Zdeněk Outrata, trenér Slopné: „Dolní Lhota na nás vletěla, během úvodních 20 minut si vypracovala 4-5 tutovek. Prosadila se však pouze jednou, i díky našemu výbornému gólmanovi. Po brance na 1:1 se vyrovnala i hra. Ve druhém poločase jsme se dostali do vedení, Dolní Lhota navíc po přímáku obdržela další gól, kdy brankář soupeře vyrazil míč před sebe a obrana nebyla schopna si pohlídat našeho hráče. Soupeř měl v závěru měl tlak, ze kterého snížil. Sportovně uznávám, že Dolní Lhota měla v zápase převahu. Každopádně se pro nás jedná o hodně cennou výhru, utkání ke všemu sledovaly téměř plné ochozy. V hodně zápasech jsme remizovali poté, co jsme v závěru dostávali branky.“

Daniel Lysák, trenér Dolní Lhota: „Bylo to derby se vším všudy, přišla hromada fanoušků. Během úvodní dvacetiminutovky jsme mohli vstřelit 3-4 góly, bohužel jsme se prosadili pouze jednou. Ještě do poločasu soupeř navíc zvládl vyrovnat. Od té doby to byl vyrovnaný, bojovný zápas. Jak jsme tlačili a chtěli dát gól, tak jsme otevřeli obranu a byl prostor pro domácí branky. Pořád je nás málo, řešíme marodku. Těsně před utkáním byl v horečkách Broněk Fojtík. S kluky pravidelně trénuji. Právě pro tyto případy, když je nás málo."

Branky: 69. a 82. Žáček, 27. Heinz – 1. Kúdela, 86. Lysák

VYSOKÉ POLE – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:1 (1:1)

Matěj Kořenek, hrající trenér Vysoké Pole: „Pozice Valašských Klobouk v tabulce vůbec neodpovídá jejich předváděné hře. Byl to pro nás velice těžký a bojovný soupeř. Za body jsme neskutečně rádi, oba týmy na hřišti nechaly všechno. Zápas ovlivnilo i zranění našich dvou hráčů, do desáté minuty jsme dvakrát museli střídat.“

Pavel Juřica, trenér Valašské Klobouky: „Z naší strany to byl totální kolaps – naprosto odfláknuté utkání. Naši kluci by si měli vzít příklad z domácích hráčů, kteří ukázali srdíčko a bojovnost. Co jsme předvedli neměli nic společného s fotbalem. Po zápase jsem byl, a mohu říct, že dlouho budu, naštvaný na naši hrůzostrašnou hru. Hráčům jsem dal jasně a patřičně najevo, že takhle to dál nejde.“

Branky: 3. Kořenek, 70. Sucháček – 25. Dubčák

ŠTÍPA – ÚJEZD 3:1 (0:0)

Aleš Ráček, předseda Štípy: „Utkání dvou mužstev z popředí tabulky začalí lépe hosté. Opticky ovládali hru, ale žádnou velkou šanci si nevytvořili. Za to první šance domácích byla oceněna červenou kartou pro hostujícího brankáře, když v poslední chvíli stačil ještě před velkým vápnem faulovat domácího útočníka, na kterého již koukala prázdná brána. Od této chvíle Štípa získala územní převahu, ale do konce první půlky bez golového efektu a náznaku velké šance. Ve druhé půli pokračovala Štípa v náporu, už po 5 minutách se trefil Mates Velev a tím domácí nastartoval k velmi ofenzívní hře, která byla korunována druhou brankou z trestného kopu v podání Martina Juráska. Z ojedinělé příležitosti hosté snížili hlavičkou Petra Maňase, což neunesl domácí brankář Jirka Mikulík. Za svůj zkrat byl po právu vyloučen. Domácí mužstvo ale nemínilo nic ponechat náhodě. Aby ulovilo tři body, tak nasadilo Lovce (Martina Holíka), který prvním dotekem míče nekompromisně skóroval. Utkání se již od té chvíle v poklidu dohrálo."

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Druhá porážka v řadě se víc než nápadně podobá té minulé se Slušovicemi. V zápase proti silné Štípě, kdy domácí disponují řadou hráčů, jenž hráli vyšší soutěže, jsme od úvodních minut byli lepším týmem. Kdybychom vedli tři nula, nikdo by se nedivil. Trefili jsme tyčku, pak domácího hráče téměř na brankové čáře a měli další šance. Bohužel se zopakovala situace podobná té z minula. Domácí se po dvaceti minutách dostali do brejku, jenž náš brankář řešil výběhem proti hráči domácích a v pádu neúmyslně zasáhl míč rukou mimo velké vápno. Následovala červená karta, do brány musel hráč Struška a z pole útočník Vaculín. Začala téměř sedmdesáti minutová domácí přesilovka. Při herní kvalitě Šípy to pro mé svěřence byla obrovská šichta. Jenže i po vyloučení hráli kluci výborně a skóre se do půle nezměnilo. Druhý poločas se pak logicky odehrával na naší polovině a nakonec i domácí vstřelili dvě branky. Přesto jsme zápas nezabalili a patnáct minut před koncem úspěšnou hlavičkou Maňase po standardce Martínka snížili na 1:2. Pak přišla vzájemná strkanice o míč po vstřelené brance a ze hřiště se poroučeli po dalších červených kartách Častula a domácí brankář. Naši snahu na vyrovnání však utnul třetím gólem domácí hráč a o vítězi bylo jasno. Já ale za výkon ve Štípě můžu před svými svěřenci jen smeknout klobouk a poděkovat jim. Dva velmi těžké zápasy jsme sice prohráli, ovšem rozhodně jsme ani v jednom nebyli horší nebo že by nás soupeři přehrávali.“

Co se týče vzájemného vyloučení, tak naši kluci chtěli po vstřelené brance vzít rychle míč a domácí brankář začal dělal vlny. Nejprve odstrčil našeho střelce branky, kterého bránil Častula a domácí brankář reagoval stejně. Oba dostali červenou, obě byly zbytečné. Zkrat horkých hlav. Nebylo to však nic dramatického, rozhodně v tom nebyly žádné pěsti. Akorát vím, že domácí brankář už má na podzim druhou červenou, takže asi trochu labilní člověk bohužel

Branky: 51. Velev, 76. Jurásek, 82. Holík – 79. Maňas

LUHAČOVICE „B“ – NÁVOJNÁ 3:0 (1:0)

Michal Piják, trenér Luhačovic „B“. „Po úspěšném prvním poločase se nám ve druhé půli podařilo přidat další branky a navýšit tak náskok. Návojná si během zápasu defacto nic nevypracovala. Prokázali jsme větší kvalitu, soupeř mi přišel odevzdaný. Do zápasu jsme znovu nasadili některé dorostence.“

Branky: 24. Pešek, 51. Švec, 70. Slovák

HVOZDNÁ – POTEČ 4:0 (1:0)

Vlastimil Bořuta starší, trenér Hvozdné: „Do zápasu jsme vstoupili laxně, po poslední výhře 8:0 jsme soupeře podcenili. První poločas mohl skončit i remízou, naštěstí se za nás prosadil Kuba Vaculka, hosté naopak nevyužili dvě šance. Po důrazné domluvě o přestávce se nám ve druhé půli v průběhu sedmi minut podařilo vstřelit tři branky a zápas rozhodnout. Poteč každopádně předvedla sympatický výkon, hrála solidně.“

Branky: 13. Vaculka, 56. Macík, 59. Dubec, 63. Nahodill

SLUŠOVICE „B“ – POZLOVICE 7:1 (4:0)

Vlastimil Bořuta mladší, trenér Slušovice „B“. „Soupeř přijel pouze s dvěma náhradníky. Když se těmto týmům někdo zraní, tak poté na to trpí. Kolikrát to i rozhoduje zápasy. I když máme dva hráče mimo hru, tak můžeme vzít kluky z dorostu, vždy je nás hodně. V samotném utkání jsme potvrdili postavení v tabulce, první místo. Pozlovice jsou naopak druhé od konce. Od začátku jsme byli lepší, vytvářeli si spoustu šancí, další nevyužili. Zaslouženě jsme získali tři body. Zůstává nám tam pachuť z předchozího domácího zápasu s Návojnou, kterou jsme nedokázali porazit. Body nám schází k tomu, abychom se odlepili od zbytku týmů. Do konce podzimu nám ještě zbývá zápas s nepříjemnou Potečí a doma derby s Hvozdnou. Budeme chtít bodovat v plné síle, abychom uhájili první místo.

Branky: 10., 36. a 41. (pen.) P. Bořuta, 64., 80. a 90. Večeřa, 14. Hrnčiřík – 68. Coufalík (pen.)

JASENNÁ – MYSLOČOVICE 4:3 (1:1)

Petr Zicha, trenér Jasenná: „Ze začátku jsme byli o trochu lepší. Do vedení jsme se dostali gólem z pokutového kopu, hosté ještě do poločasu po stejné situaci vyrovnali. Zkraje druhé půle se hosté dostali do vedení, naštěstí se nám podařil obrat. I když Mysločovice v závěru podruhé v zápase srovnaly, znovu z penalty, tak jsme díky střídání 19letého Mucsky šťastně vyhráli. Výhra je pro nás hodně důležitá, v případě porážky bychom se sunuli ke konci tabulky.“

Branky: 26. Hronek (pen.), 59. Smilek, 74. Jurčák, 86. Mucska – 33. a 84. Bielik (obě pen.), 49. Teplý