30.

POZLOVICE – MYSLOČOVICE 6:3 (4:1)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „V 8. minutě otevřel skóre utkání domácí Marek Coufalík, když dorazil přímý kop Kuchaře. Mysločovice dokázaly srovnat ve 26. minutě, kdy rychlý Menša udělal kličku domácímu brankáři a vyrovnal na 1:1. Ve 35. minutě se podařilo utéct z pravé strany Jakubovi Kuncovi, který prostřelil tvrdou ranou hostujícího gólmana. Za dvě minuty dostal prostor ve středu velkého vápna Lebánek a dokázal technicky zakončit. Ve 44. minutě zaznamenal druhou branku v utkání výborně hrající Lebánek, když po rohové kopu z pravé strany zhodnotil dobrý výběr místa a hlavou umístil míč do brány, uzavřel tak poločas. Hned na začátku druhého poločasu se ve 46. minutě dokázal podruhé prosadit domácí Kunc. Hosté zvládli snížit v 67. minutě díky Zavadilovi, který zakončoval pěkný centr z pravé strany. Za domácí ještě do konce zápasu skóroval Kuchař v 76. minutě. Skóre utkání uzavřel hostující Petlach v 87. minutě, když se prosadil po skrumáži před domácí brankou. Pozlovice si připsaly důležité tři body a odpoutaly se od posledního místa tabulky.“

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „K důležitému utkání jsme při plánovaných i neplánovaných absencích dorazili v oslabenédvanáctičlenné sestavě. Utkání začalo na dobře upraveném měkčím terénu. Od začátku nám dělaly problémy nákopy za naši obranu, z čehož pramenil i faul těsně za hranicí velkého vápna a přímý kop, který náš brankář jen vyrazil a nikým neobsazený Coufalík pohodlně skóroval z malého vápna. Oproti dobře urostlým obráncům soupeře se nám na krátkém hřišti všechny odkopy i nákopy okamžitě vracely a zpočátku nám domáci zatápěli. Po několik neproměněných šancí domácích se nám podařila hezká kombinační akce po zemi a Menša ve 26. minutě srovnal na 1:1. Chvíli poté jsme zažili desetiminutovku, na kterou dlouho nezapomeneme. Během ní jsme obdrželi tři zbytečné branky. Začalo to nepokrytím hráče při rohovém kopu, který sám hlavičkoval na malém vápně. Špatné zahraný ofsajd systém a domácí šli v podstatě sami na branku - 3:1. Hezká kombinační akce hraničící s ofsajdem - 4:1. Přesto, že jsme obdrželi v rychlém sledu tři branky, v průběhu této doby jsme si připravili minimálně dvě stoprocentní šance, které jsme neproměnili a do šaten jsme šli s debaklem. Poté, co jsme si v šatně vyříkali chyby, jsme chtěli na soupeře vlítnout, a kombinací po zemi, utkání ještě zdramatizovat. Tato vize se hned v první minutě rozplynula po nesmyslné rozehrávce našeho brankáře se stoperem. Sice jsme poté převzali otěže hry a připravovali si dobré šance, ale bez výsledku. Poté, co se nám podařilo snížit na 5:2, jsme záhy opět inkasovali - tentokrát z brejku domácích. Utkání v klidu dohrávali a nám se podařilo jen snížit na 6:3 a v posledních minutách vsítit ještě na 6:4, avšak tato branka nebyla pro postavení mimo hru uznána. Rychle musíme na toto utkání zapomenout a příští týden proti Štípě musíme předvést naprosto odlišný výkon.“

Branky: 35. a 46. Jakub Kunc, 37. a 44, Miroslav Lebánek, 8. Marek Coufalík, 76. Josef Kuchař - 26. Petr Menša, 87. Tomáš Petlach, 67. Bronislav Zavadil. Rozhodčí: Janoš. Diváci: 49.

SLOPNÉ – POTEČ 3:1 (3:0)

Zdeněk Outrata, trenér Slopného: „Jsme spokojení hlavně se třemi body. Hra z naší strany ideální nebyla. Chyběla nám spousta zraněných hráčů, nastoupit museli i staří matadoři, kteří už dva nebo tři roky fotbal nehráli, ale popasovali se s tím nakonec dobře. Když to shrnu, tak soupeř hrál fotbal a my dávali góly. My jsme zaskočili soupeře hned v první minutě. Do přestávky jsme pak přidali další dvě branky a zápas v podstatě rozhodli. I když jsme se po většinu času spíše bránili, nakonec jsme to zvládli. Hostující hráči už dokázali výsledek pouze zkorigovat. Poteč byla herně lepší, ale nebyla tak efektivní jako my, což rozhodlo.“

Branky: 1. a 44. Petr Šůstek, 32. Jiří Kolařík - 73. Michal Slovák. Rozhodčí: Mana. Diváci: 49.

ÚJEZD – JASENNÁ 4:0 (2:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Starý dobrý Újezd chtělo by se říci se představil v nedělním domácím zápase proti Jasenné. Nejen že Újezd bral zaslouženě tři body, ale konečně i předvedená hra ze strany domácích byla pohledná a kvalitní. Konečných 4:0 bylo pro hosty z Jasenné ještě docela milosrdné, protože jsme nedali opět množství velkých šancí, které zlikvidoval šikovný hostující brankář anebo měl dobře postavené tyče. Přesto jsme na úvod opět počítali hráčské absence. Chyběli Struška opět pracovně v Německu, Petr Maňas se ženil a kvarteto Belžík, Vaculín, Máčalík a Machalíček byli zranění, či nemocní. Kluci ale na tyhle ztráty všem dali rychle zapomenout a od úvodu se pustili do soupeře. První branku utkání vstřelil Honza Škrabola, když se nejlépe zorientoval ve skrumáži na penaltě a střelou do pravé šibenice v podstatě dal vítěznou branku. Druhý gól do poločasu vstřelil Štěpán Kovář, když dostal míč za obranu, utekl obráncům a opět střelou do pravé šibenice zvýšil na dva nula. Nohu z plynu jsme neubrali ani po přestávce. Pořád jsme byli aktivnější a lepší tým na hřišti. Třetí branku přidal do úplně prázdné branky Tomáš Bělaška, když odvážně do souboje s brankářem šel útočník Kovář a připravil pro kapitána snadnou práci. No a skóre uzavřel stoper Ondra Častula, jenž hlavou míč uklidil do sítě po precizně zahraném přímém kopu od Filipa Martinky. Všem hráčům Újezdu patří za předvedený výkon pomyslné poplácání po ramenou a já si jen můžu přát, abychom se stejným způsobem prezentovali i v dalších zápasech.“

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenná odjížděla do Újezdu jako velký outsider a průběh zápasu i výsledek tomu vcelku i odpovídá. Z různých důvodů chyběli hostům tři hráči základní sestavy, a tak se tým doplnil šesti dorostenci. Tři z nich hráli v základu, jenže měli v nohách dorostenecký zápas ve Štípě. Domácí začali aktivně, ovšem první větší šanci měli hosté. V 10. minutě vysunul Sušeň do brejku Sedláčka, jenže toho vychytal dobře vyběhnuvší Bodlák. Z následného protiútoku vznikl v šestnáctce Jasenné pořádný závar a zmatku v obraně využil důrazný Škrabola, který dotlačil míč do sítě. Domácí byli lepší, střela jednoho z hráčů skončila ve 26. minutě na břevnu Špačkovy branky. Dobré chvilky měli hosté v rozmezí od 28. do 30. minuty ,kdy nejdříve vypálil nebezpečně Smilek a Bodlák se štěstím vyrazil na roh. Ten zahrával opět Smilek, odražený míč se dostal na šestnáctku k volnému Geržovi, jehož dělovka jen o centimetry minula branku. A tak přišel trest. Ve 31. minutě předvedli domácí rychlou akci, na jejímž konci nezaváhal teprve sedmnáctiletý Kovář. Další rány přišly pro Jasennou později. Nejprve se zranil stoper Hronek a v 58. minutě vypadl hostům další obránce Bajza. Újezd zápas kontroloval a využil nedorozumění v oslabené obraně Jasenné spolu s brankářem Špačkem v 72. minutě. Na 3:0 zvyšoval Bělaška. Hosté ve druhé půli ohrozili branku Újezdu jen minimálně. Největší tutovku zazdil v 78. minutě Smilek. Dvě minuty před koncem přidal branku na 4:0 Častula, který využil svého důrazu v šestnáctce. Hosté sice bojovali,ale tentokrát proti tvrdému a soubojovému týmu Újezdu neměli šanci.“

Branky: 13. Jan Škrabola, 30. Štěpán Kovář, 72. Tomáš Bělaška, 88. Ondřej Častula. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 50.

NÁVOJNÁ – SLUŠOVICE B 2:1 (0:0)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „Pro nás to bylo hodně těžké utkání. Hosté k nám přijeli ve velkém počtu hráčů, s navíc mladými a běhavými kluky, kteří pro nás byli hodě nepříjemní a důrazní. Hrálo se na poměrně těžkém terénu, pro diváky to nebyl zrovna oku lahodící fotbal. V prvním poločase bylo jenom pár šancí. V naší největší Šebák neprostřelil výborně chytajícího gólmana hostů. Ve druhé půli to už bylo z naší strany trošku lepší, ale pořád jsme se nedostávali moc do zakončení. Šebák přesto dal hlavou po rohu vedoucí gól. Poté šli hosté do deseti, když jeden z jejich hráčů srazil v přerušené hře soupeře. Slušovicím vyloučení paradoxně pomohlo. V deseti lidech přeřadili na vyšší rychlost a po rohu taky hlavou srovnaly na 1:1. Rozhodnutí přinesl krásný gól Šánka z trestného kopu, když nádherně vymetl pavučinu. My jsme se ve zbytku utkání pouze bránili. Hostům se podařilo i vyrovnat, ale rozhodčí gól pro ofsajd neuznal. My už jsme to pak nějak doklepali. Jsme spokojení, že jsme po dvou prohrách zase zabrali. Nechtěli jsme prohrát potřetí za sebou. Kluci bojovali, o ten jeden gól jsme asi byli lepší.“

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovic B: „V Návojné jsme odehráli smolné utkání. Už v týdnu nám vypadli tři středoví hráči, takže jsme museli trochu improvizovat. I když jsme nastoupili ve slátané sestavě, kluci z lavičky chytili šanci za správný konec a zápas odbojovali. První poločas byl vyrovnaný, náznaky šancí byly na obou stranách, ale žádný gól nepadl. Poločasová bezbranková remíza byla zasloužená. Na začátku druhé půlky hru přišla nedisciplinovanost našeho Mikšáka, který nesmyslně srazil protihráče a zaslouženě dostal červenou kartu. Z následného trestného kopu jsme hned inkasovali branku. I v oslabení jsme se vrhli do útočení a v 65. minutě se nám podařilo vyrovnat. Po centru se hlavou trefil Klimt. Ve zbytku utkání se oba týmy snažily strhnout vítězství na svoji stranu. Pak jsme udělali blbý faul u naší šestnáctky a domácí hráč se z trestného kopu neskutečně trefil do šibenice. I v deseti jsme se pořád hnali za vyrovnáním, což se nám i povedlo, ale pomezní odmával úplně nesmyslný ofsajd. Konec byl trochu divoký. Kluky jsem i přes prohru pochválil. Hlavně druhý poločas v oslabení odmakali, odjezdili. Holt body musíme udělat doma v neděli.“

Branky: 50. Ondřej Šebák, 73. Pavel Šánek - 65. Jakub Klimt. Rozhodčí: Dorůšek. Červená karta: 49. Mikšík (Slušovice B). Diváci: 50.

ŠTÍPA – PŘÍLUKY 6:0 (4:0)

Branky: 40., 44. a 75. Filip Okál, 2. Matěj Velev, 22. Petr Reimitz, 79. Jakub Kotík. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 90.