Ivan Pecha, trenér Újezdu: „Předposlední podzimní utkání měl Újezd odehrát na hřišti v Poteči, ovšem Poteč požádala o změnu, a tak se toto utkání odehrálo v Újezdě. Podle postavení obou celků v tabulce mělo jít o takzvané povinné vítězství. A vzhledem ke konečnému výsledku, to nakonec povinné vítězství bylo. Jenže to jak Újezd hazardoval s výsledkem a trápil nervy domácích příznivců i mě trenéra na začátku druhé půle v rozmezí prvních patnácti minutách, to bylo trestuhodné! Přitom lepší začátek zápasu si Újezd ani nemohl přát. Ve 28. minutě svítil na ukazateli skóre stav 5:0. Hosté z Poteče dokázali do půlky zápasu vstřelit po zaváhání obrany poločasovou čestnou branku. V poločase zazněli určité instrukce k dalšímu vývoji utkání, tak aby nedošlo hlavně k nějakému podcenění a zbytečné komplikaci zbytku zápasu. Jenže u zmiňovaných patnácti minut újezdští hráči snad ani na hřišti nebyli. Poteč po zmatcích v domácích řadách vstřelila druhý gól, následně třetí, který ale pro hraniční ofsajd nebyl uznán a měla další dvě čistokrevné šance. Naštěstí se domácí hráči probrali, a když Hrnčiřík hlavou vstřelil šestou branku, tak se utkání změnilo na koncert pro Újezd. Fanoušky vyvolávaná desítka se nakonec nečepovala, i tak výhra 9:2 vypadá hezky. Ovšem tak jednoduché to nebylo. A takový výpadek z úvodu druhého poločasu, se příště může Újezdu škaredě vymstít.“

Branky: 3., 10. a 69. Jindřich Hrnčiřík z penalty, 5. Tomáš Bělaška, 17. Josef Struška, 28. František Kráčalík, 73. Petr Belžík, 79. Vladimír Orsák, 83. Ladislav Tvarůžek - 31. David Bartoška, 49. David Novosád. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 92.

VELKÝ OŘECHOV – HVOZDNÁ 4:3 (3:2)

Pavel Kopl, trenér Velkého Ořechova: „Bylo krásné počasí, hrál se dobrý fotbal fotbal, takže diváci museli být spokojení. Byl to vyrovnaný a bojovný zápas, dali jsme o jeden víc než soupeř, proto jsme vyhráli.“

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Řeknu jenom, že Ořechov čtyři branky, my tři. To je celé. Jinak to byl výborný zápas.“

Branky: 14. a 72. Lukáš Svízela, 6. Pavel Budjač, 36. Martin Bača - 11. Martin Nedavaška, 16. Jan Nahodil, 59. Tomáš Burger. Rozhodčí: Valenta. Červená karta: 87. Daniel Greguš (Velký Ořechov). Diváci: 102.

SLOPNÉ – SEHRADICE 1:0 (0:0)

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: První poločas byl oboustranně nudný. Fotbal moc pohledný, spíše přinesl trápení. Nám nešla rozehrávka, Sehradice dobře bránily. My jsme sice byli víc na balonu, ale tři šance jsme neproměnili, když všechno pochytal výborný hostující brankář, který si poradil s našimi dobrými střelami i následujícími dorážkami. Druhý poločas se hrál převážně na polovině soupeře. Nám se zase nedařilo proměňovat šance. Naštěstí jsme po centru z boku dali hlavou jediný gól zápasu. Trefil se Libor Žáček, který svůj výborný výkon korunoval brankou. Výsledek jsme si už pohlídali. Hosté mohli srovnat chvíli před koncem, když balon proletěl celým naším vápnem, ale nikdo ze sehradických hráčů ho nebyl schopen ho uklidit do branky. My jsme po hodině hry přišli o brankáře Hustého, který si při běžném zákroku poranil koleno a musel do nemocnice na vyšetření. Naštěstí náhradní gólman Šlapal byl uvedený v zápise, takže sešel z tribuny a utkání dochytal.“

Branka: 60. Libor Žáček. Rozhodčí: Minařík. Diváci: 130.

MLADCOVÁ B – MYSLOČOVICE 3:1 (1:1)

Radek Klepal, místopředseda Mladcové: „Na sobotním zápase bylo krásné jen počasí, jinak si diváci příliš neužili, obě mužstva se předháněla v nepřesnostech. Domácí mužstvo utrpělo povinné vítězství, ale hodně se na něj nadřelo a o třech bodech nakonec rozhodlo až během tří minut ve druhém poločase.“

Branky: 13. Petr Votava, 59. Šerafeddin Mehmedi 63. Jan Chludil - 22. Pavel Švach z penalty. Rozhodčí: Fojtů. Diváci: 40.

SLUŠOVICE B – ŠTÍPA 4:2 (2:0)

Vlastimil Bořuta, trenér Slušovic B: „Do zápasu jsme přistoupili s velkou chutí a cílem navázat na dobré výsledky z minulých kol. Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem a dostávali jsme se do gólových situací. V síti ale skončila až třetí vyložená šance, když sám před gólmanem zakončoval Burša. Mohli jsme přidat i další branky, ale trestuhodně jsme zahazovali. Na druhé straně do šancí se dostala i Štípa, ale gólman Sedlaček byl připraven. Klid do našich řad přinesl ve 44. minutě krásnou střelou Tomáš Zbranek starší. Hned po pauze utekl Rafaja a zkušeně svůj útok zakončil. V 58. minutě svým druhým gólem zpečetil svůj výborný výkon náš střelec Tonda Burša. Za stavu 4:0 jsme přestali běhat, dělali jsme chyby, které Štípa využila a snížila na 4:2. Avšak další drama jsme nepřipustili, výsledek jsme si pohlídali a slavili čtvrté vítězství v řadě.”

Branky: 18. a 58. Antonín Burša, 44. Tomáš Zbranek, 47. Ondřej Rafaja - 64. Tomáš Holík, 74. Filip Okál. Rozhodčí: Mana. Diváci: 100.

NÁVOJNÁ – PŘÍLUKY 2:1 (1:0)

Ondřej Macháč, hrající sekretář Návojné: „První poločas nás podržel gólman Šenkeřík, který chytil soupeři dvě tutovky. My jsme šli do vedení proměněnou penaltou Martina Bělašky. Jinak jsme taky nedali dvě velké šance. První poločas klidně mohl skončit více vstřelenými brankami na obou stranách. Na začátku druhého poločasu jsme Příluky zavřeli na jejich polovině, bohužel jsme nedávali další stoprocentní šance. Míč jsme nedostali do prázdné branky ani z malého vápna. A tak přišel v 89. minutě trest, když hostující kapitán Machalíček srovnal po centru na 1:1. Rozhodčí avizoval, že nastaví tři minuty. My jsme na konci kopali standardní situaci a Ptáček nám zařídil zasloužené tři body. Radost byla velká, že jsme to tam dokázali protlačit. Na druhé straně jsme se zápas zbytečně zkomplikovali zahozenými jasnými šancemi. Rozhodnuto mohlo být daleko dřív.“

Branky: 29. Martin Bělaška, 93. Martin Ptáček - 89. Radek Machalíček. Rozhodčí: Hasukič. Diváci: 70.

POZLOVICE – JASENNÁ 1:5 (0:3)

Ondřej Bartončík, organizační pracovník Pozlovic: „Jasenná začala utkání výborně. Už v 6. minutě vstřelil z levé strany první gól utkání Přibyla. Stejný hráč se prosadil v 9. minutě po centru zleva hlavou. Pozlovice po špatné startu hru vyrovnaly, ale nedostávaly se do žádných větších šancí. Hosté nadále hrozili zejména z brejků. Jeden z nich se jim podařilo proměnit ještě do konce poločasu. Ve 41. minutě uzavřel poločasové skóre Smilek - 0:3. Po změně stran se za Jasennou v 52. minutě dokázal znovu prosadit Smilek. V 57. minutě vymazal nulu z domácího skóre Vrátník, ale to bylo z pohledu Pozlovice vše. V 74. minutě uzavřel skóre utkání Jurčák na konečných 1:5. Jasenná zvládla utkání výborně a zaslouženě si odvezla tři body.“

Marek Řezníček, vedoucí mužstva SK Jasenná: „Na tradičně velmi hrbolatém terénu v Pozlovicích dominovali jednoznačně hosté z Jasenné, kteří vlétli do zápasu jako uragán. První šance přišla hned ve 3. minutě. Po vyšachování domácí obrany postupoval osamocený Bajza na branku, ale Březík se štěstím vyrazil míč na roh. Domácí však varování Jasenné nebrali vážně a v 6. minutě inkasovali, když hlavičkový souboj na šestnáctce vyhrál Sušeň a Přibyla napálil z voleje míč do sítě. V 9. minutě unikl po levém křídle Zicha, nacentroval míč do malého vápna přesně na hlavu Přibyly a ten se opět nemýlil. Poté se hra uklidnila, ale míč na kopačkách měli i nadále převážně hosté. Ve 35. minutě se na šestnáctce uvolnil Zicha, jeho střelu však obránce domácích vykopl na roh. Ve 40. minutě aktivní Zicha krásně nabídl centr na Smilka a ten chladnokrevně zvýšil na 3:0. Ani ve druhém poločase se na hře nic nezměnilo, Jasenná kontrolovala hru. V 52. minutě vybojoval balon svým důrazem Sušeň, přihrál Smilkovi, který opět s přehledem rozvlnil síť. Jedinou kaňkou na výkonu Jasenné byla branka Pozlovic v 58. minutě, kdy po chybě Špačka lehce snížil Vrátník. Hosty však gól nesrazil. Právě naopak opět přidali na tempu. Svoje šance však v rozmezí 65. až 72. minuty zahodili Hřib, Smilek, Zicha a dvakrát Přibyla. Exhibici hostujícího týmu završil v 80. minutě Jurčák, který využil přihrávku Zichy.“

Branky: 57. René Vrátník - 6. a 9. Pavel Přibyla, 41. a 52. Lukáš Smilek, 74. Petr Jurčák. Rozhodčí: Goňa. Diváci: 80.

1. Újezd 12 8 2 0 2 46:23 28

2. Slopné 12 8 1 0 3 31:15 26

3. Velký Ořechov 12 8 1 0 3 38:25 26

4. Hvozdná 12 8 0 0 4 35:13 24

5. Mladcová B 12 6 2 1 3 32:21 23

6. Slušovice B 12 6 0 3 3 22:11 21

7. Jasenná 12 5 2 1 4 24:27 20

8. Štípa 12 4 1 1 6 40:37 15

9. Návojná 12 4 1 1 6 21:25 15

10. Pozlovice 12 5 0 0 7 28:41 15

11. Příluky 12 4 0 0 6 23:28 14

12. Sehradice 12 4 0 0 8 18:26 12

13. Poteč 12 2 0 1 9 14:52 7

14. Mysločovice 12 1 1 1 9 15:43 6

