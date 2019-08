Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Ve třetím kole na sebe narazily týmy, které se fotbalově až tak úplně neznaly. A to z důvodu, že Příluky hrály v posledních letech krajské soutěže, ale pro tuto sezonu se hosté přihlásili do okresního přeboru. Přesto domácí na soupeře vlítli bez respektu a výsledkem bylo, že již ve čtvrté minutě se Újezd ujal vedení po střele Martinka a hezké kombinaci na pravém křídle. Hosté srovnali ve čtrnácté minutě po zaváhání domácího brankáře a následném vlastenci Slováka, který se snažil míč směřující do prázdné branky odkopnout. Vedení si znovu vzal Újezd ve 32 minutě, když se trefil snajpr Vaculín. Tak i poločas skončil, jenže v kabině domácích spokojenost nevládla. Protože domácí tým měl herní převahu a hlavně veliké šance a v pohodě mohl vést minimálně o tři branky. Navíc pro zdravotní kolaps musel již ve 37. minutě střídat domácí brankář Bodlák. Že poločasová kritika padla na úrodnou půdu, se ukázalo záhy, neboť hned v první minutě druhé půle se na vlastní polovině do míče v tísni opřel Maňas a prakticky vykouzlil pro Vaculína ideální přihrávku za obranu a ten se v takových situacích moc nemýlí. Hosté hlavně hrozili z nákopů, standardních situací a dlouhých autů a chtěli využít absence brankáře Bodláka. A z jedné takové standardky se jim podařilo Klíšem snížit. Domácí tým to ovšem nezlomilo a prakticky za třináct minut v rozmezí od 55. do 68. minuty výsledkově hosty „zničili". V tomto rozmezí totiž vstřelili pět branek a jednu hezčí než druhou. Nejprve se dvakrát trefil Hrnčiřík a zvláště jeho druhá branka po nacvičeném signálu byla hezká. Pak zkompletoval hattrick Vaculín a skóre ze strany domácích uzavřeli kapitán Bělaška a matador Belžík. Hosté pak už jen korigovali opět po laciné chybě domácí obrany v 75 minutě. Do hry se pak dostali i všichni náhradníci a zápas se už prakticky dohrával. I když zvláště domácí si vytvořili další brankové příležitosti, tak jejich neproměnění už je mrzet nemuselo, brali zasloužené tři body a osmi brankami v síti Příluk potěšili újezdské příznivce.“

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Bohužel jsme měli čtyři absence hráčů ze základu a to rozhodlo o naší prohře. Divoký výsledek je obrázkem otevřené hry obou týmů, hrálo se nahoru-dolů. Zápas hážeme za hlavu a soustředíme se na další.“

Branky: 32., 46. a 63. Přemysl Vaculín, 55. a 62. Jindřich Hrnčiřík, 4. Filip Martinek, 66. Tomáš Bělaška, 68. Petr Belžík - 14. Bronislav Slovák vlastní, 51. Luděk Klíš, 75. Tomáš Humpál. Rozhodčí: Malota. Diváci: 120.

HVOZDNÁ – MLADCOVÁ B 4:0 (1:0)

Jan Hrazdíra, předseda SK Hvozdná: „Zápas jsme od začátku měli ve své moci. Do vedení jsme se dostali pěknou střelou Nahodila z hranice šestnáctky k tyči. I dál jsme byli lepší, ale svoji převahu jsme nedokázali vyjádřit dalšími brankami, byť šance jsme na to měli. Na začátku druhé půle se krásně trefil Nahodil do šibenice. Za stavu 2:0 jsme se zklidnili a dál jsme soupeře přehrávali. Třetí gól přidal Dominik a zaslouženou výhru pečetil prudkou dorážkou Sovadina. Béčko Mladcové si za celé utkání pořádnou šanci nevypracovali. Náš trenér za rozhodnutého stavu prostřídal sestavu, utkání se v klidu dohrálo.“

Branky: 29. a 52. Jan Nahodil, 57. Štěpán Dominik, 68. Tomáš Sovadina. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 60.

SLUŠOVICE B – SEHRADICE 1:3 (0:1)

Petr Mikšík, hráč Slušovic B: „Hned v úvodu utkání se nám bohužel zranil jeden z klíčových hráčů a my nedokázali na tuto situaci dostatečně reagovat a předváděná hra neodpovídala našemu standardu. V koncovce se nám nedařilo a Sehradice námi nabízené šance nekompromisně využili.“

Branky: 75. Antonín Burša - 18. a 61. Marek Macík, 93. Radim Jakeš. Rozhodčí: Malota. Diváci: 80.

ŠTÍPA – JASENNÁ 10:1 (2:0)

Celé utkání se hrálo za velké převahy Štípy, ale v první půli hosté dlouho odolávali. Až ke konci vstřelil dvě branky docela sváteční střelec Reimitz, druhá půle už byla jasně Štípa dominantní a vstřelila dalších osm branek. Nakonec vstřelená desítka se domácím nepodařila určitě v posledních třiceti letech. Jasenná za stavu 6:0 zkazila první nulu v soutěži mužů mladému brankáři Hambálkovi. Domácím určitě psychicky pomohl návrat bývalého špílmachra Petra Juliny a změny v rozestavení jednotlivých hráčů

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenná si veze ze Štípy ostudný debakl. V novodobé historii klubu SK Jasenná je to nejvyšší porážka. Štípa byla jednoznačně lepší, výhru si absolutně zasloužila, ale výsledek určitě neodpovídá dění na hřišti. Po poměrně vyrovnaném prvním poločase domácí dokázali v závěrečné pětiminutovce vstřelit dva góly. Začátek druhé půle začal hned třetím gólem Štípy a pro hosty už to vypadalo zle nedobře. Domácím ve druhém poločase klaplo vše, jak mělo. Naopak hosty musí mrzet zbytečné a laciné branky. Další komentář je asi zbytečný. Jasenná musí na tento hrůzostrašný druhý poločas zapomenout a soustředit se na další zápas, ve kterém na domácím hřišti přivítají velmi silnou Hvozdnou, a pokusit se získat tři body a omluvit se fanouškům, kteří přijeli v hojném počtu fandit do Štípy. Do Štípy ještě patří ještě jedna velká pochvala pro domácího teprve patnáctiletého brankáře Aleše Hambálka, který předvedl suverénní výkon.“

Branky: 38. a 45. Petr Reimitz, 48. a 63. Tomáš Holík, 73. a 88. Filip Okál, 83. a 89. Petr Takáč, 53. Marek Šimek, 80. Roman Holík - 76. Petr Jurčák. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 123.

VELKÝ OŘECHOV – POZLOVICE 5:0 (2:0)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „První poločas byl z naší strany slabší, byť jsme dali dva góly ze standardních situací. Druhý poločas jsme stejně jako ve všech předchozích zápasech na hřišti dominovali. Výsledek mohl být ještě razantnější. Pozlovice celý zápas nakopávaly dlouhé balony dopředu. My jsme s tím počítali, takže jsme dobře bránili. Hosté měli nějaké střely, ale neřekl bych, že by si vytvořili nějakou tutovku. My jsme naopak zahodili sedm, osm vyložených příležitostí. Kdybychom zvítězili výraznějším rozdílem, nikdo by se asi nedivil. Druhý poločas snesl určité parametry podle mě i fanoušků, kteří v našem podání viděli pohledný fotbal.“

Branky: 75. a 83. Vlastimil Minařík, 5. Josef Vyorálek z penalty, 21. Pavel Budjač, 50. Daniel Greguš. Rozhodčí: Valenta. Diváci: 76.

POTEČ – MYSLOČOVICE 2:3 NA PENALTY (0:0)

Zdeněk Tvarůžek, hrající předseda klubu: „Bylo to vyrovnané utkání. Domácí z prvního útoku hned po rozehrávce nastřelili tyč. To samé se opakovalo po rozehrávce ve druhé půli, kdy jsme orazítkovali břevno. Hosté otevřeli skóre po hezké kombinaci. Mysločovice pak měly docela smůlu, protože se jim zranil gólman a do branky musel nastoupit útočník z pole. My jsme tuhle šanci bohužel nevyužili. Naopak Mysločovice nám daly ze dvou střel, které šly mezi tři tyče, dva góly. Porážka na penalty je pro mě docela zklamání. Hra byla po většinu času pod naší taktovkou. Zahodili jsme několik šancí i samostatných nájezd. Pro nás to byl smolný smolný. Po třech kolech máme pouze jeden bod, což je málo.“

Petr Miklík, obránce Mysločovic: „Hosté dojeli značně oslabeni ve dvanácti lidech a hned od úvodu museli odolávat tlaku domácího týmu a spoléhali se pouze na brejky. I díky brankové konstrukci však zůstal poločasový výsledek bez branek. Krátce po změně stran však domácí beci doslova lacině nabídli hostům vedení, když si nerozuměli při rozehrávce od branky a přímo namazali Gazdošovi, který míč dopravil do odkryté klece. Jen tři minuty na to však museli hosté vystřídat brankáře, který se zranil již na konci první půle. Taktika hostů byla jasná, proto šel do brány jindy ostřílený kanonýr Švach. Za tři minuty bylo po přízemním centru ze strany srovnáno, když si nikým nehlídaný domácí útočník naběhl na zadní tyčku a pohodlně skóroval do prázdné branky. Za dalších osm minut domácí vývoj utkání otočili, když lehkou střelu na podmáčeném terénu Švach propustil. Hosté se však nevzdávali, po přímém kopu z poloviny hřiště a špatném střídání domácích nikým nehlídaný stoper Miklík pohodlně hlavou zavěsil. Skóre se už do konce hrací doby nezměnilo. V penaltovém rozstřelu nejprve kanonýr Švach vychytal Polackého, což byl nejlepší hráč domácích, a poté co další hráč domácích vysoko přestřelil, mohli se hosté těšit ze dvou bodů ze hřiště soupeře.“

Branky: 55. a 63. Libor Faldík - 50. Dominik Gazdoš, 66. Petr Miklík. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

NÁVOJNÁ – SLOPNÉ hraje se v pátek 13. září od 17.00

1. Hvozdná 3 3 0 0 0 12:2 9

2. Újezd 3 2 1 0 0 15:7 8

3. Velký Ořechov 3 2 0 0 1 10:6 6

4. Slušovice B 3 2 0 0 1 8:4 6

5. Sehradice 3 2 0 0 1 7:8 6

6. Mysločovice 3 1 1 0 1 6:7 5

7. Jasenná 3 1 0 1 1 7:13 4

8. Štípa 3 1 0 0 2 12:10 3

9. Návojná 2 1 0 0 1 6:4 3

10. Slopné 2 1 0 0 1 4:4 3

11. Mladcová 3 1 0 0 2 5:8 3

12. Příluky A 3 1 0 0 2 8:12 3

13. Poteč 3 0 0 1 2 2:10 1

14. Pozlovice 3 0 0 0 3 5:12 0