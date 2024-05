Radek Kolařík, trenér Slopného: „Soupeř přijel ve velice oslabené sestavě, chybělo mu pět šest kluků ze základu. Rovněž my jsme měli nějaké absence. Předvedli jsme velice špatný výkon, prohráli jsme 1:3. Kluci si možná mysleli, že to půjde samo, že po posledních výsledcích Újezdu to máme vyhrané. Hosté každopádně chtěli více než my.“

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Do dalšího derby jsme po předchozích dvou výkonech určitě neodjížděli v roli favorita. Znovu jsme počítali absence, z různých důvodů chyběli Belžík, Hrnčiřík, Maňas, Karlík a pro trest za červenou kartu náš kapitán, střelec a tahoun Tomáš Bělaška. Do základu nastoupili hráči, kteří pravidelně od úvodu nehrají. Po několika letech naskočil na post defenzivního záložníka i téměř padesátiletý Pepa Šándor. I když mi oznámil, že z pracovních důvodů může jen na poločas, tak nakonec odehrál, a to velmi dobře, do 65. minuty, kdy jej nahradil náš jediný náhradník, mladý David Máčalík. Od této doby jsme už nikoho na vystřídání neměli. Samotný zápas měl stejný scénář. Domácí se snažili dostat k naší bráně hlavně dlouhými nákopy a centry, což jsme byť někdy i se štěstím zvládali řešit. My naopak hráli na jednoduché brejky a nutno říci, že jsme si díky tomu vytvořili větší příležitosti než domácí. Oba naši útočníci to zvládali výborně a skvěle se doplňovali. Už v úvodu zápasu pak vstřelil první branku Petr Šustek, jenž kdysi za Slopné hrával a měl zvýšenou motivaci se předvést, což parádně ukázal. Do dvacáté minuty měl další šance, první mu zlikvidoval gólman a druhá těsně minula bránu. Navíc na něj byla žlutá karta. Obě strany měly do poločasu nějaké příležitosti, standardky, rohy a dlouhé auty. Nic z toho ale branku nepřineslo. Druhý poločas měl prakticky stejný scénář jako ten první. Nám se podařilo odskočit opět Petrem Šustek na rozdíl dvou branek, když do brejku hlavou vyslal Štěpán Kovář právě svého parťáka z útoku Petra, jenž zvýšil na 2:0. Domácí ještě zvýšili tlak, a když navíc z dlouhého autu dali kontaktní branku, nevypadalo to s námi růžově. Zvláště když už jsme neměli kým oživit hru a poslat do hry čerstvé síly. Kluci ale tentokrát hráli zodpovědně a oproti jiným zápasům ani nedělali hloupé a dětinské chyby. A když po jedné naší standardní situaci přidal třetí branku Adam Dobiáš, tak jsme začínali věřit v plný bodový zisk z horké půdy. To se nakonec i stalo. Vzhledem k šancím a hlavně zodpovědné hře jsme si tři body pohlídali a zasloužili. A napravili tak alespoň částečně hrubě nepovedené utkání z minulého týdne.“

JAROSLAVICE – SK ZLÍN 1931 1:5 (0:1)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Výsledek neodpovídá průběhu hry, nebyl to jasný zápas. V prvním poločase měli hosté více ze hry, ke konci poločasu jsme neuhlídali jejich standardní situaci. Do druhého jsme vstoupili katastrofálně, během deseti minut jsme dostali tři góly – první z pokutového kopu, který se podle mě pískat neměl, pan rozhodčí však byl jiného názoru. Vzápětí jsme udělali dvě veliké chyby, gólman se mimo jiné nedohodl s obranou. Druhou půlku jsme se dostávali do šancí, možná to ale bylo i tím, že se soupeř uspokojil. Za pěkného počasí přišla hezká návštěva, hlavně lidé z Pasek. Vytvořili jim velkou fanouškovskou podporu.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Domácí dobře bránili, dlouho jsme se nemohli dostat do šancí. Pak jsme nějaké měli, pro změnu jsme je neproměnili. Pět minut před koncem poločasu jsme po gólu z rohu šli do vedení. Ve druhé půli jsme na Jaroslavice chtěli vletět, po deseti minutách zahráli rukou, z penalty jsme dali na 2:0. Poté jejich brankář nastřelil našeho hráče a vedli jsme 3:0, tím jsme utkání definitivně rozhodli. Prostřídali jsme, víceméně to už byl přátelák. Domácí bojovali, snažili se, vyhráli jsme však zaslouženě. Na zápas přišlo hodně lidí, i z Pasek. Postup? Nechceme se o tom bavit, na klucích je však trošičku znát, že to asi mají v hlavách. Během zápasů jsou malinko nervóznější.“

OP: Vzpoura outsiderů. Nedašova Lhota vyplenila Újezd, Lačnov udolal Jaroslavice

LUHAČOVICE B – NÁVOJNÁ 1:2 (1:1)

Zdeněk Červenka, hrající předseda Luhačovic: „Utkání jsme si prohráli sami. Téměř celou dobu jsme soupeře přehrávali, měli míč na kopačkách. První gól vstřelili hosté v 5. minutě z penalty po nešetrném zákroku našeho obránce. V 10. minutě jsme po nákopu do kraje a následné nahrávce Martina Šidlíka odpověděli brankou Jáchyma Gregora. Bylo srovnáno na 1:1. Tak skončil i první poločas. V 51. minutě se nám nepodařila rozehrávka a hosté se štěstím skórovali podruhé. Ke konci zápasu jsme stáhli hru na tři obránce, snažili se vyrovnat, šance byly, ale nedokázali jsme je proměnit. Tato prohra zamrzí, takový je ale fotbal!“

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Hned první akce domácích znamenala obrovskou šanci, přestřelili ovšem branku. Měli jsme velké štěstí. V páté minutě jsme po faulu na našeho záložníka proměnili penaltu, postaral se o to náš kapitán Martin Ptáček. Stejný hráč o chvíli později udělal kiks v obraně, bylo srovnáno 1:1. Domácí častěji drželi míč, nemohli se však dostat do větších šancí, střel. Velice dobře jsme bránili. Ve druhé půli jsme chtěli navázat na první poločas, Ondra Šebák nás po výborné přihrávce Martina Šánka, opět nejlepšího hráče na hřišti, znovu poslal do vedení. Zbytek zápasu jsme odbránili. Výhra je pro nás cenná.“

NEDAŠOVA LHOTA – ŠTÍPA 0:2 (0:2)

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Věděli jsme, že proti Štípě to nebude úplně jednoduché utkání. Do patnácté minuty se dvakrát prosadila, byla vážně dobrá. Drželi jsme s ní tempo, bohužel jsme nedali kontaktní gól, což mě mrzí. I po poločase jsme pořád věřili, že hostům zkomplikujeme zápas, v polovině dostali dvě červené karty. Asi jsme se z toho sesypali. Tlačili jsme, nevyužili jsme však obrovské šance. Měli jsme udeřit.“

Matěj Velev, asistent trenéra Štípy: „Druhý celek tabulky ze Štípy do utkání vstoupil velmi aktivně, kdy ofenzíva zaměstnávala domácího brankáře sprškou střel hned v prvních minutách. Prolomení bezbrankového stavu nastalo v 10. minutě, kdy po hlavičce Šimka dorazil hbitý Mimochodek. Vzápětí po pár minutách byl faulován Okál a Laciga se z penaltového kopu nemýlil. Zdálo se, že při vysokém počtu stoprocentních šancí bude o zápase brzy rozhodnuto, ale další údery do sítě domácích nepřišly. Obraz hry se naopak po chybě a nedisciplinovanosti Štípy změnil po změně stran díky dvěma červeným kartám (65. a 67. minuta) v domácí nápor, který však vyzněl naprázdno pro svou stereotypičnost a obětavost "devítky" hráčů Štípy, což přineslo již páté čisté konto v řadě skvěle chytajícího brankáře Hambálka.“

OP: Štípa ve šlágru vyloupila Luhačovice. Divoké derby ve Vysokém Poli

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – LAČNOV 6:0 (4:0)

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Lačnovu chyběl gólman a další klíčoví hráči, po zápase říkali, že tento výsledek berou. Hráli jsme na jejich půlce, oni na brejky. Vepředu měli rychlého útočníka, snažili se nás pořád napadat, nevzdávali se. Kluci se však kombinačně dostávali do šancí, konečně se rozestříleli. Pro nás je to derby, přijeli i z Lačnova, návštěvnost byla pěkná. Vše včetně počasí vyšlo.“

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Na derby se nám to moc nesešlo, naskočila okleštěná sestava. V ní jsme se dopustili kopy chyb. Do závěru sezony musíme doléčit zranění a ještě se pokusit urvat nějaké body. Nic nevzdáváme, musíme bojovat!“

VYSOKÉ POLE – KAŠAVA 4:2 (3:1)

Dominik Tománek, zraněný hráč Vysokého Pole: „Na zápas jsem dorazil až po dvacáté minutě, kdy na výsledkové tabuli svítilo skóre 3:0 pro nás. Dokonce i poté, co jsem si dvakrát promnul oči. Patrik Patka dvakrát skóroval po rychlém brejku a napotřetí zařídil penaltu. Hosté ještě do poločasu zvládli zkorigovat na 3:1, ale krátce po poločase udeřil Roman Machů po dlouhém míči a hostům už se tříbrankové manko nepodařilo do konce zápasu dohnat.“

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Odehráli jsme velice nepodařený zápas, jsem zklamaný. Byla to slabota. Kluky jsem upozorňoval, že to bude těžké utkání, bohužel jsme se nepoučili, do zápasu jsme vstoupili ležérně. Chyběl mi lepší přístup, zodpovědnost. Hráli jsme profesorsky. Domácí byli bojovnější, předčili nás ve všech směrech. Dokonce vedli i 4:1, před koncem zápasu jsme snížili. Vytáhli se na nás, odčinili výsledek ze Štípy. Zaslouženě zvítězili.“

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – JASENNÁ 2:1 (1:0)

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Vítězství nebylo vůbec jednoduché. Soupeř přijel v kompletní sestavě, kterou v úvodním kole zaskočil i vedoucí SK Zlín. Již od první minuty se hrálo velmi aktivní utkání plné vzájemných soubojů a hra se neustále přenášela od jedné branky ke druhé. Do vedení jsme se dostali díky přečíslení, kdy po kombinaci do prázdné branky skóroval M. Slovák. Ve druhém poločase jsme byli opět aktivnější, ale naše samostatné průniky na soupeřovu branku stav skóre nezměnily. V 70. minutě jsme se dostali do vedení 2:0, kdy ani samotný náš hráč nevěděl, jak míč vůbec trefil do brány. Hosté v závěru utkání byli aktivnější, což vedlo ke snížení stavu na 2:1. Přímý kop soupeře byl našim hráčem tečován, na což nebyl schopen náš gólman již zareagovat. Čeká nás derby s Valašskými Klobouky, proto se musíme připravit na další zápas. Nic nevzdáváme, body musíme uhrát na hřišti a nespoléhat se na chyby dalšího adepta na sestup, z jehož pochybení a následného pouze finančního postihu, může být paradoxně precedens celé soutěže.“

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Zápas se nám vůbec nepovedl. Do Poteče jsme přijeli pro povinné tři body, ale odjíždíme s prázdnou. Tak špatný výkon jsme podali naposledy v Kašavě. Předvedli jsme spoustu individuálních nevynucených chyb. Nemůžu říct, že mančaft nebojoval, ale častokrát po vybojovaném souboji přišla špatná přihrávka, nezpracování jednoduchého míče nebo rozhodnutí zkusit projít přes tři protihráče. V podstatě jsme vystřelili na branku asi jenom dvakrát. Nechci snižovat výkon soupeře, ale teď byl asi mezi slepými jednooký králem.“