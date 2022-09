ÚJEZD – SLOPNÉ 6:5 (3:2)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Vedli jsme 3:0, vypadalo to na pohodový zápas. Vlastními chybami jsme ale soupeře pustili do hry. V kabině jsem klukům vysvětlil, že takto se hrát nedá. Po hodině hry jsme zase vyskočili o čtyři branky, pak jsme to prostřídali, nakonec se třepali o výsledek. Zbytečně ztratíme míč v záloze, jdeme do kličky. Myslíme si, že se už nic nemůže stát. Podcenili jsme to. Hosté hráli jednoduše, chodili do přečíslení. V brance musel zaskočit hráč z pole, brankáři bouchla záda, nemohl nastoupit.“

Radek Kolařík, trenér Slopné: „Měli jsme problém se skládáním sestavy, na lavičce byli pouze dva náhradníci. Zažili jsme dva katastrofální vstupy do poločasů – nejprve jsme po čtrnácti minutách prohrávali 0:3, pak jsme se zvedli a do poločasu snížili na 2:3. Nástup do druhé půle byl totožný, rychle jsme dostali tři branky, dvakrát po našich chybách v rozehrávce. Hráče na to upozorňujeme, neumím si vysvětlit, čím jsou vstupy dané. Z pěti letošních poločasů jsme vždy inkasovali do dvanácté minuty. Zároveň si cením bojovnosti, že to kluci za nepříznivého stavu nezabalili. Prakticky jsme sahali po vyrovnání.“

Branky: 2., 14. a 52. Vaculín, 12. Dobiáš, 58. Bělaška, 60. Kovář – 20. Fiodor, 39. Kozubík, 73. Frolo, 81. Mikulka, 86. Belžík