SLUŠOVICE B – PŘÍLUKY 4:0 (1:0)

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „První podzimní kolo se hrálo v nepříjemném horkém počasí, ale i přes to bylo utkání velice vyrovnané a koukatelné, byť tomu výsledek neodpovídá. Ve 37. minutě už tradičně poslal Jan Plšek výborný centr přímo na hlavu Burši, který se jen málokdy v takových situacích mílí. Stav 1:0 vydržel až do 85. minuty, kdy se opět nekompromisně, tentokrát střelou k tyči, prosadil Burša. Tím nám dal konečně klid po zbytek zápasu a my mohli utkání rozhodnout. Ze střídajících hráčů se ve svém prvním utkání za naše béčko dokázal z úniku prosadit Josef Sedláček. V úplném závěru ještě upravil na konečných 4:0 Tomáš Zbranek.“

Jaroslav Brabec, sekretář FK Příluky: „V prvním zápase nás postihla neuvěřitelná absence, když hned šest hráčů základu z různých důvodů nemohlo přijít na zápas. Tým jsme doplnili z hráčů B týmu a dorostenců. Přesto jsme hráli s domácími vyrovnanou hru a v druhém poločase jsme domácí zatlačili s cílen vyrovnat. Měli jsme na to i šanci, ale neproměnili ji. Do 84 minuty byl stále stav 1:0 a domácí i začínali raději zdržovat hru. V závěru jsme pak již hráli vabank. Ve druhém poločase však domácí vystřídali pět hráčů, což nakonec rozhodlo, kdy se v závěru jejich čerstvé síly do naší otevřené obrany prosadily. Výsledek neodpovídá vývoji zápasu a hře, ale tak už se to někdy stává.“

Branky: 37. a 85. Antonín Burša, 88. Josef Sedláček, 90. Tomáš Zbranek. Rozhodčí: Jäger. Diváci: 95.

HVOZDNÁ – SLOPNÉ 3:1 (2:1)

Jan Hrazdíra, předseda SK Hvozdná: „Se vstupem do sezony jsme spokojení. Žádný začátek není lehký. Úvod utkání byl oboustranně trochu nervózní. Po přestávce už to vypadalo lépe než v první půli. I když jsme jako první inkasovali, naštěstí se nám krátce na to podařilo vyrovnat. Těsně před poločasem jsme pak výsledek otočili. Druhý poločas už jsme hráli opatrněji. Spíše jsme bránili a vyráželi k brejkům. Jeden z nich jsme využili ke vstřelení třetí branky. Jinak zápas byl vyrovnaný. Hrál se slušný fotbal, šance byly na obou stranách. My máme stejný kádr jako v minulé sezoně, jedinou posilou je brankář Radim Vavruša z Fryštáku.“

Branky: 27. a 67. Václav Srovnal, 44. Lukáš Peňas - 25. Petr Šůstek. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 100.

MLADCOVÁ B – VELKÝ OŘECHOV 4:1 (2:0)

Radek Klepal, místopředseda FK Mladová: „První utkání sezony, navíc s novým vedením mužstva, jsme zvládli, ale zápas s nepříjemným nováčkem byl vyrovnanější, než napovídá konečný výsledek a přinesl dva rozdílné poločasy. V tom prvním jsme byli lepším týmem a po dvou neproměněných šancích v úvodní desetiminutovce jsme šli na konci první čtvrthodiny do vedení. Vyvlečka vystihl rozehrávku hostující obrany a s pomocí tyče přesně zakončil. I nadále jsme byli aktivní, ale brzdily nás časté nepřesnosti a ukvapenost. Ve 31. minutě se po rohu zahraném nakrátko se štěstím probil až před branku Mehmedi a jeho centr uklidil nádherným volejem do sítě Jurčík. Hosté zahrozili až v poslední pětiminutovce první půle, s velkou klikou jsme dvakrát odvraceli míč v těsné blízkosti naší brankové čáry. Druhá půle pak byla většinou pod taktovkou hostů, našim hráčům jakoby došel dech a ztráceli jsme většinu míčů. V 55. minutě Ořechovští snížili, když se po pěkném centru prosadil hlavou zblízka ex-ligový Bača. To hostující hráče ještě víc povzbudilo a dvakrát jsme jen tak tak hasili požár po závarech před naší brankou. Štěstěna se však přiklonila na naši stranu a v 72. minutě se nám přece jen podařilo využít jeden z rychlých kontrů a přidat rozhodující třetí branku. Vsítil ji opět s nebývalou chutí hrající Vyvlečka, který se po přihrávce Černého ocitl sám na malém vápně. V samotném závěru ještě potrestal snahu hostů o korekci skóre gólem z poloviny hřiště do opuštěné branky matador Černý.“

Pavel Kopl, trenér Velké Ořechova: „Výsledek neodpovídá průběhu utkání. Je pravda, že jsme trošku zaspali první poločas. Do zápasu jsme nenaskočili tak, jak jsme si představovali. Nedokázali jsme se vyrovnat s rychlostí a důrazem soupeř, i proto jsme po poločase prohrávali 0:2. Oba inkasované góly byli nešťastné, protože jsme na ně domácím stupidními chybami sami přihráli. Druhý poločas byl z naší strany mnohem lepší. Měl být 4:0 pro nás. Po přestávce jsme si vypracovali spoustu vyložených šancí, měli jsme kopat i penaltu. Za nepříznivého stavu jsme pak otevřeli hru a dostali další dva góly. Když budu objektivní, remíza by byla spravedlivá. První poločas patřil Mladcové, druhý už vyšel jasně pro nás. Tým máme stejný jako v minulé sezoně. V prvním kole nám ale chyběli čtyři hráči základní sestavy, kteří byl na dovolené.“

Branky: 15. a 72. Matěj Vyvlečka, 31. Martin Jurčík, 90. Michal Černý - 55. Martin Bača. Rozhodčí: Malota. Diváci: 120.

NÁVOJNÁ – SEHRADICE 4:0 (1:0)

Ondřej Macháč, sekretář Sokola Návojná: „Sehradice hrály po šestnáctku. Když už se dostaly do nějaké šance, neuměly ji zužitkovat. My jsme neproměnili za bezbrankového stavu penaltu. Hostující gólman mi chytil střelu i následnou dorážku. Do vedení jsme se dostali po rohu, kdy se trefil Janáč. Po hodině hry zvyšoval po brejku Řehák, který šel sám na gólmana. Když se pak krásnou střelou z dálky prosadil Surý, nebylo co řešit. V závěru se ještě trefil střídající Šenkeřík, který začal hrát fotbal po deseti letech a pečetil naše zasloužené, ale pro hosty možná až kruté vítězství. Proti bývalému klubu nastoupil také Marek Šenkeřík.“

Branky: 39. Václav Janáč, 61. Josef Řehák, 70. Jaroslav Surý, 90. Radek Šenkeřík. Rozhodčí: Kolář. Diváci: 85.

POZLOVICE – MYSLOČOVICE 2:3 (0:2)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „První utkání sezony odehrály Pozlovice na vypůjčeném hřišti v Luhačovicích, protože na domácím hřišti probíhá další fáze rekonstrukce. V úvodu utkání byli aktivnější hosté, kteří si dokázali vytvořit více šancí a dvě z nich také proměnili, když se ve 24. minutě trefil Švach a ve 33. minutě navýšil vedení Petružálek. Ve druhém poločase se utkání vyrovnalo a v jeho druhé polovině byli lepší domácí. Pozlovicím se podařilo v 74. minutě využít převahu a snížit brankou Švadleňáka. Vyrovnání přišlo v 80. minutě, po rohu z pravé strany vyrovnával hlavou Semela. Remíza ale nevydržela dlouho, po chybě na levé straně Pozlovic přišel rychlý protiútok, který se domácím nepodařilo zastavit a v 85. minutě uzavřel skóre zápasu na 3:2 pro Mysločovice svým druhým gólem Petružálek.“

Branky: 74. Jan Švadleňák, 80. Roman Semela - 24. Pavel Švach, 33. a 85. Tomáš Petružálek. Rozhodčí: Kadlčák. Diváci: 80.

POTEČ – JASENNÁ 0:3 (0:0)

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Jasenná zajížděla do Poteče, kde v předchozím jarním vyhroceném zápase padly tři červené karty a nechybělo mnoho ke konfliktu fanoušků. Tentokrát však zápas proběhl v naprostém klidu a přátelské atmosféře. První poločas mnoho vzruchu nepřinesl. K vidění bylo jen minimum šancí a hra byla oboustranně nepřesná. Přesto Jasenná zahrozila alespoň z dvou trestných kopů. Nejdříve ve 29. minutě střílel Jurčák, zeď se mu rozestoupila a brankář Krupík konečky prstů míč vyrazil na roh. Ve 39. minutě střelu Jurčáka tentokrát hráči ve zdi sice zblokovali, jenže odražený míč se dostal v šestnáctce ke zcela volnému Janu Zichovi, který však zakončil mizerně. Druhý poločas už byl hlavně díky hráčům Jasenné o mnoho kvalitnější, V 58. minutě vyslal Přibyla do brejku Hřiba, ale domácí včasným vyběhnutím podržel opět Krupík. Vzápětí hosté vyšachovali obranu Poteče, k zakončení se dostal Sedláček, ale trefil pouze tyčku. Za další minutu se už ale Jasenná z branky radovala. Nadýchaný centr Bajzy uklidil hlavou do sítě Sedláček. Jasenná i nadále kontrolovala hru a domácí vůbec nepouštěla na dostřel Špačkovy branky. Druhý gól vstřelil po samostatné akci Smilek. Jasenná dohrávala zápas v euforii a Jurčák v 90. minutě zakončil utkání brankou na 0:3. Vítězství Jasenné je zcela zasloužené, hlavně za předvedený suverénní výkon ve druhé půli.“

Branky: 64. Adam Sedláček, 84. Lukáš Smilek, 90. Petr Jurčák. Rozhodčí: Střelec. Diváci: 90.

ÚJEZD – ŠTÍPA 4:1 (2:1)

Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Na úvod nové sezony nás v domácím prostředí čekal těžký zápas proti nebezpečné Štípě. To se nakonec i potvrdilo. Oba týmy předvedly výborný fotbal s maximálním nasazením i navzdory velkému vedru, které stále ještě v době zápasu panovalo. Štípa ukázala, že hlavně směrem do ofenzívy má výborné hráče. Jenže domácí podali výborný kolektivní výkon okořeněný poctivou defenzivní prací a skvělými individuálními výkony. Zaslouženě tak na konci zápasu brali tři body za výhru 4:1. Do toho ještě trefili jak domácí tak i hosté brankovou konstrukci. A hlavně domácí neproměnili velké množství šancí. Střelecky se nejprve prosadil Vaculín po ideální průnikové přihrávce Slováka. Druhou branku přidal ze skrumáže po rohovém kopu Hrnčiřík, když se nejlépe zorientoval na malém vápně. Hosté dokázali do poločasu snížit po šikovně zahraném přímém kopu a umístěné hlavičce. Ve druhé půli se hosté hnali za vyrovnáním, jenže dva rychlé góly jim vzali poslední vítr z plachet. Na tři jedna zvýšil po krásném centru za obranu od Hrnčiříka kapitán Bělaška a čtvrtou branku opět vstřelil aktivní Vaculín, který opět po hlavičkovém prodloužení míče za obranu postupoval sám na brankáře a kličkou do protipohybu si vychutnal brankáře a míč dovedl do prázdné branky.“

Branky: 7. a 64. Přemysl Vaculín, 18. Jindřich Hrnčiřík, 62. Tomáš Bělaška - 20. Marek Šimek. Rozhodčí: Krajča. Diváci: 128.