Tři týmy pokračují bez ztráty kytičky. Štípa nedala šanci oslabené Poteči, kterou rozmetla vysoko 9:0. Ve 4. kole okresního přeboru uspěli také fotbalisté Kašavy, ti nenašli přemožitele už ve 26. soutěžním zápase za sebou! Lídrem soutěže jsou Paseky, svěřenci Jaroslava Novotného v neděli zvítězili také na hřišti Vysokého Pole. Na rozdíl od Štípy a Kašavy absolvovali o utkání více.

Fotbalisté Štípy. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

SLOPNÉ – JAROSLAVICE 1:2 (1:1)

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Proti Jaroslavicím jsme po dlouhé době vedli, ve 14. minutě jsme vstřelili první gól. V úvodním poločase jsme ještě měli nějaké šance, třikrát jsme nastřelili brankovou konstrukci, do poločasu však bylo vyrovnáno. Ve druhé půlce jsme byli slabším mančaftem, v závěru jsme po naší chybě inkasovali gól – hosté šli sami na gólmana, který to ještě zachránil na roh. Při této situaci jsme si to však už nepohlídali a obdrželi branku na 1:2. Ve druhé nebo třetí minutě nastavení jsme dostali míč do sítě, podle rozhodnutí sudího ale byl faul na gólmana, z tohoto zápasu jsme odešli bez bodu. Bohužel máme zraněného nejlepšího střelce, chybělo nám pět kluků, kteří hrají stopera, museli jsme tak improvizovat, na střídačce jsem byl oblečený i já, naštěstí jsem do hry nemusel. (úsměv) Utkání by více slušela remíza."

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „V kombinované sestavě jsme vyválčili utrápené vítězství. Soupeř byl bojovnější, my oproti tomu fotbalovější, vypracovali jsme si i více šancí. Jednu příležitost domácích chytl gólman, kterého jsem minule nechválil. Snažíme se do hry zapracovávat mladé hráče, včetně dvougólového Vojty Surého, jenž v zápase skvěle bojoval. Věříme, že je to budoucnost jaroslavického fotbalu."

LUHAČOVICE B – ÚJEZD 5:1 (3:0)

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Do zápasu jsme vstoupili, jak jsme chtěli, tedy aktivně, z čehož vyplynul gól ve čtvrté minutě, který se podařil Viktoru Zábojníkovi, následně na to poměrně rychle padla druhá branka. Do poločasu jsme ještě jeden gól přidali a o zápase bylo v podstatě rozhodnuto. Ve druhé půli jsme zůstávali aktivní, bylo to však už klidnější. Na soupeři pak šlo vidět, že přijel pouze s jedním hráčem na střídání, na jeho straně byla vidět únava, vše jsme využili v náš prospěch. Určitě bychom se chtěli pohybovat v horních patrech tabulky, současný pohled na ni nás těší. Jsou tam však týmy, které mají o zápas méně. Každopádně budeme chtít hrát hodně nahoře, naše mužstvo považuji za velmi silné."

Petr Belžík, předseda Újezdu: „Domácí, kteří měli na zápase i kluky z áčka, byli ve všech ohledech lepším mužstvem, zaslouženě vyhráli. My jsme do Luhačovic naopak přijeli v okleštěné sestavě, výsledek tomu i odpovídá. Soupeři gratulujeme k vítězství." (doplněno o vyjádření trenéra Ivana Pechy ohledně zranění Přemysla Vaculína z minulého zápasu: „Už od středy je doma, je po operaci a má šrouby v noze. Měl zlomenou holení kost jednou a lýtkovou nadvakrát. Volal jsem mu třikrát, a v rámci toho, co se mu stalo, tak byl v pohodě.")

JASENNÁ – KAŠAVA 3:4 (1:3)

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „Proti Kašavě jsme se už přiblížili lepšímu standardu, který bychom rádi předváděli. V oboustranně bojovném a pro diváka pohledném utkání to ovšem na body zase bohužel nestačilo. Ze stavu 1:3 jsme dokázali srovnat, doufali jsme, že bychom mohli vyhrát, štěstíčko se však přiklonilo na stranu soupeře. Náš hráč za tohoto stavu zmařil samostatný únik, dohrávali jsme v oslabení, dostali jsme v něm gól. Věřím tomu, že kdyby na postranní lajně byl nezávislý rozhodčí, tak by nepustil dva ofsajdy, ze kterých jsme dostali dva góly. Na to se ale vymlouvat nechceme."

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Bylo to upracované vítězství, soupeř nás zaskočil bojovností, konečně chtěl získat body. Zápas pro nás začal šťastně, už ve druhé minutě jsme dali gól hlavou, po poločase jsme vedli 3:1. Domácí zabrali, snížili, vyrovnali i na 3:3. V závěru se nám naštěstí výhra podařila strhnout na naší stranu. Nezvítězilo lepší, ale šťastnější mužstvo, Jasenná by si bod zasloužila. S výkonem týmu jsem tolik spokojený nebyl, přizpůsobili jsme se hře domácích. Po třetí výhře v sezoně jsme natáhli neporazitelnost na 26 mistrovských zápasů v řadě."

NEDAŠOVA LHOTA – LAČNOV 4:0 (1:0)

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Jsme hodně spokojeni, získali jsme první vítězství v sezoně. Ve 12. minutě jsme dali gól, tím jsme se uklidnili, mysleli jsme si, že to bude v pohodě, ale nebylo, hráli jsme proti solidnímu soupeři. V prvním poločase jsme poté byli zvadlí. Ve druhé půli jsme se nastartovali, šli jsme si za vítězstvím, vytvářeli si šance. Konečně jsme začali dávat góly, herně to nebylo špatné ani předtím. Navíc se rozjel se náš klíčový hráč Josef Bartozel. V dalším kole nás čekají rozjeté Paseky, zápas si půjdeme užít, dáme do něj maximum. Budeme se snažit, abychom nedostali moc gólů. (se smíchem)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Když si góly v podstatě dáváme sami, tak výsledek pak vypadá jednoznačně. Proti Nedašově Lhotě jsme 80 procent času měli míč na kopačkách, domácí ze čtyř brejků vstřelili čtyři góly, byli efektivnější. Věřím, že kdybychom dali gól, tak by se to zlomilo, nemáme ani pomyslné štěstí, hrajeme však jen od šestnáctky k šestnáctce. Chybí tomu úspěšné zakončení. Na další zápas proti Slopnému bychom už měli mít posilu ze Štítné nad Vláří Martina Maniše, který se stěhuje do Lačnova, chtěl za nás hrát, za což jsme rádi, je to kvalitní hráč na střední zálohu. Věřím, že v příštím kole to už zlomíme."

POTEČ/FRANCOVA LHOTA B – ŠTÍPA 0:9 (0:3)

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Hráli jsme v podstatě s béčkem, nastoupili i staří pánové, bohužel jsme to museli odehrát v tomto stavu. Zápas nám upřímně nevyšel, byli jsme špatní, soupeř hrál lépe, mezi oběma týmy šel vidět velký rozdíl. Od většího debaklu nás zachránil náš gólman. Hostům gratuluji k vítězství, byli výborní!"

Martin Ráček, předseda Štípy: „Hosté na půdu Poteče zajížděli v roli favorita, ale se zdravým respektem vzhledem k průběhu posledního jarního utkání. Přes jisté problémy se složením týmu do střetnutí vstoupili koncentrovaně, za což byli odměnění hned v páté minutě brankou Mimochodka. Do poločasu se mladé pušky /Mimochodek, Okál/ trefili každý ještě jednou. Domácí hrozili pouze z dlouhých nákopů na silového Slováka, na což ale štípští byli připraveni a dobře se zajišťovali. Vstup do druhé půle přes první střelu z kopaček domácích nám vyšel opět lépe, kdy umístěnou ranou z hranice pokutového území fakticky o dalším rázu zápasu rozhodl Šimek. Domácí zcela odešli nejen fyzicky, ale hlavně mentálně a štípští v klidu navyšovali skóre, které se zastavilo na číslovce devět, kdy se postupně trefili hlavou Elšík, zkušeně Okál, chytře Laciga, šibenicí Jurásek a technicky Holík Roman. Za tři body jsme rádi, ale uvědomujeme si, že náročnější klání nás teprve čekají."

VYSOKÉ POLE – SK ZLÍN 1931 0:1 (0:0)

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Přivítali jsme soupeře ze Zlína, který měl být, alespoň z tabulkového pohledu, první ostrou prověrkou našeho týmu. Celý zápas se udával v monotónním duchu nakopávaného fotbalu, kdy se nedařilo dostávat do vážnějších šancí ani jednomu z týmů. Zápas rozhodla série našich chyb, která vyústila v jediný gól utkání. Bohužel jsme na to nedokázali zareagovat, a z utkání odcházíme bez bodu, ač by utkání slušelo spíše remízové rozuzlení."

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „V bojovném utkání s minimem šancí jsme vydřeli vítězství, dočkali jsme se šťastného konce. Na druhou stranu jsme si za třemi body asi více šli. Celkově to byla křapanice bez velkého fotbalu, jak se balon dostal na zem, tak u nás hned byli dva hráči. Utkání bylo hodně přerušované, nikoliv však nějak extra vyhecované. V příštím kole nás znovu od půl sedmé večer čeká na Pasekách zápas s Nedašovou Lhotou. K utkání budeme muset přistoupit poctivě a co nejdříve ho rozhodnout. Ke konci podzimu budeme hrát hodně těžkých zápasů, včetně těch proti Štípě nebo Návojné. Teď by bylo dobré nahrát co nejvíce bodů a pak být bez nervů."

VALAŠSKÉ KLOBOUKY – NÁVOJNÁ 1:2 (0:2)

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Doma jsme se už chtěli rozjet, prohra je pro nás zklamáním a ztrátou tří bodů. V utkání jsme znovu doplatili na finální fázi a zahozené šance, v tomto ohledu nám to vázne – nejsme klidní, chybí nám i štěstí. Kombinačně to není špatně, makali jsme, bylo tam nasazení. Soupeři gratulujeme k výhře, zápas ukopal, uskákal. První gól jsme dostali po rohu, měli jsme špatně pokrytou zadní tyč. Před druhou brankou nastřelili Zdeňu Kostku, rozhodčí za ruku pískl penaltu. Po poločase to bylo 0:2, sami jsme však už měli vstřelit dvě tři branky. Ve druhé půli se odehrával stejný scénář, soupeře jsme ještě přitlačili, vytvořili jsme si dost šancí, bohužel jsme je nevyužili. Měli jsme i kopat penaltu. Byl to emotivní zápas, hrálo se však derby, a to před solidní diváckou kulisou, rozhodčí nastavoval 10 minut. Červená karta? S našim hráčem jsem to řešil, je to mladý kluk, bylo to nerozvážné, něco jsem mu k tomu řekl. Vyříkali jsme si to. Na hřiště to každopádně nepatří, rozhodčí byl neoblomný, bylo to oprávněně. Na pravém bekovi zahrál solidně, příště snad i mohl začít od začátku. Počítám s trestem na tři až pět zápasů."

Ondřej Macháč, vedoucí Návojné: „Ohlas doplníme v pondělí."