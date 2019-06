Jiří Bittner, organizační pracovník Mysločovic: „Od začátku bylo znát, že hrajeme proti týmu z popředí tabulky. Hosté byli lepší a zaslouženě šli do vedení. Brankám v první půli ale předcházeli hrubé chyby našich krajních obránců. Jinak ale diváci viděli celkem vyrovnanou partii. Domácí se vyrovnali kvalitnímu soupeři bojovností. Vypracovali si ale pouze dvě šance, které neproměnili. Bylnice zápas v poklidu zvládla, i když další dvě branky dala ze sporných ofsajdových momentů. Jinak ale utkání bylo poklidné, bez výraznějšího vzruchu. Nám stabilně chybí čtyři hráči, sezonu dohráváme s torzem.“

Branky: 2. a 52. Josef Lysák, 18. a 75. Ondřej Lukáč. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 85.

KOSTELEC – MLADCOVÁ B 1:0 (1:0)

Radek Klepal, místopředseda klubu FK Mladcová: „Ve vyrovnaném zápase míč ani jednou nepřešel brankovou čáru a přesto jsme prohráli 0:1. Rozhodčí jako jediný viděl z poloviny hřiště branku, které přitom navíc předcházel faul loktem na našeho brankáře. Verdikt posvětil mladý asistent na pomezí, jenž ale také nebyl v takovém postavení, aby situaci mohl posoudit. Podle našich hráčů se míč odrazil od břevna ještě před brankovou čáru. I domácím hráčům chvíli trvalo, než jim došlo, že sudí uznal gól. V první půli jsme na hřišti kandidáta postupu začali hrát ze zajištěné obrany. Hra byla z obou stran opatrná, na domácích byla znát nervozita a tak až v nastavení prvního poločasu vznikla výše popsaná situace a šli do vedení. Ve druhé půli jsme tedy museli útočit, bohužel veškeré centry domácí obrana sbírala a neprosadili jsme se ani kombinací po zemi, neboť domácí dobře zhušťovali prostory. Přesto asi v 70. minutě měl našlápnuto k brejku Petr Votava, ale domácí obránce jej rukama stáhnul k zemi. Největší naši šanci měl Honza Chludil, bohužel jeho hlavička šla těsně vedle branky soupeře. V závěru jsme vrhli všechny síly do útoku, Šeri Mehmedi pak na poslední chvíli zastavil útok čtyř hráčů domácích a ti ještě v nastavení trefili dvakrát břevno. I přes prohru je nutno naše borce za předvedenou hru pochválit.“

Branka: 45. Pavel Bačák. Rozhodčí: Čech. Diváci: 150.

NÁVOJNÁ – POTEČ 2:1 (1:1)

Ondřej Machač, sekretář Sokola Návojná: „Utkání se hrálo v Poteči na velmi nekvalitním hřišti, které bylo tvrdé a navíc nerovné. Terénu odpovídala úroveň utkání. Bylo to oboustranně špatné. Byl to snad náš nehorší výkony za poslední dobu. K vidění byly hlavně chyby, zkažené přihrávky a další nepřesnosti. Nás na chvíli vysvobodil vlastní gól soupeře. Zbytek první půle byl bez vážnějších šancí. Hrálo se většinou uprostřed hřiště mezi šestnáctkami. Těsně před přestávkou jsme inkasovali vyrovnávací gól, kdy se po ztrátě balonu a z protiútoku prosadil Bartoška. Druhý poločas byl stejný jako ten první. Hrálo se bez náboje i velkých šancí. My jsme utkání rozhodli Janáčem krátce po změně stran. Za pět minut měl stejný hráč druhou šanci. Kdyby ji proměnil, bylo by rozhodnuto. Takto jsme se báli o výsledek až do konce. Poteč sice skóre srovnala, ale rozhodčí branku správně odvolal, protože míč už předtím přešel postranní čáru. Spokojení jsme s výsledkem, nikoliv výkonem.“

Branky: 11. Kamil Juřica vlastní, 46. Václav Janáč - 44. David Bartoška. Rozhodčí: Lebloch. Diváci: 100.

SLUŠOVICE B – NEDAŠOVA LHOTA 2:0 (0:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice B: „Do utkání s poslední Nedašovou Lhotou jsme vstoupili zbytečně nervózně a bez náboje. V prvním poločase jsme si vytvořili několik slibných příležitostí, ale naše střelecká smůla z posledních zápasů přetrvává. Do druhé půle vstoupili lépe hosté, ale naštěstí své šance neproměnili. Když už to vypadalo, že utkání se schyluje k remízovému závěru, nastoupili Klečka s Patrikem Bořutou a jejich aktivita vyústila ke dvěma brankám v rozmezí 5 minut. Střelcem byl v obou případech Patrik Bořuta a tak jsme se s domácím publikem mohli v této sezoně rozloučit výhrou.“

Branky: 75. a 80. Patrik Bořuta. Rozhodčí: Skopal. Diváci: 60.

ŠTÍPA – POZLOVICE 8:4 (4:3)

Aleš Ráček, sekretář FK Štípa: „Utkání určitě nemělo jasného favorita, i když tabulkově Štípa mírným favoritem byla. Co se ovšem na hřišti začalo dít, tomu by nikdo před zápasem nevěřil. Ještě ne všichni diváci byli na fotbalovém hřišti a hosté z první šance dali branku. To právě běžela třetí minuta a branku dal za hosty Jančařík. Jenomže netrvalo dlouho a téměř ihned po rozehrání za domácí v páté minutě vyrovnal Tomáš Holík po vydařené akci a pěkné asistenci Romana Holíka. V této chvíli diváci v řadě na pochutiny z bufetu mysleli, že na chvilku bude klid a osvěží se po příchodu na fotbalové hřiště, ale opět po rozehrání hostů padla branka do sítě domácích, kdy po nedorozumění brankáře a stopera Štípy dal branku Švadleňák. To ovšem nebylo všechno. Po následujícím protiútoku Štípy skóroval Roman Holík. V této chvíli si už diváci nacházeli pomalu svá místa a málem jim vše spadlo ať už radostí nebo smutkem z ruky, když Bača upravil na 2:3. Jelikož většina domácích diváků už si našla svá místa, tak si gólové ovace, alespoň v pohodě mohla užít, protože v 16. minutě vyrovnal na 3:3 stále lepšící se Dan Pšeja. Od této chvíle se začalo trochu na obou stranách bránit a padla do poločasu již jen jediná branka, která si hosté vstřelili sami. Druhý poločas už Štípa začala hosty přehrávat a třemi pěknými brankami Okála, Šimka a Takáče se dostala do tří brankového vedení. Další branku dali opět domácí a to penaltou, kterou s jistotou proměnil brankář Jirka Mikulík. Hosté ještě stihli v posledních minutách alespoň korigovat Kuchařem. Utkání bylo velmi atraktivní počtem vstřelených branek, počtem chyb, ale i krásnými akcemi, Ovšem i ovlivněno počtem chybějících hráčů na obou stranách.“

Branky: 5. Tomáš Holík, 8. Roman Holík, 16. Daniel Pšeja, 36. František Machů vlastní, 56. Filip Okál, 62. Marek Šimek, 71. Petr Takáč, 77. Jiří Mikulík z penalty - 3. Marek Jančařík, 6. Jan Švadleňák, 13. Radek Bača, 81. Josef Kuchař. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 140.

JASENNÁ – SLOPNÉ 4:1 (1:1)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenná se poslední zápasy trápila, utrpěla tři porážky v řadě a navíc nedala ani branku. Moc optimisticky to nevypadalo ani před zápasem s favorizovaným Slopným. Trenér Zicha se musel obejít bez zraněných hráčů Hronka, Švehlíka a Korčáka. Navíc se sebezapřením nastoupil stoper Řezníček. Jenže zápas měli překvapivě pod kontrolou domácí.

Hosté, kteří se rozcvičovali již pětačtyřicet minut před zápasem, asi zůstali v úvodu myšlenkami ještě v kabině, protože již ve 2. minutě se lehce na hranici šestnáctky dostal k míči Kubát, předložil jej Smilkovi a ten zamířil přesně k tyči. V 5. minutě předvedla obrana Slopného obří kiks, míč naservírovala Čížovi přesně na nohu, jeho střelu však se štěstím vyrazil na břevno brankář Šlapal. Následný roh zakončil hlavičkou Maliňák, avšak branku těsně minul. Slopné vyrovnalo z ojedinělého protiútoku ve 22. minutě, kdy míč dal krásně do uličky Šimon Švach a zakončující Štěpán Švach s přehledem uklidil balon do sítě. I nadále byli aktivnější domácí, další větší šanci si však vypracovali až v závěru poločasu. Ve 42. minutě si pohrál s obránci hostů Zicha a vybídl ke skórování Kubáta, kterého ale vychytal Šlapal. Ani ve druhém poločase se obraz hry nezměnil. Aktivní Jasenná nadále dobývala obrannou hráz Slopného. V 59. minutě vyslal Kubát do útoku Zichu, který se utěšenou střelou k tyči nemýlil. Zlomový okamžik zápasu přišel v 72. minutě. Nepovedený centr hostujícího Martinuse skončil na břevně Špačkovy branky a následující smrtící brejk zakončil krásnou ránou z dvaceti metrů Zicha a zvýšil na 3:1. V 83. minutě vyrobil hrubku stoper Slopného Studeník a střídající Hřib chladnokrevně prostřelil hostujícího brankáře. Slopné mohlo utkání ještě zdramatizovat, jenže Studeník neproměnil pokutový kop. Výhra Jasenné je zasloužená, byla po celý zápas lepší.“

Branky: 59. a 81. Jan Zicha, 2. Lukáš Smilek, 84. Tomáš Hřib - 23. Martin Martinus. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 80.

SEHRADICE – ÚJEZD 6:5 NA PENALTY (1:4)

Petr Žáček, předseda klubu TJ Sokol Sehradice: „Podobných zápasů u nás v poslední době k vidění moc nebylo. Spíše jsme dostávali příděly. Nyní toho fanoušci dostali za dvacet korun až až. (úsměv) Proti Újezdu, který má kvalitní tým, jsme začali dobře a po čtvrt hodině šli do vedení. Pak nastřelil Sedláček tyčku. Závěr prvního poločasu ale patřil hostům, který potrestal naše chyby a třemi brankami zápas v krátkém sledu otočil na 4:1. Újezd o přestávce prostřídal sestavu, dal tam dorostence, čehož jsme využili. Nám vyšel hlavně začátek druhé půle, ve kterém jsme třikrát skórovali a skóre srovnali na 4:4. V 59. minutě šel Újezd znovu do vedení, my jsme ale dokázali zásluhou Maňase výsledek zase srovnat. Za stavu 5:5 jsme se nikam netlačili, bod nám stačil. Jsem rád, že se prosadili střelci Vaculka s Macík. Újezd ale u nás ukázal, že pokud tým udrží pohromadě, bude i příští rok hrát o první příčky.“

Branky: 15. a 56. Jakub Vaculka, 46. a 48. Marek Macík, 78. Jakub Maňas - 34., 35. a 40. Přemysl Vaculín, 22. František Kráčalík, 59. Adam Karlík. Rozhodčí: Frajt. Diváci: 80.

1. Bylnice 25 19 3 2 1 80:21 65

2. Kostelec 25 19 3 2 1 76:23 65

3. Újezd 25 16 1 1 7 60:35 51

4. Štípa 25 12 2 2 9 66:50 42

5. Slopné 25 10 4 4 7 57:56 42

6. Návojná 25 11 2 2 10 69:63 39

7. Jasenná 25 9 4 1 11 41:54 36

8. Mladcová B 25 11 1 0 13 69:53 35

9. Slušovice B 25 10 0 4 11 44:35 34

10. Pozlovice 25 9 2 1 13 39:68 32

11. Mysločovice 25 8 2 1 14 36:68 29

12. Poteč 25 7 1 2 15 40:57 25

13. Sehradice 25 3 2 4 16 29:68 17

14. Nedašova Lhota 25 3 1 2 19 34:89 13

