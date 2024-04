Radek Kolařík, trenér Slopného: „Do zápasu jsme vstupovali s absencemi, na to se ovšem vymlouvat nemůžeme. Předvedli jsme špatný, mizerný výkon. Domácí nebyli kombinačně nějak silní, do čeho ale kopli, to jim tam spadlo. My jsme za stavu 1:0 z přímáku nastřelili břevno. Měli jsme zahrát lépe.“

KAŠAVA – JASENNÁ 5:0 (1:0)

Pavel Studénka, trenér Kašavy: „Zápas byl vedený ve slušné atmosféře od obou mužstev. Zkušený rozhodčí Malota za celé utkání udělili jen jednu žlutou kartu. Mužstvo se po předchozím utkání v Návojné zvedlo, v prvním poločase neproměnilo nějaké šance. Ve druhém jsme Jasennou jasně přehráli. Dal jsem šanci čtyřem osmnáctiletým hráčům, všichni to zvládli na jedničku. Vítězství je zasloužené, což po zápase uznala i Jasenná.“

Milan Řezníček, trenér Jasenné: „K zápasu do Kašavy jsme přijeli oslabení o několik klíčových hráčů a na lávce jsme měli pouze jednoho hráče a jednoho gólmana, který musel v průběhu utkání zasáhnout do hry v poli. V průběhu celého utkání jsme se nedokázali domácím vyrovnat v nasazení, pohybu, prohrávali jsme souboje jeden na jednoho. Když se k tomu přičetla domácí znalost specifického hřiště, tak skóre postupně narůstalo v náš neprospěch. Škoda, před utkáním jsme doufali v lepší průběh. Pozitiva v tomto zápase bych hledal v nasazení mladých hráčů včetně gólmana. Potvrdili, že jim patří budoucnost fotbalu na Jasenné.“

LAČNOV – NEDAŠOVA LHOTA 0:0

Václav Miklovič, kapitán Lačnova: „Bod je pro nás ztráta. Osmdesát minut jsme soupeře tlačili, bohužel jsme nebyli schopni mu vstřelit gól – nastřelili jsme tyčku, břevno, chybělo nám i trochu pomyslného štěstíčka. Hosté si přijeli pro bod, věděli, že v případě naší výhry se na ně dotáhneme. Hráli chytře, utkání bylo hodně rozkouskované, hra nebyla plynulá. Jsme rádi, že přišlo tolik lidí, že nás pořád podporují. Věřím, že tímto výkonem jsme si spravili reputaci.“

Petr Pacík, trenér Nedašova Lhoty: „Na zápas jsme jeli bez tří klíčových hráčů, dva jsou zranění, jeden byl v Praze. Nakonec jsme odjeli s třinácti kluky. Chyběl nám jeden klíčový stoper a záložník, vše jsem musel zpřeházet. Domácí byli lepší, v prvním poločase si vytvořili více šancí, pak jsme to vyrovnali, i my měli nějaké příležitosti. Lačnov je pod nám, bod hodně bereme, jsme s nim spokojeni. Před týdnem jsme zvítězili, teď jsme chtěli bodovat znovu, což se podařilo.“

NÁVOJNÁ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2:3 (1:2)

Ondřej Macháč, vedoucí a brankář Návojné: „Klobouky mají mladší mužstvo, byly živější, běhavější, do moc šancí nás nepouštěly. Šly do vedení, krásnou nechytatelnou střelou zvyšovaly na 0:2. Před koncem prvního poločasu Aleš Smolík snižoval na 1:2, dostali jsme se do kontaktu, hosté přesto ve druhé půli znovu zvýšili. Měli jsme závary, možná však jen jednu stoprocentní šanci, pouze jsme snížili. Hosté výsledek ubránili, zaslouženě odvezli všechny tři body. První a třetí gól byl vyloženě má chyba jako gólmana, nebýt těchto situací, bylo by to na remízu. Že jsme několik gólů chytl? Možná dva, zmíněné chyby to ale neodčinilo. Alternativu bohužel nemáme, do konce jara už už nikdo nový určitě nepřijde. Máme dva zraněné gólmany, jeden má špatné rameno, nevypadá to dobře. Druhý laboruje s kolenem. Vždy bude muset nastoupit někdo z hráčů.“

Jaroslav Maňas, předseda Valašských Klobouk: „Vítězství ze hřiště Návojné je pro nás důležité. Na domácí jsme vletěli, vedli jsme 2:0. Měli jsme šance na tři zápasy, pochytal to však gólman, který vždy stál správně. Neusnadnil nám to. Kdyby to bylo o tři góly, mohli jsme být klidnější. Návojná snížila, my znovu odskočili o dvě branky. Deset minut před koncem korigovali, pak dávali dlouhé balony. O výsledek jsme se strachovali. Nakonec jsme tu ubojovali!“

ÚJEZD – LUHAČOVICE B 3:2 (2:0)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Zápas s luhačovickým béčkem jsme odehráli v azylu na hřišti v Loučce, a to z důvodu, že na hřišti v Újezdě se začalo dělat automatické zavlažování hřiště. Samotné hodnocení začnu od konce. Vyhráli jsme 3:2, a byť se tato výhra nerodila snadno, tak vzhledem k tomu, co se v neděli v Loučce odehrálo, je tato výhra zasloužená. Nebudeme si ovšem nalhávat, že nám k tomu dopomohla absence hráčů, kteří hráli za luhačovické áčko ve stejný čas v Hrachovci. My naopak konečně nastoupili v kompletní sestavě a první poločas jsme byli lepším týmem. Jenže co nás neustále a dokola trápí, je řešení vytvořených šancí a hlavně jejich proměňování. I tak se nám přes naší herní převahu podařilo do poločasu dvakrát skórovat. Nejdříve se trefil Filip Martínek, jenž dokončil střelou do prázdné branky akci Štěpána Kováře. Ten si naváděl míč ve vápně ke střele, ale dal si míč na dlouhou nohu. I tak byl u míče dříve než hostující brankář, jenž mu skočil pod nohy, ale místo míče trefil pouze hlavou Štěpánovi nohy. Hosté se sice dožadovali faulu, ale rozhodčí správně odpískal naší branku, neboť později u míče, který navíc vůbec nezasáhl míč, byl právě hostující brankář. A nebyla to v utkání jeho poslední minela. Jestli u první branky cítili hosté křivdu, tak ke druhé nám mohli jenom zatleskat. Předvedli jsme akci jak z učebnice fotbalu i s gólovou tečkou. A to když pravý obránce Karel Repatý dlouhou kolmou přihrávkou za obranu vyslal do úniku Štěpána Kováře a ten připravil ideální pozici pro skorujícího Petra Maňase na přední tyči, jenž nedal brankáři pražádnou šanci. Samý hráč ještě před tím trefil hlavou břevno, kdy se míč od čáry odrazil zpátky do hřiště. Naše smůla, štěstí Luhačovic. Osobně nevěřím na Csaplarovu past, protože je to vždy jen o hlavách daného týmu, který vede 2:0 a tento náskok prohýří. Bohužel nám se to podařilo za deset minut druhé půle. Hosté po našich nedůslednostech dali dvě branky a rázem byl stav srovnán. Naštěstí jsme se ale nepoložili a třetí a vítěznou branku vstřelil jako správný kapitán Tomáš Bělaška, když potrestal druhou minelu hostujícího brankáře, jenž špatně vyběhl. Tom jej mazácky přehodil a hlavou si sám míč dorazil do prázdné branky. Závěr zápasu jsme si již pohlídali a klidně mohli přidat i další branky. Musím ale říct, že půlka týmu zahrála hrubě pod své možnosti. To si ale vše rozebereme v týdnu na trénincích. Naštěstí i náš horší výkon stačil na plný bodový zisk s výrazně oslabeným týmem Luhačovickým béčkem.“

Pavel Löbb, trenér Luhačovic: „Křížily se nám zápasy s áčkem a dorostem, sestavu jsme ladili ještě během dopoledne před zápasem. Ten nám nevyšel, Újezd byl oproti předchozím soupeřům ve vyšších patrech tabulky, byl na nás dobře připravený. Zatlačil nás, za mě po hodně sporném gólu šel do vedení – našeho gólmana před brankou trefili do hlavy, nechalo se to dohrát. Prohrávali jsme, chvíli se ještě diskutovalo, byli jsme mírně psychicky rozloženi. Nerad bych se na to ale vymlouval. Soupeři se do poločasu podařil vsítit další gól. O přestávce jsem k týmu důrazně promluvil, jak si představuji naši hru – ne žádné nakopávané balony, ale kombinační hru. Docela to zafungovalo, podařilo se nám srovnat na 2:2. Zápas spěl ke spravedlivé remíze, přiznám se, že bod bychom i brali. Dopustili jsme se individuální chyby, soupeř nakonec zvítězil 3:2. Gratuluji mu k vítězství.“

ŠTÍPA – POTEČ 2:0 (2:0)

Zdeněk Tvarůžek, vedoucí Poteče: „Do Štípy jsme sice vlivem přetrvávajících zranění klíčových hráčů nepřijeli v kompletní sestavě, ale i přesto dostali kluci prostor ke kombinačnímu fotbalu, neboť skvěle připravené hřiště domácích se k tomu doslova nabízelo. Úvodní tlak Štípy jsme ustáli, ve 20. minutě jsme však nezachytili náběh domácího útočníka, který po centru z pravé strany dal úvodní branku utkání. Další gól padl z pokutového kopu, kdy hostující hráč zastavil nedovoleným způsobem útočníka domácích uvnitř velkého vápna. Hra byla i nadále vyrovnaná, na obou stranách zněla břevna. Rozhodně jsme ve Štípě nezklamali a pro přítomné fanoušky se jednalo o atraktivní fotbalové utkání. Klukům děkuji za nasazení a pozitivní přístup, neboť si z loňského utkání ve Štípě pamatuji i dvouciferný příděl branek.“

Jaroslav Novotný, trenér Pasek: „Odehráli jsme těžký zápas. Hosté organizovaně bránili, fyzicky na tom byli dobře, běhali s námi. V prvním poločase jsme si vypracovali tři gólovky, jednu jsme proměnili. Škoda, že jsme nepřidali na 2:0, možná by to více otevřeli. Pořád bránili, chtěli uhrát dobrý výsledek. Sami si vytvořili jednu ošemetnou situaci. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry, ke stoprocentní příležitosti jsme se však nedostali, hrálo se od vápna k vápnu. Za první poločas jsme si zvítězit zasloužili. Že máme díky pátečním domácím termínům výhodu? Je pravda, že když vyhrajeme, ostatní jdou do zápasu s tím, že znovu musí vyhrát. Hráli jsme tak už loni, ještě v době, kdy jsme o postup nebojovali. Kluci pak mají v sobotu a neděli volno, díky světlům navíc dobrý zážitek. Když je možnost takto hrát, tak proč ne.“