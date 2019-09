Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „V poslední letní den byl v Jasenné k vidění velmi zajímavý zápas, ve kterém si výhru vybojovali domácí borci. Do utkání lépe vstoupili hosté ze Sehradic a v úvodní pětiminutovce pořádně provětrali domácí obranu. Jasenná se však rychle vzpamatovala. Ve 14. minutě hosté zbytečně v šestnáctce faulovali Hřiba a nařízený pokutový kop suverénně proměnil Hronek. Domácí i nadále útočili a ve 22. minutě po rohovém kopu Smilka zakončil nechytatelně Maliňák. Sehradice se však nevzdávaly a snažily se s výsledkem něco udělat. Ve 44. minutě bylo velmi rušno v domácí šestnáctce, ale Žebráček zcela osamocen netrefil hlavou zařízení. Ve druhém poločase domácí trošku zalezli a nechali tvořit hráče Sehradic. Ti však jenom nakopávali dlouhé míče za obranu a v hlavičkových soubojích se nedokázali prosadit. Naopak rozhodnout zápas mohl v 60. minutě Hřib, kterého vyslal do brejku Švehlík, ale hostující gólman Vorel včas zakročil. Čtvrt hodiny před koncem podržel skvělým zákrokem domácí tým Špaček, když si na něm vylámal zuby Vaculka. Poslední velkou šanci měly Sehradice v 82. minutě. Tentokrát pěknou souhrou vyšachovali domácí obranu, jenže Vaculka opět Špačka nepřekonal.“

Branky: 16. Tomáš Hronek z penalty, 23. Zdeněk Maliňák. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 120.

ÚJEZD – SLOPNÉ 4:2 (1:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V sedmém podzimním zápase čekal na Újezd derby zápas se Slopným. Loňské oba zápasy Újezd prohrál, proto tuhle skutečnost už do třetice nechtěl připustit. Domácí šli do zápasu opět se změnami v sestavě, protože chyběl novopečený otec a brankář Bodlák a další dovolenkující hráč Maňas. Prvních dvacet minut byl Újezd aktivnější a vytvořil si tlak i šance. Už v šesté minutě se dostal s míčem u nohy do vápna Vaculín a hostující obránce mu sežral kličku a následně jej fauloval. Jasná penalta, kterou zkušený matador Hrnčiřík proměnil. Lepší začátek si domácí přát nemohli. Bohužel opět si začali zahrávat s ohněm a další branku nedali. Z asi největší šance trefil domácí kapitán Bělaška tyčku ze tří metrů po přesném centru Slováka. Zákonitě přišel trest, neboť druhou část první půle ovládli hosté. Byli pohyblivější, aktivnější a vytvářeli si územní převahu a šance. Zvláště každá jejich standardní situace byla nebezpečná. A protože domácí hráči tuto hrozbu nebrali nijak vážně, tak logicky hosté ve 34. minutě z jedné standardky srovnali stav. Druhý poločas to opět byli domácí, kteří se vrátili do hry a byli aktivnější. A dočkali se už po čtyřech minutách, kdy si prudký centr z pravé strany srazil do vlastní sítě slopenský hráč. V 57. minutě se po Častulově dlouhém autu prosadil hlavou podruhé v zápase Hrnčiřík a v 78. minutě přidal čtvrtou branku střelou z malého vápna střídající Škrabola. Zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže hosté nic nezabalili a rvali se o výsledek až do konce. Utkání ještě zdramatizovali Žáčkem v 82 minutě po nedorozumění domácí defenzívy. Další komplikace ovšem domácí hráči nepřipustili a solidním zápase pod taktovkou výborně pískajícího sudího Vavryse zápas dovedli do zasloužené výhry. Jedinou hodně velkou černou kaňkou bylo nešťastné zranění při souboji o míč hostujícího hráče Heinze, kterého musela odvézt sanitka s podezřením na zlomeninu lýtkové kosti. Tímto bych mu chtěl za sebe i celý klub SK Újezd popřát brzké uzdravení a návrat na fotbalové trávníky.“

Branky: 6. z penalty a 57. Jindřich Hrnčiřík, 49. Martin Martinus vlastní, 78. Jan Škrabola - 34. Martin Martinus, 82. Libor Žáček. Rozhodčí: Vavrys. Diváci: 150.

ŠTÍPA – VELKÝ OŘECHOV 3:4 NA PENALTY (1:0)

Aleš Ráček, sekretář Štípy: „Za slunečného počasí se hrálo ve Štípě kvalitní utkání. Velký Ořechov potvrdil, že na tuto soutěž je připravený velmi dobře a bude hrát v popředí tabulky. Ovšem Štípa ukázala, jak lze ztratit vyhraný zápas. První poločas vyhrála Štípa, když jedinou branku dal Tomáš Holík. Ve druhém poločase Štípa přidala a měla několik velmi slibných situací, ale proměnila jen dvě a to krásnými nůžkami Marka Šimka a pokutový kop proměnil Roman Holík. Rázem byl rozdíl třígólový. Hra se tímto rádoby uklidnila a domácí fotbalisté si začali hlídat svůj náskok. Ovšem v 80. minutě hosté udeřili a vytušili šanci a nakonec po totálním kolapsu domácích hráčů během pár minut vyrovnali. V penaltovém rozstřelu nakonec zvítězili hosté. Jedna kuriozita, do Štípy na fotbal se vyplatilo určitě chodit, zatím zde padlo průměrně více než osm branek na zápas

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Zápas byl určitě zajímavý pro diváky i pro nás aktéry. Takové utkání se totiž moc často neopakuje. Abychom v 80. minutě prohrávali 0:3 a nakonec výsledek srovnali a zvítězili na penalty, to se vidí málokdy. Z naší strany to herně nebyl špatný zápas. Od začátku jsme se snažili hrát kombinačně. Soupeř ale dobře bránil a chodil do brejků a přečíslení. Zaslouženě vedl 3:0. my jsme však nesložili zbraně a bojovali až do konce. Nejprve se přízemní střelou k tyči z dvaceti metrů prosadil Bača, pak snížil Heckel a vyrovnání zařídil Svízela. Penalty už byly loterie, výhra po takovém průběhu je ovšem příjemná.“

Branky: 23. Tomáš Holík, 66. Marek Šimek, 73. Roman Holík z penalty - 82. Martin Bača, 85. Egon Heckel, 88. David Svízela. Rozhodčí: Skopal. Diváci: 80.

SLUŠOVICE B – NÁVOJNÁ 0:1 NA PENALTY

David Gajdůšek, kapitán Slušovic B: „Již třetí zápas v řadě svítil na ukazateli skóre po devadesáti minutách výsledek 0:0. I přesto, že soupeři scházelo několik hráčů základní sestavy, opět jsme se nedokázali střelecky prosadit a bodovat naplno. Ke konci prvního poločasu zahrozili hosté z ojedinělé šance po našem nedorozumění v obraně. Jejich střelecký pokus však skončil na břevně. Naše největší šance přišla ke konci zápasu, kdy jsme bohužel nedokázali dokopnout míč do brány z malého vápna, čímž jsme jen podtrhli naše střelecké trápení. Další prohra na penalty už jen prodloužila naši tragickou bilanci při pokutových kopech.“

Rozhodčí: Krajča. Diváci: 110.

PŘÍLUKY – MYSLOČOVICE 3:0 (3:0)

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „Příluky byly v utkání mírným favoritem a bylo to znát na výkonu na hřišti. Od prvních minut zápasu byli domácí tvořivější a dostávali se do šancí. Gólové skóre zápasu otevřel v 6. minutě Machalíček, který centr do šestnáctky hostí hlavou poslal za brankáře hostí Valčíka. Uběhla sotva čtvrthodinka, kdy opět po nízkém centru ukázkovou rybičkou poslal míč do branky hostí opět Machalíček. Hosté byli poněkud zaskočeni, jelikož se do té doby dostali jen k jediné šanci, kterou ale spolehlivě chytil domácí gólman Kopřiva. Do šance se dostávali převážně domácí, nejdříve z úhlu střílel dorostenec Brabec a i zkušený Dan Frolek. Ten šel sám na brankáře, ale jeho pokus o střelu do protipohybu brankář hostí reflexivně vyrazil. Šanci měl i domácí Zatloukal a opět Brabec, ale oba stříleli nad bránu hostí. Do poločasu padl ještě jeden gól. Ve 39. minutě se prosadil domácí hrající trenér Julina. Jeho roh si hostující Dřímal srazil nešťastně do vlastní brány. Po přestávce hra poněkud ztratila tempo, byť domácí pokračovali v akcích, které volaly po gólech, hlavně šance Zatloukala a Mezírky. Gólově se ale již nic nezměnilo a utkání tak skončilo 3:0. Utkání zkušeně odřídil Jarda Krajča a hrálo se z obou stran velmi slušně.“

Branky: 6. a 19. Radek Machalíček, 39. Milan Dřímal vlastní. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 50.

HVOZDNÁ – POZLOVICE 4:1 (2:0)

Vlastimil Bořuta, trenér SK Hvozdná: „Po dvou porážkách jsme zase chtěli bodovat. Na soupeře jsme byli dobře nachystaní a kromě prvních deseti minut jsme měli zápas pod kontrolou. Hráli jsme dobře a od začátku byli aktivní. Kluci hráli zodpovědně, konečně si uvědomili, že musí zabrat, že nám nikdo zadarmo nic nedá. Jelikož máme velkou marodku, poslal jsem gólmana Vavrušu do útoku a do branky šel náhradník Král. Musím říct, že Vavruša naši hru vpředu oživil. Do vedení jsme šli po brance Nahodila, který se trefil po centru ze strany. Druhý gól přidal Burger po rohu. I do druhé půle jsme vstoupili aktivně, na 3:0 zvýšil po centru Vavruši neobsazený Peňas. V závěru se ještě prosadil střídající veterán Langr, který skóroval ve dvaačtyřiceti letech. Hosté výsledek zkorigovali pěknou střelou z trestného kopu. Poklidný zápas dobře odpískal Uhlár.“

Branky: 28. Jan Nahodil, 30. Tomáš Burger, 66. Lukáš Peňas, 83. Jiří Langr - 74. Josef Kuchař. Rozhodčí: Uhlár. Diváci: 66.

POTEČ – MLADCOVÁ B 1:6 (1:3)

Radek Klepal, sekretář Mladcové: „Naše vítězství je zcela zasloužené. Střelecky se dařilo Halodovi a Chludilovi, oba skórovali třikrát. Soupeř byl velmi odevzdaný, rozhodčí nám podle našich hráčů ještě upřel dva regulérní góly.“

Branky: 25. Mario Polacký - 9., 17. a 76. Tomáš Haloda, 13., 58. a 70. Jan Chludil. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 40.

1. Újezd 7 5 2 0 0 28:13 19

2. Hvozdná 7 5 0 0 2 19:6 15

3. Velký Ořechov 7 4 1 0 2 20:17 14

4. Návojná 7 3 1 1 2 13:11 12

5. Sehradice 7 4 0 0 3 15:14 12

6. Jasenná 7 3 1 1 2 15:19 12

7. Slopné 7 3 1 0 3 18:11 11

8. Příluky 7 3 0 2 2 16:16 11

9. Mladcová B 7 2 2 0 3 16:15 10

10. Štípa 7 2 1 1 3 25:20 9

11. Slušovice B 7 2 0 3 2 9:6 9

12. Pozlovice 7 2 0 0 5 15:25 6

13. Mysločovice 7 1 1 1 4 11:22 6

14. Poteč 7 0 0 1 6 6:31 1

