SLOPNÉ – LUHAČOVICE „B“ 2:3 (1:1)

Radek Kolařík, trenér Slopné: „Luhačovice měly dobrý nástup, vletěly na nás. Znovu jsme brzy inkasovali, už po devíti minutách, naštěstí jsme však brzy odpověděli. Po vyrovnání jsme otupili tlak hostů, do poločasu to bylo mírně vyrovnanější. Po poločase jsme během patnácti minut obdrželi dva góly, snížili jsme z penalty. Do konce jsme usilovali o vyrovnání, bohužel to zase bylo bez bodu.“

Michal Piják starší, trenér Luhačovic: „Bylo to vyrovnané utkání. Po vedoucí brance soupeř hned srovnal, ve druhé půli jsme utekli na 3:1. Domácí ke konci snížili na rozdíl jediné branky, pak už neměli nic vážnějšího, ani tlak. S přehledem jsme to dohráli.“

Branky: 10. Fiodor, 79. Váňa (pen.) - 9. a 60. Hýžík, 55. Gregor