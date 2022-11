LUHAČOVICE „B“ – VIZOVICE 3:3 (3:2)

Zdeněk Červenka, předseda a hráč Luhačovic „B“: „Bod z utkání je pro nás málo. Zápas byl v naší režii, soupeře jsme přehrávali, bohužel jsme z mnoha šancí dali jen tři góly. Hosté chodili do brejků, což se těžko brání. Každopádně si zaslouží obdiv za nasazení a obětavost se porvat o body!“

Martin Cholasta, trenér Vizovic: „Kvůli zranění našeho brankáře nám chytal zkušený gólman Matěj Hrachový, který se představil po dvou třech letech. Pomohl nám – po rohu se nebojí jít do centru, má dobrou rozehrávku, nemusíme to nakopávat. Říkal, že by do toho chtěl jít také na jaře, ještě to ale není stoprocentní. Luhačovice byly v prvním poločase lepší, fotbalovější, dávaly si to pěkně po zemi. Úvodní půle klidně mohla skončit 5:2, 6:2, nedaly však spoustu šancí. Ve druhém mi přišlo, jakoby přestaly hrát, možná to trochu podcenily. Stoprocentně ztratily body. Ze standardky jsme naštěstí dali na 3:3, domácí ještě měli tyč. Ke konci zápasu se nám po standardní situaci odrazil míč, náš hráč to trefil pěkně z voleje, ale jen do rukou luhačovického brankáře. Pro domácí by to už bylo hodně kruté. Po dvou měsících jsme získali bod, kluci měli hezčí zakončenou.“

Branky: 4. Löbb, 19. Majzlík, 28. Hyžík – 9. Fojtík, 38. Fusek (pen.), 50. Pšenčík