Fotbalisté Kašavy zapsali další cenný skalp! Po výhře ve Valašských Kloboukách při letošní domácí premiéře přehráli Návojnou, ze dvou zápasů v okresním přeboru tak mají šest bodů. Utkání v Újezdu výrazně poznamenalo vážné zranění, na hřiště musela přijet i záchranka. Absencemi zdecimované Slopné bylo jen sparing partnerem Valašských Klobouk. Jaroslavice po sestupu z I. B třídy poprvé zvítězily. Štípa pod novým koučem nedala šanci Jasenné.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Štohl

SK ZLÍN 1931 – LUHAČOVICE B 3:0 (1:0)

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Doma jsme znovu chtěli zvítězit. Byli jsme aktivní od první minuty, měli jsme herní převahu, znovu jsme však dlouho neproměňovali šance. Ke konci prvního poločasu jsme vstřelili branku po trmě vrmě, kdy jsme to tam dotlačili. Ve druhé půli jsme byli o něco lepší, soupeř hrál trochu vabank, chtěl vyrovnat. Měl tam i díry, které vyústily v brejk – jejich stoper dostal žlutou, po strkanici i červenou, hráli pak v deseti. Přidali jsme další gól. Zatím se nám tak daří, máme tři výhry a 13 vstřelených branek. Trošku jsme to překopali. V první sezoně v okresu jsme se trochu museli zorientovat, ti starší ji dlouho nehráli, mladí vůbec, byla to tak zkušení jízda. V této věděli, do čeho jdou, proti komu hrají. Navíc přišla kvalita z dorostu, ročníky 2004 jsou velice kvalitní. Hodláme to budovat na mladých a uvidíme, kam to půjde."

Zdeněk Červenka mladší, hrající předseda Luhačovic: „Tento venkovní zápas nám vůbec nevyšel. Domácí tým nás předčil jak v osobních soubojích, tak i kombinačně ve hře. Navíc v 60. minutě za stavu 1:0 dostal náš stoper červenou kartu. Převaha domácích se začala projevovat a v 67. a a 70. minutě se jim podařilo vstřelit další dvě branky. Na zásadní změnu stavu jsme již pomýšlet nemohli. Soupeř zvítězil zaslouženě."

JAROSLAVICE – NEDAŠOVA LHOTA 5:1 (3:0)

Miroslav Březina, trenér Jaroslavic: „Bylo to jednoznačné vítězství, od začátku jsme si šli za tím. Soupeř nám mnoho starostí nenadělal, mohli jsme vyhrát i větším rozdílem. V závěru jsme to prostřídali, nastoupili i kluci z lavičky. Hosté si pak i vypracovali nějaké šance, jinak utkání bylo v naší režii. Vrátil se nám Ondra Polách, jeden ze základních stavebních kamenů obrany, v tom byl jeden z rozdílů. Kluci se vrátili z dovolených, začalo se pořádně trénovat, morálka je lepší. Snad v tom budeme pokračovat."

Petr Pacík, trenér Nedašovy Lhoty: „Jaroslavice se projevily jako kvalitní soupeř, neměli jsme na to, abychom je dokázali porazit. I přesto jsme si vytvořili některé pěkné šance. V příštím kole nás čeká domácí zápas s Lačnovem, tedy utkání nováčků. Bude se hrát o to, kdo se více uklidní, a kdo pravděpodobně zůstane na chvostu tabulky."

SLOPNÉ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 0:5 (0:2)

Radek Kolařík, trenér Slopného: „Už minulý týden jsme měli obrovské problémy při skládání sestavy, napočítali jsme 10 omluvenek. Před Valašskými Klobouky jsme jich měli dalších šest, sháněli jsme tak každého, kdo má ruce a nohy. Ještě den před zápasem jsem registroval hráče, byli to kluci, kteří nehráli určitý čas, obnovili jsme jim registraci. Utkání se hrálo za hicu, bojovali jsme, jak to šlo, výsledek každopádně není dobrý. Klobouky byly jednoznačně lepší, výsledek je zasloužený."

Vojtěch Číž, trenér Valašských Klobouk: „Po zápase můžu být spokojený, zahráli jsme velmi dobře. Kluci byli od první minuty nažhaveni, dominovali, šlapali. Vstřelili jsme brzký gól, do 12. minuty jsme měli vést 3:0, 4:0, měli jsme rozhodnout dřív. Druhý gól jsme vstřelili ve 44. minutě, pak se nám ulevilo. Celkově jsme hráli kombinační rychlý fotbal. Měli jsme vyhrát dvouciferným rozdílem, nastřelili jsme tři tyčky, břevno. Hrálo se od půl druhé, klobouk dolů před našimi kluky i domácími. Bohužel se nám nezaviněně zranil brankář Peťa Kolařík, možná to bude i zlomenina. Byla by to pro nás ztráta. Dochytat musel Nedavaška."

KAŠAVA – NÁVOJNÁ 5:2 (2:1)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Konečně jsem měl plnou sestavu, dva hráči ze základu proti Valašským Kloboukům dokonce začali na lavičce. Musel jsem to však udělat, přišli klíčoví hráči, kteří tam chyběli. Proti Návojné jsme vedli 2:0, hru jsme měli plně pod kontrolou. Hosté si vypracovali pár šancí, které nevyužili, těsně před poločasem přesto snížili. Rázem z toho mohl být nervák. Zkraje druhého poločasu jsme ale šli do vedení 3:1, uklidnili jsme se, přidali další branku. Návojná ještě jednou snížila, my uzavřeli na konečných 5:2. Předvedli jsme slušný výkon, zaslouženě jsme zvítězili. Výborně zapískal rozhodčí, navíc tam nebyl ani žádný ostrý zákrok. Osobně jsem určitě nečekal, že porazíme Valašské Klobouky i Návojnou, hlavně jsem si přál, ať se zachráníme. Pořád je to ale začátek, čeká nás těžký odložený zápas se Štípou. Kluky zatím krotit nemusím. (úsměv)

Martin Ptáček, hrající trenér Návojné: „Zápas jsme začali dobře, měli jsme šance hned na začátku, bohužel jsme je ovšem nevyužili. Naopak jsme dostali gól z první i druhé akce Kašavy, prohrávali jsme 0:2. Byl to vyrovnaný zápas, domácí však byli efektivnější, na malém hřišti za horkého počasí hráli bojovně. Výsledek tak vypadá, jak vypadá. Ze dvou zápasů máme dvě prohry, už musíme začít sbírat body. Měli jsme však i těžký los. Je to začátek, nevěšíme hlavy."

I. B. tř., sk. B: Barumka přála domácí Veselé i Hvozdné. Holešov smetl nováčka

ŠTÍPA – JASENNÁ 8:0 (3:0)

Matěj Velev, vedoucí Štípy: „Utkání již bylo pod vedením nového hlavního trenéra FK Štípa Milana Záhory, a tak jsme nechtěli dopustit ztrátu bodů z domácího hřiště. Vzhledem k předešlým střetnutím s hostující Jasennou, kdy byla utkání poměrně vyhrocená, jsme začátek nechtěli podcenit, a tak jsme se soustředili na nám vlastní hru s přízemní kombinací, abychom měli míč pod kontrolou a tedy i celé utkání, z čehož vyústil četnější počet gólových šancí v náš prospěch. Sice jsme mnohé neproměnili, ale trpělivou hrou jsme nakonec vypracované příležitosti začali zužitkovávat až do konečné podoby 8:0 (Roman Holík ml. 3, Mezírka Lukáš 2, Laciga Martin, Elšík Pavel, Matěj Ráček). Z naší strany pohledné a zároveň až nečekaně poklidné utkání, které zpříjemnilo neděli nám i skvělým domácím divákům. Za nás tedy spokojenost a na drobných nedostatcích zapracujeme."

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „O výsledku rozhodl první poločas, který skončil 3:0 proti Štípu. V celém zápase jsme nestíhali jak rychlostně, tak ani v kvalitě kombinací. I přes osm inkasovaných gólů musím pochválit našeho mladého gólmana, který zachránil spoustu dalších situací, jako jediný z týmu obstál. Na začátku si to zatím nesedlo, chyběli nám klíčoví hráči, dobíhají dovolené. Uvidíme, jak to bude vypadat dále. Vyhlížíme první body."

LAČNOV – VYSOKÉ POLE 0:2 (0:1)

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Vyhrál tým, který vstřelil první gól, z přímáku to pěkně kopli. Do druhého poločasu jsme pak nastoupili s tlakem, ten se nám však nepovedl přeměnit v gól. Na konci jsme to ještě otevřeli, z čehož pramenil brejk a gól hostů. Škoda prohry, bylo to hratelné. Do příště musíme lépe řešit situace. Představili jsme se v prvním domácím zápase, byli jsme trochu nervózní, měli jsme v hlavách, že musíme. Ve fotbale tp hraje hodně velkou roli. Přišlo plno lidí, všichni byli zvědaví. Nemyslím si však, že by byli na nás naštvaní."

Dominik Tománek, hráč Vysokého Pole: „Utkali jsme se s nováčkem soutěže na jeho prostorově úsporném hřišti. V první půli se toho fotbalově moc neudálo, krom přímého kopu Davida Bartošky, který nás poslal do vedení. Druhá půle se udávala ve stejném duchu, jako ta první, kdy byl balón spíše ve vzduchu než na zemi, nicméně se nám podařilo nohama Martina Martinuse vstřelit pojišťovací gól na 2:0 a o osudu zápasu bylo rozhodnuto, jelikož se soupeři nedařilo vytvářet nějaké vážnější šance."

ÚJEZD – POTEČ/FRANCOVA LHOTA B 3:2 (0:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „V utkání s Potečí jsme brali tři body, protože jsme byli aktivnější, měli více šancí a dali více branek než hosté, ale tyhle tři body bych z fleku vyměnil za situaci, která se stala v sedmnácté minutě zápasu. Už sedm minut před tím odstoupil ze zápasu s roztrženým obočím hostující Naňák. Jenže to co nemělo přijít bohužel přišlo v oné osudné minutě. Náš útočník Přema Vaculín dostal míč za obranu a utíkal za ním. Stejný nápad měl i hostující brankář a asi deset metrů před velkým vápnem se oba potkali v souboji, kdy ani jeden neuhnul. Přema vylétl do vzduchu a všichni na hřišti i mimo slyšeli hrozivé křupnutí. Došlo k tomu, co už jsem bohužel párkrát v kariéře hráče i trenéra zažil a myslel, že už nikdy nezažiju. Obě kosti v pravé noze zlomené, bezvládný Přema ležící na zemi a většina přítomných v šoku. Tak za tohle bych ty body vyměnil, kdyby se tohle nestalo. Čekalo se dvacet minut na záchranku a pak asi po čtyřiceti minutách se zápas dohrál. Jenže to je pro nás teď druhořadé. Důležité je aby se Přema co nejdříve plně uzdravil. Za sebe píšu, že má naší plnou podporu."

Oldřich Kubiš, trenér Poteče: „Předvedli jsme dobrý dobrý výkon. Hra domácích se mi naopak nelíbila, byly to dlouhé házené auty, z čehož dali všechny góly. Znovu musím pochválit kluky, výkon jde nahoru, začíná je to i bavit. Teď nás ještě čeká těžký los, do poloviny září možná budeme na chvostu. Pak bychom však mohli poskočit."