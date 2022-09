VIZOVICE – JASENNÁ 1:4 (0:1)

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Na derby si našlo cestu hodně diváků, přišly se podívat téměř dvě stovky. Celý den sice pršelo, nakonec přestalo, terén tak byl v dobrém stavu. V prvním poločase jsme prohráli „jen“ 0:1, Jasenná nás téměř nepustila za půlku. Byla jednoznačně lepší, zahrávala několik rohů, zuby nehty jsme to ubránili. Dostali jsme se do dvou brejků – Vašek Čeček šel sám na gólmana, který ho vychytal, byla to stoprocentní šance. Honza Fusek to špatně vyhodnotil, u něj to byla 60%, 70% příležitost. Ve druhé půli jsme provedli změnu, více to otevřeli. Jakmile hosté dali na 3:0, tak zápas už měli pod kontrolou. Skóre ještě navýšili, výsledek jsme stačil korigovat. Jasenná vyhrála zaslouženě.“

Petr Zicha, trenér Jasenné: „Prvních dvacet minut jsme si vypracovali převahu, nebyli jsme však schopni ji proměnit v gól. Včetně nevyužité penalty. Vzadu jsme měli pár chyb, naštěstí nás podržel brankář. Do kabiny jsme po poločase odcházeli za stavu 1:0. Ve druhé půli se nám podařilo dát dva rychlé góly. Byli jsme lepší, Vizovice nehrály špatně. Určitou půjdou nahoru. Od nás to byl snad nejhorší výkon od začátku sezony. Mohlo to být i absencí stopera. Chyběl nám citelně.“

Branky: 87. Fusek – 50. a 58. Sušeň, 35. Přibyla, 62. J. Zicha